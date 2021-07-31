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СБУ заявляет, что не "похищала" экс-судью Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы

СБУ заявляет, что не

Служба безопасности Украины не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, которого 30 июля обнаружили Винницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Телеграмме.

В СБУ рассказали, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в спецслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитников к Чаусу не допускают и даже не говорят, в каком он ведомстве, - адвокат Вишневый

СБУ заявляет, что не похищала экс-судью Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

СБУ (20138) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+38
Грёбаный стыд...
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31.07.2021 14:24 Ответить
+29
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 8214

....
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31.07.2021 15:06 Ответить
+28
Если я зазвоню в Сб/у шоб они мой огород посторожили он посторожат?
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31.07.2021 14:24 Ответить
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Изоврались до того, что просто плюнули на здравый смысл, логику, честь, элементарный стыд... И в гробу они видели законы, Конституцию, общественное мнение.Поисходит самое страшное - люди, облеченные властью, чувствуют свою полную безнаказанность.
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31.07.2021 16:58 Ответить
Ага )))) і в трусах чекав.
Серед ночі витягли в чому був.
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31.07.2021 17:33 Ответить
СБУ заявляет, что не "похищала" экс-судью Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы
Я не знаю, что там она делала? Видно, паспорт пришла получать... (с)
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31.07.2021 17:40 Ответить
Вторые сутки сектанты Петьмана истерят непадецки 😁
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31.07.2021 17:57 Ответить
Выходит так, если я попрошу СБУ, то оно срочно примчит ко мне отряд и защитит меня если я захочу рассказать, что -нибудь интересное в целях национальной безопасности. Кто нибудь верит в это?
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31.07.2021 18:04 Ответить
**** это более дебильный лохотрон, чем во времена Януковича.
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31.07.2021 18:05 Ответить
Зелик ты вроде адекватный, но ведешь себя хуже чем обдолбаный.
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31.07.2021 18:06 Ответить
Всі доморощені запроданці - україноненависники, котрі тут місяцями стоголосо винуватили і паплюжили Україну і все Українське, перед "європейською" Молдавією, експлуатуючи тему Чауса - марш у парашу підмиватися і міняти памперси! Обісралися...
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31.07.2021 18:56 Ответить
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 9288
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31.07.2021 19:13 Ответить
нe виноватая я. он сам ко мнe пришeл
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01.08.2021 09:33 Ответить
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 3293
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31.07.2021 19:39 Ответить
нє вінаватиє ми!!!! він сам да нас прішол!!!!
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31.07.2021 20:23 Ответить
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 117
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31.07.2021 22:44 Ответить
СБУ заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби - Цензор.НЕТ 2032
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01.08.2021 09:04 Ответить
https://ukrrudprom.com/digest/Dvoynoe_pohishchenie_CHausa_Pochemu_u_Bankovoy_opyat_vse_poshlo_.html Знающие люди говорят, что план был такой: "Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И гуровцы свою часть выполнили. А вот эсбеушники банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане. Просидев какое-то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу".
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01.08.2021 10:08 Ответить
СБУ-шникам - ВЫ ОБОСРАЛИСЬ.... обтекайте.
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01.08.2021 14:48 Ответить
Обісралися передусім молдавани. Вони в Чауса забрали бабло ("обезжирили") і відпустили, А, щоб перевести стрілки - звинуватили українські спецслужби у т.з. "викраденні".
Включи мізки - для чого спецслужбам викрадати чувака з Молдавії в Україну, щоб потім випустити бігати по селі в трусах? І щоб він при тому ще й "відкрив рота"?
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01.08.2021 15:00 Ответить
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