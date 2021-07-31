Власти Турции заявили, что взяли под контроль 88 из 98 очагов возгораний

В Турции сообщили, что по состоянию на 31 июля пожарным удалось взять под контроль 88 из 98 очагов пожара в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

По его словам, продолжается борьба с еще 10 пожарами - в провинциях Анталия, Стамбул, Адана, Мугла и Османие.

Неофициально сообщают о гибели в Анталии еще двух человек, число погибших вероятно увеличилось до шести.

По официальной информации, в результате пожаров в районе Манавгат пострадали 275 человек.

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