Власти Турции заявили, что взяли под контроль 88 из 98 очагов возгораний
В Турции сообщили, что по состоянию на 31 июля пожарным удалось взять под контроль 88 из 98 очагов пожара в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
По его словам, продолжается борьба с еще 10 пожарами - в провинциях Анталия, Стамбул, Адана, Мугла и Османие.
Неофициально сообщают о гибели в Анталии еще двух человек, число погибших вероятно увеличилось до шести.
По официальной информации, в результате пожаров в районе Манавгат пострадали 275 человек.
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BaktriyaKavkaz
показать весь комментарий31.07.2021 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Влад Olsen
показать весь комментарий31.07.2021 14:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Володимир Шевченко #347198
показать весь комментарий31.07.2021 21:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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