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Новости Убийство Гандзюк
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"Господин Монастырский, так а что по делу Гандзюк?", - обращение к новому главе МВД в третью годовщину нападения на активистку

Активисты обратились к новому главе Министерства внутренних дел Денису Монастырскому с требованием провести беспристрастное расследование убийства Катерины Гандзюк.

Как информирует Цензор.НЕТ,  текст обращения к новому министру размещен в Фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?"

В тексте отмечается: "Прошло 2 недели со дня назначения Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.
За это время новоизбранный министр ни разу никак не упомянул о деле убийства Екатерины Гандзюк и не ответил на требования тех, кто борется за справедливое наказание всех причастных к преступлению.

Сегодня исполняется три года со дня нападения на Катю. Поэтому самое время напомнить господину Монастырскому о требованиях. Требования, которые были и к его предшественнику - Арсену Авакова. Требования, три года тот игнорировал, чем демонстрировал покрытия правоохранителей, причастных к преступлению".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поддерживаем украинский народ в его требовании справедливого расследования дела Гандзюк, - посольство США

Активисты напомнили господину Монастырскому  об этих требованиях:

"- уволить  Артура Мерикова, который, по данным следствия, предупредил одного из организаторов преступления Алексея Левина о возможном задержании, дав ему возможность бежать за границу;

- уволить Сергея Курдилова, кума одного из организаторов преступления Сергея Торбина. По нашим данным, именно Курдилов руководил процессом поиска "стрелочника" Новикова, на которого пытались "повесить" преступление, но который был абсолютно непричастным к нападению и имел алиби;

- провести внутреннее расследование и, как следствие, наказать и уволить херсонских полицейских за саботаж и покрытие причастных к нападению на Екатерину;

- провести расследование по уничтожению данных негласных следственно-розыскных действий херсонскими полицейскими по фигурантов дела Гандзюк. Напомним, что такой факт установила ВСК по делу Гандзюк, действовавшей в ВРУ 8-го созыва;

- уволить Антона Геращенко и Андрея Шевченко, которые были рупорами распространение лжи относительно Екатерины и ее дела".

"Когда всей Украине стало известно о том, что полиция причастна к нападению на Екатерину и покрывает ее убийц, Арсен Аваков просто замолчал и сделал вид, что ни он, ни его коллеги никогда не имели отношения к этому делу. Так же будет отмалчивалться Денис Монастырский, или у него же больше силы воли, чем у его предшественника?

Напоминаем также господину Монастырскому, что наша инициатива в том числе требует проведения адекватной и реальной реформы МВД. Ведь такая реформа так и не состоялась в Украине.

Украинскому обществу нужна полиция, которая будет защищать народ. А  не покрывать убийц. Как это сейчас происходит в ряде уголовных производств. В том числе и в деле убийства нашей подруги", - резюмировали активисты.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Монастырский Денис (335) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+5
"Пане Монастирський, так а що у справі Гандзюк?" - звернення до нового глави МВС у третю річницю нападу на активістку - Цензор.НЕТ 3820
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31.07.2021 15:31 Ответить
+3
Как измельчали наши "активисты". То всё время Пороху не давали прохода со своим "Хто замовив Катю Ганзюк".
А теперь не к Зеленобородько обращаются, а к какому-то Монастырскому, который только принял свой пост.
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31.07.2021 15:07 Ответить
+2
Активісти на замовлення принишкли, бо їм дали потрібну кістку, а за решту фігурантів забули зовсім. Одна вікі тільки щось пам'ятає: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA Убивство Катерини Гандзюк .
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31.07.2021 16:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Суд будет идти лет 5, пока немного все позабудется и заказчики не купят свободу. Все как всегда. Штепу 7 лет судят...
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31.07.2021 14:48 Ответить
Требования к Монастырскому конечно справедливы и будем ждать ответа. Но давайте о них же не забудем осенью, когда ну очень статусный мусье Аваков будет получать новую должность
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31.07.2021 14:49 Ответить
Авакову такі "трєбованія" їм, чомусь, сцикотно було пред"являти.
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31.07.2021 15:05 Ответить
пусть учит язык, рано ему еще должность.
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31.07.2021 14:50 Ответить
У него месячный обет молчания, который еще не закончился. Чего присунулись?
https://censor.net/ru/comments/locate/3280178/01921437-34f3-71a0-bdf3-4376f28b3cd1
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31.07.2021 14:51 Ответить
Прошло две недели, а он ни слова ни про Гандзюк, ни про Шеремета, ни про Гонгадзе, ни про ...
За две недели можно ж было во всём разобраться!
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31.07.2021 14:51 Ответить
Кабы там все однозначно.
Держат кадров под стражей, бо и посадить не за что и выпустить ссыкотно.
Вопрос к Монастырскому должен быть такой: когда уволят Чеботаря, Геращенко, Парфенюка?
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31.07.2021 14:52 Ответить
"Господин Монастырский, так а что по делу Гандзюк?", - обращение к новому главе МВД в третью годовщину нападения на активистку

Монастырский сказал: Не морочьте голову. Успеется. Ей спешить некуда.
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31.07.2021 14:59 Ответить
Как измельчали наши "активисты". То всё время Пороху не давали прохода со своим "Хто замовив Катю Ганзюк".
А теперь не к Зеленобородько обращаются, а к какому-то Монастырскому, который только принял свой пост.
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31.07.2021 15:07 Ответить
"Пане Монастирський, так а що у справі Гандзюк?" - звернення до нового глави МВС у третю річницю нападу на активістку - Цензор.НЕТ 3820
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31.07.2021 15:31 Ответить
Дайте йому розібратися з приймальними актами! Побійтеся Бога, активісти всіх окрасів.
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31.07.2021 15:22 Ответить
Третья годовщина... Мда... Ничего здесь уже не сделаешь. Только кровавая и беспощадная борьба с криминалитетом и продажными чиновниками. Никаких больше мирных протестов.
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31.07.2021 15:41 Ответить
Активісти на замовлення принишкли, бо їм дали потрібну кістку, а за решту фігурантів забули зовсім. Одна вікі тільки щось пам'ятає: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA Убивство Катерини Гандзюк .
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31.07.2021 16:23 Ответить
демонстрация - какая-то заказуха
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31.07.2021 17:05 Ответить
А що у нацсук закінчилися іграшкові свинки? Що Арсен Рюкзакович БЕБЕБЕ не підігнав? Чи бабуля Беня зажидила кошти? Думають що забули? Ця тема зараз не цікава, то була зброя проти Порошенко. Бачите як Беня розправляється з тими, хто відірвав його від корита-бюджету? Косоворотка його туди знову підпустив, то ж і нацсуки мовчать.
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31.07.2021 17:35 Ответить
 
 