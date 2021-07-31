"Господин Монастырский, так а что по делу Гандзюк?", - обращение к новому главе МВД в третью годовщину нападения на активистку
Активисты обратились к новому главе Министерства внутренних дел Денису Монастырскому с требованием провести беспристрастное расследование убийства Катерины Гандзюк.
Как информирует Цензор.НЕТ, текст обращения к новому министру размещен в Фейсбук-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?"
В тексте отмечается: "Прошло 2 недели со дня назначения Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.
За это время новоизбранный министр ни разу никак не упомянул о деле убийства Екатерины Гандзюк и не ответил на требования тех, кто борется за справедливое наказание всех причастных к преступлению.
Сегодня исполняется три года со дня нападения на Катю. Поэтому самое время напомнить господину Монастырскому о требованиях. Требования, которые были и к его предшественнику - Арсену Авакова. Требования, три года тот игнорировал, чем демонстрировал покрытия правоохранителей, причастных к преступлению".
Активисты напомнили господину Монастырскому об этих требованиях:
"- уволить Артура Мерикова, который, по данным следствия, предупредил одного из организаторов преступления Алексея Левина о возможном задержании, дав ему возможность бежать за границу;
- уволить Сергея Курдилова, кума одного из организаторов преступления Сергея Торбина. По нашим данным, именно Курдилов руководил процессом поиска "стрелочника" Новикова, на которого пытались "повесить" преступление, но который был абсолютно непричастным к нападению и имел алиби;
- провести внутреннее расследование и, как следствие, наказать и уволить херсонских полицейских за саботаж и покрытие причастных к нападению на Екатерину;
- провести расследование по уничтожению данных негласных следственно-розыскных действий херсонскими полицейскими по фигурантов дела Гандзюк. Напомним, что такой факт установила ВСК по делу Гандзюк, действовавшей в ВРУ 8-го созыва;
- уволить Антона Геращенко и Андрея Шевченко, которые были рупорами распространение лжи относительно Екатерины и ее дела".
"Когда всей Украине стало известно о том, что полиция причастна к нападению на Екатерину и покрывает ее убийц, Арсен Аваков просто замолчал и сделал вид, что ни он, ни его коллеги никогда не имели отношения к этому делу. Так же будет отмалчивалться Денис Монастырский, или у него же больше силы воли, чем у его предшественника?
Напоминаем также господину Монастырскому, что наша инициатива в том числе требует проведения адекватной и реальной реформы МВД. Ведь такая реформа так и не состоялась в Украине.
Украинскому обществу нужна полиция, которая будет защищать народ. А не покрывать убийц. Как это сейчас происходит в ряде уголовных производств. В том числе и в деле убийства нашей подруги", - резюмировали активисты.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.
На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
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За две недели можно ж было во всём разобраться!
Держат кадров под стражей, бо и посадить не за что и выпустить ссыкотно.
Вопрос к Монастырскому должен быть такой: когда уволят Чеботаря, Геращенко, Парфенюка?
Монастырский сказал: Не морочьте голову. Успеется. Ей спешить некуда.
А теперь не к Зеленобородько обращаются, а к какому-то Монастырскому, который только принял свой пост.