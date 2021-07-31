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Новости Агрессия России против Украины
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"Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе. ФОТОрепортаж

31 июля 2021, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный представил руководящему составу ВС Украины вновь назначенного заместителя Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Сергея Шапталу и командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины полковника медицинской службы Татьяну Остащенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении связей с общественностью ВСУ.

Во время мероприятия Главнокомандующий обрисовал приоритетные задачи развития ВС Украины на ближайшую перспективу.

"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - отметил Главнокомандующий ВС Украины.

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Он также подчеркнул приоритетность социальной защиты военнослужащих и членов их семей, важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.

Кроме этого, в контексте реализации оборонной реформы, Главнокомандующим было доведено до руководящего состава ВС Украины следующие задачи:

- продолжение трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВС Украины, в том числе путем разграничения полномочий;

- приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);

- разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО;

- обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;

- повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;

- обеспечение изучения военнослужащими английского языка;

- развитие сержантского корпуса.

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"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на принадлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", - акцентировал генерал-майор Валерий Залужный.

Также, важно в рамках обеспечения комплексной обороны развивать систему территориальной обороны и движение сопротивления.

Для реализации целей, как отметил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, будут приложены все усилия, чтобы наладить эффективное взаимодействие с Министерством обороны Украины в интересах развития Вооруженных Сил Украины.

"Весь комплекс мероприятий, которые были спланированы ранее, должен быть выполнен. В частности, проведение на должном уровне военного парада по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины и стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021", - подытожил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный.

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Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям, - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе 01
Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям, - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе 02
Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям, - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе 03
Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям, - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе 04

Генштаб ВС (6590) оборона (5253) реформы (3956) ВСУ (6740) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+15
А куди нам преза- самодура з замашками диктатора і його фсб-секретутку подіти, не скажете ?
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31.07.2021 15:08 Ответить
+14
"Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе - Цензор.НЕТ 4395
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31.07.2021 15:35 Ответить
+9
Та почекайте. Чоловік тільки в курс справ входить. Про нього нічого ніхто поганого не чув. Хай йому Бог допомагає.
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31.07.2021 15:16 Ответить
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А куди нам преза- самодура з замашками диктатора і його фсб-секретутку подіти, не скажете ?
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31.07.2021 15:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0ymNm1xOJ5o От тут подивіться і все стане зрозуміло
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31.07.2021 16:21 Ответить
в жопу Киве
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31.07.2021 18:02 Ответить
Вашими устами да мед пить! Сколько мы слышали правильных слов? Надо бы к делу переходить!
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31.07.2021 15:10 Ответить
Та почекайте. Чоловік тільки в курс справ входить. Про нього нічого ніхто поганого не чув. Хай йому Бог допомагає.
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31.07.2021 15:16 Ответить
Його зелені забруднять так, що він до кінця свого життя не відмиється.
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31.07.2021 17:31 Ответить
Повісять на нього "здобутки" хомчака.
"Величезні і неймовірні заслуги Хомчака. Герої поміж нас."
https://www.youtube.com/watch?v=8yITIKMajbY
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31.07.2021 17:54 Ответить
Ну шо сказать, народ осторожно хвалит вновь назначенных, посмотрим на дела. Главное, чтобы не мешали со своими особо ценными вказивкамы те, кому вообще не надо лезть в темы, в которых они вообще ничего не соображают
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31.07.2021 15:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0ymNm1xOJ5o Так Хомчака поставили першим замом в СНБО як раз для того щоб ліз всюди і вказівки давав
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31.07.2021 16:23 Ответить
"Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе - Цензор.НЕТ 4395
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31.07.2021 15:35 Ответить
Изменения должны произойти. Непременно! Для начала - в личном кошельке каждого среднестатистического жителя Украины и в непомерных, даже не европейских ценах, на продукты.
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31.07.2021 15:46 Ответить
Сколько войн было выиграно парадами? НАТО-блабла-забезпечення-блабла-трнсформація-блабла-реформи-блабла=нуль!
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31.07.2021 15:49 Ответить
Росіянам паради помагають.
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01.08.2021 11:31 Ответить
ИнтеграциЯ?? Интеграция нового спутника в систему ВСУ будет? У НАТО, на которое вы ссылаетесь, есть комитет начальников штабов, вот ваши структуры будут видеть полную картину у себя и у соседского штаба, или румынские кукурузники с мамалыгой, по прежнему будут свободно пролетать. Ну про Калибры и речи нет.....так понимаю комплектация ПВО не в теме?
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31.07.2021 15:53 Ответить
Цікав, а як Залужний збирається виконувати накази безпосереднього керівництва, говнокомандувача Зеленського, що відсьогодні став кримінальним злочинцем? Це по факту, на Раду, як у випадку з землею, не звернеш, злочинець Баканов виключно його підлеглий.
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31.07.2021 16:22 Ответить
Якщо далі будуть задовбувати війська бумажною роботою, тоді грош їм ціна. Курва, до маразму доходить. Всіх, хто не вакцинувався, зобов'язати написати рапорт на відмову, потім принести довідку, потім відсканувати, перегрупувати, запакувати, відправити наверх. Ітак майже через день приходить по військовим частинам чергове безглузде розпорядження. Замість того, щоби більше уваги приділяти оборонним замовленням, покращити грошове, харчування, соціальне становище, ці лампасники застрягли в глибокому "совку". Коли ці генерали вже направлять свої мізки в нормальне ******* русло... НАБОЛІЛО!!!
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31.07.2021 16:26 Ответить
После того, как был уволен Кривонос, я не верю ни одному заявлению Клоуна и заявлениям его команды...
Если человек, для которого страна проститутка, сейчас руководит это страной, то уже нет разницы, кого он ставит на руководящие должности... итог прогнозируемый - страна будет разрушена...
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31.07.2021 16:31 Ответить
Засуши свой рот, положи в книгу, пусть будет гербарием
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31.07.2021 18:01 Ответить
книга занята, там твои мозги досыхают...
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31.07.2021 23:04 Ответить
верно.
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31.07.2021 17:04 Ответить
Боюсь долго Залужный не продержится...
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31.07.2021 17:47 Ответить
если новый командир посадит хотя 10ок - другой армейских воров и взяточников , то люди ему поверят , а если просто поменяет кровати - то нет
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31.07.2021 18:51 Ответить
Командир никого не "садит"... Это не его полномочия...
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31.07.2021 23:02 Ответить
А тарантулу, чи то пак, тарану, коли час прийде?
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31.07.2021 20:46 Ответить
Та не переймайтеся новопризначеними, вони не встигнуть і поринути в стан справ... У нашої влади є солодке хобі -- міняти кадри, як "перчатки".
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01.08.2021 11:37 Ответить
 
 