"Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе. ФОТОрепортаж
31 июля 2021, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный представил руководящему составу ВС Украины вновь назначенного заместителя Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Сергея Шапталу и командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины полковника медицинской службы Татьяну Остащенко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении связей с общественностью ВСУ.
Во время мероприятия Главнокомандующий обрисовал приоритетные задачи развития ВС Украины на ближайшую перспективу.
"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - отметил Главнокомандующий ВС Украины.
Он также подчеркнул приоритетность социальной защиты военнослужащих и членов их семей, важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.
Кроме этого, в контексте реализации оборонной реформы, Главнокомандующим было доведено до руководящего состава ВС Украины следующие задачи:
- продолжение трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВС Украины, в том числе путем разграничения полномочий;
- приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);
- разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО;
- обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;
- повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;
- обеспечение изучения военнослужащими английского языка;
- развитие сержантского корпуса.
"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на принадлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", - акцентировал генерал-майор Валерий Залужный.
Также, важно в рамках обеспечения комплексной обороны развивать систему территориальной обороны и движение сопротивления.
Для реализации целей, как отметил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, будут приложены все усилия, чтобы наладить эффективное взаимодействие с Министерством обороны Украины в интересах развития Вооруженных Сил Украины.
"Весь комплекс мероприятий, которые были спланированы ранее, должен быть выполнен. В частности, проведение на должном уровне военного парада по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины и стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021", - подытожил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный.
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