"Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе. ФОТОрепортаж

31 июля 2021, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный представил руководящему составу ВС Украины вновь назначенного заместителя Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Сергея Шапталу и командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины полковника медицинской службы Татьяну Остащенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении связей с общественностью ВСУ.

Во время мероприятия Главнокомандующий обрисовал приоритетные задачи развития ВС Украины на ближайшую перспективу.

"Общий курс на реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО остается необратимым. И ключевое здесь - принципы. Изменения должны произойти прежде всего в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, к своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - отметил Главнокомандующий ВС Украины.

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Он также подчеркнул приоритетность социальной защиты военнослужащих и членов их семей, важность продолжения реформы денежного и кадрового обеспечения.

Кроме этого, в контексте реализации оборонной реформы, Главнокомандующим было доведено до руководящего состава ВС Украины следующие задачи:

- продолжение трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления ВС Украины, в том числе путем разграничения полномочий;

- приобретение органами военного управления полных оперативных возможностей в новых организационных структурах (J, G, A, N, S);

- разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВС Украины стандартов и процедур, принятых в государствах-членах НАТО;

- обеспечение непосредственного участия стран-партнеров НАТО в мероприятиях оперативной подготовки штабов стратегического и оперативного уровней, в том числе с привлечением к практическим действиям в ходе их проведения;

- повышение уровня профессиональной подготовки личного состава;

- обеспечение изучения военнослужащими английского языка;

- развитие сержантского корпуса.

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"Главными задачами Вооруженных Сил Украины в условиях отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии остаются содержание военных частей на принадлежащих уровнях боевой готовности, укомплектование профессиональным и мотивированным личным составом, переоснащение современным вооружением и военной техникой, уточнение основных документов оборонного планирования, а также доктринальных документов применения войск (сил)", - акцентировал генерал-майор Валерий Залужный.

Также, важно в рамках обеспечения комплексной обороны развивать систему территориальной обороны и движение сопротивления.

Для реализации целей, как отметил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, будут приложены все усилия, чтобы наладить эффективное взаимодействие с Министерством обороны Украины в интересах развития Вооруженных Сил Украины.

"Весь комплекс мероприятий, которые были спланированы ранее, должен быть выполнен. В частности, проведение на должном уровне военного парада по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины и стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021", - подытожил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный.

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