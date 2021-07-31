В Украину прибыло почти 12 млн доз вакцин, открыто 350 пунктов для прививок, - Ляшко о вакцинации
Глава Минздрава Виктор Ляшко обнародовал информацию о количестве вакцины в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Ляшко отметил: "На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыло 11 млн 929 тыс. 56 доз вакцин. А это значит что к концу лета мы точно получим чем сделать обещанные 10 млн прививок.
Из этих вакцин: 4 млн 137 тыс. 500 доз COVAX;
153 тыс. 600 доз гуманитарной помощи от стран ЕС;
7 млн 637 тыс. 956 доз за средства государственного бюджета.
Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины".
Он продолжил: "Сейчас полный курс иммунизации вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и других, проверять следует здесь: tripadvisor.mfa.gov.ua
А выбрать ближайший пункт или центр вакцинации можно здесь: list.covid19.gov.ua
Вакцины распределяются в регионы без задержек на нацскладе, а те, которые требуют условий ультрахолодовой цепи доставляются уже на следующий день после прибытия в страну. Во-первых это экономит государственные расходы на логистику и хранение, во-вторых - вакцины должны работать и защищать граждан от коронавируса".
"Инфраструктура кампании также растет, уже работает более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные пункты прививок. Нужна только слаженная работа всех администраторов и управленцев на местах, а также желание украинцев защититься от коронавирусной болезни", - резюмировал Ляшко.
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................первая доза......вторая
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/harkovskaya/ Moderna........12311...............55
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2541.htm https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/28/943/480p.mp4
До Дня Незалежності України можна встигнути https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/vaktsinatsiya-v-ukraine/ вакцинувати 5 мільйонів громадян. Варто забезпечити термінову вакцинацію пенсіонерів, для яких https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірус набагато небезпечніший, ніж для молодих громадян.
Про це в ефірі телеканалу https://www.obozrevatel.com/tv/ OBOZREVATEL розповів лікар-імунолог https://www.obozrevatel.com/person/boris-donskoj.htm Борис Донськой . "Усе в наших руках. До Дня Незалежності ще майже місяць, до орієнтовного початку спалаху, можливо, місяць, можливо, трохи менше", -
За словами медика, програма-мінімум - щепити всіх громадян із груп ризику. "Нестачі вакцини зараз немає. Ми могли б встигнути щепити ще точно 5 мільйонів. Цього вистачить, щоб у нас не було спалаху смертності і реанімації не були заповнені", - зауважив він.
Нічого схожого ,там немає ніяких черг ,забезпечено повну відсутність контакту .На вакцинацію приходять в призначений заздалегідь термін .
В Україні багато років незламним є ця суперечка між прийомом по запису
і живою чергою,яка створюється внаслідок відсутності дисципліни самих
мед. працівників .