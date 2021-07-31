В Украину прибыло почти 12 млн доз вакцин, открыто 350 пунктов для прививок, - Ляшко о вакцинации

Глава Минздрава Виктор Ляшко обнародовал информацию о количестве вакцины в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ляшко отметил: "На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыло 11 млн 929 тыс. 56 доз вакцин. А это значит что к концу лета мы точно получим чем сделать обещанные 10 млн прививок.

Из этих вакцин: 4 млн 137 тыс. 500 доз COVAX;

153 тыс. 600 доз гуманитарной помощи от стран ЕС;

7 млн 637 тыс. 956 доз за средства государственного бюджета.

Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины".

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Он продолжил: "Сейчас полный курс иммунизации вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и других, проверять следует здесь: tripadvisor.mfa.gov.ua

А выбрать ближайший пункт или центр вакцинации можно здесь: list.covid19.gov.ua

Вакцины распределяются в регионы без задержек на нацскладе, а те, которые требуют условий ультрахолодовой цепи доставляются уже на следующий день после прибытия в страну. Во-первых это экономит государственные расходы на логистику и хранение, во-вторых - вакцины должны работать и защищать граждан от коронавируса".

"Инфраструктура кампании также растет, уже работает более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные пункты прививок. Нужна только слаженная работа всех администраторов и управленцев на местах, а также желание украинцев защититься от коронавирусной болезни", - резюмировал Ляшко.

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