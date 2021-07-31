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Новости Коронавирус и карантин
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В Украину прибыло почти 12 млн доз вакцин, открыто 350 пунктов для прививок, - Ляшко о вакцинации

В Украину прибыло почти 12 млн доз вакцин, открыто 350 пунктов для прививок, - Ляшко о вакцинации

Глава Минздрава Виктор Ляшко обнародовал информацию о количестве вакцины в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ляшко отметил: "На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыло 11 млн 929 тыс. 56 доз вакцин. А это значит что к концу лета мы точно получим чем сделать обещанные 10 млн прививок.

Из этих вакцин: 4 млн 137 тыс. 500 доз COVAX;
153 тыс. 600 доз гуманитарной помощи от стран ЕС;
7 млн 637 тыс. 956 доз за средства государственного бюджета.

Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине от COVID-19 привили более 150 тыс. человек, - Минздрав

Он продолжил: "Сейчас полный курс иммунизации вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и других, проверять следует здесь: tripadvisor.mfa.gov.ua
А выбрать ближайший пункт или центр вакцинации можно здесь: list.covid19.gov.ua

Вакцины распределяются в регионы без задержек на нацскладе, а те, которые требуют условий ультрахолодовой цепи доставляются уже на следующий день после прибытия в страну. Во-первых это экономит государственные расходы на логистику и хранение, во-вторых - вакцины должны работать и защищать граждан от коронавируса".

"Инфраструктура кампании также растет, уже работает более 350 центров массовой вакцинации и открылись почти все подготовленные пункты прививок. Нужна только слаженная работа всех администраторов и управленцев на местах, а также желание украинцев защититься от коронавирусной болезни", - резюмировал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр массовой вакцинации откроется в киевском ТРЦ Blockbuster Mall 1 августа, - Минздрав

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Тбі судячи по всьому вже вкололи "новичок"!
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31.07.2021 16:49 Ответить
+4
Не свисти. https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110 В Чернигове, к примеру, вакцинируют Файзером прямо посреди города в торговом центре . Всех желающих. И иногородних.
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31.07.2021 16:28 Ответить
+4
в Днепре в любом центре есть пфайзер и модерна. на твой выбор. вот только через границу тебя не пустят
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31.07.2021 16:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
да да прибыло, уже на дверях вешают объявления пфайзера нет))) зато китайский шмурдяк в ассортименте, одно не понятно чем будут вакцинировать детей от 12 лет, указ издали вакцинировать детей - ТОЛЬКО ПФАЙЗЕРом, а вакцину попрятали, клоун пообещал наладить бойкую торговлю со второй половины 2021, так что хорошая вакцина будет только в продаже и в организмах родни шапито 95.
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31.07.2021 16:24 Ответить
Не свисти. https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110 В Чернигове, к примеру, вакцинируют Файзером прямо посреди города в торговом центре . Всех желающих. И иногородних.
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31.07.2021 16:28 Ответить
сказочник говоришь всех желающих)))
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31.07.2021 16:31 Ответить
в Днепре в любом центре есть пфайзер и модерна. на твой выбор. вот только через границу тебя не пустят
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31.07.2021 16:33 Ответить
мне Харькова хватило, https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/harkovskaya/ а по модерне статистика гуд, желающих прийти ещё нет ВООБЩЕ, а шож случилось? Америка ведь??? вторая доза 55 человек, отходняк взбодрил после первой))
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31.07.2021 16:41 Ответить
Скорей всего, месяц назад модерны в Харьковской области не было или только-только завезли. А желающие есть
................первая доза......вторая
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/harkovskaya/ Moderna........12311...............55
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31.07.2021 16:50 Ответить
посмотрим))
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31.07.2021 16:57 Ответить
посмотри посмотри. на свой спутнег лайт
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31.07.2021 17:11 Ответить
Потрібно терміново вакцинувати пенсіонерів, інакше вони займуть всі ліжка в лікарнях, - імунолог

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/2541.htm В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію - Цензор.НЕТ 7713https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/28/943/480p.mp4


До Дня Незалежності України можна встигнути https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/vaktsinatsiya-v-ukraine/ вакцинувати 5 мільйонів громадян. Варто забезпечити термінову вакцинацію пенсіонерів, для яких https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавірус набагато небезпечніший, ніж для молодих громадян.
Про це в ефірі телеканалу https://www.obozrevatel.com/tv/ OBOZREVATEL розповів лікар-імунолог https://www.obozrevatel.com/person/boris-donskoj.htm Борис Донськой . "Усе в наших руках. До Дня Незалежності ще майже місяць, до орієнтовного початку спалаху, можливо, місяць, можливо, трохи менше", -

За словами медика, програма-мінімум - щепити всіх громадян із груп ризику. "Нестачі вакцини зараз немає. Ми могли б встигнути щепити ще точно 5 мільйонів. Цього вистачить, щоб у нас не було спалаху смертності і реанімації не були заповнені", - зауважив він.
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01.08.2021 11:46 Ответить
В Черкассах вакцинируют на выбор: пфайзер, модерна и китайская. Проблем нет, только очереди большие.
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31.07.2021 17:34 Ответить
В нас у Львові Модерна без проблем всім бажаючим!
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31.07.2021 16:45 Ответить
та в Харькове уже накололи хочешь быть 56?))
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31.07.2021 16:47 Ответить
Тбі судячи по всьому вже вкололи "новичок"!
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31.07.2021 16:49 Ответить
я с кацапами дел не имею, жду пфайзер))
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31.07.2021 17:04 Ответить
Молодець! Рекомендую Модерну - найефективніша від "Дельти" біля 96%! Я вже першу дозу отримав - все ОК!
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31.07.2021 17:26 Ответить
В Харьковской обл первой дозой только Модерны вакцинировали 12311 человек.
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31.07.2021 16:57 Ответить
клоуны и слуги еще в прошлом году провакцинировались...
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31.07.2021 16:30 Ответить
вакцинироваться желательно каждые пол года, я думаю у шапито 95 скопились хорошие запасы, тем более месяца через 3 начнётся новый замес и вся родня должна будет уколоться.
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31.07.2021 16:34 Ответить
Сьогодні вакцінувався Comirnaty-Pfizer. Самопочуття добре попри організаційні негаразди - повинно було бути 2 бригади на файзер - а була реально одна, і та спізнилася на півтора часа з початком. Важко передати, скільки людей було у живій черзі - 150 - 200 осіб точно( весь коридор на другому поверсі, на сходах, перший поверх та навіть на вулиці) ... вони стояли з 7 ранку.... Прийшовши на свій час - 10.50 я зрозумів, що тільки почали вакцинувати тих що на 9 годину записані. Іншим у живій черзі сказали не чекати. Люди обурені крик, шум, гам, дихати нічим, благають робити 2 тим, що записалися і одному з живої черги. Після другої години,, коли більша частина живої черги вже розійшлася - почала працювати друго бригада на вакцинації Совішелд. Пенсионери махнули рукою, та й кажуть коліть що є... майже усіх прокололи. Взагалі, якби не цей грьобаний організаційний цирк, якого можна було уникнути - було б відчуття якоїсь Европейськості... далі буде, сподіваюсь...
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31.07.2021 16:39 Ответить
"...було б відчуття якоїсь єпропейськості ..."
Нічого схожого ,там немає ніяких черг ,забезпечено повну відсутність контакту .На вакцинацію приходять в призначений заздалегідь термін .
В Україні багато років незламним є ця суперечка між прийомом по запису
і живою чергою,яка створюється внаслідок відсутності дисципліни самих
мед. працівників .
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31.07.2021 18:19 Ответить
можна було б написати - прийом лише по запису черех хелсі/сімейного лікаря. А так було написано,що прийом як живою чергою так і по запису з пріоритетом
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31.07.2021 18:26 Ответить
доречі, це написано про Харків.Пункт вакцинації вихідного дня. Шатилова дача. Записувався черех хелсі за тиждень
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31.07.2021 18:22 Ответить
В шестой поликлинике живая очередь, работают три кабинета. Модерна. Никаких проблем. Этажом выше Короновак.
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31.07.2021 22:33 Ответить
дякую, але то далеко дуже далеко выд мене!
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31.07.2021 22:56 Ответить
тока так
В Україну прибуло майже 12 млн доз вакцин, відкрито 350 пунктів для щеплень, - Ляшко про вакцинацію - Цензор.НЕТ 137
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31.07.2021 16:49 Ответить
хорошо.
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31.07.2021 17:03 Ответить
кем нужно быть, чтобы верить такому как Ляшко? Он вам здоровья желает и долголетия, думаете?
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31.07.2021 18:56 Ответить
от тільки не треба путати Ляшка з будь-яким московитом..
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01.08.2021 12:56 Ответить
 
 