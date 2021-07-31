Российский истребитель Су-35 упал в Охотское море - у него отказал двигатель
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-35 российской армии.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эхо Москвы, об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа армии РФ.
Самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался. Его оперативно нашла поисковая группа и доставила на аэродром. Угрозы здоровью пилота нет.
Как уточняют военные, при выполнении плановых полетов у боевой машины отказал двигатель. По какой причине это произошло, пока выясняется.
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