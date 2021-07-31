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Российский истребитель Су-35 упал в Охотское море - у него отказал двигатель

Российский истребитель Су-35 упал в Охотское море - у него отказал двигатель

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-35 российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эхо Москвы, об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа армии РФ.

Самолет упал в Охотское море, летчик катапультировался. Его оперативно нашла поисковая группа и доставила на аэродром. Угрозы здоровью пилота нет.

Как уточняют военные, при выполнении плановых полетов у боевой машины отказал двигатель. По какой причине это произошло, пока выясняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России упал военный вертолет - 3 человека погибли

авиакатастрофа (1729) армия РФ (19968) самолет (3662)


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Топ комментарии
+121
"Сльозі мєшают мнє гаваріть".
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31.07.2021 17:11 Ответить
+92
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 7245
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31.07.2021 17:32 Ответить
+87
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 3861. .
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31.07.2021 17:24 Ответить
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Страница 4 из 4
Слава Україні!!!!!
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31.07.2021 22:33 Ответить
Ох и дурак Су-35....а упасть на один из дворцов кремлевской мафии слабо?или на бункер,придураш?А так ,кому до этой ржавой техники есть дело...а остальных бабы нарожают???Ура,товарисчи!
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31.07.2021 22:36 Ответить
Ну почему сразу "упал" ? Он залёг на дно на боевое патрулирование.
Боевые крабы и медузы заняли свои посты.
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31.07.2021 22:50 Ответить
А інший двигун пішов у відпустку в ДіРУ?
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31.07.2021 23:55 Ответить
Замечательно!
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01.08.2021 00:58 Ответить
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-35 российской армии.Как уточняют военные, при выполнении плановых полетов у боевой машины отказал двигатель. Источник: https://censor.net/ru/n3280191

Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 8584
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01.08.2021 02:29 Ответить
Сверхдержава.
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01.08.2021 02:44 Ответить
А вот лётчика можно было и не спасать...
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01.08.2021 04:23 Ответить
Подвиг подлодки Курск преследует мавзолейного Гопника всегда...,на то Свете тоже не даст покоя...Карма такая у мавзолейніх...
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01.08.2021 04:30 Ответить
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 235
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01.08.2021 06:05 Ответить
Москаль, чого ти ошиваєшся на українському ресурсі ?
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01.08.2021 09:01 Ответить
А НА ХЙЛА !?)
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01.08.2021 06:41 Ответить
"По какой причине это произошло, пока выясняется." По причине ЖОПАРУКОСТИ КАЦАПОВ, их двигатели ВСЕГДА были хреновыми и топорными копиями западных аналогов без соблюдения технологии и заменой дешевыми комплектующими /и не только в авиации, а везде и во всем/
Російський винищувач Су-35 впав у Охотське море - у нього відмовив двигун - Цензор.НЕТ 3928
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01.08.2021 08:16 Ответить
І це - СВЯТА ПРАВДА
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01.08.2021 20:30 Ответить
он утонул(
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01.08.2021 12:30 Ответить
Респект і уважуха таким кацапським пілотам!
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01.08.2021 14:30 Ответить
Очень интересно читать ,,выражения скорби,, кацапам. Вы сделали это сами небратья. Не нойте теперь о,, человеколюбии,, у вас нет такой черты и нех требовать ее от других. Что запустили,то в рыло и вернулось
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01.08.2021 17:36 Ответить
Як хвамілійо погонича літака? Він хотів повторити подвиг Віктора Беленка, але рилом не вийшов?
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01.08.2021 22:32 Ответить
Нормальная новость, печально только то что "летчику ничего не угрожает". Лучше бы он нырнул вслед за своей железякой.
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02.08.2021 07:09 Ответить
Очень жаль, ну очень-очень..... что угрозы жизни нет..... до слез жаль...
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02.08.2021 15:43 Ответить
Он угробил исправный самолет....другая новость есть
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11.08.2021 08:26 Ответить
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