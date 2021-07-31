С начала суток 31 июля враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы под Водяным, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В вечерней сводке отмечается: "Неподалеку Водяного на Приазовье, противник обстрелял позиции наших воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".
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Машини попрямували до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
«АвтоКрАЗ» відвантажує чергову партію автомобільної техніки. За повідомленням прес-служби підприємства, цього разу шасі КрАЗ-6322 прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
"Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки",- сказано в повідомленні підприємства.https://mmr.net.ua/autoworld/news/161724