С начала суток 31 июля враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы под Водяным, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В вечерней сводке отмечается: "Неподалеку Водяного на Приазовье, противник обстрелял позиции наших воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".

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