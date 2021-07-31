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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 31 июля враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы под Водяным, - штаб ООС

С начала суток 31 июля враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы под Водяным, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В вечерней сводке отмечается: "Неподалеку Водяного на Приазовье, противник обстрелял позиции наших воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе применяли гранатометы и АГС, зафиксирован пролет беспилотника "Орлан-10", за сутки четыре нарушения перемирия, потерь нет, - штаб

обстрел (28385) операция Объединенных сил (6766)


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Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

...кто доволен меньшим, тот не достоин большего...
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31.07.2021 17:55 Ответить
А шо наш верховный головнокомандувач
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31.07.2021 18:00 Ответить
чауса ловит...
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31.07.2021 18:01 Ответить
-- скорей, его на Чауса ловят...*)
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31.07.2021 18:10 Ответить
Какое п-е-р-е-м-и-р-и-е???
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31.07.2021 18:01 Ответить
«АвтоКрАЗ» відвантажує чергову партію автомобільної техніки до країн Європейського Союзу

Машини попрямували до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
«АвтоКрАЗ» відвантажує чергову партію автомобільної техніки. За повідомленням прес-служби підприємства, цього разу шасі КрАЗ-6322 прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення.
"Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки",- сказано в повідомленні підприємства.https://mmr.net.ua/autoworld/news/161724
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31.07.2021 18:33 Ответить
"враг дважды нарушил перемирие," - безграмотный заголовок. Перемирия нет ! Враг нарушил режим прекращения огня ...
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31.07.2021 19:36 Ответить
 
 