"Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу Зеленского", - Бутусов о ситуации с Чаусом

СБУ демонстративно срывает расследование дела бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса и укрывает коррупционера от суда. Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу президента Владимира Зеленского.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в социальной сети "Фейсбук".

"СБУ написала явку с повинной. Подчиненная напрямую президенту Украины спецслужба заявила, что не собирается выполнять решение суда и доставлять в НАБУ беглого Чауса, который находится официально в розыске Интерпола", - отметил Бутусов.

По его словам, лейтенант Баканов прямо нарушил две статьи уголовного кодекса, и не исполнил законные требования сотрудников НАБУ.

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"Это не борьба спецназов - это борьба беззакония с исполнением закона. СБУ демонстративно срывает расследование одного из самых резонансных коррупционных дел и укрывает коррупционера от суда. Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу президента Зеленского. Именно Зеленский защищает Чауса от привлечения к ответственности. Гарант Конституции стал гарантом неприкосновенности для взяточника", - подытожил журналист.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.