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"Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу Зеленского", - Бутусов о ситуации с Чаусом

СБУ демонстративно срывает расследование дела бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса и укрывает коррупционера от суда. Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу президента Владимира Зеленского.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в социальной сети "Фейсбук".

"СБУ написала явку с повинной. Подчиненная напрямую президенту Украины спецслужба заявила, что не собирается выполнять решение суда и доставлять в НАБУ беглого Чауса, который находится официально в розыске Интерпола", - отметил Бутусов.

По его словам, лейтенант Баканов прямо нарушил две статьи уголовного кодекса, и не исполнил законные требования сотрудников НАБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе. ВИДЕО

"Это не борьба спецназов - это борьба беззакония с исполнением закона. СБУ демонстративно срывает расследование одного из самых резонансных коррупционных дел и укрывает коррупционера от суда. Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу президента Зеленского. Именно Зеленский защищает Чауса от привлечения к ответственности. Гарант Конституции стал гарантом неприкосновенности для взяточника", - подытожил журналист.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

СБУ (20155) Бутусов Юрий (4394) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+74
"Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу Зеленского", - Бутусов о ситуации с Чаусом - Цензор.НЕТ 6099
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31.07.2021 18:03 Ответить
+62
Вчера слушал интервью главы молдавской парламентской комиссии по похищению Чауса. Откровенный стеб над нашей властью. Такого стыда за страну не было даже при Овоще. А уж тот казался образцом тупости.
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31.07.2021 18:13 Ответить
+57
"Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу Зеленского", - Бутусов о ситуации с Чаусом - Цензор.НЕТ 2826
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31.07.2021 18:04 Ответить
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Амінь. Успіхів у поклонінні св. Петру Мальдівському, "оббіханому малоросами і ткпим лехторатом 73%".
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31.07.2021 19:42 Ответить
Ідіть, лизніть Косоворотці Гундосовичу Оманському-Буковельському-Сардінському і Ялтинському. Я з тих, хто ніколи, нікому не кланявся. Просто можу провести аналіз обіцянок і справ. А Ви, будь ласка, не хвилюйтеся так сильно, а то підніметься тиск. Як там Чаус? Чому знову Найвєлічайший порушив закон і просто так тримає його в СІЗО СБУ? Є рішення суду і його мають оформити згідно УПК по цьому рішенню, а вся ця шобла порушує закон, щось ліпує і сюди ліпить Порошенко. Поверніть голову назад, на нас напала Росія і вбиває найкращих хлопців, а ви всі бачите ворогом тільки Порошенко. Що не дає злити Україну? Не дає побудувати тут малоросію?
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02.08.2021 08:21 Ответить
...і воно щось буде про "лизання" патякати.
Порада - НІКОЛИ не варнякай про себе, який ти "вах нікому не кланявся".
Бо вельми схоже на еротичні фантазії.)) Хай про тебе інші говорять.
Хоча, якщо тобі так подобається чухати власне ЧСВ - на здоров'я...
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02.08.2021 10:05 Ответить
дебіл напевно від народження?Але ж і так видно що за відсутністю мізків зелебубочка https://censor.net/ru/user/406073 думає та обирає владу жіночим статевим органом.
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01.08.2021 10:14 Ответить
...вузьколобий, звідки ти висмоктало, що "зелебубочка" для мене те ж саме, що для тебе поросенко?
Давай, "недебіл" соєвий, аргументуй...
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01.08.2021 10:21 Ответить
а всим обізянам зеледебілам ввижається скрізь порошенко,так що не дивно що і ти обізяна з тих 73%, якщо навіть мене націоналіста в порохоботи записало.Пшо в дупу чума
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01.08.2021 12:35 Ответить
...а! То ти націоналісто-патріото. Ясненько.)) То Порох - барига? Чи також націоналіст?
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01.08.2021 13:34 Ответить
а ти обізяна ватна щось маєш проти націоналістів?
і знову старенька пластинка про порошенка)))ЛОЛ ...зелебобік звичайний.
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01.08.2021 16:26 Ответить
... з тебе такий же націоналіст, як з лайна куля, що би ти про себе громогласно не варнякав. Для справжнього патріота-націоналіста, Порошенко - барига і крапка. А ти йорзаєш, як типовий порохобот на пряме, не двозначне питання. Ясно все з тобою.
Підрахуй свої вбогі коменти та чухай на ферму за соєвими срібняками. "Націоналіст" туєв.
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01.08.2021 16:43 Ответить
давай https://censor.net/ua/user/406073 відповідь на свої слова, що Порох барига. Чекаю. Якто кажуть обоснуй. І що таке барига?
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02.08.2021 08:24 Ответить
...а хто ти таке, щоб я тобі щось "обосновував"? Ти навіть не тямиш, що таке барига.))
Давай "обоснуй", з якого біса я тобі маю щось "обосновувати", захисник немічного "націоналіста". Чекаю!!!
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02.08.2021 09:59 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 4380
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31.07.2021 18:44 Ответить
Кофелек Кафелек,какой кафелек...,нет у вас капитан Жеглов методов против Кости Сапрыкина...
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31.07.2021 18:44 Ответить
Каселёк - каселёк, какой каселёк...
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31.07.2021 19:13 Ответить
Це абсолютно очевидно! Прикро дивитися на ту клоунада🤬
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31.07.2021 18:44 Ответить
Краснопузые Зелемойские...73 %...у вас на роже нарисован Серп Молот, Дебилизм и Коммунизм... Внимательно прочитайте главу 4 Собачьего Сердца БУЛГАКОВА...МСихал Афасьевич ее не сочинял...а взял из Протоколов Советского сраного ВЧК...в 1923 году...стадо баранов... ....
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31.07.2021 18:51 Ответить
...хтось надто поспішає, видаючи свої еротичні фантазії за реальний стан речей. Той, хто беззмістовно критикує, але фізіологічно не зносить критики що до себе. Уточнювати хто цей "хто", сенсу немає - секрет Полішинеля.
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31.07.2021 18:52 Ответить
тебе дебіл https://censor.net/ru/user/406073 напевно не один раз об долівку стукало головою в роддомі
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01.08.2021 10:17 Ответить
...та не треба так тупо переносити власний досвід на інших. Співчуваю звичайно, але тримай себе в рамках. Бо пересічному читачеві і так очевидно хто із нас дебіл.
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01.08.2021 11:16 Ответить
Та в тебе імбцил на лобі написано що ти - ДЕБІЛ
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01.08.2021 12:31 Ответить
...ну нічого, нічого. Все буде гарно.
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01.08.2021 13:30 Ответить
Не державники, зелені, зовсім ні. Тут суддів не вистачає, є такі райони, що ні одного судді, а вони суддю зі стажем викинули в село в одних трусіках. А якщо б на нього вийшов якийсь збочинець?
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31.07.2021 18:54 Ответить
І розіп'яти в трусіках могли...
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31.07.2021 18:58 Ответить
В одном из интервью Владимир Войнович сказал....
я не придумал историю про советского солдана Ивана Чонкина,он сидит в каждом дураке советского дерьмового строя... Точнее не скажешь...
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31.07.2021 18:58 Ответить
"СБУ- подчиненная напрямую президенту Украины спецслужба заявила, что не собирается выполнять решение А можнои всем украинцам не выполнять решения судов?? Ваван ЗЕщити!!!
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31.07.2021 19:04 Ответить
ссылочку скинь
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31.07.2021 19:26 Ответить
До Бубочки дійшло,що вся серія викрадень і незаконного позбавлення волі це вирок особисто йому.
Тому зараз Бубочка руками СБУ бореться за свою шкуру.
Бо ланцюжок показань виконавців призведе прямо в його кабінет.Чаус-це"Гонгадзе" Зе..
Невже нарешті закінчиться цей зелений треш ))
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31.07.2021 19:08 Ответить
Недавно в Ютьюбе Любовь Кузнецова меня упрекнула что я ненавижу рюсскаязычное население... ответил коротко...,такого населения я не знаю...есть калмыки чукчи удмурты даже коряки и буряты...,есть даже Украинцы и Белорусы,которые в быту на кухне разговаривают на рюсскам наречии Хана Батыя...,а народа "рюсский" не было в природе никогда...,поскольку национальность любого гражданина Мира должна отвечать на рюсский вопрос : ...КТО или ЧТО?к примерему Итальянец...норвежец...англичанин...голландец...испанец...украинец...швейцарец... молчит третий день...
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31.07.2021 19:10 Ответить
ну, так ідентичність конструюється технологічно - через медіа, на екранах великих (кіно), середніх (ТБ) і малих (комп, смартфон)...

- А. Генис: "Маклюэн говорил, как вы помните, что если бы изобрели сначала телевизор, а потом радио, то не было бы ни Гитлера, ни Ленина. Потому что эти люди могли существовать невидимыми - в радио, на экране они бы выглядели клоунами. Так же, как не было бы Трампа, если бы не было твиттера. Технология порождает определенный тип людей, властей, сознания масс, это связано со способом распространения информации";

- А. Загданский: "Вы зря сказали, что не было бы Трампа без твиттера. В действительности Трамп - это переходная технологическая цепочка. Ведь он появился как ведущий телевизионного шоу "Ученик", по-английски Apprentice, телевизионная слава была началом его восхождения. Как, между прочим, с президентом Зеленским в Украине - телевизионная слава, телевизионный сериал подняли его в статус сначала воображаемого президента, а потом сделали его президентом настоящим. То есть они дети предыдущих медийных технологий".

Технологии оказались сильнее человека, поскольку за ними стоят иллюзии. А иллюзии хорошо переходят и переносятся из одной сферы в другую. Новые технологии мимикрируют под старые, а старые могут возрождаться под видом новых. Первым примером было появление телевидения, вторым - возрождение пропаганды в сегодняшних реалиях. Новое в этом случае не просто забытое старое, новое - это поднятие старого на новый уровень. - https://detector.media/withoutsection/article/190611/2021-07-29-kommunykatsyya-sozdaet-cheloveka-sotsyalnogo/
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31.07.2021 23:24 Ответить
Не просто так носяться з тим Чаусом як з писаним яйцем. Очевидно він володіє інформацією, яка не вигідна деяким фігурантам журналу Форбс.
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31.07.2021 19:11 Ответить
Або ж Зеленський хоче подивитися в очко *****, Саша.
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31.07.2021 20:58 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 5598
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31.07.2021 19:15 Ответить
Успокою вас...на ежегодном Экономическом Форуме в Швейцарском Давосе в 2003 году случайно встретились барон Ротшильд и Петр Порошенко,в ходе беседы выяснились схожие экономические перспективы будущего развития кондитерских изделий для детворы всего Мира...,ни газ, ни нефть и прочая туфта собеседников не интересовала... Позже барон Ротшильд предложил мистеру Порошенко стать иторговым партнером в несколькиих проектах,включая и срань РАБссиянскую в городе Липецк... почему именно Липецк? Потому что в нем жила дама одного из итальянских адвокатов фирмы "Rothschild&Cie"...Джованни Сальветти..., привет от Сенатора... Бигусу.. Гнапу..и прочим ЖурнаШлюхам и иПортнову Персонально ..а прочим баранам интернета...внимательно следить за адвокатами клиента корого хотите обосрать....ДЕБИЛЫ...
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31.07.2021 19:27 Ответить
Мені здається, до Байдена припіздент вже "приїхав"!
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31.07.2021 19:29 Ответить
Отчего же. Вполне возможно, что ЗЕ в Вашингтоне таки примут.

И вполне конкретно разъяснят ему его ближайшие перспективы.
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 4624
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31.07.2021 21:31 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 6007
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31.07.2021 19:51 Ответить
Так в дерьмо может вляпаться только специалист: Володя Зелёнский.
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31.07.2021 19:55 Ответить
Кто первый развяжет язык румыну, тот и получит мешки с капустой. У СБУ таких способов больше.
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31.07.2021 20:10 Ответить
Вот только цена его показаний уже равна нулю.

Показания, данные похитителям под давлением (а ЗЕленые силовики уже дважды Чауса похищали) ни один нормальный суд не примет.
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31.07.2021 21:28 Ответить
им пофиг;чаус знает где деньги спрятаны
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01.08.2021 06:49 Ответить
всякие чаусы, вагнеровцы, заявления арахимий, аферистовичей "почему мы не в НАТО " и т.д есть сценарий ,дабы отвлечь внимание украинского народа от ...опы , в которой находится "зе власть" во главе с членограем рояльным
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31.07.2021 20:13 Ответить
Сценарий??? Какой плть сценарий????
Цены в магазине можно перекрыть сценарием?
Просто на этой территории живут терплячи и сповочи ДЕБИЛЫ!!!!
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01.08.2021 14:15 Ответить
какое "квартальное " действо обходилось без сценариев ,независимо от цен в магазинах и уровня терплячести ?
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01.08.2021 16:03 Ответить
сомневаюсь шо по приказу зебила,он наверно не в теме а вот по приказу дЕрмака скорее всего.
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31.07.2021 20:26 Ответить
ШУТКА ЮМОРА ИЗ ИНЕТА...
Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте одной гранатой на стратегическом складе Советского дерьма литовского городка Шауляй обосрали всю РАБссию Путлера...На складе было 9 гранат РГД и 7 Стингеров США....оставшихся после Джохара Дудаева в Чечне...
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31.07.2021 20:34 Ответить
Думать надо не пороху и не вове. а козацкому роду.
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31.07.2021 20:35 Ответить
5 минут назад в Ютьюбе мне написала тетка из Кемерово Алина Доброхотова такое...Сенатор вы бандеровец и убийца русского народа...
ответил просто...,Дурочка...Братский договор между краснопузым СССр и нацистской Германией Гитлера,типа МОЛОТОВ-Риббентроп был подписан в МОСКВЕ 23 августа 1939 года,...знаете что ответило это Чудо...ТАКОГО не может быть....,ну как скажите мне...ПЖЛСТА...,как спорить с подоными СОВЕТСКИМИ БАРАНАМИ???
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31.07.2021 20:42 Ответить
Yurii Karakay
Король ідіот. Королева таємно закохана в молдавську герцогиню, з якою познайомилась на урочистому прийомі, підчас офіційного візиту. В знак своєї любові, вона посилає коханій дрібничку на пам`ять - суддю Чауса. Злий раввін Бєнєфаций дізнається про захоплення королеви і пропонує ідіоту влаштувати бал, де на королеві буде тільки Чаус. Бєнєфаций організовує викрадення Чауса в Молдові і тримає його в бедичівській фортеці, в феросплавній масці. Молдова оголошує війну. Війська готуються до форсування Дністра. Мушкетери короля визволяють Чауса з Бердичєва, але ******* в селі Мазурівка, поблизу кордону. Гвардійці Бєнєфація перехоплюють улюблену забавку королеви і везуть його до Києва, до ізолятора Баканова. Мушкетери оточують буцегарню. Чи врятують вони честь королеви? Чи вложить вона на себе Чауса, подарунок короля-ідіота? Чи почнеться облога Ля Крижополя? Все це ви дізнаєтеся у наступних главах роману.https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/fr/cp0/e15/q65/223875127_526169195271765_8444826158117026922_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=N6AqdnsA7qAAX-J414a&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=59c476d4717e7fb1f4a90daf80b4bc75&oe=6109A593 "Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 7968
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31.07.2021 20:46 Ответить
"Як я вкрала чауса" роман в однієї частині автори йуля Мендель та льоша арестовіч (люсік).
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31.07.2021 21:49 Ответить
рАДОСТЬ ДЛЯ МАВЗОЛЕЙНОГО БЫДЛА пУТЛЕРА...
только что президент США Джо Байден отменил все санкции Конгресса США против Мавзолейных Мудаков Путлера...,позвонил сразу Агенту КГБ Ангеле Меркель в Берлин и каже...слышь Чувиха пенсионерка,пиши заявление по соственному желанию...ты больше не Акционерка ЮКОСА Сечина...и ГрязьПрома Мюллера ой Миллера...
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31.07.2021 20:59 Ответить
Самое смешное, что ЗЕ сам себе малину обосрал.

Если у Чауса и был какой-то компромат на Пороха, то после двух похищений силовиками Украины их уже ни один суд не примет.
Т.е. Пещерный суд Киева по указанию ЗЕ может и примет, но адвокаты и ЕСПЧ такое решение разнесут в куски не запыхавшись.
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31.07.2021 21:25 Ответить
саме зараз цього чауса у бакланова інструктують - шо казати жрналюгам,, як себе вести, як вірно розповідати що зельц наш кращій президент, і шо зовсім його не з Молдови не крав, а вкрали його прибульці з Марсу та багато іншого дуже цікавого.... та шо там казати- то порох у всьому винен.....а лічильник працює - перше вагнергвці потім чаус, хто наступний? га єрмак?
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31.07.2021 21:46 Ответить
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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31.07.2021 21:46 Ответить
Смотрите как порохоботы за Чавуса горой стоят ))))
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31.07.2021 21:47 Ответить
та нихто за него не стоит - просто эти самые боты наблюдают за тем как вы слуги со свои сынком каломыйского в очередной раз о б о с рались,. и что характерно - теперь по обсерам вы все больше на внешнюю арену выходите...
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31.07.2021 21:52 Ответить
Як і за Тупицького
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31.07.2021 22:10 Ответить
Как ты отличаешь зеботов от порохоботов ?
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31.07.2021 23:22 Ответить
Кошка с дому(Владимир на Донбассе), мыши в пляс.
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31.07.2021 22:15 Ответить
1/3 Люди питають:
Чому багато Чауса в стрічці? Ви що його підтримуєте?
Поясню на пальцях. Справа не в Чаусі.
Він злочинець і хабарник.
Але як всі злочинці і хабарники він має право знати в чому його звинувачують, має право на захист і врешті решт має право отримати вирок!
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31.07.2021 23:20 Ответить
Хіба було можливо таке уявити при Порошенко ? )
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01.08.2021 00:48 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 4918
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01.08.2021 01:38 Ответить
напевно ніколи не дочекаємося,прийдеться напевно ногами вреред виносити
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01.08.2021 10:19 Ответить
ТЕ КТО ЗАБЫВАЕТ ЧТО МЫ ВСЕ СМЕРТНЫ НЕОБХОДИМО НАПОМИНАТЬ ИЛИ ПОМИНАТЬ !!!
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01.08.2021 06:40 Ответить
От нас скрывают главное, в результате которого можно было бы понять - почему именно Чаусом так активно занимаются все правоохранители. Ведь коррупционеры все судьи. Повидимому с ним как-то связаны интересы этого президента и предыдущего.
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01.08.2021 06:43 Ответить
А потом будут говорить, что народ глупый и не за тех голосует.
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01.08.2021 07:01 Ответить
"Это не борьба спецназов - это борьба беззакония с исполнением закона. СБУ демонстративно срывает расследование одного из самых резонансных коррупционных дел... Источник: https://censor.net/ru/n3280195
А как же дело Вагнеровцев?Ведь это же дело замяли как МВД так и НАБУ по прямому приказу ЗЕ.
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01.08.2021 07:03 Ответить
зеленые придурки . выполняя прихоти главного придурка слили ***** вагнеровцев . теперь украли чауса из молдовы . которого и так бы экстрадировали --- эти скоты не думают что придется отвечать за все нарушения КОНСТИТУЦИИ --- януковощ тоже не думал . он думал что чечетов будет дерижировать парламентом пока он не сдохнет . но через три года его правления он сдрыстнул до ***** . а чечетову захотелось полетать без парашюта ---- вова-квартальный думать не хочет да и не умеет . а скоро три года будет . а куда тикать епт разве в ..сказочную русь..
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01.08.2021 07:16 Ответить
Мне кажется что администрация Президента полностью утратила контроль над всеми силовыми структурами Украины.Не удивлюсь если в какой-то день проснемся а в ВР Украины уже будет росийский спикер а ЗЕ будет бегать к нему на поклон.
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01.08.2021 07:19 Ответить
Все вірно робить СБУ. рішення суду яке ? домашній арешт?
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01.08.2021 08:08 Ответить
Обгадился Зеленский с этим Чаусом, отмыться не может.
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01.08.2021 08:36 Ответить
грёбаный цирк
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01.08.2021 09:08 Ответить
,🤦🤣
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01.08.2021 09:25 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 8751
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01.08.2021 11:08 Ответить
Ой, разом це зробили. Давайте зробимо їх ще разом. Разом нас багато, нас не подалати- шо та віра, мова, армія - так хотелки української меньшості.
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01.08.2021 11:24 Ответить
Як тут не згадати і деяких журналістів, які і самі вірили, і інших переконували, що Зєлєнскій буде кращим за Порошенка? І прошу зрозуміти одне, гавне товариство - це ще не дно. Динаміка показує, що зашквари лише посилююиься, хоча б мали зменшуватися, бо за два роки людина, ба навіть мавпа здатна чомусь навчитися. Але Зєлєнскій не здатний до науки. Сподіваюся, що хоч ті, хто ставили його вище Порошенка здатні.
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01.08.2021 11:31 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 8762
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01.08.2021 11:40 Ответить
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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01.08.2021 11:41 Ответить
воно не кловун, воно блазень.
вперед ногами та на смiтник, а потiм на цугундер за державну зраду та роботу на ворога.
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01.08.2021 13:18 Ответить
Якесь шоу в стилі кварталу 95. Продовження ролі Голобородька. Для того щоб імітувати, що наші правоохоронні органи незалежні і борються між собою. Та й взагалі відволікати від головного, що найбільше зло зараз це зелена плесінь.
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01.08.2021 11:42 Ответить
зараз це зелена плесінь.



все так, але зелена цвiль. Геть кацапiзми з мови!
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01.08.2021 13:20 Ответить
Ще одна справа, за якою клоун має відповісти за законом, після втрати трону.
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01.08.2021 13:39 Ответить
забрати у блазня булаву та тою ж булавою прибити!


"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 1301
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01.08.2021 13:51 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 5669
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01.08.2021 13:49 Ответить
"Очевидно, що таке відверте порушення закону робиться за прямим наказом Зеленського", - Бутусов про ситуацію із Чаусом - Цензор.НЕТ 5687
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01.08.2021 13:58 Ответить
и смотрит на это все сша и думает, с кем мы связались)))
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01.08.2021 17:58 Ответить
так для цього бородата баба каломойша та ЗеБiльна отара блазня й вибрала.
вони хочуть до концтабора рюзьгемiра...
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01.08.2021 18:10 Ответить
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