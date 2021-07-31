"Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу Зеленского", - Бутусов о ситуации с Чаусом
СБУ демонстративно срывает расследование дела бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса и укрывает коррупционера от суда. Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу президента Владимира Зеленского.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в социальной сети "Фейсбук".
"СБУ написала явку с повинной. Подчиненная напрямую президенту Украины спецслужба заявила, что не собирается выполнять решение суда и доставлять в НАБУ беглого Чауса, который находится официально в розыске Интерпола", - отметил Бутусов.
По его словам, лейтенант Баканов прямо нарушил две статьи уголовного кодекса, и не исполнил законные требования сотрудников НАБУ.
"Это не борьба спецназов - это борьба беззакония с исполнением закона. СБУ демонстративно срывает расследование одного из самых резонансных коррупционных дел и укрывает коррупционера от суда. Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу президента Зеленского. Именно Зеленский защищает Чауса от привлечения к ответственности. Гарант Конституции стал гарантом неприкосновенности для взяточника", - подытожил журналист.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.
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Порада - НІКОЛИ не варнякай про себе, який ти "вах нікому не кланявся".
Бо вельми схоже на еротичні фантазії.)) Хай про тебе інші говорять.
Хоча, якщо тобі так подобається чухати власне ЧСВ - на здоров'я...
Давай, "недебіл" соєвий, аргументуй...
і знову старенька пластинка про порошенка)))ЛОЛ ...зелебобік звичайний.
Підрахуй свої вбогі коменти та чухай на ферму за соєвими срібняками. "Націоналіст" туєв.
Давай "обоснуй", з якого біса я тобі маю щось "обосновувати", захисник немічного "націоналіста". Чекаю!!!
я не придумал историю про советского солдана Ивана Чонкина,он сидит в каждом дураке советского дерьмового строя... Точнее не скажешь...
Тому зараз Бубочка руками СБУ бореться за свою шкуру.
Бо ланцюжок показань виконавців призведе прямо в його кабінет.Чаус-це"Гонгадзе" Зе..
Невже нарешті закінчиться цей зелений треш ))
- А. Генис: "Маклюэн говорил, как вы помните, что если бы изобрели сначала телевизор, а потом радио, то не было бы ни Гитлера, ни Ленина. Потому что эти люди могли существовать невидимыми - в радио, на экране они бы выглядели клоунами. Так же, как не было бы Трампа, если бы не было твиттера. Технология порождает определенный тип людей, властей, сознания масс, это связано со способом распространения информации";
- А. Загданский: "Вы зря сказали, что не было бы Трампа без твиттера. В действительности Трамп - это переходная технологическая цепочка. Ведь он появился как ведущий телевизионного шоу "Ученик", по-английски Apprentice, телевизионная слава была началом его восхождения. Как, между прочим, с президентом Зеленским в Украине - телевизионная слава, телевизионный сериал подняли его в статус сначала воображаемого президента, а потом сделали его президентом настоящим. То есть они дети предыдущих медийных технологий".
Технологии оказались сильнее человека, поскольку за ними стоят иллюзии. А иллюзии хорошо переходят и переносятся из одной сферы в другую. Новые технологии мимикрируют под старые, а старые могут возрождаться под видом новых. Первым примером было появление телевидения, вторым - возрождение пропаганды в сегодняшних реалиях. Новое в этом случае не просто забытое старое, новое - это поднятие старого на новый уровень. - https://detector.media/withoutsection/article/190611/2021-07-29-kommunykatsyya-sozdaet-cheloveka-sotsyalnogo/
И вполне конкретно разъяснят ему его ближайшие перспективы.
Показания, данные похитителям под давлением (а ЗЕленые силовики уже дважды Чауса похищали) ни один нормальный суд не примет.
Цены в магазине можно перекрыть сценарием?
Просто на этой территории живут терплячи и сповочи ДЕБИЛЫ!!!!
Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте одной гранатой на стратегическом складе Советского дерьма литовского городка Шауляй обосрали всю РАБссию Путлера...На складе было 9 гранат РГД и 7 Стингеров США....оставшихся после Джохара Дудаева в Чечне...
ответил просто...,Дурочка...Братский договор между краснопузым СССр и нацистской Германией Гитлера,типа МОЛОТОВ-Риббентроп был подписан в МОСКВЕ 23 августа 1939 года,...знаете что ответило это Чудо...ТАКОГО не может быть....,ну как скажите мне...ПЖЛСТА...,как спорить с подоными СОВЕТСКИМИ БАРАНАМИ???
Король ідіот. Королева таємно закохана в молдавську герцогиню, з якою познайомилась на урочистому прийомі, підчас офіційного візиту. В знак своєї любові, вона посилає коханій дрібничку на пам`ять - суддю Чауса. Злий раввін Бєнєфаций дізнається про захоплення королеви і пропонує ідіоту влаштувати бал, де на королеві буде тільки Чаус. Бєнєфаций організовує викрадення Чауса в Молдові і тримає його в бедичівській фортеці, в феросплавній масці. Молдова оголошує війну. Війська готуються до форсування Дністра. Мушкетери короля визволяють Чауса з Бердичєва, але ******* в селі Мазурівка, поблизу кордону. Гвардійці Бєнєфація перехоплюють улюблену забавку королеви і везуть його до Києва, до ізолятора Баканова. Мушкетери оточують буцегарню. Чи врятують вони честь королеви? Чи вложить вона на себе Чауса, подарунок короля-ідіота? Чи почнеться облога Ля Крижополя? Все це ви дізнаєтеся у наступних главах роману.https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/fr/cp0/e15/q65/223875127_526169195271765_8444826158117026922_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=N6AqdnsA7qAAX-J414a&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=59c476d4717e7fb1f4a90daf80b4bc75&oe=6109A593
только что президент США Джо Байден отменил все санкции Конгресса США против Мавзолейных Мудаков Путлера...,позвонил сразу Агенту КГБ Ангеле Меркель в Берлин и каже...слышь Чувиха пенсионерка,пиши заявление по соственному желанию...ты больше не Акционерка ЮКОСА Сечина...и ГрязьПрома Мюллера ой Миллера...
Если у Чауса и был какой-то компромат на Пороха, то после двух похищений силовиками Украины их уже ни один суд не примет.
Т.е. Пещерный суд Киева по указанию ЗЕ может и примет, но адвокаты и ЕСПЧ такое решение разнесут в куски не запыхавшись.
Чому багато Чауса в стрічці? Ви що його підтримуєте?
Поясню на пальцях. Справа не в Чаусі.
Він злочинець і хабарник.
Але як всі злочинці і хабарники він має право знати в чому його звинувачують, має право на захист і врешті решт має право отримати вирок!
А как же дело Вагнеровцев?Ведь это же дело замяли как МВД так и НАБУ по прямому приказу ЗЕ.
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
вперед ногами та на смiтник, а потiм на цугундер за державну зраду та роботу на ворога.
все так, але зелена цвiль. Геть кацапiзми з мови!
вони хочуть до концтабора рюзьгемiра...