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Аварийная ситуация на шахте в Донецкой области ликвидирована. По факту взрыва прокуратура открыла уголовное производство

Аварийная ситуация на шахте в Донецкой области ликвидирована. По факту взрыва прокуратура открыла уголовное производство

Аварийная ситуация на крупнейшем в Украине производителе коксующего угля "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), на котором в ночь на субботу произошел взрыв, ликвидирована. Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно официальному сообщению группы "Метинвест", выполнено разгазирование участка, на котором случилось происшествие. Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.

"В Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское". Шесть горняков (один - работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - констатируется в сообщении компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области произошел взрыв на шахте: 1 человек погиб, госпитализированы 10 горняков

Как сообщалось ранее, один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

В свою очередь, в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры отметили: "Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины)"

взрыв (6721) прокуратура (5003) шахта (959) Донецкая область (9470)


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Топ комментарии
+2
У юзеров из Юзовки...*)
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31.07.2021 18:33
+1
Я не понял...
У кого и где гиблое место?
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31.07.2021 18:30
+1
Кузбасс... Всё тайное, однажды, становится явным.
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31.07.2021 18:33
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Добре що ніхто не загинув !!!
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31.07.2021 18:27 Ответить
Жаль,один таки в лікарні помер !!!
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31.07.2021 18:28 Ответить
все работники шахтоуправления "Покровское"
...кадысь було "Краснармейское" шахтуправление... -- я оотель, у главного механика автобазы дочку в жинки брал... -- гиблое место... *)
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31.07.2021 18:28 Ответить
То так,шахта не курорт !!!Я народився на шах.Тайбінська ,Кузбас !!!))
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31.07.2021 18:30 Ответить
Кузбасс... Всё тайное, однажды, становится явным.
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31.07.2021 18:33 Ответить
Що і від кого таємне ???)))
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31.07.2021 18:36 Ответить
Лишние хромосомы из Кузбасса.
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31.07.2021 18:37 Ответить
Параноїдальною шизофренією "Русского мира" не страждаю ,на відміну від москалів українського походження !!!)))
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31.07.2021 18:43 Ответить
Хромосому в мешке не утаишь.
Твои предки из Кузбасса.
Аварійну ситуацію на шахті в Донецькій області ліквідовано. За фактом вибуху прокуратура відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 624
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31.07.2021 18:46 Ответить
Ні ,не з Кузбаса!! Населення Кузбаса ,як і Донбаса ,переважно переселенці !! Дуже багато колишніх зеків !!!)))
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31.07.2021 18:48 Ответить
Ещё лучше...
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31.07.2021 18:49 Ответить
Що краще ???Мої прадіди з Тамбовщини і Тверщини !! А дід загинув на Колимі,після розкуркулення !!!)))
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31.07.2021 18:52 Ответить
Я так и знал.
Тамбовский волк - тебе товарищ.
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31.07.2021 18:53 Ответить
Цим можливо пишатись ,бо лише Тамбощина не була під татарами !!)))
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31.07.2021 18:55 Ответить
Чёрные такие...
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31.07.2021 18:48 Ответить
У батька був напарник Петро Чорний!!!)))
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31.07.2021 18:50 Ответить
Так ты в папкиного напарника пошёл...
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31.07.2021 18:52 Ответить
Він,напарник, з"явився коли мені було 13 років !!)))
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31.07.2021 18:54 Ответить
Я не понял...
У кого и где гиблое место?
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31.07.2021 18:30 Ответить
У юзеров из Юзовки...*)
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31.07.2021 18:33 Ответить
Просто, ты от дочки главного механика автобазы резко перешёл к гиблому месту...
Вот я и подумал...
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31.07.2021 18:36 Ответить
-- не сильно-то и резко... -- 26 лет...*)
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31.07.2021 18:42 Ответить
 
 