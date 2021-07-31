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Переговоры о продлении контракта на транзит газа пока не ведутся, хотя уже должны, причем с европейскими компаниями, - Витренко

Переговоры о продлении контракта на транзит газа пока не ведутся, хотя уже должны, причем с европейскими компаниями, - Витренко

Председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что России будет трудно "соскочить" с действующего соглашения о транзите газа через Украину, которая будет действовать до 2024 года.

Об этом он заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что да. Опять же она может создавать нам определенные проблемы. Но это не самый большой риск, скажем так. При этом здесь просто важно понимать, как этот контракт был заключен. Мы начинали с того, что Россия не хотела вообще какой-либо контракт продолжать или заключать и говорила, что, скорее, Земля будет вращаться вокруг Луны", - напомнил Витренко.

Он добавил, что Киев готов вести переговоры о продлении текущего контракта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко

"К сожалению, кстати, переговоров нет. А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом". Но мы настаиваем на том, что параллельно, а лучше вообще до того, как будут переговоры с "Газпромом", были переговоры с европейскими компаниями. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, в а сейчас", - подчеркнул Витренко.

Напомним, председатель оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.

Автор: 

Газпром (3183) Нафтогаз (3112) Транзит газа (371) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+8
должны )))))
газовые хранилища на зиму заполнил уже? а должен !
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31.07.2021 18:53
+5
А кто это должен делать?? Я или ты??
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31.07.2021 18:55
+5
если беня кому-то должен - он всех прощает ))))
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31.07.2021 19:00
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Правила форума Совет форумчан
Ваві навішали локшини на вуха, а ти повірив.
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31.07.2021 18:49 Ответить
у поцЗедента галюники
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31.07.2021 18:59 Ответить
Хм... -- по транзиту есть две коррупционные схемы: парашно-украинская.

Но одна схема, всегда дешевле двух... -- я удивляюсь на удивления Витренко...*)
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31.07.2021 18:49 Ответить
Нікого не цікавить думка срусскої худоби.
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31.07.2021 19:06 Ответить
должны )))))
газовые хранилища на зиму заполнил уже? а должен !
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31.07.2021 18:53 Ответить
...должен Зеле, Зеля Бене, Беня тебе шо-то должен? *)
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31.07.2021 18:57 Ответить
если беня кому-то должен - он всех прощает ))))
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31.07.2021 19:00 Ответить
На Зелю надейся, а сам не плошай, короче...*)
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31.07.2021 19:06 Ответить
ой..как-то сразу "не надейся" ))) вот сразу ))))
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31.07.2021 19:11 Ответить
-- ну, надейся последовательно и постепенно... ...своей жизни не хватит -- внуки донадеятся...*)
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31.07.2021 19:15 Ответить
А кто это должен делать?? Я или ты??
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31.07.2021 18:55 Ответить
это очень хорошо-сэкономим денег на переговорах. Мацкали если что и пообещают все равно кинут. Еще и смеяться будут (в 95 квартале)
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31.07.2021 18:58 Ответить
Все вопросы к "величайшему геостратегу" недонаполеону.
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31.07.2021 19:00 Ответить
Кстати сейчас идут переговоры Газпрома с турками о прокачке газа мимо Украины. А от наших властей -- тишина. И не чешутся, а потом снова кто-то будет у них виноват. Дебилы.
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31.07.2021 19:06 Ответить
Бредишь? У турков с козлокацапами газопровод , какое мьІ к нему отношение имеем?
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31.07.2021 19:18 Ответить
Кто еще бредит? А с турками не нужно говорить, как разговаривал и убеждал Порох? Всегда можно найти вариант, выгодный обоим партнерам. Но это нужно выйти из кокаинового бреда и заняться своими прямыми обязанностями по Конституции. А не устраивать тут тупые шоу для лохов.
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31.07.2021 19:24 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa


https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1421086467980472326 30 июл.

Про дефіцит газу в Європі, Північний потік 2 і бліцкриг, що Кремль готує для ЄС з початком опалювального сезону:

Переговори про продовження контракту на транзит газу поки не ведуться, хоча вже мають, причому з європейськими компаніями, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5486
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31.07.2021 19:27 Ответить
Клоуны, вкладывайте деньги в разработку собственных месторождений, пока есть деньги. Или вы реально верите договорам с кацапами?
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31.07.2021 19:28 Ответить
Зал.па может уже мотать вату
Все шо кацапы хотели - получили
А нас ждет большая война..
Но зелю повеситт нужно успеть!!!
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31.07.2021 19:32 Ответить
я так розумію що треба в серверной облаштовувати собі місце на зиму ...
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31.07.2021 19:46 Ответить
А що робиться в дану хвилину для збільшення видобутку українського газу?Адже Україна може себе забезпечити на всі 100% даже при теперішніх обємі видобуваємого газу та обійтися без імпортного.Із офіційних джерел за минулий рік ми видобули тільки 17 міліардів а використали всього 13 міліардів.Тільки невідомо для кого ми закуповували імпортній газ,скоріш за все керівництво аферило.
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31.07.2021 20:30 Ответить
 
 