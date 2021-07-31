Милованов признал, что выполнил указание по снятию меня с конкурса из Офиса Президента, - Данилюк
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк уверен, что советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов полностью зависим от руководства.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не вижу смысла обсуждать действия Милованова. Этот человек полностью зависимый, без права на собственное мнение. В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса Президента - снять меня с конкурса на должность директора БЭБ (Бюро экономической безопасности. - Ред.) любым способом. А потом предложил мне идти в Окружной административный суд Киева под руководством Вовка. Именно тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом Офиса Президента", - отметил Данилюк.
Он уверен, что "вся система власти сейчас построена на марионетках".
"Марионетки возглавляют конкурсные комиссии, суды, органы государственной власти. Руководство страны гордится этим. И хочет, чтобы директор Бюро экономической безопасности также был карманным. А я не раз доказывал, что не прогинаюсь ни под кого.
Сняв меня с конкурса на директора БЭБ под откровенно идиотским предлогом моего американского диплома Офис Президента "дал в штангу". Именно поэтому вчера на праздновании моего дня рождения появился Милованов. Именно поэтому Офис пытается через медиа представить это все как мой личный конфликт с Миловановым.
У меня нет и просто не может быть конфликта с Миловановым. У меня есть конфликт с его хозяевами. Конфликт с руководителями страны по сути их политики.
Я считаю, что сейчас объяснения должен давать Зеленский", - подчеркнул Данилюк.
По его словам, президент должен объясниться относительно похищением судьи Чауса, о провале международной политики, которая, в частности, привела к запуску "Северного потока - 2", о заявлениях советника Ермака Арестовича о повороте на Восток, по саботажу конкурса на главу САП и о вмешательстве Ермака в конкурс на должность директора БЭБ.
Напомним, 29 июля конкурсная комиссия не допустила бывшего секретар СНБО Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Тимофей Милованов.
На следующий день Данилюк подрался с Миловановым.
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как отот чаус ))))))))
Незавичимое оно???)))
Мотайте вату
Осенью ***** отключит газ и будет война
Надеюсь вас чертей успеем на столбы развесить
А с кацем и так воевать не трудно
То что сейчас - это щекотня
А если по большому счету
То мнение вафелов меня не интересует, особенно аликов
Та бумажка равна трускавецкому диплому, если что.
Так называемая «драка» между Миловановым и Данилюком была спланирована технологами ОП для отвлечения внимания от кейса Чауса. Реальной драки не было, но вот информационный шлейф сделали максимально большим, чтобы в социальных сетях обсуждали этот конфликт, а не противостояние СБУ и НАБУ.(с).
Сначала я просто посмеялся. А вот теперь мне уже не смешно, ибо похоже на то, что версия верная...
-- Та ты недостойна меня даже в жопу поцеловать!
-- Хто!? -- я не достойна?!
А тебе и таким идиотам как ты говорили в 2019-м...думайТе...
А ты не захотел...потому что тогда у тебя перед хлебалом кормушка нарисовывалась...и теперь кури бамбук...
Не бажаєш спочатку визнати, що був поцем???