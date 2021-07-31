Запасы пресной воды в источниках под Азовским морем не решат водную проблему оккупированного Крыма, - ученые

Данные украинских ученых говорят о том, что запасов пресной воды в находящихся под Азовским морем источниках, недостаточно для полного решения проблемы вододефицита в оккупированном Крыму.

Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк, комментируя заявление российского вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что "проблема бесперебойного водоснабжения Крыма снята на ближайшие два года", передает Цензор.НЕТ.

Накануне Хуснуллин сообщил, что специалисты добыли для Крыма первую партию пресной воды из находящихся под Азовским морем источников​, но должны проверить ее качество.

Заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк высказал мнение, что заявления Марата Хуснуллина не содержат важных подробностей, по которым можно было бы судить об успехе проекта по поискам воды под Азовским морем.

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"Все данные украинских ученых говорят о том, что там нет достаточных запасов для решения водной проблемы Крыма. Так что возникает много вопросов: с одной стороны, россияне заявляют о том, что на два года Крым обеспечен, с другой стороны, не озвучивают дебет тех скважин и какое там качество воды. Последнее, по словам Хуснуллина, будет известно только в сентябре, но ведь достаточно сдать воду в лабораторию, чтобы она за несколько дней определила все показатели. Мало того, никто не говорит про инфраструктуру: каким, собственно, образом эта вода будет поставляться в населенные пункты? Чтобы ее построить, нужно минимум несколько лет. Это станции перекачки, трубопроводы большого диаметра и потом от них – разветвленная сеть. Даже если задействовать то, что в Крыму есть сейчас, в том числе инфраструктуру Северо-Крымского канала, этого не хватит", - заявил Яцюк.

Напомним, по словам вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, специалисты добыли первую пробную партию воды из-под Азовского моря и будут изучать ее качество. Также он добавил, что оккупированный Крым якобы обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.