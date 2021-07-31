РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10523 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 940 149

Запасы пресной воды в источниках под Азовским морем не решат водную проблему оккупированного Крыма, - ученые

Запасы пресной воды в источниках под Азовским морем не решат водную проблему оккупированного Крыма, - ученые

Данные украинских ученых говорят о том, что запасов пресной воды в находящихся под Азовским морем источниках, недостаточно для полного решения проблемы вододефицита в оккупированном Крыму.

Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк, комментируя заявление российского вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что "проблема бесперебойного водоснабжения Крыма снята на ближайшие два года", передает Цензор.НЕТ.

Накануне Хуснуллин сообщил, что специалисты добыли для Крыма первую партию пресной воды из находящихся под Азовским морем источников​, но должны проверить ее качество.

Заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк высказал мнение, что заявления Марата Хуснуллина не содержат важных подробностей, по которым можно было бы судить об успехе проекта по поискам воды под Азовским морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Почему вы не подумали?": Резников заявил, что Россия не просила у Украины воду для оккупированного Крыма

"Все данные украинских ученых говорят о том, что там нет достаточных запасов для решения водной проблемы Крыма. Так что возникает много вопросов: с одной стороны, россияне заявляют о том, что на два года Крым обеспечен, с другой стороны, не озвучивают дебет тех скважин и какое там качество воды. Последнее, по словам Хуснуллина, будет известно только в сентябре, но ведь достаточно сдать воду в лабораторию, чтобы она за несколько дней определила все показатели. Мало того, никто не говорит про инфраструктуру: каким, собственно, образом эта вода будет поставляться в населенные пункты? Чтобы ее построить, нужно минимум несколько лет. Это станции перекачки, трубопроводы большого диаметра и потом от них – разветвленная сеть. Даже если задействовать то, что в Крыму есть сейчас, в том числе инфраструктуру Северо-Крымского канала, этого не хватит", - заявил Яцюк.

Напомним, по словам вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, специалисты добыли первую пробную партию воды из-под Азовского моря и будут изучать ее качество. Также он добавил, что оккупированный Крым якобы обеспечен питьевой водой на ближайшие два года.

Автор: 

Азовское море (1603) Крым (26360) водоснабжение (721) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Конечно, не связанные. Дикая русня может и из лужи хлебать.
показать весь комментарий
31.07.2021 20:09
+25
А шо ж дикари аж в ООН ныли про "геноцид"?
показать весь комментарий
31.07.2021 20:10
+24
Угу. И это только из-за риса калантаров и машка-триппер хором с ****** завывают про целый "геноцид"
показать весь комментарий
31.07.2021 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так нет... и что ты там выдало.. . не у вас ли закрывают и штрафуют за посты
показать весь комментарий
31.07.2021 20:42 Ответить
ну так надо было выложить ссылку на экспертов... тут да писали не более
показать весь комментарий
31.07.2021 20:53 Ответить
так тоже мог бы сделать каждый но нашелся только один урод ... тебе бы на рамблере ему оды петь ты здесь трешься.... «Спасибо за правду!» Журналист из США не убрал российский флаг и восхитил болельщиков Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://sport.rambler.ru/olympic-2020/46928474/?utm_content=sport_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
показать весь комментарий
31.07.2021 20:47 Ответить
кацапам вода без надобности - дырка в батарее и от он чай...
показать весь комментарий
31.07.2021 20:23 Ответить
Кремляді й не збиралися постачати воду в Крим. Їм насправді наср@ти на це питання. Вони провели газову трубу на сотні км по дну Балтійського моря. В порівнянні з цим, - прокласти водогін якихось - 17 км через керченську протоку, насправді - просто дрібничка для Московії. Просто воно їм не тре. Розпіл бабла на всіляких "проєктах", типу "буріння 100 метрових свердловин у горах" або "на дні Азовського моря" - це вже інша справа.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:23 Ответить
Учёные говорят.....Кива что ли ? Вы, яйцеголовые уже ванговали, что кацапоиды свой мост в говень не построили.
показать весь комментарий
31.07.2021 20:35 Ответить
Росєяне теж вангували ,що нічого з Аралом не станеться !! То де подівся Арал??? Тому всьому свій час !! За совка теж бурили та качали воду ,а потім дніпровську назад закачували !!!)))
показать весь комментарий
31.07.2021 20:41 Ответить
Складывается впечатление что украинские ученые ищут воду для окупированого Крыма.Иначе как объяснить что украинские ученые ни словом не оговариваются о проблеме из водой в самой Украине а только все силы бросили на полуостров и не ищут никакого решения этой проблемы.
показать весь комментарий
31.07.2021 20:36 Ответить
проблема в стране с водой что засерают водоемы а не в ее отсутствии.. на юге точно
показать весь комментарий
31.07.2021 20:43 Ответить
И не только на юге а во всей стране,разве что еще высоко в горах можно найти источники из которых можна пить без опасениях.На равнинах уже даже в артезианских скважинах обнаруживают вредные примеси.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:00 Ответить
Впечатляет фраза - украинские учёные....а этим вопросом занимались? Может быть это были британские учёные?
показать весь комментарий
31.07.2021 20:56 Ответить
какаяразница?
показать весь комментарий
31.07.2021 23:10 Ответить
Британские обычно доказывают, что всё возможно. Украинские - что ничего не выйдет, не стоит и рыпаться
показать весь комментарий
31.07.2021 23:36 Ответить
Конечно всё возможно, возможно там нет воды)), тихо сказали украинские учёные.
показать весь комментарий
01.08.2021 04:47 Ответить
предателям совет - батарею сверлить надо внизу, не вверху....
показать весь комментарий
31.07.2021 21:09 Ответить
аккумуляторную...
показать весь комментарий
31.07.2021 21:17 Ответить
слушне зауваження!
показать весь комментарий
31.07.2021 21:20 Ответить
Так как эти рукожопы бурить умеют, то даже если там были какие-то запасы пресной воды они уже перемешались с водой Азовского моря.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:11 Ответить
Ця вода буде "золота" для них. Хай добувають.
показать весь комментарий
31.07.2021 21:21 Ответить
Який вододефіцит ? Жартуєте ? Після потопу в них повні відра , каструлі , баклажки , слоїки - все вщент зоповнене водою . Хто хотів , запасся на кілька років , бо води було , як кажуть москалі "више криші". Вона буквально сама текла в хату , тільки встигай розливати в баклажки .
показать весь комментарий
31.07.2021 21:55 Ответить
Тебя бульбафюрер за красньІе труселя и белую майку на ментовскую дубинку попкой насадит , подкацапник -бульбаед.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:19 Ответить
Даже российские спецы предупреждают, что если качать пресную воду, то на неё место будет поступать через слои солёная и и всё станет солёным. Это не выход из ситуации, а временный эффект.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:06 Ответить
Это эффект Вавилова-Черенкова - очень красиво и прикольно, но на самом деле источник неземной красоты несёт смертельную опасность.
показать весь комментарий
31.07.2021 23:13 Ответить
Тема " мост рухнет" пока закрыта, теперь новая "воды не хватит" Да пусть вкидуют бабки, меня это устраивает, всё равно ни какая труба не компенсирует мощности реки, а затраты просто космос, пусть рвут жопу ради рейтинга *****
показать весь комментарий
31.07.2021 22:09 Ответить
Якщо подивитись на динаміку та місця землетрусів у цьому році, то хто зна, чи закрита тема "міст".
показать весь комментарий
31.07.2021 23:53 Ответить
Пока они дружно ссут, то запасов воды им хватит на долго! Тем более уринотерапия им только на пользу
показать весь комментарий
31.07.2021 22:10 Ответить
Данные украинских учёных говорили о том что мост построить невозможно.... И что воды в Крыму осталось на 2 недели год назад, пол года назад, пять месяцев назад...
показать весь комментарий
31.07.2021 22:18 Ответить
На днях один ж/д мост на кацапии уже рухнул, всему -свое время.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:25 Ответить
И открыли один тунель на 6км.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:36 Ответить
Тунель пробурили , радость то какая, а мост то рухнул нах...
показать весь комментарий
31.07.2021 23:29 Ответить
На один рухнувший там десяток новых строят.
показать весь комментарий
31.07.2021 23:35 Ответить
Відносно мосту, він поки не випробував всю силу стихії взимку та сейсмічних коливань.
А стосовно води, дані надавалися з розрахунку стабільного постачання/споживання, а в них, як відомо, введено графіки по містах та районах вже дуже давно.
показать весь комментарий
31.07.2021 23:57 Ответить
Про те шо він рухне то вже потім казали "вчені". Спочатку вони казали шо побудувати неможливо)))
Графіки введені, а пити менше і миться в душі менше не стали.
показать весь комментарий
01.08.2021 00:01 Ответить
Неможливо, мали на увазі, що жодна розумна людина не буде вкладати мільярди доларів в прожект, який не відповідає будівельним нормам.
показать весь комментарий
01.08.2021 01:04 Ответить
Сумнівно "пити та митися меньш не стали". Якщо вам дають воду на пару годин вранці та ввечорі, то при незмінних параметрах тиску у трубах та перерізі самих труб ви можете спожити чітко визначену кількість води. І тут ще потрібно враховувати, що весь умовний будинок починає споживати (запасати) воду в ці години.
Власне, окупанти самі наводили статистику економії (уповільнення втрати води у сховищах) через введення графіків.
показать весь комментарий
01.08.2021 16:24 Ответить
кацапы и зеленые врут всегда когда у них губы шевелятся - все в курсе.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:29 Ответить
Мешайте ее с Енисейской водой и смело потом пейте,набирайте полные баклажки и ряшечки этой азовской пресноводицы и тулите с ней на Енисей,там мешайте с местной и смело так,ничего не боясь пейте...Как вы все и хотели,после этого станете настоящими цапками.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:32 Ответить
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
Це треба викладати на уроках історії України у молодших класах.
показать весь комментарий
31.07.2021 22:39 Ответить
Зачем воду доставлять, если достаточно просто нырнуть ?
показать весь комментарий
31.07.2021 22:43 Ответить
А що літаками вже не ловлять хмари?
показать весь комментарий
31.07.2021 22:50 Ответить
Что для строителей камунизма время, подождут сто годков под чутким руководством какого-нибудь вечного *****, который это затеял во благо себя.
показать весь комментарий
01.08.2021 00:54 Ответить
Пускай качают, нарушат недра и мост рухнет быстрее.
показать весь комментарий
01.08.2021 00:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 