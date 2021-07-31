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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированной части Луганщины в связи с российскими выборами отменяют комендантский час, - правозащитники

На оккупированной части Луганщины в связи с российскими выборами отменяют комендантский час, - правозащитники

Действие комендантского часа приостанавливают с 1 августа по 1 октября.

Об этом сообщили в Facebook "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий "указ" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника касается всех районов, кроме прилегающих к линии соприкосновения.

"В течение двух месяцев на территории ОРЛО пройдут массовые, агитационные мероприятия по эгидой партии "Единая Россия", самое массовое будет в День шахтера (последнее воскресенье августа)", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн

Голосовать жители подконтрольных оккупантам районов будут онлайн и офлайн, а для того, чтобы организовать постоянный подвоз людей к участкам голосования в Ростовскую область РФ, необходима отмена комендантского часа.

Кроме того, считают првозащитники, таким образом реализуется "политика послабления".

"Каждый день из-за комендантского часа на территории ОРЛО задерживаются сотни людей. Многие люди просто обозленные, так как это созданный механизм для сбора денег с людей, которые нарушили этот комендантский час. Такими действиями оккупационные администрации РФ в ОРДЛО пытаются снизить негатив местных жителей к НВФ "ЛНР"", - поясняют правозащитники.

На оккупированной части Луганщины в связи с российскими выборами отменяют комендантский час, - правозащитники 01

Издание "Новости Донбасса" отмечает, что в ОРДО комендантский час не действует в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра.

Также читайте: Жителей оккупированных территорий с российскими паспортами заставят голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму через платформу "Дистанционное электронное голосование", – правозащитник Лисянский

Вместе с тем на выходных усилено патрулирование улиц и проверок местных жителей. Человека могут задержать и доставить в отделение для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.

Автор: 

выборы (24720) комендантский час (163) правозащитники (678) россия (95308) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+5
мене більше цікавить ,як баба Анжела і Макарон пояснять чому там проходять вибори в думу ?
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31.07.2021 21:06
+3
після цих виборів Україна не повинна визнавати владу в кремлі
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31.07.2021 20:54
+3
На окупованій частині Луганщини в зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9705
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31.07.2021 21:24
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https://www.youtube.com/watch?v=mlH754ChniM Чи труба нам справді з трубою-2? | Ірина Фаріон | Nord Stream-2 | Північний потік-2

Исключительно правильная аналитика. Думай - те!
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31.07.2021 20:50 Ответить
За таке тут анафемі придають.
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31.07.2021 22:16 Ответить
після цих виборів Україна не повинна визнавати владу в кремлі
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31.07.2021 20:54 Ответить
будет интересно посмотреть как после выборов будут дубасить не согласных путинских баранов стойлового содержания дубинками купленными с налогов этих же баранов
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31.07.2021 20:58 Ответить
мене більше цікавить ,як баба Анжела і Макарон пояснять чому там проходять вибори в думу ?
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31.07.2021 21:06 Ответить
Так ми і зараз її не признаєм після того як окупували Крим. Там же за партію ***** ж голосували...
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31.07.2021 21:01 Ответить
не визнають окремих депутатів
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31.07.2021 21:08 Ответить
В минулих виборах теж брали участь окуповані території. І шо?
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31.07.2021 22:00 Ответить
даубас не брав . а голосування в Криму не було використано в інтересах країни
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31.07.2021 22:06 Ответить
ну так это ж большое послабление... надо что бы порох им печенья отправил что бы топтали на площадях ..
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31.07.2021 20:56 Ответить
Канхвети Стакан молока.
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31.07.2021 20:58 Ответить
Яке щастя.😄
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31.07.2021 20:56 Ответить
Я об этом на цензоре написал еще в 8 утра сегодня...цензорята не тормозите...
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31.07.2021 21:03 Ответить
Поздрапвляю Шарик,ты Балбес..,слыш Матьроскин..а ты баран Мацковский...
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31.07.2021 21:05 Ответить
Цікаво,ким боком це до нас ??? В Київі теж будут голосувати !!)))
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31.07.2021 21:14 Ответить
Российскими выборами???Такие страшные вещи почему говорите ?.Этим 2 словам противопоказано рядом стоять.
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31.07.2021 21:18 Ответить
Выборы на Марсе или в России-одно и тоже.Без людей.
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31.07.2021 21:21 Ответить
На окупованій частині Луганщини в зв'язку з російськими виборами скасовують комендантську годину, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9705
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31.07.2021 21:24 Ответить
Працветающие рэспублики.
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31.07.2021 21:24 Ответить
не прошло и восемь лет
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31.07.2021 21:24 Ответить
Батя рассказывал про немецкий комендантский час в Киеве... -- патруль спецом сапоги подковывал -- шоб цокало за три квартала -- и Орднунг соблюдался!

... про выборы ничего не рассказывал... -- немцы ж не совки -- как нынешние -- с обеих сторон... *)
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31.07.2021 21:35 Ответить
ути какой кацап неметцкий
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31.07.2021 21:45 Ответить
та хоть комендвнтскую неделю...или комендантское лето.
что это изменит?
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31.07.2021 21:44 Ответить
Вот по этому в Украине не должно быть никакого двойного гражданства и кто получает паспорт другой страны автоматически должен лишатся украинского гражданства и прав гражданина Украины на пенсии,субсидии и всякими там помощами Вот первостепенная задача депутатов ВР Украины это принятия таккого закона еще до выборов в мокшандии.
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31.07.2021 21:59 Ответить
Яке це має значення ? Вибори ж все одно закінчаться впродовж доби .
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31.07.2021 22:03 Ответить
А ***** на палочькє будуть носити?
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31.07.2021 23:27 Ответить
Реінтергація кажете?... Питання тільки куди?
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01.08.2021 09:00 Ответить
 
 