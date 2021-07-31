На оккупированной части Луганщины в связи с российскими выборами отменяют комендантский час, - правозащитники

Действие комендантского часа приостанавливают с 1 августа по 1 октября.

Об этом сообщили в Facebook "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий "указ" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника касается всех районов, кроме прилегающих к линии соприкосновения.

"В течение двух месяцев на территории ОРЛО пройдут массовые, агитационные мероприятия по эгидой партии "Единая Россия", самое массовое будет в День шахтера (последнее воскресенье августа)", - отмечается в сообщении.

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Голосовать жители подконтрольных оккупантам районов будут онлайн и офлайн, а для того, чтобы организовать постоянный подвоз людей к участкам голосования в Ростовскую область РФ, необходима отмена комендантского часа.

Кроме того, считают првозащитники, таким образом реализуется "политика послабления".

"Каждый день из-за комендантского часа на территории ОРЛО задерживаются сотни людей. Многие люди просто обозленные, так как это созданный механизм для сбора денег с людей, которые нарушили этот комендантский час. Такими действиями оккупационные администрации РФ в ОРДЛО пытаются снизить негатив местных жителей к НВФ "ЛНР"", - поясняют правозащитники.

Издание "Новости Донбасса" отмечает, что в ОРДО комендантский час не действует в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра.

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Вместе с тем на выходных усилено патрулирование улиц и проверок местных жителей. Человека могут задержать и доставить в отделение для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.