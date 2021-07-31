Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов
Советник председателя Офиса Президента и глава конкурсной комиссии по выбору руководителя Бюро экономической безопасности Тимофей Милованов опроверг слова бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Александр Данилюк врет. Я не говорил, что было указание Офиса снять Данилюка. Наоборот, я сказал, что это решение комиссии - снять 11 кандидатов. Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от Офиса и я лично считаю это решение правильным - он взбесился. После этого он начал обвинять меня в нарушении закона и сказал, что он уже договорился с НАПК, что те выдадут справку об этом. Я попросил его не переходить на личности и не политизировать процесс. А просто научиться заполнять документы. И дальше идти в суд", - подчеркнул Милованов.
По его словам, после этого Данилюк обвинил его в сотрудничестве с властью.
"Я напомнил ему, как он работал и получал деньги от Януковича. Данилюку нечего было ответить, и он перешел к физическому насилию.
Данилюк НЕ реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ - не его реформа, она была подготовлена другими людьми. Он ничем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те же самые методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды, с которыми работал - Януковича, потом Порошенко, позже - Зеленского.
Я борюсь за то, чтобы в Украине было верховенство права и верховенство фактов. Комиссия действует на основе закона. Конкурс можно пройти честно, если готовиться. Нет никаких априори хороших или плохих кандидатов. Есть правила которые нужно выполнять. Конкурс ведется не на ФБ, а процедурно на основе фактов. Данилюк - неадекватный человек, которого и близко нельзя допускать к власти или государственной службе", - уверен Милованов.
Вместе с тем, 29 июля, Милованов писал, что очень ценит Данилюка за профессионализм и этику. "Он был и есть для меня ментором и ролевой моделью. Поэтому мне очень обидно оказаться в ситуации, где я должен выбирать между законом и Александром", - отметил глава конкурсной комиссии БЭБ Милованов.
Напомним, 29 июля конкурсная комиссия не допустила бывшего секретар СНБО Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Тимофей Милованов.
На следующий день Данилюк подрался с Миловановым.
31 июля бывший секретарь СНБО заявил, якобы глава конкурсной комиссии признал, что выполнил указание от Офиса Президента - снять его с конкурса на должность директора БЭБ.
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... (две псятины шелудивые...а не собаки)
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https://youtu.be/Wblgu075Ut8?t=4
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- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он - бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?
Двенадцать стульев
та Камасутра сначала была руководством по боевым приемам - захватам и на удушение...
это потом какой-то малолетний шалопай дорисовал там... кое-что 0)))
как два ранее в принципе нормальных управленца за два года скатились в такое убогое дерьмо?
данилюк был в команде которая запускала НАБУ и НАЗК, в его бытность министром финансов удалось спасти приват от падения
а милованов входил в управление НБУи участвовал в вытаскивании Украины из жопы, в которую ее загнал овощь
вернуться другие люди.
В Киеве возле торгового центра Dream Town экс-боевик так называемой ДНР стреляет по людям с балкона.
Об этом https://t.me/KyivOperativ/79085 сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Возле торгового центра Dream Town, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра", пьяный сепаратист стрелял по людям с балкона. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.
"Какой-то неадекватный и явно нетрезвый сепар из окна своего балкона стреляет по "хохлам". СБУ, понимаем, что вы заняты НАБУ, но может же проверите этого?", - говорится в сообщении.
Неадекват сделал один выстрел и затем говорит: "Надеюсь, попал. Пошел служить в ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе".
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!
Позже сотрудники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция столицы таки прибыли домой к стрелку. Им он объяснил, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Отметил: хотел, чтобы было смешно.
Правоохранители выяснили, что имя парня - Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, и он уроженец города Донецк.
https://ukraina.ru/news/20200116/1026343300.html
Очень неспроста . Может он ещё и ФСБ ЗАВЕРБОВАН ?
от Ермака получит в правый
Вопрос:кто по яйцам наконец то ударит??
Подобным идиотам заряжал ногой по яйцам и добавлял с левой в табло.
Разбаловал Порох мудачье со своими еуропейскими ценностями.
Гарні слова, я іще додам укр. прислів"я "Свій свояка вгадає здалека" чи "Яке їхало, таке й здибало"
Де б у світі творився такий цирк. Міністр влаштував бійку і отримав фінгал.
Барыга (с) больше никогда не станет президентом!