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Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов

Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов

Советник председателя Офиса Президента и глава конкурсной комиссии по выбору руководителя Бюро экономической безопасности Тимофей Милованов опроверг слова бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Данилюк врет. Я не говорил, что было указание Офиса снять Данилюка. Наоборот, я сказал, что это решение комиссии - снять 11 кандидатов. Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от Офиса и я лично считаю это решение правильным - он взбесился. После этого он начал обвинять меня в нарушении закона и сказал, что он уже договорился с НАПК, что те выдадут справку об этом. Я попросил его не переходить на личности и не политизировать процесс. А просто научиться заполнять документы. И дальше идти в суд", - подчеркнул Милованов.

По его словам, после этого Данилюк обвинил его в сотрудничестве с властью.

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"Я напомнил ему, как он работал и получал деньги от Януковича. Данилюку нечего было ответить, и он перешел к физическому насилию.

Данилюк НЕ реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ - не его реформа, она была подготовлена ​​другими людьми. Он ничем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те же самые методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды, с которыми работал - Януковича, потом Порошенко, позже - Зеленского.

Я борюсь за то, чтобы в Украине было верховенство права и верховенство фактов. Комиссия действует на основе закона. Конкурс можно пройти честно, если готовиться. Нет никаких априори хороших или плохих кандидатов. Есть правила которые нужно выполнять. Конкурс ведется не на ФБ, а процедурно на основе фактов. Данилюк - неадекватный человек, которого и близко нельзя допускать к власти или государственной службе", - уверен Милованов.

Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов 01

Вместе с тем, 29 июля, Милованов писал, что очень ценит Данилюка за профессионализм и этику. "Он был и есть для меня ментором и ролевой моделью. Поэтому мне очень обидно оказаться в ситуации, где я должен выбирать между законом и Александром", - отметил глава конкурсной комиссии БЭБ Милованов.

Также читайте: После драки Милованов назвал Данилюка "гопником": "Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения"

Напомним, 29 июля конкурсная комиссия не допустила бывшего секретар СНБО Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Тимофей Милованов.

На следующий день Данилюк подрался с Миловановым.

31 июля бывший секретарь СНБО заявил, якобы глава конкурсной комиссии признал, что выполнил указание от Офиса Президента - снять его с конкурса на должность директора БЭБ.

Автор: 

Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (288) Бюро экономической безопасности (205)


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Топ комментарии
+32
Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов - Цензор.НЕТ 8848
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31.07.2021 22:09
+24
а походу вы оба трое брешете...
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31.07.2021 22:06
+16
Ну так милованов сам, когда без кормушки остался, ныл по всем сми.
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31.07.2021 22:08
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Правила форума Совет форумчан
а походу вы оба трое брешете...
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31.07.2021 22:06 Ответить
Ну так милованов сам, когда без кормушки остался, ныл по всем сми.
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31.07.2021 22:08 Ответить
Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов - Цензор.НЕТ 8848
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31.07.2021 22:09 Ответить
.два дебила - это сила 😮
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31.07.2021 22:41 Ответить
Врешь сабака!
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31.07.2021 22:08 Ответить
- какая это собака??? (с)
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1947

... (две псятины шелудивые...а не собаки)
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31.07.2021 23:07 Ответить
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» - повесть Николая Васильевича Гоголя. Входит в сборник «Миргород».
...Зеля отдыхает...
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31.07.2021 22:08 Ответить
У Дядюшки Бени много кухонной посуды -- с бурями в стакане воды...*)
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31.07.2021 22:19 Ответить
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 5980
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31.07.2021 22:23 Ответить
Милованов: Данилюк бреше, я не казав, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 5871
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01.08.2021 21:24 Ответить
ЖГІТЕ ІСЧО, ЗЄУРОДИ УБЛЮДОЧНИЄ! АРАХАМІЯ, ТИ НЄ ОДІНОК працювати на Пороха в лавах ЗЕлені пліснявоболотної.
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31.07.2021 22:10 Ответить
для держави було би краще, якби вони як справжні джентельмени вийшли на дуель і застрелили одне одного к бісовій матері.
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31.07.2021 22:10 Ответить
політичний розстріл усіх, кого іспользавал наш недозебанапартік важливіший для України, повірте, використаний през теж згодиться для визрівання нації
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31.07.2021 22:19 Ответить
Ідіть у сраку(С)
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31.07.2021 22:10 Ответить
Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов - Цензор.НЕТ 3705
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31.07.2021 22:14 Ответить
на лабутени та гей-гей до 95-го!!!
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31.07.2021 22:20 Ответить
І Сенцов з ними.
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31.07.2021 23:00 Ответить
ти дебіл ?
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31.07.2021 22:10 Ответить
Отримувати по морді це єдине чого мілованов навчився в своєму Хогвардсі. Бо здається цей аферист такий же профффесор з Пітсбургу як арестовіч розвідник, а наркоман - юрист.
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31.07.2021 22:12 Ответить
Дебіл - для нього - це ще м'яко сказано. Ви ще не чули його лекцію - "Теорія ігор для економістів"
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31.07.2021 22:20 Ответить
Я прошу вибачення, що даю посилання на відео яке виклала ригівськая тварюка олена лукаш. Там фргмент той лекції від мілованова. Це словами не описати .... Це треба бачити і слухати, що він несе. Я називаю це - Анти-відбір у суспільстві досяг свого апогею.

https://youtu.be/Wblgu075Ut8?t=4

Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 9035
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31.07.2021 23:00 Ответить
не знаю , що може бути гірше людини без принципів ! хто ці люди ? чому вони слухають дебіла ?
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31.07.2021 23:18 Ответить
"що може бути гірше людини без принципів !"

100%+++++++++
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31.07.2021 23:24 Ответить
Швидше смішно, ніж страшно, від такої "ідеології" трускавецьких проФФесорів.
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01.08.2021 16:26 Ответить
- Я вызову его на дуэль!
- Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он - бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?
Двенадцать стульев
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31.07.2021 22:14 Ответить
Пофик нам про вас це хиба новына державного значення у нас вийна а воны про быти морды неможуть подилыть владу
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31.07.2021 22:15 Ответить
Жабагадюкінг!

Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 4019
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31.07.2021 22:16 Ответить
Кому с утра, а кому и всю ночь не стоит...*)
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31.07.2021 22:38 Ответить
пей, втирай, нюхай и вкалывай виагру.
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31.07.2021 23:17 Ответить
***
та Камасутра сначала была руководством по боевым приемам - захватам и на удушение...
это потом какой-то малолетний шалопай дорисовал там... кое-что 0)))
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31.07.2021 23:10 Ответить
А кроме разборок этих двух деградантов новости на сегодня иссякли?
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31.07.2021 22:17 Ответить
Та для них пофіг чи новвини із ссаклі чи з гівна - аби на слуху...
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31.07.2021 22:22 Ответить
печальная история)
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31.07.2021 22:42 Ответить
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1157
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31.07.2021 22:17 Ответить
..зебіли!!..де ви? аууу!!..а ну **** к барьєру..розкажіть про Баригу і про чесного рєформатора Віслюка.
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31.07.2021 22:18 Ответить
Тепер і мілованов полетить з роботи - зєля злопам'ятний коротишка... Крихітка цахєс не простить, що один поц розбовтав іншому й правда вилізла, що зєля помстився данілюку за інтерв:ю, в якому той розповів, як через лєнку примушував блазня працювати... 🤣
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31.07.2021 22:23 Ответить
Пох! пох!! Пох!!!!!! Нам соромно за те, що ви колективно привели до влади маланське смердяче, тупе лайно!!!!
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31.07.2021 22:24 Ответить
Міловашка, от тебе викрадуть як суддю, в питках та муках тоді й скажеш правду Баканову, а потім тебе голого Данілюку під паркан підкинуть...
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31.07.2021 22:24 Ответить
І ЗНОВ У БУБОН.
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01.08.2021 00:12 Ответить
Новини з зебілної божевільні.
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31.07.2021 22:26 Ответить
второй день жабогадюкинга
как два ранее в принципе нормальных управленца за два года скатились в такое убогое дерьмо?
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31.07.2021 22:26 Ответить
нормальных?!?!
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31.07.2021 22:33 Ответить
до появления шестого брауни
данилюк был в команде которая запускала НАБУ и НАЗК, в его бытность министром финансов удалось спасти приват от падения
а милованов входил в управление НБУи участвовал в вытаскивании Украины из жопы, в которую ее загнал овощь
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31.07.2021 22:46 Ответить
Два чобота-кеди !!!))
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31.07.2021 22:29 Ответить
Мине час. Малоросійське Зелене лайно змиє хвилями історії. А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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31.07.2021 22:31 Ответить
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 2770
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31.07.2021 22:40 Ответить
всем на Волынь и по хатам и неделю там пожить той жизнью.
вернуться другие люди.
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31.07.2021 22:41 Ответить
"Надеюсь, попал": в Киеве сепаратист стрелял по "хохлам". ВИДЕО

В Киеве возле торгового центра Dream Town экс-боевик так называемой ДНР стреляет по людям с балкона.
Об этом https://t.me/KyivOperativ/79085 сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Возле торгового центра Dream Town, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра", пьяный сепаратист стрелял по людям с балкона. О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

"Какой-то неадекватный и явно нетрезвый сепар из окна своего балкона стреляет по "хохлам". СБУ, понимаем, что вы заняты НАБУ, но может же проверите этого?", - говорится в сообщении.
Неадекват сделал один выстрел и затем говорит: "Надеюсь, попал. Пошел служить в ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе".
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!
Позже сотрудники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция столицы таки прибыли домой к стрелку. Им он объяснил, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Отметил: хотел, чтобы было смешно.
Правоохранители выяснили, что имя парня - Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, и он уроженец города Донецк.
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31.07.2021 22:42 Ответить
А как он проехал из лугандона ?
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31.07.2021 22:46 Ответить
так страна живет по принципу"какая разница"
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01.08.2021 03:36 Ответить
Клоуни, ви зафакали всю Україну. Дебіл(и)! (с)
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31.07.2021 22:43 Ответить
В одну минуту об одном и том же
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31.07.2021 22:44 Ответить
Позорище . Во что страну превратили - в кухонные разборки оплаченных ботов
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31.07.2021 22:43 Ответить
эта неделя глазами комиксоида
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1984
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31.07.2021 22:44 Ответить
Мразота,йдіть уже нах всі:бєня,його одоробло,вся команда разом з совєтніками ,всі депутати,совєтніки і помічники і проча сволоч-згиньте вже разом з усією чечено-кремлівською мафією в Україні....
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31.07.2021 22:44 Ответить
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 4929
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31.07.2021 22:47 Ответить
Ахахаха))))
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31.07.2021 23:10 Ответить
Милованов работает на Ермака ? Чему тогда удиаляттся.
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31.07.2021 22:51 Ответить
Ні у Єрмака ні у Мілованова немає сімей , чому б не товаришувати?
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31.07.2021 22:59 Ответить
https://patriot.dp.ua/spisok-samyh-vliyatelnyh-geev-ukrainy-timofej-milovanov/

https://ukraina.ru/news/20200116/1026343300.html
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31.07.2021 23:07 Ответить
«В 2014 году Миловано возвращается в Украину,»

Очень неспроста . Может он ещё и ФСБ ЗАВЕРБОВАН ?
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31.07.2021 23:12 Ответить
Дивуватись нічому- пам"ятаєте як Діма Кісєльов на каналі Пінчука отжігал...
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31.07.2021 23:16 Ответить
У росіїї ЛГБТ спільнота в загнанні, а королі кремлядської сцени хто?
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31.07.2021 23:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4Tl2W2cAFIE
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31.07.2021 23:10 Ответить
ЛБГТ-батл в разгаре. Держим в кулачках...
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31.07.2021 23:04 Ответить
https://glavred.info/ukraine/10160162-smi-sytnik-ryaboshapka-i-goncharuk-samye-vliyatelnye-gei-ukrainy.html
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31.07.2021 23:29 Ответить
Два сапога - тапки!
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31.07.2021 23:35 Ответить
Ну какие же они .....одинаковые !
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31.07.2021 23:35 Ответить
Щас дотрындится, что ещё раз в глаз получит
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01.08.2021 00:17 Ответить
МІЛАВАНАВ і ДАНІЛЮК всім відверто насрати і позуй!!!!! Здохніть!!!!
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01.08.2021 00:17 Ответить
Как то Данилюку больше верится
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01.08.2021 00:20 Ответить
такого бидла при владі ще не було.
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01.08.2021 00:24 Ответить
ЛЮБОВЬ - БОРЬБА,В НЕЙ ГЛАВНОЕ - КТО КИНЕТ ПЕРВЫМ.
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01.08.2021 00:53 Ответить
от Данилюка получил в левый глаз
от Ермака получит в правый
Вопрос:кто по яйцам наконец то ударит??
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01.08.2021 03:40 Ответить
Янукович был в этом смысле классный руководитель.
Подобным идиотам заряжал ногой по яйцам и добавлял с левой в табло.
Разбаловал Порох мудачье со своими еуропейскими ценностями.
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01.08.2021 07:39 Ответить
не исключено ,что на днях может появится новость о втором подбитом глазе в "соросятника "Милованоа ,и о двух выбитых передних клыка...?
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01.08.2021 07:44 Ответить
Мілованов: "Данилюк не реформатор, а гопнік і позер"

Гарні слова, я іще додам укр. прислів"я "Свій свояка вгадає здалека" чи "Яке їхало, таке й здибало"
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 2337


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01.08.2021 08:14 Ответить
Заткніь пащі. ОБИДВА.
Де б у світі творився такий цирк. Міністр влаштував бійку і отримав фінгал.
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01.08.2021 08:20 Ответить
Невже началось!!!
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01.08.2021 09:18 Ответить
Милованов: Данилюк бреше, я не говорив, що була вказівка Офісу зняти його, це рішення комісії й стосується 11 кандидатів - Цензор.НЕТ 1859
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01.08.2021 09:43 Ответить
яким би дурачком я не вважав милованова, але він каже правду. Данилюк кинув всіх з ким співпрацював.
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01.08.2021 10:33 Ответить
данилюк не хоче реформ, він як більшість наших співгромадян. Проти корупції, але якшо шо, то шоб кум порішав чи в данному випадку друг. А тут хопа і друг сказав, шо все буде по закону і замість того шоб зробити ту грьобану бумажку яка підтвердить його диплом, данилюк почав займатись піздежом.
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01.08.2021 10:38 Ответить
Добре, не переймайся так, ти не казав, а вказівка БУЛА?
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01.08.2021 11:48 Ответить
А хтось має сумніви?
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01.08.2021 18:57 Ответить
Я ж не вас запитував. Іде допит СВІДКА, а ви зриваєте процесуальну ДІЮ, таварісч.
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01.08.2021 19:11 Ответить
Не верю! (С)
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01.08.2021 18:43 Ответить
Порохоботы угомонитесь!
Барыга (с) больше никогда не станет президентом!
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01.08.2021 18:45 Ответить
НІКОЛИ не кажи НІКОЛИ, сірожа.
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01.08.2021 19:12 Ответить
Я Милованову невірю і думаю що більшість людей не вірять тому недоумку
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01.08.2021 20:21 Ответить
ще один "науковець"з рисами обличчя , на якому відсутні ознаки розумових здібностей . Здається , це воно признавалося , що дебіл ?
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02.08.2021 01:13 Ответить
 
 