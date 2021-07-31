Милованов: Данилюк врет, я не говорил, что было указание Офиса снять его, это решение комиссии и касается 11 кандидатов

Советник председателя Офиса Президента и глава конкурсной комиссии по выбору руководителя Бюро экономической безопасности Тимофей Милованов опроверг слова бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Данилюк врет. Я не говорил, что было указание Офиса снять Данилюка. Наоборот, я сказал, что это решение комиссии - снять 11 кандидатов. Решение готовила рабочая группа на основе закона. Комиссия утвердила это решение. Когда Данилюк узнал, что это было решение независимое от Офиса и я лично считаю это решение правильным - он взбесился. После этого он начал обвинять меня в нарушении закона и сказал, что он уже договорился с НАПК, что те выдадут справку об этом. Я попросил его не переходить на личности и не политизировать процесс. А просто научиться заполнять документы. И дальше идти в суд", - подчеркнул Милованов.

По его словам, после этого Данилюк обвинил его в сотрудничестве с властью.

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"Я напомнил ему, как он работал и получал деньги от Януковича. Данилюку нечего было ответить, и он перешел к физическому насилию.

Данилюк НЕ реформатор, а гопник и позер. Он применяет физическое и моральное давление. Реформа БЭБ - не его реформа, она была подготовлена ​​другими людьми. Он ничем не отличается от Януковича или Коломойского. Потому что он применяет те же самые методы. Данилюка не интересует судьба Украины, а только свое эго и власть. Более того, он предатель. Он предал все команды, с которыми работал - Януковича, потом Порошенко, позже - Зеленского.

Я борюсь за то, чтобы в Украине было верховенство права и верховенство фактов. Комиссия действует на основе закона. Конкурс можно пройти честно, если готовиться. Нет никаких априори хороших или плохих кандидатов. Есть правила которые нужно выполнять. Конкурс ведется не на ФБ, а процедурно на основе фактов. Данилюк - неадекватный человек, которого и близко нельзя допускать к власти или государственной службе", - уверен Милованов.

Вместе с тем, 29 июля, Милованов писал, что очень ценит Данилюка за профессионализм и этику. "Он был и есть для меня ментором и ролевой моделью. Поэтому мне очень обидно оказаться в ситуации, где я должен выбирать между законом и Александром", - отметил глава конкурсной комиссии БЭБ Милованов.

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Напомним, 29 июля конкурсная комиссия не допустила бывшего секретар СНБО Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Тимофей Милованов.

На следующий день Данилюк подрался с Миловановым.

31 июля бывший секретарь СНБО заявил, якобы глава конкурсной комиссии признал, что выполнил указание от Офиса Президента - снять его с конкурса на должность директора БЭБ.