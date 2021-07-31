РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4546 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 341 10

Украинский воин получил осколочное ранение в ходе обстрела со стороны российских войск на Донбассе, - ОТГ "Восток"

Украинский воин получил осколочное ранение в ходе обстрела со стороны российских войск на Донбассе, - ОТГ

Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о действиях террористов представителям ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 31 июля враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы под Водяным, - штаб ООС

Украинский воин получил осколочное ранение в ходе обстрела со стороны российских войск на Донбассе, - ОТГ Восток 01

Автор: 

ранение (3373) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
найскорішого одужання і повного відновлення воїну світла...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
показать весь комментарий
31.07.2021 23:04
+11
Заметили как зебилов больше не беспокоит война? А то такие уставшие были от войны куда там… а теперь все ок у них, не уставшие - делают вид что нет ее. Лицемерные зе…
показать весь комментарий
31.07.2021 23:07
+10
Швидкого та повного одужання пораненому воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3197
показать весь комментарий
31.07.2021 23:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
найскорішого одужання і повного відновлення воїну світла...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
показать весь комментарий
31.07.2021 23:04 Ответить
Дійсно найскорішого одужання цім безцінним хлопцям які захищають нашу батіквщину, і ще одне побажання щоб коли ті що голосували за зеленого гівнюка, попадуть на хірургічний стол їм операцію робив не хірург а кухарка чи сантехник, такий же невіглас як їхній кумір.
показать весь комментарий
31.07.2021 23:28 Ответить
Заметили как зебилов больше не беспокоит война? А то такие уставшие были от войны куда там… а теперь все ок у них, не уставшие - делают вид что нет ее. Лицемерные зе…
показать весь комментарий
31.07.2021 23:07 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3197
показать весь комментарий
31.07.2021 23:18 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав осколкового поранення під час обстрілу з боку російських військ на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8502
показать весь комментарий
01.08.2021 19:21 Ответить
 
 