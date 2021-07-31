Украинский воин получил осколочное ранение в ходе обстрела со стороны российских войск на Донбассе, - ОТГ "Восток"
Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".
"Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила о действиях террористов представителям ОБСЕ.
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горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
Горіть у пеклі russische schweine!
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!