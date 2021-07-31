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Шесть человек погибли в лесных пожарах в Турции, подозреваемый в поджоге арестован

Шесть человек погибли в лесных пожарах в Турции, подозреваемый в поджоге арестован

Полиция провинции Мугла на юго-западе Турции сообщила об аресте подозреваемого в поджогах, которые могли повлечь масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Hurriyet, передает Цензор.НЕТ.

Полиция не раскрывает личность предполагаемого поджигателя, только указывая его инициалы В.Б. Он якобы приехал из северной провинции Сакарья. 29 июля в Мугле зафиксировали два очага пожара, которые по состоянию на 31 июля уничтожили 80 гектаров леса.

Кроме Муглы, леса горят в провинциях Адана, Стамбул и Анталия, где расположены популярные курорты. В целом на территории Турции обнаружили 98 очагов возгорания, из них, по словам турецких властей, взяли под контроль 88.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сбросили первые 16 тонн воды, - украинские спасатели помогают тушить пожары под Анталией. ВИДЕО

По последним данным, огонь унес жизни шестерых человек в Анталии, передает "Анадолу". Еще более 330 человек пострадали от стихии, часть из них выписали из больницы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля объявил пораженные огнем турецкие провинции зоной стихийного бедствия. Он распорядился выделить почти шесть миллионов долларов (159 миллионов гривен) на ликвидацию последствий пожара. На местах работают четыре тысячи спасателей и в том числе 45 вертолетов и девять беспилотников.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны в течение последних дней бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталия. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.

Спасатели эвакуировали людей из десятков населенных пунктов, в частности, из одного отеля в Мармарисе. В Министерстве иностранных дел призвали не ехать в пораженные провинции и заявили, что готовятся к эвакуации украинцев, если ситуация ухудшится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Турции заявили, что взяли под контроль 88 из 98 очагов возгораний

Для граждан Украины в Турции в случае возникновения угрозы жизни и здоровью действует горячая линия консульства в Анталии: +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Автор: 

арест (10454) пожар (5930) Турция (3369)


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Топ комментарии
+21
Без сомнения - это все кацапы поджигают . Мстят туркам за все ( Карабах, Сирия, Украина)
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31.07.2021 23:35
+12
И сразу бабло на этом зарабатывают. Три русских беее-200 по контракту тушат лес в Турции. При этом Украинские самолеты там работают безвозмездно.
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31.07.2021 23:38
+12
Кстати, да. Это еще вопрос.
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31.07.2021 23:42
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Шесть человек погибли в лесных пожарах в Турции, подозреваемый в поджоге арестован - Цензор.НЕТ 9115
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31.07.2021 23:30 Ответить
Бідосик це горе 😱
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31.07.2021 23:36 Ответить
У мышкевича с атеистом совсем крыша поехала. Ку-ку?
Когда такая зацикленность на чем-то, надо обращаться к психиатру
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01.08.2021 08:49 Ответить
Без сомнения - это все кацапы поджигают . Мстят туркам за все ( Карабах, Сирия, Украина)
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31.07.2021 23:35 Ответить
И сразу бабло на этом зарабатывают. Три русских беее-200 по контракту тушат лес в Турции. При этом Украинские самолеты там работают безвозмездно.
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31.07.2021 23:38 Ответить
Тушат ли?
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31.07.2021 23:41 Ответить
Кстати, да. Это еще вопрос.
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31.07.2021 23:42 Ответить
Явно курды 😀🙂🙂
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31.07.2021 23:43 Ответить
Так на фото же видно двух «курдских» агентов
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31.07.2021 23:50 Ответить
Сочи-древняя столица Арцаха!... Ашот мама клянется! ....там ашотов, много больше руцке, пора референдум уже.......
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01.08.2021 00:43 Ответить
Путинские кацапы.
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01.08.2021 07:35 Ответить
друзья ему (В.Б.) давно советовали посмотреть на шпили стамбульских минаретов...
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31.07.2021 23:44 Ответить
Кацапы.Верняк.К бабке не ходи
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31.07.2021 23:55 Ответить
Кричит кацапское говно :

- У вас бухло не включено !
И, Вася с Нижнего Тагила -
по-пьяни - Турцию спалило...
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31.07.2021 23:57 Ответить
Кацап В.Б. набрал пойла, все включено, набухался на природе, обрыгался, обоссался и выбросил бычок…
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31.07.2021 23:57 Ответить
...подозреваемый в поджоге арестован.Деревянные Спички Цветные ПутинАРТИКУЛ: ДСЦР0002Цена 30.00 за 1 шт Шестеро людей загинули в лісових пожежах Туреччини, підозрювого у підпалі заарештовано - Цензор.НЕТ 674
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01.08.2021 00:12 Ответить
инициалы В.Б.~это Владзімір Барісович?
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01.08.2021 00:17 Ответить
Кацапы -- однозначно. Мстят за что-то.
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01.08.2021 02:20 Ответить
То счто єто порджог я написал еще в первій день єтой новости из турецкого агенства Анадулу...
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01.08.2021 03:43 Ответить
Якутия горит месяц...но ьрюсскае бідло не гибнеть...масштаб пожара 3 миллиона гектаров якутского леса.....но барані Путлєра не сдаюцца...
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01.08.2021 03:47 Ответить
Без кацапського сліду не обійшлось і до ворожки не ходи!
Чере деякий час турки покажуть двох туристів що милувалися мінаретами Турції!
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01.08.2021 07:51 Ответить
владімір башаров
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01.08.2021 09:01 Ответить
Какой поджог? О чем вы мелете? Нужна АРМИЯ !!! поджыгателей. Смотрите, что говорят сами турки. https://youtu.be/x_LOCwvtxiI https://youtu.be/x_ LOCwvtxiI
Пожары начинаются практически одновременно! СРАЗУ в нескольких местах.
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01.08.2021 10:36 Ответить
Поджоги однозначно! Жара и ветер в Турции не новость. Загорелось одновременно в самых раскрученных туристами районах....Это серьезный ущерб экономики .Исполнители могут быть разными ,но заказчики ....как говорили древние,-Ищи кому это выгодно!
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01.08.2021 11:04 Ответить
 
 