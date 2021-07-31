Шесть человек погибли в лесных пожарах в Турции, подозреваемый в поджоге арестован

Полиция провинции Мугла на юго-западе Турции сообщила об аресте подозреваемого в поджогах, которые могли повлечь масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Hurriyet, передает Цензор.НЕТ.

Полиция не раскрывает личность предполагаемого поджигателя, только указывая его инициалы В.Б. Он якобы приехал из северной провинции Сакарья. 29 июля в Мугле зафиксировали два очага пожара, которые по состоянию на 31 июля уничтожили 80 гектаров леса.

Кроме Муглы, леса горят в провинциях Адана, Стамбул и Анталия, где расположены популярные курорты. В целом на территории Турции обнаружили 98 очагов возгорания, из них, по словам турецких властей, взяли под контроль 88.

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По последним данным, огонь унес жизни шестерых человек в Анталии, передает "Анадолу". Еще более 330 человек пострадали от стихии, часть из них выписали из больницы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля объявил пораженные огнем турецкие провинции зоной стихийного бедствия. Он распорядился выделить почти шесть миллионов долларов (159 миллионов гривен) на ликвидацию последствий пожара. На местах работают четыре тысячи спасателей и в том числе 45 вертолетов и девять беспилотников.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережье страны в течение последних дней бушуют лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталия. Из-за сильного ветра огонь распространился на прилегающие к городу лесопарки и сельскохозяйственные угодья.

Спасатели эвакуировали людей из десятков населенных пунктов, в частности, из одного отеля в Мармарисе. В Министерстве иностранных дел призвали не ехать в пораженные провинции и заявили, что готовятся к эвакуации украинцев, если ситуация ухудшится.

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Для граждан Украины в Турции в случае возникновения угрозы жизни и здоровью действует горячая линия консульства в Анталии: +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.