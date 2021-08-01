В "Нафтогазе" прорабатывают варианты поставок газа в Украину с Ближнего Востока, - Витренко
Ведутся переговоры относительно альтернативных поставок газа в Украину.
Об этом глава правления компании Юрий Витренко заявил в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме того, все-таки небольшая тайна, но мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину. - Ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников… Не секрет, что и когда я был и.о. министра энергетики, я встречался в некоторых странах Ближнего Востока на наивысшем уровне. Господин Зеленский тогда приезжал. Встречались на самом высоком уровне", - рассказал Витренко.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны.
"Потому что после того, как мы о чем-то договариваемся, мы знаем, что звонят российские "таварищи" и говорят: нет-нет-нет, ни в коем случае с Украиной не работать! Туда звонят. "Вы выбираете" и так далее. Поэтому сейчас мы это немного держим в тайне. Мы понимаем, что это такая тайна относительная. Но даже просят, условно говоря, наши партнеры уже из этого региона, из восточного региона", - отметил глава правления "Нафтогаза".
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Хватит сказки рассказывать
Сколько в хранилищах газа ?
Кстати Санду тоже соросятко по вашему и в Молдове впервые за тридцать лет независимости начались действительно реформы , кстати и Карлсон в Грузии соросятко , но Грузия до него и после него две большие разницы
Ну давайте тогда сравним с Польшей
Додам лише, що ми вже почали було будувати інфраструктуру для прийому скрапленого газу в порту "Южний", але заморозили після того як турки попередили що не будуть пропускати газовози через Босфор.
Менші здається можна пропускати.
Нічого особистого тільки бізнес.
В настоящее время в Турции действуют четыре регазификационных терминала СПГ - два из них плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU), а два других - наземные.
Терминал СПГ в Marmara Ereğlisi, расположенный в 120 км к западу от Стамбула в северной части Мраморного моря, регазифицирует 5,9 млн тонн СПГ в год.
Еще один наземный терминал мощностью 4,4 млн. тонн СПГ расположен в промышленном районе Aliağa Эгейской провинции Измир.
Первый FSRU терминал начал работать в декабре 2016 года в Aliağa и способен поставлять 5,3 миллиарда кубометров газа в год, что соответствует более 12 процентов годовой потребности Турции в газе.
Через такое время можно построить терминал у себя на черном море и решить вопрос с Турцией о пропуске через их новопостроенный канал танкеров
Сын краснопузой шайки
Просрали трубу
Еще начните через гиперлуп завозить
И все будет гуд
шо угодно с доплатой - тока не ети падлы - мышибратья.
даже если бы ету трубу тянули в северную гвинею - виноваты были бы все равно американцы - не немцы не.....
може и банов меньше будет.
Скажу пану, що нема такого. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна. А продажна мародерська мерзота є в будь якому суспільстві. Але ця частка несуттєва
Ех ви! Як ви могли про Зєлю погане подумати...
--мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину. - Ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников… рассказал Витренко. Источник: https://censor.net/ru/n3280214
https://censor.net/ru/n3280214тобто , все про що тут говорить Вітренко ,це - додаткові варіанти .