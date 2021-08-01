В "Нафтогазе" прорабатывают варианты поставок газа в Украину с Ближнего Востока, - Витренко

Ведутся переговоры относительно альтернативных поставок газа в Украину.

Об этом глава правления компании Юрий Витренко заявил в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме того, все-таки небольшая тайна, но мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину. - Ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников… Не секрет, что и когда я был и.о. министра энергетики, я встречался в некоторых странах Ближнего Востока на наивысшем уровне. Господин Зеленский тогда приезжал. Встречались на самом высоком уровне", - рассказал Витренко.

Он отметил, что не хочет называть конкретные страны.

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"Потому что после того, как мы о чем-то договариваемся, мы знаем, что звонят российские "таварищи" и говорят: нет-нет-нет, ни в коем случае с Украиной не работать! Туда звонят. "Вы выбираете" и так далее. Поэтому сейчас мы это немного держим в тайне. Мы понимаем, что это такая тайна относительная. Но даже просят, условно говоря, наши партнеры уже из этого региона, из восточного региона", - отметил глава правления "Нафтогаза".