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В "Нафтогазе" прорабатывают варианты поставок газа в Украину с Ближнего Востока, - Витренко

В

Ведутся переговоры относительно альтернативных поставок газа в Украину.

Об этом глава правления компании Юрий Витренко заявил в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме того, все-таки небольшая тайна, но мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину. - Ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников… Не секрет, что и когда я был и.о. министра энергетики, я встречался в некоторых странах Ближнего Востока на наивысшем уровне. Господин Зеленский тогда приезжал. Встречались на самом высоком уровне", - рассказал Витренко.

Он отметил, что не хочет называть конкретные страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вариант закупки российского газа для Украины вообще не рассматриваем, - Витренко

"Потому что после того, как мы о чем-то договариваемся, мы знаем, что звонят российские "таварищи" и говорят: нет-нет-нет, ни в коем случае с Украиной не работать! Туда звонят. "Вы выбираете" и так далее. Поэтому сейчас мы это немного держим в тайне. Мы понимаем, что это такая тайна относительная. Но даже просят, условно говоря, наши партнеры уже из этого региона, из восточного региона", - отметил глава правления "Нафтогаза".

Автор: 

Газ (10223) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+13
Майдан стояв за то чтобы ты жил с достоинством и но мозги он тебе позычить не сможет когда ты ходишь на выборы
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01.08.2021 07:35
+12
Скоро отопительный сезон
Хватит сказки рассказывать
Сколько в хранилищах газа ?
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01.08.2021 00:28
+9
После пенделя от цивилизованных стран за цирк с Чаусом наши можновладці думаю добавят из себя газа в эти хранилища , так что и без ближнего востока обойдёмся 🙂
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01.08.2021 00:33
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Правила форума Совет форумчан
Турция это Ближний Восток? Туда 2 газопровода с рашки + один из Азербайджана упираются - качай пожалуйста через Болгарию и Румынию.
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01.08.2021 00:27 Ответить
Скоро отопительный сезон
Хватит сказки рассказывать
Сколько в хранилищах газа ?
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01.08.2021 00:28 Ответить
После пенделя от цивилизованных стран за цирк с Чаусом наши можновладці думаю добавят из себя газа в эти хранилища , так что и без ближнего востока обойдёмся 🙂
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01.08.2021 00:33 Ответить
сынок, ты даже не догадываешься, что по данным британской разведки, похищение Чауса в Молдове было осуществлено силами спецопераций РФ (отряд "Сенеж", в/ч 40907)
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01.08.2021 06:22 Ответить
Это тебе лично Джонсон сообщил , старикашка ? Бедная Санду походу бриты держать ее в ниведение , наверное хотят посорить Украину с Молдовой
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01.08.2021 07:33 Ответить
когда раша перекроет вентиль - будет 0
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01.08.2021 02:10 Ответить
Тада мардовский ашко ат накапившивасся газа лопнет, а мардве исчё за спижжыный гас с хантами и мансями рассчитывацца.
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01.08.2021 11:42 Ответить
Не имеет значения сколько газа. Население надо довести до нищеты и начать выкидывать людей на улицу за долги по коммуналке. Это будет решением проблемы что делать со старыми хрущевками. Законом выселение из жилья не запрещено - за це стояв Майдан
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01.08.2021 04:59 Ответить
Майдан стояв за то чтобы ты жил с достоинством и но мозги он тебе позычить не сможет когда ты ходишь на выборы
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01.08.2021 07:35 Ответить
Майдан стоял за демократию и она наступила - вся Украина управляется демократами из США - Яценюк, Рябошапка, Милованов, Малюська, водитель самоката по Кабмину, это не считая управления госпредприятия включая Нафтогаз..... - они все закончили типа Лондонских высших школ экономики открытого общества структур Сороса.
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01.08.2021 08:30 Ответить
Ну и что с этого Вон первый президент Литвы вообще гражданином Америки был и где теперь Литва и где Украина
Кстати Санду тоже соросятко по вашему и в Молдове впервые за тридцать лет независимости начались действительно реформы , кстати и Карлсон в Грузии соросятко , но Грузия до него и после него две большие разницы
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01.08.2021 08:35 Ответить
Вот это Сорос - вот красава , прошел по всем избирательным участкам Украины и заставил голосовать таких как Ващук за Милованова и ему похожих
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01.08.2021 08:40 Ответить
Ты не сравнивал Литву,там население как в одном городе в Украине,и не воруют как здесь.бабки раз вкинули и работает все.а здесь дна нету, сколько будет,столько и украдут.
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01.08.2021 09:08 Ответить
Ну с комента Ващук выходит , что воровством руководит лично Сорос
Ну давайте тогда сравним с Польшей
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01.08.2021 09:26 Ответить
Ага, реальная власть- Ермак, Баканов, Таран. Наверное , республиканцы 😁
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01.08.2021 10:14 Ответить
Ни тошо сверхспессыалисты из маупи и куки.
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01.08.2021 11:44 Ответить
Ти шо стекломою обпився ? То поригай.
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01.08.2021 11:47 Ответить
Та це нікому не цікаво !!! Де Чаус ?!!! -Найважливіше питання для нас !!! Заси...ають нам голови всякою фігнею чауси,шмигалі ,мілованови !!! Опалювальний сезон нікому не цікаво!!!
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01.08.2021 08:50 Ответить
Пів року треба для буріння і облаштування газової свердловини...! Родовища вже є розвідані...! Що ж стримує, беріть обіцяні гроші і буріть..?Договір з РФ діє до 2024 року!
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01.08.2021 10:32 Ответить
оооо, наконец то дошло. епрст!...давно пора было о трафике с бл.востока и сев африки, всей европе думать. а не из одного источника, на всю голову больного, паралельные существуюшей ГТС гнать, усиливая лишь на свою хитрую жопу, проблемы...
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01.08.2021 00:31 Ответить
Алилуя наконец то всрались.Это надо было ещё с 2014 года делать,искать других поставщиков строить хабы для приема сжиженного газа.
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01.08.2021 00:32 Ответить
Турция через Босфор танкеры с газом не пропустит в целях безопасности , а канал Стамбул ещё не скоро построят
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01.08.2021 00:35 Ответить
Тільки-но хотів те саме написати, але Ви мене випередили.
Додам лише, що ми вже почали було будувати інфраструктуру для прийому скрапленого газу в порту "Южний", але заморозили після того як турки попередили що не будуть пропускати газовози через Босфор.
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01.08.2021 02:21 Ответить
А там часом обмеження не по обємам танкерів?
Менші здається можна пропускати.
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01.08.2021 02:35 Ответить
Те которые можно пропускать становятся экономически не выгодными
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01.08.2021 07:37 Ответить
"https://usm.media/propustit-li-turcziya-cherez-bosfor-katarskij-gaz-dlya-ukrainy/ ...На сегодняшний день Турция ограничила прохождение танкеров-газовозов через Черноморские проливы рядом условий. LNG-танкеры длиной от 150 метров должны проходить через проливы исключительно в дневное время и в сопровождении буксиров с минимальным тяговым усилием не менее 60 тонн каждый (всего не менее 150 тонн). При этом движение по проливу в противоположном направлении приостанавливается.Стандартные современные СПГ-танкеры (Conventional LNG carrier) имеют вместимость 145 -154 тыс. м3 сжиженного природного газа. Танкеры-гиганты серий Q-Flex и Q-Max рассчитанны на перевозку 210-266 тыс. м3 СПГ. При этом судно грузоподъемностью в 150 тыс. м3 имеет длину более 300 м, ширину 43 м и осадку 12 м..."
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01.08.2021 10:17 Ответить
Думаю турки також вирішили свої фінансові питання вирішити, адже набагато зручніше, коли відвантажувати газ будуть на їх LNG терміналах, а далі по газопроводу перекидувати газ в нашу систему.
Нічого особистого тільки бізнес.

В настоящее время в Турции действуют четыре регазификационных терминала СПГ - два из них плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU), а два других - наземные.

Терминал СПГ в Marmara Ereğlisi, расположенный в 120 км к западу от Стамбула в северной части Мраморного моря, регазифицирует 5,9 млн тонн СПГ в год.

Еще один наземный терминал мощностью 4,4 млн. тонн СПГ расположен в промышленном районе Aliağa Эгейской провинции Измир.

Первый FSRU терминал начал работать в декабре 2016 года в Aliağa и способен поставлять 5,3 миллиарда кубометров газа в год, что соответствует более 12 процентов годовой потребности Турции в газе.
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02.08.2021 20:56 Ответить
Але ніхто не заважав взяти участь у будівництві термінала у Польщі або десь ще.
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01.08.2021 07:54 Ответить
Газ дешёвый нужен уже сейчас , а не через пару - тройку лет когда построят терминал
Через такое время можно построить терминал у себя на черном море и решить вопрос с Турцией о пропуске через их новопостроенный канал танкеров
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01.08.2021 08:30 Ответить
У моєму дописі час минулий. Але ніхто не заважає починати зараз. Так само, як ніхто, здається, не заважав починати раніше
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01.08.2021 08:37 Ответить
Згоден
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01.08.2021 08:44 Ответить
думали думали и придумали.... и пол года не прошло.
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01.08.2021 00:36 Ответить
ой, а кто это вместе не хотел строить lng терминал?
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01.08.2021 00:39 Ответить
Термінал побудувати можно, але до нього ніхто не підвезе газ -Туреччина не пропускає.
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01.08.2021 02:22 Ответить
а зачем турки роют второй канал по вашему?
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01.08.2021 11:28 Ответить
Як гадаєте - коли по ньому пройде перший корабель?
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01.08.2021 22:23 Ответить
Не на что строить: дамбаский кучмист и рыг фима звягильский спер деньги.
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01.08.2021 07:48 Ответить
кто?
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01.08.2021 10:38 Ответить
Норвегию не пробовали? - но посыл правильный.
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01.08.2021 00:50 Ответить
Успокойся
Сын краснопузой шайки
Просрали трубу
Еще начните через гиперлуп завозить
И все будет гуд
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01.08.2021 00:50 Ответить
Так своего же газа хватало недавно для внутреннего потребления и за "недорого", не ? Или уже всё раздербанили?
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01.08.2021 00:51 Ответить
не ссы зема - кацапский пердеж тебе обеспечен!
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01.08.2021 01:08 Ответить
За "недорого" закінчилося у 2008 з підписанням ТЮ меморандуму між Україною та МВФ про зрівняння ціни газу внутрішнього видобутку з ціною імпортованого
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01.08.2021 07:57 Ответить
Хватает,он есть,но барыги с правительством не дают.
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01.08.2021 09:10 Ответить
с норвегами говорили?

шо угодно с доплатой - тока не ети падлы - мышибратья.
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01.08.2021 00:54 Ответить
Згоден. Тільки тоді щоб не скавчав тут, яка зелена мразь така-сяка, підняла тарифи...
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01.08.2021 18:06 Ответить
"Поверніть вже бариг, доки ми взагалі тут від щастячка і достатку не передохли. "Не можешь срать, не мучай опу", Вова. Ви звільнили Коболєва за збитки у 19 млрд, щоб ваш гарнюня - Вітренко довів їх до 105-ти млрд?
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01.08.2021 00:55 Ответить
сериал доснимает на лисапете и от уже тогда...
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01.08.2021 01:06 Ответить
ето же американцы к себе сп2 тянут, а немцы точно не причем.
даже если бы ету трубу тянули в северную гвинею - виноваты были бы все равно американцы - не немцы не.....
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01.08.2021 01:05 Ответить
Восток - дело тонкое. Петруха.
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01.08.2021 01:12 Ответить
Короче - Нужно молить Бога чтобы зима была теплая, или запасаться буржуйками !!! Газ с ближнего востока это бред-идея, потому что газ может быть только сжиженный - а для этого нужен терминал для его приемки которого у нас нет !!!! США обещали через Польшу нам давать сжиженный газ по трубопроводу - но Бидон и Зегниды все похерили....пздц.. приехали..
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01.08.2021 01:23 Ответить
За Ющенка, здається, почали будувати термінал в "Южному", але коли зрозуміли, що ніхто сюди газ не зможе привезти, все зупинилось.
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01.08.2021 02:25 Ответить
А хіба газом в США торгують не приватні компанії? І чим конкретно Бідон і, особливо, Зегниди заважають полякам купувати той газ в США і перепродавати його? Просвіти, якщо не секрет.
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01.08.2021 18:10 Ответить
США отказались поддерживать этот проект - ляхи сильно обиделись на Бидона...а Зегнидам пох..
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04.08.2021 23:08 Ответить
не кацапом и не казлом быть не пробовал?
може и банов меньше будет.
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01.08.2021 02:23 Ответить
Вот и результат турне Зе в Катар и Эмираты...а вы говорили, что он тибил. Разве так можно? Он вам всем еще докажет, что не лох...Нужно только подождать немного.
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01.08.2021 02:25 Ответить
ЛОЛ )))
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01.08.2021 02:36 Ответить
Или...Зе думает покупать газ в Сирии. Можете скринить.
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01.08.2021 02:39 Ответить
Бред
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01.08.2021 03:09 Ответить
Просравшие советский саюс РАБссиянці обосранці накормять єтим дерьмом даже тюленей и беліх ведмедей ледовитого акіяна,а зєля вакцініруєт тот гас мі чимпионі мира по вакцінації
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01.08.2021 03:36 Ответить
Данбас паражняк не гоніт....
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01.08.2021 03:38 Ответить
Жуйте 73 % рейтинга гаранта и на хлеб мажте нефть Гопника из Мавзолєя
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01.08.2021 03:41 Ответить
так надо же просто повысить закупки газа .....ээээ "словацкого".
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01.08.2021 04:04 Ответить
Сегодня на первій план віходят віборі в Германии...если победит Анналена Бербок из партии зеленіх...плакало Мавщолейное дерьмо горькими слезами...,потому ГРУ РАБссии распространает о ней всякое дерьмо,включая хакерские атаки на ее партию и ее саму...ну привічное дело....,все кто угодно,только не Порошенко...,типа Бербок...,Крісі мавзолейніе позорніе... Плакало ваше вонючее бабло...и Северное дерьмо...
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01.08.2021 04:36 Ответить
Смішний ти. В той ПП-2 таке бабло вкладене, в т.ч. і американське, що всі зелені після виборів залізуть в будку і ніхто їм не дозволить і голосу звідти подать. Все це лише передвиборчий піар, не більше.
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01.08.2021 18:15 Ответить
Вот и весь реверс
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01.08.2021 06:41 Ответить
....о, йессс, бл. Восток: это же иисусий газ, поскорее бы, я его даже зажигать небуду, а наполнять квартиру и соседние дома Благоговением - пусть все наслаждаються!!!!
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01.08.2021 07:04 Ответить
не врите стране.... не кто на сайте...а просто выскажитесь кто ворует деньги в этой стране .....простые люди...
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01.08.2021 07:47 Ответить
зачем договариватся о газе с рашистскими Ближне-Восточными друзьями .к которым дзвонят грязьпромовские рашистские "товарищи" ?
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01.08.2021 07:55 Ответить
что хотите ,то и жрите даже в прикуску с расейским блюдем "щи" ,которые ,для более сильного газообразования можно обильно орошать "боярышней"
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01.08.2021 08:42 Ответить
Ото дурні попередні керівництва країни. Ще при кучмі нас "поимели" русские. Теж хотіли качати газ з Азербайджану. Але потім прийшли москалі і скупили там усе що зв'язано з цим. В теорії могли би качати газ з Саудівської Аравії. Але на шляху стоїть розбомблена і контрольована росією, Сирія. москалі подбали про те щоб ми не могли купляти газ ні у кого. Та і не тільки ми...
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01.08.2021 08:32 Ответить
А, крім того, москалі ще й Данію підкупили, щоб та загальмувала полякам будівництво газопроводу з Норвегії...
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01.08.2021 18:17 Ответить
3 месяца до отопительного сезона , а дебилы думают , что за этот срок у них получиться решить вопрос с поставками газа с востока . По факту они специально хотят провалить отопительный сезон , что бы упасть на колени перед ****** и капитулировать.
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01.08.2021 08:44 Ответить
Це і козі зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці тільки скиглять? Чому досі не узгодили Зєлє нормальну заміну?
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01.08.2021 09:36 Ответить
73% у нас в стране откровенные лохи , которые не за страну думают , а платежки за квартплату и холодильник . И потом по примеру даунбассов верещат : А мы не знали , что так будет. Хотя лично мое мнение , что бы из 73% идиотов поумнела хотя бы половина , нам обязательно надо пройти через голодные бунты и полномасштабную войну с Мордором , что бы те кто : А какая разница , на своей шкуре по чуствовали ,кто такие кацапы.
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01.08.2021 10:16 Ответить
Пан Олексій поділив українців на чесних лохів, яких надурили, і продажних, мародерських підніжок, які торгують совістю.
Скажу пану, що нема такого. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна. А продажна мародерська мерзота є в будь якому суспільстві. Але ця частка несуттєва
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01.08.2021 15:22 Ответить
Ну посмотрим на следующих выборах. Но по моему если у Осла Оманского до сих пор 25% рейтинг , то спорить бесполезно , этих дебилов надо только радикальными методами лечить , сами они не поумнеют.
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01.08.2021 20:16 Ответить
Возможность стать независимыми от газа агрессора, хоть в какой-то мере. До сих пор только притворялись и вешали лапшу лохторату про газовую независимость.
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01.08.2021 08:48 Ответить
З Ближнього Сходу,з Норвегіі,зі Словаччини - з любої діри Вітренко розробляє варіанти поставок газу...Тільки не з України...На Україні,видно,не заробиш...
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01.08.2021 09:10 Ответить
Це є відповідь всім критикам Зеленського! Виявляється Зєля втіхаря до Оману мотавсь не тому, щоб ховати свої накрадені за півтора роки мільярди, не тому, щоб вигідно продати Україну Патрушеву, а тому, щоб наколупати там газу для України!
Ех ви! Як ви могли про Зєлю погане подумати...
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01.08.2021 09:34 Ответить
Ей олухи , особливо запарєбрікові , які вже тут оголосили Україні газовий армагедон ,, та прочитайте ж ви нарешті - саму новину ...........--Ведутся переговоры относительно альтернативных поставок газа в Украину.

--мы сейчас прорабатываем и альтернативные поставки газа (в Украину. - Ред.) физические, не только с европейского рынка, не только из традиционных источников рассказал Витренко. Источник: https://censor.net/ru/n3280214
https://censor.net/ru/n3280214тобто , все про що тут говорить Вітренко ,це - додаткові варіанти .
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01.08.2021 10:11 Ответить
уже хочу видеть ети физические поставки...
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01.08.2021 10:34 Ответить
Я теж , але поки що ,це лише балачки Вітренка . .
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01.08.2021 10:40 Ответить
Вот это поворот!
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01.08.2021 10:26 Ответить
Лутше бы вы его ненашли тот газ совсем и вас холодное голодное зебыдло сожрало с потрохами)))
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01.08.2021 20:30 Ответить
 
 