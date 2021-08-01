Экс-сотрудники СБУ Руденко и Зубков в 2014-м пытали людей в подвалах на оккупированной Луганщине, - Восточноукраинский центр общественных инициатив

В 2014 году в подвалах-застенках Стаханова Луганской области людей пытали бывшие следователи СБУ.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал аналитик Восточноукраинского центра общественных инициатив (имя не называется в целях безопасности. - Ред.), передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о подвалах-застенках Павла Дремова, расположенных в Стаханове в 2014 году, то там был экс-работник СБУ Андрей Руденко (под позывным Консул). С ним работал Святой. Нам удалось узнать, что это был Игорь Зубков. Эти люди и многие другие, которые были следователями, пытали людей в подвалах в 2014 году, сегодня имеют должности в спецслужбах "ЛНР". Я думаю, что они сейчас в розыске. Хотя есть люди, которых не ищут. Например, надзиратель Прохоров (Бизон) из тюрьмы подразделения Остапа Черного", - заявил он.

Аналитик отметил, что работа над отчетом еще не завершена. После финала команда обнародует всю информацию и передаст ее правоохранителям.

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Также, по словам аналитика, на Луганщине одна из основных тюрем, которые действуют и сегодня, расположена на территории бывшего Луганского управления СБУ. В подвалах ее корпусов оснащены камеры для пленных.

"Люди, которые нам давали показания, бывшие пленники, часто не знали, кто их пытал. Они слышали только их позывные. Мы во время работы над отчетом пытались установить людей, которые непосредственно были причастны к пыткам. Одним из наших достижений является то, что нам удалось установить личности палачей, несмотря мизер информации о них", - сказал аналитик.