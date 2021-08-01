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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Экс-сотрудники СБУ Руденко и Зубков в 2014-м пытали людей в подвалах на оккупированной Луганщине, - Восточноукраинский центр общественных инициатив

Экс-сотрудники СБУ Руденко и Зубков в 2014-м пытали людей в подвалах на оккупированной Луганщине, - Восточноукраинский центр общественных инициатив

В 2014 году в подвалах-застенках Стаханова Луганской области людей пытали бывшие следователи СБУ.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал аналитик Восточноукраинского центра общественных инициатив (имя не называется в целях безопасности. - Ред.), передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о подвалах-застенках Павла Дремова, расположенных в Стаханове в 2014 году, то там был экс-работник СБУ Андрей Руденко (под позывным Консул). С ним работал Святой. Нам удалось узнать, что это был Игорь Зубков. Эти люди и многие другие, которые были следователями, пытали людей в подвалах в 2014 году, сегодня имеют должности в спецслужбах "ЛНР". Я думаю, что они сейчас в розыске. Хотя есть люди, которых не ищут. Например, надзиратель Прохоров (Бизон) из тюрьмы подразделения Остапа Черного", - заявил он.

Аналитик отметил, что работа над отчетом еще не завершена. После финала команда обнародует всю информацию и передаст ее правоохранителям.

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Также, по словам аналитика, на Луганщине одна из основных тюрем, которые действуют и сегодня, расположена на территории бывшего Луганского управления СБУ. В подвалах ее корпусов оснащены камеры для пленных.

"Люди, которые нам давали показания, бывшие пленники, часто не знали, кто их пытал. Они слышали только их позывные. Мы во время работы над отчетом пытались установить людей, которые непосредственно были причастны к пыткам. Одним из наших достижений является то, что нам удалось установить личности палачей, несмотря мизер информации о них", - сказал аналитик.

Автор: 

пытки (832) СБУ (19840) Стаханов (146) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 30 июля, 12:22 ·

Зазвичай я не пишу подібні пости.

Можу подякувати тим, хто прийшов підтримати на суд. Зазвичай я не помічаю тих, хто кидає бруд. А зараз прочитав роздруківку коментарів по моєму арешту і, окрім подяки за підтримку, хочу запитати у інших - вам не соромно?

Вам не соромно, що мене відправив за грати Луганський суддя, який приїхав в Київ після 2017? Який прославився тим, що відпустив Труханова?

Вам не соромно, що до цього мене двічі відправляла за грати мати відомого персонажа Youtube, якій подобається репер Баста та для яких українці - «бидло» та «прос#али Крим?»

Вам не соромно, що комбата добробату судять, звинувачують та підозрюють «уклоністи» від фронту?

Вам не соромно, що мене незаконно тримають в ізоляторі СБУ на безальтернативному арешті, а Медведчук спокійно сидить під домашнім арештом?

Вам не соромно читати в коментарях «Сёма любит деньги», а в моїй підозрі не бачити статті «тероризм» з потерпілим кумом Путіна та дорученням КГБ Білорусі по моїй справі?

Вам не соромно, що я 7 років захищав сотні людей в судах, виступав в підтримку майже всіх добровольчих формувань, а вони майже всі зараз ховаються в кущах або в карманах своїх спонсорів?

Вам не соромно, що мене обливають лайном як «солдата олігархів», але мене не показує жоден олігархічний канал?

Це - риторичні питання. Тому що тим, у кого я запитую - їм не соромно. Це їх просто не стосується. Тому що я захищав та боровся не тільки за Україну чесну, сміливу та солідарну. Нажаль, причепом до неї йде і друга частина. Труслива, дурна, ******* хайп, плітки та теплий диван. І, нажаль, ці дві України не віддільні. І не можна сказати «Слава» одній та презирливо відвернутися від іншої. А шкода, що так не можна.

В будь-якому випадку - прорвемось. Хоча усе це демотивує значно більше, ніж усі одиночні камери та судді з Луганська разом взяті. Господь не дає випробувань більше, ніж може винести людина. Слава Україні! Ексспівробітники СБУ Руденко і Зубков у 2014-му катували людей у підвалах на окупованій Луганщині, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив - Цензор.НЕТ 8743
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01.08.2021 08:44
+15
Не зручна правда для пропагандистів підаросії про ідею і не тільки. Їх було сотні і вони стріляли у спини. Справжня правда дуже гірка нажаль...

Экс-сотрудники СБУ Руденко и Зубков в 2014-м людей пытали в подвалах на оккупированной Луганщине, - Восточноукраинский центр общественных инициатив - Цензор.НЕТ 9319
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01.08.2021 01:02
+13
с 2014 до 2019го - я гордился, теперь стыдоба одна....
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01.08.2021 01:40
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Не зручна правда для пропагандистів підаросії про ідею і не тільки. Їх було сотні і вони стріляли у спини. Справжня правда дуже гірка нажаль...

Экс-сотрудники СБУ Руденко и Зубков в 2014-м людей пытали в подвалах на оккупированной Луганщине, - Восточноукраинский центр общественных инициатив - Цензор.НЕТ 9319
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01.08.2021 01:02 Ответить
https://jw-russia.org/news/2018/12/550.html Задержание и избиение за веру в Луганске

30 ноября 2018 года в Луганске 22-летний А. А. (инициалы изменены) подвергся задержанию, обыскам и избиениям только потому, что у него была обнаружена визитная карточка Свидетелей Иеговы.
Недалеко от ст-цы Луганской вооруженные мужчины в форме силовых структур ЛНР остановили и обыскали автомобиль А. А. Они объявили о том, что религия Свидетелей Иеговы запрещена на их территории с февраля 2018 года, и отвезли его в Луганск, в здание, где ранее располагалась Служба безопасности Украины. После 2 часов ожидания начался допрос. На мужчину надели наручники и начали избивать, предположительно, книгой. При этом силовики пытались получить от него информацию о Свидетелях Иеговы, а также о его участии в этой религии. Позже молодого человека начали водить из кабинета в кабинет, натянув ему на глаза шапку. В какой-то момент кто-то скомандовал: «Можно», и А. А. получил удар в солнечное сплетение. Когда он попросил разрешения позвонить жене, ему ответили: «Ты пропал без вести». После шестичасового допроса силовики отвезли мужчину к нему домой для проведения обыска с целью изъятия религиозной литературы. В итоге он был отпущен. Ему и его жене запретили соблюдать предписания его религии под угрозой тюремного заключения.
В результате инцидента мужчина подвергся жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению, ограничению права на свободу вероисповедания.

https://jw-russia.org/news/2018/12/551.html Обзор ситуации на обособленной территории в Донецкой области Украины

https://jw-russia.org/news/2018/12/553.html Нарушение прав верующих на обособленной территории в Донецкой области Украины в 2018 году
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01.08.2021 01:13 Ответить
страна - а тебя уже вроде и нет - криворогатая губерния кацапии.
експeримент в переделать нас в людей не удался...
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01.08.2021 01:38 Ответить
с 2014 до 2019го - я гордился, теперь стыдоба одна....
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01.08.2021 01:40 Ответить
Ого-о,а что они делали по сей день в СБУ?И сколько еще таких руденко и зубковых стерегут безопасность Украины?Мне кажется что за чистоту кадров в первую очередь отвечает руководитель СБУ и с него должен быть спрос
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01.08.2021 07:11 Ответить
Прочитай еще раз... может поймешь, где они "работают" по сей день
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01.08.2021 10:12 Ответить
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZXM5rOQHLBOn1wLsBM_w4H_EgZ1uHra8-I2i1tN2dd-r6VDXcFy5NCcKBIu15Y47mkblIfjN7obpoCKWRY477CLm1Pljy37rpzARR5Mm6d2gNhM4-oYe8QiUVWLy50HGBo&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 30 июля, 12:22 ·

Зазвичай я не пишу подібні пости.

Можу подякувати тим, хто прийшов підтримати на суд. Зазвичай я не помічаю тих, хто кидає бруд. А зараз прочитав роздруківку коментарів по моєму арешту і, окрім подяки за підтримку, хочу запитати у інших - вам не соромно?

Вам не соромно, що мене відправив за грати Луганський суддя, який приїхав в Київ після 2017? Який прославився тим, що відпустив Труханова?

Вам не соромно, що до цього мене двічі відправляла за грати мати відомого персонажа Youtube, якій подобається репер Баста та для яких українці - «бидло» та «прос#али Крим?»

Вам не соромно, що комбата добробату судять, звинувачують та підозрюють «уклоністи» від фронту?

Вам не соромно, що мене незаконно тримають в ізоляторі СБУ на безальтернативному арешті, а Медведчук спокійно сидить під домашнім арештом?

Вам не соромно читати в коментарях «Сёма любит деньги», а в моїй підозрі не бачити статті «тероризм» з потерпілим кумом Путіна та дорученням КГБ Білорусі по моїй справі?

Вам не соромно, що я 7 років захищав сотні людей в судах, виступав в підтримку майже всіх добровольчих формувань, а вони майже всі зараз ховаються в кущах або в карманах своїх спонсорів?

Вам не соромно, що мене обливають лайном як «солдата олігархів», але мене не показує жоден олігархічний канал?

Це - риторичні питання. Тому що тим, у кого я запитую - їм не соромно. Це їх просто не стосується. Тому що я захищав та боровся не тільки за Україну чесну, сміливу та солідарну. Нажаль, причепом до неї йде і друга частина. Труслива, дурна, ******* хайп, плітки та теплий диван. І, нажаль, ці дві України не віддільні. І не можна сказати «Слава» одній та презирливо відвернутися від іншої. А шкода, що так не можна.

В будь-якому випадку - прорвемось. Хоча усе це демотивує значно більше, ніж усі одиночні камери та судді з Луганська разом взяті. Господь не дає випробувань більше, ніж може винести людина. Слава Україні! Ексспівробітники СБУ Руденко і Зубков у 2014-му катували людей у підвалах на окупованій Луганщині, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив - Цензор.НЕТ 8743
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01.08.2021 08:44 Ответить
Треба віддати належне Семеновi (щоб тут хто на нього не пи3тiв) за час свого депутатства він навіть квартирою своєї не обзавівся, як жили з дружиною і трьома малими дітьми в орендованій квартирі так і далі живуть, на відміну від інших депутатів які не упустили свій момент біля корита влади
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01.08.2021 09:31 Ответить
Соромно. Але...
Депутат - людина, яка створює закони. Дивлюсь на результати роботи вашого парламенту. Не було законів про зраду, про притягнення Всіх державних чиновників, працюючих на ворога, з пониженням в правах. Навідь закон про статус ВП не надавався.
Те, що сталось так, як є, провина народних всіх депеутатів. І хоча мають сідповідати всі, відповідатимуть ті, хто в першу чергу зацікавлений був в цих законах.

Тому вважаю, що це провадження є наслідком недолугої роботи парламентаріїв.
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01.08.2021 09:54 Ответить
это всё к Петру Алексеичу, это он придя с Небесной сотней к власти, всё профукал...
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01.08.2021 10:04 Ответить
В парламенте у него было 20% мест. Это не монобильшисть, явно.
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01.08.2021 15:20 Ответить
Насиннячко затосковало про консолидовану Украину?
Так Гришин и иже с ним это и уничтожили!
Консолидация патриотическая была при Порохе, а продажные гниды каломойши, фирташа, ахметки, кремля на лозунгах "лишь бы не Порох",привели к власти зеленую плесень "какая разница" и полную аппатию и разброд в общество ; имеете свободу выбора ( пока еще) -- несите ответственность за свой тупой выбор , т.к. разница есть,и она огромна!
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01.08.2021 10:35 Ответить
Не тобі, касабе, судити наших Героїв і давати оцінку нашим ГетьмАнам. Геть за парєбрік.
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01.08.2021 11:42 Ответить
вышиватка выползла))) это кто у тебя герой и гетьман? трусливый и вороватый гришин, долго решавший в 14 году на чьей стороне ему выгоднее "поучаствовать" на лугандонской или на украинской?
понимаю: кому и кобыла невеста, а насиннячко -герой)))
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01.08.2021 12:00 Ответить
Добряче ж тебе, кацапюра, на пляшку посадили в 14 році. Тому і тявкаєш на Добровольців і Першого комбата "Донбасу" - Семенченка, як шавка перелякана. Не дали тобі, хвойді, до очела Ху...ла присосатись весною і влітку 14 року. Верещав: "путян - ввяді вайска!", "путян - памагі!", а тобі, ГНИДІ прокацапській, Добровольці - по самі помідори... Згинь, паРашний прихвостень, хто ти є, навіть прихильники петра олексійовича, зрозуміли. ГНИДА ти і провокатор козломордий!
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01.08.2021 14:29 Ответить
сгинь тупая вышивата вмеcте с бениным подкацапником семеном!
Я в 14м году этому недоразумению деньги перечисляла на добробат, а не на его тачки и тупое депутатство! И отношение к семену в " Донбассе" я прекрасно знаю, в отличие от тебя)))
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02.08.2021 00:04 Ответить
Не смерди, свино-собака кацапо-ординська. Які ж ви, фсбшні шавки, нікчемні і дебілкуваті. Жах!
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02.08.2021 04:43 Ответить
Пока что смердишь здесь ты, убогое зеленое ничтожество, полезный идиот с гуглпереводчиком!
А за хамство--в спам иди.
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03.08.2021 00:16 Ответить
Ти - звичайна кацапська повія. Тупенька. Україна скоро святкуватиме 30-річча Незалежності, а ти не спромоглася за 30(ТРИДЦЯТЬ!!!) років вивчити Українську Мову, доречі - ДЕРЖАВНУ МОВУ! Ах да! Щелепа москальська не дозволяє. Тоді - да. І поведінка типово кацапо-ординська, сама, ГНИДА, нахамить, а потім їй відповіді не подобаються.
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03.08.2021 13:45 Ответить
а ти звичайна фарионовская посткоммуняцкая истеричка: когда нечего возразить по сути --съезжаешь на мову)))
Ты тему вверху видел? Она об аферисте косте гришине, ото ж не флуди... даже в спаме)))
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03.08.2021 23:04 Ответить
Тримайтесь, Семене. Час розставить все по своїм місцям. І як сказано в Писанії:
"Кожному аз воздам по справах його".
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01.08.2021 12:29 Ответить
Кто-то за них поручился... Их то же надо знать...
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01.08.2021 09:43 Ответить
...а где учат пыткам, в каком украинском учебном заведении или они самоучки?
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01.08.2021 10:09 Ответить
Не знаю чи ментів цьому вчать, гебню вчать.
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01.08.2021 11:43 Ответить
срочно реабилитировать их и к Баканову в компанию!!!!
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01.08.2021 14:59 Ответить
Вы очень удивитесь, когда узнаете, сколько сотрудников СБУ, сдавших все и вся в Донбассе без единого выстрела, сейчас получают "заслуженные пенсии", прикупили жилье и недвижимость в Киеве и Киевской области, некоторые продолжают владеть усадьбами （и сдавать отдыхающим квартирки - и не одну!）в Крыму （ну да, "Крым это же Украина"!）.
Думаете, боятся ответственности？ вызова к следователям？ Нет. Все знают правило "рука руку моет".
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01.08.2021 16:47 Ответить
А конкретніше , з прізвищами, адресами можеш?
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01.08.2021 17:19 Ответить
Тебе, свиное рыло, никто ничего не должен.
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02.08.2021 09:51 Ответить
Зрозуміло, мокшанине болотний, обісрався.
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02.08.2021 10:58 Ответить
Все силовики предавшие Украину.
Должны сесть на большие сроки, без амнистий.
А те кто служили в мгб ордло, пожизненно сразу.
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01.08.2021 19:49 Ответить
Хто ж їх садитиме?
Прокурвори і судді такі ж само.
Сєпар Вишняк, наприклад.
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03.08.2021 12:12 Ответить
 
 