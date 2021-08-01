Экс-сотрудники СБУ Руденко и Зубков в 2014-м пытали людей в подвалах на оккупированной Луганщине, - Восточноукраинский центр общественных инициатив
В 2014 году в подвалах-застенках Стаханова Луганской области людей пытали бывшие следователи СБУ.
Об этом в эфире Громадського радіо рассказал аналитик Восточноукраинского центра общественных инициатив (имя не называется в целях безопасности. - Ред.), передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о подвалах-застенках Павла Дремова, расположенных в Стаханове в 2014 году, то там был экс-работник СБУ Андрей Руденко (под позывным Консул). С ним работал Святой. Нам удалось узнать, что это был Игорь Зубков. Эти люди и многие другие, которые были следователями, пытали людей в подвалах в 2014 году, сегодня имеют должности в спецслужбах "ЛНР". Я думаю, что они сейчас в розыске. Хотя есть люди, которых не ищут. Например, надзиратель Прохоров (Бизон) из тюрьмы подразделения Остапа Черного", - заявил он.
Аналитик отметил, что работа над отчетом еще не завершена. После финала команда обнародует всю информацию и передаст ее правоохранителям.
Также, по словам аналитика, на Луганщине одна из основных тюрем, которые действуют и сегодня, расположена на территории бывшего Луганского управления СБУ. В подвалах ее корпусов оснащены камеры для пленных.
"Люди, которые нам давали показания, бывшие пленники, часто не знали, кто их пытал. Они слышали только их позывные. Мы во время работы над отчетом пытались установить людей, которые непосредственно были причастны к пыткам. Одним из наших достижений является то, что нам удалось установить личности палачей, несмотря мизер информации о них", - сказал аналитик.
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30 ноября 2018 года в Луганске 22-летний А. А. (инициалы изменены) подвергся задержанию, обыскам и избиениям только потому, что у него была обнаружена визитная карточка Свидетелей Иеговы.
Недалеко от ст-цы Луганской вооруженные мужчины в форме силовых структур ЛНР остановили и обыскали автомобиль А. А. Они объявили о том, что религия Свидетелей Иеговы запрещена на их территории с февраля 2018 года, и отвезли его в Луганск, в здание, где ранее располагалась Служба безопасности Украины. После 2 часов ожидания начался допрос. На мужчину надели наручники и начали избивать, предположительно, книгой. При этом силовики пытались получить от него информацию о Свидетелях Иеговы, а также о его участии в этой религии. Позже молодого человека начали водить из кабинета в кабинет, натянув ему на глаза шапку. В какой-то момент кто-то скомандовал: «Можно», и А. А. получил удар в солнечное сплетение. Когда он попросил разрешения позвонить жене, ему ответили: «Ты пропал без вести». После шестичасового допроса силовики отвезли мужчину к нему домой для проведения обыска с целью изъятия религиозной литературы. В итоге он был отпущен. Ему и его жене запретили соблюдать предписания его религии под угрозой тюремного заключения.
В результате инцидента мужчина подвергся жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению, ограничению права на свободу вероисповедания.
https://jw-russia.org/news/2018/12/551.html Обзор ситуации на обособленной территории в Донецкой области Украины
https://jw-russia.org/news/2018/12/553.html Нарушение прав верующих на обособленной территории в Донецкой области Украины в 2018 году
експeримент в переделать нас в людей не удался...
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?epa=SEARCH_BOX# 30 июля, 12:22 ·
Зазвичай я не пишу подібні пости.
Можу подякувати тим, хто прийшов підтримати на суд. Зазвичай я не помічаю тих, хто кидає бруд. А зараз прочитав роздруківку коментарів по моєму арешту і, окрім подяки за підтримку, хочу запитати у інших - вам не соромно?
Вам не соромно, що мене відправив за грати Луганський суддя, який приїхав в Київ після 2017? Який прославився тим, що відпустив Труханова?
Вам не соромно, що до цього мене двічі відправляла за грати мати відомого персонажа Youtube, якій подобається репер Баста та для яких українці - «бидло» та «прос#али Крим?»
Вам не соромно, що комбата добробату судять, звинувачують та підозрюють «уклоністи» від фронту?
Вам не соромно, що мене незаконно тримають в ізоляторі СБУ на безальтернативному арешті, а Медведчук спокійно сидить під домашнім арештом?
Вам не соромно читати в коментарях «Сёма любит деньги», а в моїй підозрі не бачити статті «тероризм» з потерпілим кумом Путіна та дорученням КГБ Білорусі по моїй справі?
Вам не соромно, що я 7 років захищав сотні людей в судах, виступав в підтримку майже всіх добровольчих формувань, а вони майже всі зараз ховаються в кущах або в карманах своїх спонсорів?
Вам не соромно, що мене обливають лайном як «солдата олігархів», але мене не показує жоден олігархічний канал?
Це - риторичні питання. Тому що тим, у кого я запитую - їм не соромно. Це їх просто не стосується. Тому що я захищав та боровся не тільки за Україну чесну, сміливу та солідарну. Нажаль, причепом до неї йде і друга частина. Труслива, дурна, ******* хайп, плітки та теплий диван. І, нажаль, ці дві України не віддільні. І не можна сказати «Слава» одній та презирливо відвернутися від іншої. А шкода, що так не можна.
В будь-якому випадку - прорвемось. Хоча усе це демотивує значно більше, ніж усі одиночні камери та судді з Луганська разом взяті. Господь не дає випробувань більше, ніж може винести людина. Слава Україні!
Депутат - людина, яка створює закони. Дивлюсь на результати роботи вашого парламенту. Не було законів про зраду, про притягнення Всіх державних чиновників, працюючих на ворога, з пониженням в правах. Навідь закон про статус ВП не надавався.
Те, що сталось так, як є, провина народних всіх депеутатів. І хоча мають сідповідати всі, відповідатимуть ті, хто в першу чергу зацікавлений був в цих законах.
Тому вважаю, що це провадження є наслідком недолугої роботи парламентаріїв.
Так Гришин и иже с ним это и уничтожили!
Консолидация патриотическая была при Порохе, а продажные гниды каломойши, фирташа, ахметки, кремля на лозунгах "лишь бы не Порох",привели к власти зеленую плесень "какая разница" и полную аппатию и разброд в общество ; имеете свободу выбора ( пока еще) -- несите ответственность за свой тупой выбор , т.к. разница есть,и она огромна!
понимаю: кому и кобыла невеста, а насиннячко -герой)))
Я в 14м году этому недоразумению деньги перечисляла на добробат, а не на его тачки и тупое депутатство! И отношение к семену в " Донбассе" я прекрасно знаю, в отличие от тебя)))
А за хамство--в спам иди.
Ты тему вверху видел? Она об аферисте косте гришине, ото ж не флуди... даже в спаме)))
"Кожному аз воздам по справах його".
Думаете, боятся ответственности？ вызова к следователям？ Нет. Все знают правило "рука руку моет".
Должны сесть на большие сроки, без амнистий.
А те кто служили в мгб ордло, пожизненно сразу.
Прокурвори і судді такі ж само.
Сєпар Вишняк, наприклад.