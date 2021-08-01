Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий
Львовянка Оксана Литинская стала одной из четырех украинцев, которым удалось покорить самую сложную вершину мира - гору Чогори.
С восхождением ее поздравил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю с восхождением на самую сложную вершину мира К2 (Чогори) львовянку Оксану Литинскую. Эта гора по высоте - вторая после Эвереста. Подниматься альпинисты начали 10 июля, а в ночь на 28-е достигли вершины. Чтобы преодолеть такую сложную высоту, нужно иметь очень хорошую физическую подготовку и снаряжение, выносливость и физическую силу, мужество, отвагу и твердое намерение достичь цели", - написал Козицкий.
Как сообщает председатель ЛОГА, за плечами у Литинской - подъем на Эверест и еще 5 самых высоких гор всех континентов.
Львовянка, которая живет уже много лет в Лондоне, - вторая украинка, которой удалось подняться на гору Чогори. Вершину же К2, которую из-за сложного ландшафта называют горой-убийцей, покорили четверо украинцев.
Восхождение на Чогори технически гораздо более сложное, чем на высочайшую вершину планеты - Эверест. Всего за всю историю восхождений более 80 человек погибли при попытке покорить Чогори.
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У 2019 році львів'янка Оксана Літинська стала третьою українкою в історії, яка піднялась на Еверест.
Гора К2 (Чоґорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це - друга вершина світу після Евересту.
Взагалі К2 набагато важча за Еверест. Смертність при сходженні 23% (Джомолунгма - коло 8%).
конечно же поздравления!
1. Это на Говерле?
2. Это по программе токийских олимпиядостей?
С точки зрения развития народного хозяйства, стесняюсь спросить, а какая польза от данного Достижения:
1. Надои повысились
2. Введен очередной корпус в череде народных строек
А, по поводу Достижений: сколько сот тысяч Деревьев страна высадила их Биллиона черенков?
иди батрачь - не отвлекайся...
И не считают себя выше других.
или на стройке кирпичи подавать...
Если не обрабатывать плантации - ничего не вырастет.
Лунные технологии тут где ?
науку на хлеб не намажешь и балетом сыт не будешь.
вместе с другими трудящимися голосуй за зе и под руководством Арахамии стройте коммунизм по заветам китайских товарищей.
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
И после этого он сумел добежать.
Билеты бы стоили очень дорого.
И демография пошла бы вверх.
Он ничего не заработал, и оставил всю страну на долгие годы в нищете.
По пути наверх он многое понял о себе и о ценностях жизни внизу - это конкретная польза.
По возвращении он сможет этой информацией поделиться,
а также займётся прежней работой с новыми подходами, либо начнёт учить других.
исключительно ради своих пропагандистских понтов.
Гагарина старались выпихнуть любой ценой первым, даже не снабдив приличной киноаппаратурой - он там сидел как болван, как истукан, как собачка Стрелка.
А профессура великой страны тем временем штопала носки.
Но тебе можно.
А Сулиме Ване нужно стать космонавтом.
Одні відкриті для інформації з космосу, іншим потрібні стимулятори - наркотики чи алкоголь.
Хлопцям не треба це пояснювати , бо вони вже облазили все всі найвищі дерева,
всі кар'єри і будівництва без охорони.
Висота манить - це в людській природі.
Я ходил в горы неоднократно.
Трудно, дорого, опасно...
Но когда поднимаешься на вершину получаешь такой адреналин, что некоторые после этого уже не могут вернуться. Не остаётся сил.
плюс качественное видео, плюс исследование всех параметров организма.
В разреженном воздухе кровь активно ощелачивается, что невероятно полезно для здоровья.
Горцы-долгожители охотно подтвердят.