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Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий

Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий

Львовянка Оксана Литинская стала одной из четырех украинцев, которым удалось покорить самую сложную вершину мира - гору Чогори.

С восхождением ее поздравил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю с восхождением на самую сложную вершину мира К2 (Чогори) львовянку Оксану Литинскую. Эта гора по высоте - вторая после Эвереста. Подниматься альпинисты начали 10 июля, а в ночь на 28-е достигли вершины. Чтобы преодолеть такую ​​сложную высоту, нужно иметь очень хорошую физическую подготовку и снаряжение, выносливость и физическую силу, мужество, отвагу и твердое намерение достичь цели", - написал Козицкий.

Как сообщает председатель ЛОГА, за плечами у Литинской - подъем на Эверест и еще 5 самых высоких гор всех континентов.

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Львовянка, которая живет уже много лет в Лондоне, - вторая украинка, которой удалось подняться на гору Чогори. Вершину же К2, которую из-за сложного ландшафта называют горой-убийцей, покорили четверо украинцев.

Восхождение на Чогори технически гораздо более сложное, чем на высочайшую вершину планеты - Эверест. Всего за всю историю восхождений более 80 человек погибли при попытке покорить Чогори.

Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий 01

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Автор: 

альпинист (74) победа (591) Козицкий Максим (98) Львовская область (2890)


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Топ комментарии
+10
45-річна львів'янка Оксана Літинська піднялась на найбільш небезпечну вершину світу К2 (висота 8611 м).На другу найвищу вершину світу вона піднялась вночі 28 липня,на добу пізніше за першу українку,яка підкорила вершину, Ірину Галай.
У 2019 році львів'янка Оксана Літинська стала третьою українкою в історії, яка піднялась на Еверест.
Гора К2 (Чоґорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це - друга вершина світу після Евересту.
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 5862
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01.08.2021 02:00
+10
Только шо...Михайло Романчук взял серебро по плаванию на 1500 метров! Woo-Hooo!
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01.08.2021 05:07
+9
Уважуха! 8км!!! Как они там дышат вообще?
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 2010
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01.08.2021 02:23
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45-річна львів'янка Оксана Літинська піднялась на найбільш небезпечну вершину світу К2 (висота 8611 м).На другу найвищу вершину світу вона піднялась вночі 28 липня,на добу пізніше за першу українку,яка підкорила вершину, Ірину Галай.
У 2019 році львів'янка Оксана Літинська стала третьою українкою в історії, яка піднялась на Еверест.
Гора К2 (Чоґорі) належить до гірського масиву Каракорум, розташована на кордоні Кашміра з Китаєм. Це - друга вершина світу після Евересту.
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 5862
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01.08.2021 02:00 Ответить
Уважуха! 8км!!! Как они там дышат вообще?
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 2010
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01.08.2021 02:23 Ответить
Основна маса йде з кисневими балонами. Одиниці піднімаються без, але в сьогоденні вони повинні йти в складі груп, де є кисневі балони.
Взагалі К2 набагато важча за Еверест. Смертність при сходженні 23% (Джомолунгма - коло 8%).
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01.08.2021 03:46 Ответить
Є непоганий фільм про катастрофу на Евересті в 1996 році. Так і називається - "Еверест".
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01.08.2021 03:59 Ответить
ети скалолазы упертые до здоха...
конечно же поздравления!
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01.08.2021 02:06 Ответить
Рад за девушку. Нашла место на земле, где ее мечты могут воплотиться в реальность. А там -- только новые горизонты. Ну и хорошо, что Родину не забывает и гордится.
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01.08.2021 02:30 Ответить
Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий - Цензор.НЕТ 4021
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01.08.2021 02:52 Ответить
Один невірний крок - і кілометрів з 5 під горку
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01.08.2021 09:47 Ответить
Лукашеску обещает посадить в тюрягу всехз олимпийцев Белоруси,лучше оставайтесь в Японии чуваки...ГУЛАГ в Минске для баранов Ибо любая пабеда белоруса в Токио єто легитимизация Бульбафюрера...
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01.08.2021 04:11 Ответить
Только шо...Михайло Романчук взял серебро по плаванию на 1500 метров! Woo-Hooo!
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01.08.2021 05:07 Ответить
НЕОБХОДИМО ДАТЬ ИМ СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ И ПУСТЬ ТАМ ЕГО УСТАНОВЯТ !!!
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01.08.2021 06:58 Ответить
...прсто два вопроса:
1. Это на Говерле?
2. Это по программе токийских олимпиядостей?
С точки зрения развития народного хозяйства, стесняюсь спросить, а какая польза от данного Достижения:
1. Надои повысились
2. Введен очередной корпус в череде народных строек
А, по поводу Достижений: сколько сот тысяч Деревьев страна высадила их Биллиона черенков?
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01.08.2021 07:00 Ответить
точно точно - на хлеб не намажешь...

иди батрачь - не отвлекайся...
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01.08.2021 08:08 Ответить
А какая польза от полёта на Луну ?
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01.08.2021 09:12 Ответить
развитие науки
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01.08.2021 09:32 Ответить
А конкретно ? Материальная польза ?
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01.08.2021 09:34 Ответить
эти отстали в развитии науки.. Тебе сюда.

Українка Літинська підкорила гору Чогорі, яка вважається найскладнішою вершиною світу, - голова Львівської ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 3935
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01.08.2021 09:41 Ответить
По крайне мере, они не бьются лбом о стену.
И не считают себя выше других.
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01.08.2021 10:28 Ответить
развитие технологий
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01.08.2021 09:33 Ответить
Какие лунные технологии пригодились на Земле ?
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01.08.2021 09:36 Ответить
мальчик, иди учи уроки - а то будешь на плантациях как обезьяна батрачить...
или на стройке кирпичи подавать...
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01.08.2021 09:43 Ответить
Если не подавать кирпичи - ничего не построишь.
Если не обрабатывать плантации - ничего не вырастет.
Лунные технологии тут где ?
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01.08.2021 09:51 Ответить
не забивай себе голову всякой ерундой!
науку на хлеб не намажешь и балетом сыт не будешь.

вместе с другими трудящимися голосуй за зе и под руководством Арахамии стройте коммунизм по заветам китайских товарищей.
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01.08.2021 10:03 Ответить
Пока Арахамия не завёл Украину в Китай - уж лучше летит на Луну.
НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ
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01.08.2021 10:10 Ответить
Одно из самых дурацких занятий из всех, какие только есть в мире.
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01.08.2021 07:36 Ответить
Два вопроса: зачем и что нам, как нации, с этого?
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01.08.2021 08:02 Ответить
Это к зеледенту вопрос. А почему Вас так раздражает увлечение людей альпинизмом и демонстрацией достижений любителей такой деятельности с украинским флагом в руках?
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01.08.2021 08:17 Ответить
Это личное достижение конкретного человека, причем абсолютно безсмысленное. Зачем об этом писать? Давайте тогда сообщать что баба Люда накопала 20 вёдер картошки, а дед Захар наловил 7 кг. карасей, чего ранее с ними не случалось никогда и они установили свои личные рекорды.
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01.08.2021 08:45 Ответить
А Владислав Изюимский съел тонну форшмака, чего ранее с ним не случалось.
И после этого он сумел добежать.
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01.08.2021 09:15 Ответить
Судя по вашим убогим шуткам вы сценарист 95 квартала
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01.08.2021 10:07 Ответить
Ви такой нудный ....
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01.08.2021 10:13 Ответить
22 спортсмена на зеленом футбольном поле гоняют 1 мяч целых 90 минут. Бессмысленно, лучше бы картоху копали на этом самом поле.
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01.08.2021 09:28 Ответить
Лучше бы делали детей на этом поле из отборных самок.
Билеты бы стоили очень дорого.
И демография пошла бы вверх.
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01.08.2021 09:33 Ответить
Навіщо нам балет? як нації нам і гопака досить. Навіщо нам наукова станція в Антарктиді? як нації цілком достатньо метеостанції під Жмеринкою .І багато ще НАВІЩО ... Та патамушта !
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01.08.2021 08:45 Ответить
Балет развлекает людей, зарабатывает определенные деньги, научная станция хотя бы собирает научный материал для статистики и проводит какие ни какие исследования. Что нам с того, что кто-то совершил безсмысленный поступок?
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01.08.2021 08:49 Ответить
Что нам было с того, что Гагарин слетал в какой-то космос ?
Он ничего не заработал, и оставил всю страну на долгие годы в нищете.
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01.08.2021 09:29 Ответить
Гагарина отправляло в космос государство, преследуя вполне себе конкретные цели и видя в этом перспективу развития. Здесь же абсолютно частный случай. Человек удовлетворил свои личные амбиции. Ну молодец, старался. А дальше что? Какие перспективы для человечества дало это достижение? Это даже не футбол, где есть целая индустрия и она влияет на экономику. Это вообще ни о чем.
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01.08.2021 10:13 Ответить
Человек привёл себя в отличную форму для успешного подъёма - это конкретная польза.
По пути наверх он многое понял о себе и о ценностях жизни внизу - это конкретная польза.
По возвращении он сможет этой информацией поделиться,
а также займётся прежней работой с новыми подходами, либо начнёт учить других.
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01.08.2021 10:18 Ответить
Какая к черту польза? Курить - вредно. Знают все, но многие продолжают курить. Так что делиться нет смысла. Кроме того многие утверждают, что понять себя и ценности жизни, можно и путем медитации. Не затягивайте сову на глобус. Это абсолютно личное достижение, не имеющие абсолютно никакой ценности для человечества. К тому же уже неоднократно совершенное другими людьми.
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01.08.2021 10:35 Ответить
А Украина гордится этим восхождением. Вас оно бесит ?
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01.08.2021 10:55 Ответить
У вас філософія звичайного містечкового єврея, суть якої в одній фразі "Що мені з цього ?!"
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01.08.2021 11:56 Ответить
А у вас философия фашиста, который в каждом,кто не согласен с его мнением, видит еврея. Причем себя, конечно же, он ставит выше еврея, лишь только по происхождению
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01.08.2021 12:08 Ответить
Гагарина отправляло не государство, а диктаторская партийная верхушка -
исключительно ради своих пропагандистских понтов.
Гагарина старались выпихнуть любой ценой первым, даже не снабдив приличной киноаппаратурой - он там сидел как болван, как истукан, как собачка Стрелка.
А профессура великой страны тем временем штопала носки.
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01.08.2021 10:25 Ответить
Слава нацii !
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01.08.2021 08:48 Ответить
Смерть ворогам!
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01.08.2021 11:57 Ответить
Сьогодні не можна приховати, що космонавти за межами атмосфери відчувають дивний стан інформаційного поля. Деякі отримують здібність бачити минуле, майбутнє, інші надприродні речі, наче вони починають користуватись всесвітнім розумом. Це їм забороняють спецслужби оприлюднювати, але правда все одно пробивається крізь заборони. Можливо щось подібне частково відчувають і альпіністи, коли піднімаються нагору. Це одне з пояснень - чому людей тягне в гори. Що можна сказати? Нехай щастить!
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01.08.2021 09:10 Ответить
Бред.
Но тебе можно.
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01.08.2021 09:19 Ответить
Дякую
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01.08.2021 09:26 Ответить
Хочешь узнать своё будущее?
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01.08.2021 09:27 Ответить
Чтобы узнать будущее, надо накатить водочки и посмотреть сквозь стакан.
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01.08.2021 09:30 Ответить
Твой метод - подходит для тебя.
А Сулиме Ване нужно стать космонавтом.
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01.08.2021 09:33 Ответить
В скафандре очень неудобно держать стакан. И невесомость.
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01.08.2021 09:38 Ответить
Пусть сделает себе клизму.
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01.08.2021 09:42 Ответить
Пану сподобалось робити добрі справи. Пан робить - люди дякують. Покликання таке у пана, що поробиш
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01.08.2021 09:39 Ответить
При кислородном голодании не только "будущее" можно увидеть.
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01.08.2021 09:43 Ответить
Це у кого кісневий голод? У космонавтів? Чи у дебільних альпіністів, які забули вдома кісневі балони?
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01.08.2021 09:52 Ответить
Для тебя - никакой разницы.
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01.08.2021 09:53 Ответить
Доречі, такий ефект відчувають не всі космонавти. Можливо у деяких "браузер" недостатньо просунутий і космічним розумом не підтримується. Так само з альпіністами може бути
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01.08.2021 09:56 Ответить
У Біблії не дарма пишеться, що є люди від Вищих, і є від Низьких. (От Высших и Низших).
Одні відкриті для інформації з космосу, іншим потрібні стимулятори - наркотики чи алкоголь.
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01.08.2021 10:05 Ответить
На височині немає тупих завидющих сусідів - ось чому люди йдуть у гори.
Хлопцям не треба це пояснювати , бо вони вже облазили все всі найвищі дерева,
всі кар'єри і будівництва без охорони.
Висота манить - це в людській природі.
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01.08.2021 09:23 Ответить
У каждого восходителя своя мотивация.
Я ходил в горы неоднократно.
Трудно, дорого, опасно...
Но когда поднимаешься на вершину получаешь такой адреналин, что некоторые после этого уже не могут вернуться. Не остаётся сил.
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01.08.2021 09:32 Ответить
При сегодняшних технологиях можно иметь страховку от висящего сверху *********,
плюс качественное видео, плюс исследование всех параметров организма.
В разреженном воздухе кровь активно ощелачивается, что невероятно полезно для здоровья.
Горцы-долгожители охотно подтвердят.
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01.08.2021 09:46 Ответить
Это намного сложнее чем Эверест...и смертность там выше в разы
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01.08.2021 10:08 Ответить
Да, К-2 это не затоптанный туристами Эверест!
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01.08.2021 13:10 Ответить
 
 