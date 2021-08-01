Украинка Литинская покорила гору Чогори, считающуюся самой сложной вершиной мира, - глава Львовской ОГА Козицкий

Львовянка Оксана Литинская стала одной из четырех украинцев, которым удалось покорить самую сложную вершину мира - гору Чогори.

С восхождением ее поздравил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю с восхождением на самую сложную вершину мира К2 (Чогори) львовянку Оксану Литинскую. Эта гора по высоте - вторая после Эвереста. Подниматься альпинисты начали 10 июля, а в ночь на 28-е достигли вершины. Чтобы преодолеть такую ​​сложную высоту, нужно иметь очень хорошую физическую подготовку и снаряжение, выносливость и физическую силу, мужество, отвагу и твердое намерение достичь цели", - написал Козицкий.

Как сообщает председатель ЛОГА, за плечами у Литинской - подъем на Эверест и еще 5 самых высоких гор всех континентов.

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Львовянка, которая живет уже много лет в Лондоне, - вторая украинка, которой удалось подняться на гору Чогори. Вершину же К2, которую из-за сложного ландшафта называют горой-убийцей, покорили четверо украинцев.

Восхождение на Чогори технически гораздо более сложное, чем на высочайшую вершину планеты - Эверест. Всего за всю историю восхождений более 80 человек погибли при попытке покорить Чогори.

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