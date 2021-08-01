Войска РФ за минувшие сутки 7 раз нарушили перемирие: один украинский воин ранен, - штаб ООС
За минувшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социльной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Возле Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.
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