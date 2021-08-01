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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ за минувшие сутки 7 раз нарушили перемирие: один украинский воин ранен, - штаб ООС

Войска РФ за минувшие сутки 7 раз нарушили перемирие: один украинский воин ранен, - штаб ООС

За минувшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социльной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Возле Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

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Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.

обстрел (26850) Донбасс (26955) боевые действия (3912) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання нашому пораненому воїну.
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01.08.2021 08:38 Ответить
Вот интересно , Осел собирается извиняться перед пацанами которые сидят на передке и почти каждый день несут потери именно по тому , что этот идиот запретил им стрелять.
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01.08.2021 08:56 Ответить
Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2279
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01.08.2021 08:57 Ответить
..Війська РФ за минулу добу 7 разів порушили перемир'я: одного українського воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3174
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01.08.2021 17:07 Ответить
 
 