Войска РФ за минувшие сутки 7 раз нарушили перемирие: один украинский воин ранен, - штаб ООС

За минувшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социльной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Возле Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

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Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.