В Украине за сутки от COVID-19 умерли 6 человек, зафиксировано 484 новых случая заражения, 131 человек выздоровел
За сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16 медработников - 7).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 473 человека;
◾ летальных случаев - 6;
◾ выздоровел - 131 человек;
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 13 745 человек,
◾ методом ИФА - 2 676 человек,
◾ экспресс-тестами - 10 029 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 253 269 человек;
◾ выздоровели - 2 186 994 лица;
◾ летальных случаев - 52 951;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11 395 330.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
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Видужують меньше ніж інфікуються
трохи рятує те,що літом куди менше закритих прміщень
Собственно, вопрос: как долго может длиться КОВИД? Год, два, десять...?
прийдеться жити з ним,як з сезонним грипом.
Вакцинація зменшить смертність до прийнятних величин.
буде вибір-вакцинуватись чи ні(звичайно,маєш право здохнути за власним вибором,АЛЕ ЗА УМОВИ- НЕЗАРАЗИВШИ ІНШИХ)