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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 6 человек, зафиксировано 484 новых случая заражения, 131 человек выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 6 человек, зафиксировано 484 новых случая заражения, 131 человек выздоровел

За сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16 медработников - 7).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 473 человека;
◾ летальных случаев - 6;
◾ выздоровел - 131 человек;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм "дельта" не смертоноснее штамма, выявленного в Ухане, - ВОЗ

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 13 745 человек,
◾ методом ИФА - 2 676 человек,
◾ экспресс-тестами - 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 253 269 человек;
◾ выздоровели - 2 186 994 лица;
◾ летальных случаев - 52 951;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11 395 330.

Также читайте: Антитела к COVID-19 есть у 40% украинцев, - Минздрав

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Множимо на три... Вихідні. Та й дисципліна кульгає, маски в маршрутках геть ніхто не вдягає.
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01.08.2021 09:02
+1
Маховик пандемії знову розкручується.
Видужують меньше ніж інфікуються
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01.08.2021 08:57
+1
це на десятиліття.
прийдеться жити з ним,як з сезонним грипом.
Вакцинація зменшить смертність до прийнятних величин.

буде вибір-вакцинуватись чи ні(звичайно,маєш право здохнути за власним вибором,АЛЕ ЗА УМОВИ- НЕЗАРАЗИВШИ ІНШИХ)
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01.08.2021 10:56
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Правила форума Совет форумчан
Маховик пандемії знову розкручується.
Видужують меньше ніж інфікуються
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01.08.2021 08:57 Ответить
СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ ,ОДНАКО..
трохи рятує те,що літом куди менше закритих прміщень
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01.08.2021 10:52 Ответить
Множимо на три... Вихідні. Та й дисципліна кульгає, маски в маршрутках геть ніхто не вдягає.
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01.08.2021 09:02 Ответить
Вот уже месяц, если не болше, число вновь заболевших превышает сумму выздоровевших и умерших.
Собственно, вопрос: как долго может длиться КОВИД? Год, два, десять...?
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01.08.2021 09:25 Ответить
це на десятиліття.
прийдеться жити з ним,як з сезонним грипом.
Вакцинація зменшить смертність до прийнятних величин.

буде вибір-вакцинуватись чи ні(звичайно,маєш право здохнути за власним вибором,АЛЕ ЗА УМОВИ- НЕЗАРАЗИВШИ ІНШИХ)
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01.08.2021 10:56 Ответить
Я спрашиваю не о глобальной пандемии, а о болезни одного конкретного человека: может ли она продолжаться годами?
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01.08.2021 11:14 Ответить
Аналізуючи факти можна сказати що ці цифри та іще ссаніна. Зі знайомих в Україні майже кожен третій хворів, деякі навіть приховували вроді це сором якийсь.
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01.08.2021 11:45 Ответить
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01.08.2021 17:08 Ответить
 
 