В Украине за сутки от COVID-19 умерли 6 человек, зафиксировано 484 новых случая заражения, 131 человек выздоровел

За сутки 31 июля в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16 медработников - 7).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 473 человека;

◾ летальных случаев - 6;

◾ выздоровел - 131 человек;

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 13 745 человек,

◾ методом ИФА - 2 676 человек,

◾ экспресс-тестами - 10 029 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 253 269 человек;

◾ выздоровели - 2 186 994 лица;

◾ летальных случаев - 52 951;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11 395 330.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.