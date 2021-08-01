Если РФ будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, мы усилим санкции, - кандидат в канцлеры Германии Лашет
Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС / ХСС Армин Лашет заявил, что если Россия будет использовать газопровод "Северный поток-2" для агрессивного давления на Украину, Берлин выступит в поддержку санкций на уровне ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне, со ссылкой на интервью политика польской газете Rzeczpospolita, опубликованном 31 июля.
"Если Россия снова будет вести себя агрессивно по Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза", - заявил политик.
По его словам, таким образом ФРГ может гарантировать, что "Россия не сможет использовать трубопровод как геополитическую оружие". В то же время он убежден, что соглашение между Германией и США, по которому Берлин обязуется принять меры в ответ на возможную агрессию РФ против Украины, "предоставляет инструмент для того, чтобы совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность".
"Поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии ... Также важно дать России понять, что для нас неприемлемы ее нарушение международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - отметил Лашет.
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та це вже ж було...
Немцы хотят соблюсти невинность, будучи поиметыми путиным во все дыры многократно, Шредер не даст соврать!!!
Курам на смех!!!
Так и хочется ему сказать "Кисо, когда (не если, а когда) рашка начнёт использовать СП2 как оружие, то вы и пикнуть ничего против не сможете. Потому, что такие вещи, как газопровод, превращаются в оружие тогда, когда им нечего противопоставить". Но чует моё каменное сердце, что очередной кандидат в пенсионеры Газпрома и сам это прекрасно знает.
бере, мабуть, приклад з фрау Меркель, ще однiєi гебешноi консерви...
Вот когда поставки начнутся - все карты вскроются.
трети технических и инвестиционных проблем нет.... так шо взявшись за руки с Польшей и
странами Балтии, возможно Словакия и Чехия, нужно создавать свою центрально-европей-
скую энергетическую хартию и посылать всех наХ..........