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Новости Газовая война
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Если РФ будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, мы усилим санкции, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Если РФ будет использовать

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС / ХСС Армин Лашет заявил, что если Россия будет использовать газопровод "Северный поток-2" для агрессивного давления на Украину, Берлин выступит в поддержку санкций на уровне ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне, со ссылкой на интервью политика польской газете Rzeczpospolita, опубликованном 31 июля.

"Если Россия снова будет вести себя агрессивно по Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза", - заявил политик.

По его словам, таким образом ФРГ может гарантировать, что "Россия не сможет использовать трубопровод как геополитическую оружие". В то же время он убежден, что соглашение между Германией и США, по которому Берлин обязуется принять меры в ответ на возможную агрессию РФ против Украины, "предоставляет инструмент для того, чтобы совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность".

"Поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии ... Также важно дать России понять, что для нас неприемлемы ее нарушение международного права, гибридные атаки на западные демократии и атаки на фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - отметил Лашет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет одобряет соглашение с США по "Северному потоку -2": Германия признает свою ответственность перед Украиной

Германия (6921) россия (95326) санкции (11247) Северный поток (1448) Лашет Армин (21)


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Топ комментарии
+41
Да, они такие, запретят кошке Кабаевой вьезжать в Германию сроком на две недели.
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01.08.2021 10:13
+24
Супер! И как работают эти офигенным санкции мы видим на примере Сименса и других!!! Браво!!!😁😁😁😁😁
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01.08.2021 10:22
+24
При ЗеЛохе немцы уже в открытую прикол с Украины тянут. Какие санкции, если Россия перестанет газ через Украину качать? Германия свою промышленность энергии лишит? Смешно читать.
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01.08.2021 10:24
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Будапештський меморандум...гарантii...я,я,натюрлiх...


та це вже ж було...

Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 5506
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01.08.2021 18:14 Ответить
БРЕШЕ ВЕСЕЛИЙ ШВАБ.
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02.08.2021 00:34 Ответить
"Поддержка суверенитета и безопасности Украины должна быть приоритетом во внешней политике Германии ..."- наглое циничное вранье!!!

Немцы хотят соблюсти невинность, будучи поиметыми путиным во все дыры многократно, Шредер не даст соврать!!!

Курам на смех!!!
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01.08.2021 18:18 Ответить
Каким образом? Отключат русским газ?
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01.08.2021 18:31 Ответить
я вообще начал сомневаться зачем нам этот евросоюз? толку от них мало а продукты они и так у нас будут покупать
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01.08.2021 18:42 Ответить
Що чоловіче, канцлером хочеш бути ? Тепер ти нам лапшу на віха вішаєш але ми не віримо, продажні ви німаки. Та сам факт побудови газопроводу "Північний потік -2" являється геополітичною зброєю москаля проти України. Тобі це не доходить ?
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01.08.2021 18:44 Ответить
ученик доктора кашпировского?
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01.08.2021 19:12 Ответить
Полная ерунда..
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01.08.2021 19:27 Ответить
кроме выражения глубокой озабоченности, ничего они делать не будут..
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01.08.2021 19:32 Ответить
Ага, так же как и Будапештские "гарантии" по сдаче ядерного оружия.
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01.08.2021 20:31 Ответить
Главный вопрос, а почему немцам не должно быть пох***й на судьбу Украины ? Им вобще выгодно чтобы тут осталось 8-9 миллионов для добычи сырья и выращивания подсолнечника.
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01.08.2021 20:52 Ответить
"Если мистер путин присунет нам вантуз в жопу глубже, чем на тридцать сантиметров, то мы обязательно усилим санкции" - заявил очередной немецкий кандидат в пенсионеры Газпрома.
Так и хочется ему сказать "Кисо, когда (не если, а когда) рашка начнёт использовать СП2 как оружие, то вы и пикнуть ничего против не сможете. Потому, что такие вещи, как газопровод, превращаются в оружие тогда, когда им нечего противопоставить". Но чует моё каменное сердце, что очередной кандидат в пенсионеры Газпрома и сам это прекрасно знает.
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01.08.2021 22:08 Ответить
Зелупа грає в близькість до нарiду...ЗеБiли будуть в захватi )
бере, мабуть, приклад з фрау Меркель, ще однiєi гебешноi консерви...
Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 2376

Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 9809
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01.08.2021 23:19 Ответить
правда, треба говорити правду, Меркель грошi вкладникiв Привату разом з бородатою бабою каломойшею, на вiдмiну вiд шмарклi, не крала... живе досить скромно, такоi нерухомостi,як Зелупа, точно не має...

Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 1255
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01.08.2021 23:19 Ответить
Тепер буде мати
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02.08.2021 10:21 Ответить
Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 8092
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01.08.2021 23:20 Ответить
Якщо РФ використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, ми посилимо санкції, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 6793
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01.08.2021 23:20 Ответить
Германии сейчас главное достроить и запустить СП2. Чтоб этому не мешали, она будет говорить что угодно. Пока нету поставок, можно и запретить использовать газопровод более чем на 50%, и говорить что угодно.

Вот когда поставки начнутся - все карты вскроются.
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01.08.2021 23:23 Ответить
на сегодня Норвегия обеспечивает потребности еропы в газе на 20-25% и увеличить его до
трети технических и инвестиционных проблем нет.... так шо взявшись за руки с Польшей и
странами Балтии, возможно Словакия и Чехия, нужно создавать свою центрально-европей-
скую энергетическую хартию и посылать всех наХ..........
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02.08.2021 08:07 Ответить
Що значить «якщо»? А для чого він будувався тоді?
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02.08.2021 10:18 Ответить
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