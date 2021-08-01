"Милованов - это провокатор для дискредитации критиков власти", - журналист Николов

Журналист Юрий Николов заявил о том, что советник главы президентского офиса Андрея Ермака Тимофей Милованов является "штатным провокатором".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Милованов все больше похож на штатного провокатора. Или шныря в штатском, что по сути одно и тоже. Сначала он обложился доповидными от спецслужб и выводил из себя Бутусова, посмевшего рассказать о роли КШЭ в получении интересных денег. Теперь затроллил Данилюка, чтобы талдычить: "Он неврастеник, таких нельзя в приличный дом пущать"", - написал Николов.

Он подчеркнул: "Смысл тут простой - дискредитация критиков государя. Это не опричнина, для этого у Ермака есть другие люди с корочками советников. Это провокатор. Помните, он может прийти и к вам. И единственное ваше эффективное оружие для защиты - рукопожатность на большом радиусе. Нельзя конформистски кивать головой да лайкать что попало. Но если так уж вышло и быдло уже в вашем внутреннем круге, то надо не мешкать с демонстрацией холодного презрения или сразу в торец. Таких людишек нужно держать от себя подальше и подольше, чтобы их провокации не стали нормой. Иначе потом сваливать придётся приличным людям. "Мир - это война"".

Напомним, 29 июля конкурсная комиссия не допустила бывшего секретар СНБО Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Тимофей Милованов.

На следующий день Данилюк подрался с Миловановым.

31 июля бывший секретарь СНБО заявил, якобы глава конкурсной комиссии признал, что выполнил указание от Офиса Президента - снять его с конкурса на должность директора БЭБ.