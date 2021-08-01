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"Милованов - это провокатор для дискредитации критиков власти", - журналист Николов

Журналист Юрий Николов заявил о том, что советник главы президентского офиса Андрея Ермака Тимофей Милованов является "штатным провокатором".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Милованов все больше похож на штатного провокатора. Или шныря в штатском, что по сути одно и тоже. Сначала он обложился доповидными от спецслужб и выводил из себя Бутусова, посмевшего рассказать о роли КШЭ в получении интересных денег. Теперь затроллил Данилюка, чтобы талдычить: "Он неврастеник, таких нельзя в приличный дом пущать"", - написал Николов.

Он подчеркнул: "Смысл тут простой - дискредитация критиков государя. Это не опричнина, для этого у Ермака есть другие люди с корочками советников. Это провокатор. Помните, он может прийти и к вам. И единственное ваше эффективное оружие для защиты - рукопожатность на большом радиусе. Нельзя конформистски кивать головой да лайкать что попало. Но если так уж вышло и быдло уже в вашем внутреннем круге, то надо не мешкать с демонстрацией холодного презрения или сразу в торец. Таких людишек нужно держать от себя подальше и подольше, чтобы их провокации не стали нормой. Иначе потом сваливать придётся приличным людям. "Мир - это война"".

Напомним, 29 июля конкурсная комиссия не допустила бывшего секретар СНБО Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Тимофей Милованов.

На следующий день Данилюк подрался с Миловановым.

31 июля бывший секретарь СНБО заявил, якобы глава конкурсной комиссии признал, что выполнил указание от Офиса Президента - снять его с конкурса на должность директора БЭБ.

Данилюк Александр (469) Милованов Тимофей (288) Юрий Николов (96)


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Топ комментарии
+20
Беда это когда журношлюхи с рук осла шашлык за полтора миллиона гривен бюджетных денег кушают...вот это беда...а то что в статье это работа журналиста..
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01.08.2021 10:50
+12
Милованов - это провокатор/ За два года среди слуг народа Коломойского в ОП, ВР, КМ не нашлось ни одного, сделавшего для Украины что то полезное и нужное, не нашлось просто умного. Зато предателей, воров, лжецов-не меряно. "Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней".-Волобуев, вот вам....... (меч). Третий год отвечает словами анекдота комик-пианист украинцам.
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01.08.2021 10:53
+11
Безпринципне, жадібне, ненаситне, примітивне, підле, брехливе, цинічне, продажне, нахабне, воровите, антипатріотичне. Яскравий представник пліснявої влади.
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01.08.2021 11:01
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Це в Україні називається журналістика? Біда...(((
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01.08.2021 10:42 Ответить
Беда это когда журношлюхи с рук осла шашлык за полтора миллиона гривен бюджетных денег кушают...вот это беда...а то что в статье это работа журналиста..
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01.08.2021 10:50 Ответить
А если жрут с рук бени и авакова - на автомате станоаятся журналистами?
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01.08.2021 10:54 Ответить
не судите строго димона го....дона. ему надо же где-то столоваться - потому и опу лижет и флюгером работает...
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01.08.2021 17:16 Ответить
То есть сама драка это нормально, а что Николов написал об этом называется бедой?
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01.08.2021 11:04 Ответить
Последние три дня Данилов в тонах эпических, рассказывал о героической борьбе Зеленского против повышения цен на электроэнергию для населения, которая со времени его президенства уже выросла в ДВА раза. Судя по всему этот визг - прелюдия подписания законопроекта 3508-д с подарками всем "теплонесущим" олигархам в размере 100 млрд .гривен. С 29.07.2021 он лежит у Вовы на столе. Условный откат по схеме - 2-3 %. ‎
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01.08.2021 11:50 Ответить
Він просто - дебіл . . ! Сам же признався .
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01.08.2021 10:45 Ответить
Безпринципне, жадібне, ненаситне, примітивне, підле, брехливе, цинічне, продажне, нахабне, воровите, антипатріотичне. Яскравий представник пліснявої влади.
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01.08.2021 11:01 Ответить
та класичний Мітрофанушка, асоціація з тупою, кацапською, кепсько обтесаною та пофарбованою лялькою з дірою для маніпуляцій...
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01.08.2021 12:40 Ответить
Бєня Коломойський правильно поставив йому діагноз... і Мілованов навіть з ним погодився .... "Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"
ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019,"

https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/22/7229729/index.amp
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01.08.2021 10:50 Ответить
милые бранятся - только тешатся
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01.08.2021 10:53 Ответить
Милованов - это провокатор/ За два года среди слуг народа Коломойского в ОП, ВР, КМ не нашлось ни одного, сделавшего для Украины что то полезное и нужное, не нашлось просто умного. Зато предателей, воров, лжецов-не меряно. "Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней".-Волобуев, вот вам....... (меч). Третий год отвечает словами анекдота комик-пианист украинцам.
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01.08.2021 10:53 Ответить
"Милованов - это провокатор для дискредитации критиков власти" - журналист Николов - Цензор.НЕТ 2504
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01.08.2021 10:53 Ответить
...ну якщо сам Юра Ніколов, цей всесвітньо відомий світоч журналістики, видатний аналітик і той хто по святості практично впритул наблизився до Папи Римського(не кажучи вже про св. Петра Галапагоського) - глаголить, то сумнівів бути не може ...
Чи може?...
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01.08.2021 10:55 Ответить
Ты портки то снимай когда опорожняешься
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01.08.2021 12:16 Ответить
Аплодую Ніколову! 👏👏👏Найточніша характеристика!
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01.08.2021 10:56 Ответить
а мне с самого начала Милованов казался "кремлевской консервой". (по некоторым признакам поведения и биографии).
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01.08.2021 11:01 Ответить
"Милованов - это провокатор для дискредитации критиков власти" - журналист Николов - Цензор.НЕТ 9219
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01.08.2021 11:06 Ответить
Свято место пусто не бывает. Милованов это современная версия Азефа.
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01.08.2021 11:08 Ответить
Грьобаний 95-й квартал! Ну невже їх ніхто не зупинить?!
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01.08.2021 11:13 Ответить
новые политические Ылиты стремительно набирают опыт и приближаются к Ылитам уровня порошенко-тимошенко-януковощь. у этих с такими темпами получится пройти путь, который те прошли за 30 лет, года за 3-4.
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01.08.2021 11:18 Ответить
Здесь нет никакого "обмена опытом". Новые и старые, как вы говорите, Ылиты - это явления принципиально разные и отличаются радикально. Те, конечно, жлобы и бандиты, врали и воровали, но, в принципе, знали, что нарушают некоторые нормы, пытались это скрывать, понимали, что где-то надо остановиться или хотя бы "поделиться". Эти совершенно искренне убеждены, что поступают правильно, абсолютно "по совести", что только так и можно и что все вокруг такие же. Те были моральные "калеки", эти - моральные уроды от рождения. И главная беда, что они действительно типичные представители "народа"
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01.08.2021 12:22 Ответить
Мілованов - рядовий, банальний дебіл, але при владі їх - легіон і привів їх до влади іще один легіон - 73/43.
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01.08.2021 11:40 Ответить
...тіпа два легіони дебілів в Україні - 73%+73%=146%? Куди ж втулити 5% порохофілів???
З такою категоричною вірою у свою правоту може глаголити виключно пацієнт психлікарні...
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01.08.2021 11:51 Ответить
Ты дебилом родился, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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01.08.2021 12:17 Ответить
шшш, це сам МильійдляИванов зареєструвався...
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01.08.2021 12:46 Ответить
...спробуй те ж саме - українською. Подужаєш "недебіл"? Доречі, що вас, порохнявих, так заціпило на "дебілах"? Те що більшість із вас недоумки, не дає вам права зловживати медичною термінологією, у якій ви розбираєтесь на рівні мавпи.
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01.08.2021 13:54 Ответить
Что за бред? Если считаете, что выполнение закона есть провокация, то куда мы придем? В вас говорит обида и, может быть фейковый диплом. Подтвердите диплом и все вопросы отпадут. Почему Данилюк этого не делает? Может быть это невозможно, и заявленное образование фейковое? Или неоконченное?
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01.08.2021 11:46 Ответить
До сих пор, видать, ксерокс диплома проканывал. А тут облом. И от кого? От знакомого. Обида в ненависть переходит ибо с этого дня он никогда не будет госслужущим - нет профильного образования, а тянуть его, как петя тянул югика в генпрокуроры, не будут.
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01.08.2021 11:52 Ответить
Может вы два дебила и не читали условий конкурса? Не задумывались об этом? А, так нечем думать - ясно-понятно😀
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01.08.2021 12:20 Ответить
Кстати, дятлы, даже милованов не сомневается в подлинности диплома, сомнения можно ли считать диплом подтверждением экономического образования
Но, для вас, даунов,. это слишком сложно
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01.08.2021 12:23 Ответить
Нет в законе требования "подтверждать" диплом. Проверка подлинности диплома - забота той конторы, которая этот диплом требует. Тем более, что сейчас это можно сделать в один клик. А если вам принесут справку, что диплом подлинный, то разве нельзя заподозрить, что эта справка поддельная? И что, требовать "справку о подлинности справки"?
И наконец, еще: все справки и дипломы, которые были представлены на защите Кивы были "самыми настоящими", и все-таки это был один сплошной фейк.
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01.08.2021 12:05 Ответить
У данилюка диплом не фейковый. Просто он американский. А Милованов почему-то посчитал, что с американским дипломом специалист на может работать в Украине.
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01.08.2021 12:54 Ответить
сама идея организации БЕБ пренадлежит Данилюку, потому любое действие зеленых чмырей, по устранению его от конкурса на посаду есть нелогичное и само-собой понятное, заказное действие....
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01.08.2021 13:05 Ответить
Миловарев - обычное чмо, без достоинств а и без харизмы... сам назвал себя дибилом и назвал по-делу....
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01.08.2021 12:46 Ответить
Верю!
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01.08.2021 18:55 Ответить
чмо он
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01.08.2021 19:44 Ответить
«В Штаты Милованов уехал в начале 2000‑х, а в Украину вернулся после Евромайдана.»
А может он завербован ФСБ ?
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01.08.2021 21:57 Ответить
"Милованов - це провокатор для дискредитації критиків влади", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 2703
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01.08.2021 23:28 Ответить
 
 