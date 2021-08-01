ОБСЕ обнаружила 20 гаубиц и 61 танк вне мест хранения в ОРЛО
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на двух полигонах российских оккупационных войск в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) 6 противотанковых пушек, 20 гаубиц и 61 танк, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 177/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2021 года.
"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала 6 противотанковых пушек, 20 гаубиц и 61 танк на 2 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области", - говорится в отчете.
В частности, 22 танка (Т-64 - 15 ед., Т-72 -7 ед.) зафиксировал дрон СММ 29 июля на полигоне близ оккупированного Круглика (31 км юго-западнее Луганска).
В тот же день на полигоне возле н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска) СММ зафиксировала 12 буксируемых гаубиц (Д-30А "Жаба", 122 мм), 8 самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира ", 100 мм) и 39 танков (Т-64 - 23 ед., Т-72 - 16 ед.).
Кроме того, на этом полигоне российских оккупационных войск находились 73 боевые бронированные машины и 2 зенитные установки, что не подпадающие под действие Минских соглашений по отводу вооружения.
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и это всё, вы не поверите, в тех местах, где раньше находился антрацит
или на етом все?
Неужели не понятно, что в Украине НИГДЕ нельзя быть кацапне? А с их металлоломом тем более.