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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ОБСЕ обнаружила 20 гаубиц и 61 танк вне мест хранения в ОРЛО

ОБСЕ обнаружила 20 гаубиц и 61 танк вне мест хранения в ОРЛО

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на двух полигонах российских оккупационных войск в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) 6 противотанковых пушек, 20 гаубиц и 61 танк, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 177/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2021 года.

"За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала 6 противотанковых пушек, 20 гаубиц и 61 танк на 2 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области", - говорится в отчете.

В частности, 22 танка (Т-64 - 15 ед., Т-72 -7 ед.) зафиксировал дрон СММ 29 июля на полигоне близ оккупированного Круглика (31 км юго-западнее Луганска).

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В тот же день на полигоне возле н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска) СММ зафиксировала 12 буксируемых гаубиц (Д-30А "Жаба", 122 мм), 8 самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира ", 100 мм) и 39 танков (Т-64 - 23 ед., Т-72 - 16 ед.).

Кроме того, на этом полигоне российских оккупационных войск находились 73 боевые бронированные машины и 2 зенитные установки, что не подпадающие под действие Минских соглашений по отводу вооружения.

Автор: 

ОБСЕ (4870) оружие (10196) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+14
шахтёры неустанно достают из шахт всё новые и новые виды вооружений !
и это всё, вы не поверите, в тех местах, где раньше находился антрацит
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01.08.2021 11:28
+12
Беспонтовая ОБСЕ на джипах по 100 тысяч долларов. Самая бесполезная организация в мире
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01.08.2021 11:31
+8
И толку?
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01.08.2021 11:23
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И толку?
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01.08.2021 11:23 Ответить
"ПРОЗРЕВАТЬ" мал помалу начинают?
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01.08.2021 15:32 Ответить
шахтёры неустанно достают из шахт всё новые и новые виды вооружений !
и это всё, вы не поверите, в тех местах, где раньше находился антрацит
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01.08.2021 11:28 Ответить
Беспонтовая ОБСЕ на джипах по 100 тысяч долларов. Самая бесполезная организация в мире
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01.08.2021 11:31 Ответить
ОБСЕ-Общество Бесполезных Слепых Енотов.
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01.08.2021 20:40 Ответить
ОБСЕ обнаружила 20 гаубиц и 61 танк вне мест хранения в ОРЛО - Цензор.НЕТ 1517
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01.08.2021 11:31 Ответить
а ОБСЕ не интересует ОТКУДА ОНИ ВООБЩЕ ВЗЯЛИСЬ ?
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01.08.2021 11:38 Ответить
открыли левый глаз? - ну и?
или на етом все?
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01.08.2021 11:42 Ответить
Выразили озабоченность?
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01.08.2021 11:55 Ответить
зелины маладцы ждут команду от косоворота
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01.08.2021 12:31 Ответить
Нихерасе новость Ну всё,мабуть москалям капец
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01.08.2021 12:52 Ответить
ОБСЄ виявила 20 гаубиць і 61 танк поза місцями зберігання в ОРЛО - Цензор.НЕТ 894
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01.08.2021 13:24 Ответить
Так их послушать, так мокшане имеют право что-то там где-то размещать. Разместите тогда у себя на своих территориях.
Неужели не понятно, что в Украине НИГДЕ нельзя быть кацапне? А с их металлоломом тем более.
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01.08.2021 15:02 Ответить
 
 