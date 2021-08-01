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ГБР сообщило о подозрении 6 лесничим, обвиняемых в незаконной порубке леса

ГБР сообщило о подозрении 6 лесничим, обвиняемых в незаконной порубке леса

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительное заключение в отношении шести лесничих в Житомирской и Харкьвоской областях, связанных с незаконной порубкой лесов и ненадлежащим исполнением работниками лесхозов своих обязанностей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Бюро.

В информации о незаконных рубках на Житомирщине отмечается: "По одному из таких эпизодов 29 июля 2021 в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех работников лесхоза на Житомирщине, которые подделывали документы для присвоения древесины.

В течение сентября-октября 2019 указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, которая отводилась для санитарной рубки. Разницу между указанной в документах древесиной и фактически срубленной они забирали себе.

Таким образом всего за два месяца лица незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. гривен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине 19-летний "черный" лесоруб ранил полицейского и двух лесничих из охотничьего ружья, - полиция. ФОТОрепортаж

В сообщении про незаконные рубки в Харьковской области отмечается: "По другому эпизоду, который разоблачили следователи теруправления ГБР Полтавы, сообщили о подозрении трем работникам Бабаевского лесничества госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство". Как установили оперативные сотрудники ГБР, мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим обеспечивали охрану вверенной им территории. Вследствие их бездействия неустановленные лица активно вырубили деревья в разных лесных кварталах.

Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена масштабная схема хищения леса чиновниками ГП "Глуховский Агролесхоз", - полиция. ФОТОрепортаж

лес (627) ГБР (2966)


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козлы идут на капусту
лесничие - на дерево
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01.08.2021 11:32 Ответить
кто чего охраняет. тот с того и кормится
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01.08.2021 11:34 Ответить
Гасло лісничих-"Врежем дуба раньше срока!" ))))
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01.08.2021 11:38 Ответить
Та що та Харківщина в порівнянні з Карпатами !!!))))
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01.08.2021 11:39 Ответить
100 кубов в сумме на шестерых лесничих🤔🧐😁😅😂🤣 Кррррруто, ******😀 А то, что в Карпатах ****** лес эшелонами, то такэ😁 Взять, хотя бы Вижниций район Черновицкой области, деревообрабатывающий комбинат в пгт.Берегомет🤔🧐😁 Местные жители рельсы автогеном перерезали, чтоб эшелоны с деревом не ушли за кордон и что 😁 Стоит только глянуть на домишки местных лесников, не говоря о господах лесничих😁 Ржунимагу, пойманные придурки - мелочь пузатая по сравнению с тем как воруют только в одном ДОК Черновицкой области😁 Нету у придурков методов супротив Кости Сапрыкина Буга-га-га-га
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01.08.2021 11:46 Ответить
Так ссыкотно соваться в Карпаты! Там смереки. На них вешают. И в янтарные края ссыкотно. Проще взять доляху малую с этого беспредела и сидеть, не отсвечивать. И жив, и денег дали.
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01.08.2021 12:11 Ответить
На то они и лешие чтобы там кормиться. Но ,меру знать надо . Уж больно жадничают... Да ладно ,когда по собственной инициативе, а вот когда начальство заставляет ,тут цифирь иная!
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01.08.2021 11:52 Ответить
А за не законный сбор грибов и ягод почему не "заподозрили" ?
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01.08.2021 12:16 Ответить
у нас сейчас самый дорогой лес в мире
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01.08.2021 18:31 Ответить
 
 