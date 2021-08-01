ГБР сообщило о подозрении 6 лесничим, обвиняемых в незаконной порубке леса

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительное заключение в отношении шести лесничих в Житомирской и Харкьвоской областях, связанных с незаконной порубкой лесов и ненадлежащим исполнением работниками лесхозов своих обязанностей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Бюро.

В информации о незаконных рубках на Житомирщине отмечается: "По одному из таких эпизодов 29 июля 2021 в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех работников лесхоза на Житомирщине, которые подделывали документы для присвоения древесины.

В течение сентября-октября 2019 указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, которая отводилась для санитарной рубки. Разницу между указанной в документах древесиной и фактически срубленной они забирали себе.

Таким образом всего за два месяца лица незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. гривен".

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В сообщении про незаконные рубки в Харьковской области отмечается: "По другому эпизоду, который разоблачили следователи теруправления ГБР Полтавы, сообщили о подозрении трем работникам Бабаевского лесничества госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство". Как установили оперативные сотрудники ГБР, мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим обеспечивали охрану вверенной им территории. Вследствие их бездействия неустановленные лица активно вырубили деревья в разных лесных кварталах.

Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности".

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