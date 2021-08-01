РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8392 посетителя онлайн
Новости
11 870 96

Украинские политики, журналисты и активисты обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"

Украинские политики, журналисты и активисты обратились к Байдену из-за

Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к президенту США Джозефу Байдену, в котором просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, текст письма опубликовала "ЕП".

В письме отмечается, что заявление США и Германии после договоренности о "Северном потоке-2" ставит под угрозу помощь США, ранее инвестированную в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, затронутых проектом.

"Заявление о "Северном потоке - 2" означает, что в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в Соединенных Штатах и ​​военной агрессии против Украины. Эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления чаяний не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который осмеливается искать свою судьбу", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, мы усилим санкции, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Также указывается, что если "Северный поток-2" заработает, Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, и у Кремля будут развязаны руки, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину.

"Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы сделать невозможным транзит газа через Украину", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от газопроводов "Газпрома", - глава Оператора ГТС Макогон

Авторы письма просят отменить до середины августа, крайнего срока подачи отчета администрации США об обязательных санкциях в Конгресс, необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и полностью выполнить все санкции за сертификацию в соответствии с требованиями законодательства США.

"Северный поток-2" обогатит и расширит возможности деловых кругов в Европе, которые служат апологетами авторитарной политики Путина. Это также дало бы Путину дополнительные ресурсы для "найма" большего числа западных политиков, таких как Герхард Шредер и Франсуа Фийон. Это не удар по коррупции, и это только побудит Путина продолжать подталкивать Европу. Это не тот путь, по которому Америка вернулась. Будет очень трудно поверить в восстановление власти демократии без пересмотра вашего решения", - говорится в письме.

Среди подписантов письма - нардепы Светлана Залищук, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Соломия Бобровская, директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков и другие. В целом письмо подписали 47 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

Автор: 

Байден (2785) обращение (741) США (26336) Северный поток (1449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
А где подпись обезьяны - агрохимии? А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?
показать весь комментарий
01.08.2021 12:38
+14
А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?.-У борова. У Стефанчука.Он учит как воровать . Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
показать весь комментарий
01.08.2021 12:47
+10
_Байден руководствуется какими-то личными интересами, а об США вытирает свои испачканные в коррупции ноги. Про интересы Европы и речи не идёт, открыл дверь для Третьей Всемирной, вурдалак.
показать весь комментарий
01.08.2021 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кто ЕС не давал завести газ снизу из аравийских стран и не зависеть от фуйла и не кормить ********* или денег не было ???
показать весь комментарий
01.08.2021 12:35 Ответить
Кто не давал?
"Гражданская" война в Сирии и постоянные конфликты всех с Израилем. Ой, там все так спонтанно получилось, ага!
показать весь комментарий
01.08.2021 13:47 Ответить
есть путь от аравийцев, через Египет и Средиземку, короткий и безопасный , дешевле чем СП-2...
просто муркель добазарилась с фуйлом !
показать весь комментарий
01.08.2021 14:58 Ответить
в марокко или алжир через прилив или трубы бросили б и тема закрыта навсегда...в алжире того газа, что в на болотах московитских грязи...и не только в алжире.его полно.....
показать весь комментарий
01.08.2021 23:34 Ответить
будемо сподіватись, що найкращий друг України та Петра Порошенка Джо байден не буде звертати увагу на цей балаган з *Украинских политиків, журналистів и активистів* та не заважатиме нашим надійним європейським партнерам запустити ПП-2...
показать весь комментарий
01.08.2021 16:11 Ответить
невже не зрозуміло, що ПП-2 -це договорняк муркеля с фуйлом, щоб після Іловайську вбивця нарешті зупинився ...
показать весь комментарий
01.08.2021 16:21 Ответить
А он остановился? Вы хоть по карте ато посмотрите по датам, не считая азова и черного моря.
показать весь комментарий
01.08.2021 18:44 Ответить
ну если бы он не остановился ты вряд ли бы сидела в Киеве и клаву пальцами топтала
показать весь комментарий
01.08.2021 19:10 Ответить
Но ты то сидишь и клаву топчешь как другие пианино, значит не остановила его муркель.
показать весь комментарий
01.08.2021 19:33 Ответить
остановила не только Муркель, но и Порох , и при поддержке США ....
показать весь комментарий
01.08.2021 19:37 Ответить
Ну а без идиотизма просто на карту ато после иловайска посмотреть ни как?
показать весь комментарий
01.08.2021 19:40 Ответить
шо ты хочешь?
показать весь комментарий
01.08.2021 19:42 Ответить
Читать что б вы хотя бы научились, а не методички копировать.
показать весь комментарий
01.08.2021 19:50 Ответить
методичкиии...
кого ты лечишь шавка кацапская, если кацы зайдут ты ж первая побежишь им сапоги лизать, без всякой методички
показать весь комментарий
01.08.2021 20:01 Ответить
Все методичка закончилась истерики с бредом пошли? Но лучше научитесь хотя бы читать, лизать вы умеете явно и не только сапоги.
показать весь комментарий
01.08.2021 20:04 Ответить
ооо таааааак... ось тепер то він вже точно зупиниться... навіть пообіцяв гдр-івській комсомолці схаменутись та більше нікого не ображати...

думаю, тепер ху йлу можна повірити....
показать весь комментарий
01.08.2021 19:01 Ответить
Россия же и не дала. После того, как 12 стран собрались и подписали меморандум о намерениях построить газопровод из Катара в Європу, через две недели началась война в Сирии. И эта война не закончится никогда.
показать весь комментарий
01.08.2021 18:55 Ответить
никто не мешал ЕС обойти Сирию через Египет и Средиземку,
но меркель с фуйлом решили по своему и без нас
показать весь комментарий
01.08.2021 19:14 Ответить
А Египет-то чем Вам не угодил?
Зачем Вам война ещё и в Египте?
показать весь комментарий
01.08.2021 20:33 Ответить
Все любят деньги. Украине никто ничего не должен.
показать весь комментарий
01.08.2021 12:35 Ответить
Так в том то и дело, что американский сланцевый газ дешевле кацапского из сп-2.
показать весь комментарий
01.08.2021 12:41 Ответить
Не купують. Більшість газу в США добувається всередині країни, а та невелика кількість яка імпортується - 98% з Канади. https://www.eia.gov/energyexplained/natural-gas/imports-and-exports.php Пруф.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:48 Ответить
Слышь, тролльчонок! Ану отпишись "Путин - *****!"
Тогда мы с тобой общаться станет. Или с Лахты за такие подвиги и попереть могут?
показать весь комментарий
01.08.2021 13:49 Ответить
на бирже может он и дешевле торгуется, но вы накиньте ,сжижение,разжижение и самое главное доставку, будет уже нефига не дешего, у Америки нет личных газовозов, все газовозы частных компаний, в азии газ до 1000 баксов за тыщу кубов прыгал,в европе на споте до 500 баксов и частники все моментально взвинтили цены на фрахт газовозов,причем сразу раз в 10, и естественно в европу смысла нет везти спг, его весь поперли в азию.
показать весь комментарий
01.08.2021 22:53 Ответить
обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"/ Байден сдулся."Северный поток-2" остановит геройски Витренко. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает (премиями из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21
показать весь комментарий
01.08.2021 12:36 Ответить
А где подпись обезьяны - агрохимии? А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?
показать весь комментарий
01.08.2021 12:38 Ответить
А где перекормленные свиньи - вирастюк и юзик?.-У борова. У Стефанчука.Он учит как воровать . Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".
показать весь комментарий
01.08.2021 12:47 Ответить
Абрахамка с узкоглазыми крысятничает против Америки
показать весь комментарий
01.08.2021 22:15 Ответить
_Байден руководствуется какими-то личными интересами, а об США вытирает свои испачканные в коррупции ноги. Про интересы Европы и речи не идёт, открыл дверь для Третьей Всемирной, вурдалак.
показать весь комментарий
01.08.2021 12:38 Ответить
Не какими то ,а реальными -предупреждали ж зесрань ,что после дел на Байдена дела совсем хреновые...
показать весь комментарий
01.08.2021 12:51 Ответить
да не обращаться к байдену нужно а искать свой газ и свою нефть, чтобы не зависить от всяких у е банов. во-вторых - воевать нужно а не сидеть в окопе зажмурившись или стену и ров с крокодилами строить..... зеля со своими детьми каломыйского уже про е б ал все что только можно!
показать весь комментарий
01.08.2021 12:51 Ответить
Какой смысл искать у себя, когда понаедут аферисты, кидалы с кипра и прочей швали которые будут продавать нам же наш газ !!!
А ДО этого наши кидапы в масштабах целых ОБЛАСТЕЙ, областей КАРЛ кидали на бабки сотни тысяч украинцев. Может кто-то сел из газовиков? НЕТ.
Может кто-то сел за ОТЖИМ труб которое купило и установило население ? тоже нет
А кто же качает НАШ украинский газ? Всякие ублюдки с кипра, фирмы пустышки.
Мрази не брезгуют НИЧЕМ.

Был бы хоть 1 нормальный прездиент, а не как петро-мудищев и шобла клованов то он выгнал бы нахрен все эти левые фирмы и восстановил государственную собственность, наладил бы разработку новых вышек. Но зачем? был талантливый рижик вместе со свинями
Короче чуда НЕ будет.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:07 Ответить
Не буду оригинален, что за избавителя-зеледента голосовал?
показать весь комментарий
01.08.2021 13:33 Ответить
для таких как ты надо восстановить государственную собственность на ГУЛАГи - и отправить тебя туда махать кайлом за пайку. на благо родины а то привык в американских интернетах трындеть
показать весь комментарий
01.08.2021 22:43 Ответить
3500 госпредприятия в Украине - и все (о чудо!) убыточные!
поэтому давай, восстанавливай государственную собственность вообще на все! чтобы и еда пропала из магазинов по итогу!
показать весь комментарий
01.08.2021 22:45 Ответить
згинь лапоть.
показать весь комментарий
02.08.2021 08:58 Ответить
Да оно так везде, копнул лопатой в два штыка и фонтан нефти бить начал. Рентабельность разведки и добычи тут не при чем. А почему сразу не залежи алмазов и золота не раскапывать?
показать весь комментарий
01.08.2021 13:32 Ответить
...так ЕС и говорит прямым текстом про энергоносители: давайте ваши Дрова, только нераспиленные и только с Карпат
показать весь комментарий
01.08.2021 20:10 Ответить
у меня складывается мнение, что ***** и кремль в целом конкретно управляется из запада, но делается вид, что мордер типа сам по себе такой отмороженный.
показать весь комментарий
01.08.2021 12:58 Ответить
А гитлером также управлял Запад? Глупость.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:06 Ответить
угу бред, именно поэтому запад построил чертов мост лаптям в Крым, именно поэтому фрицы кладут болт на санкции и поставляют в лаптям любое оборудование, в том числе и в Крым, именно поэтому вопреки всей логике, заинтересовано тянут трубы, что бы содержать всех этих уродов..
показать весь комментарий
01.08.2021 13:12 Ответить
они могли бы как минимум поставить условие для этого, например убраться на*№р из Украины.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:19 Ответить
согласен, что им это не нужно, но вопрос в том, что они имеют все рычаги давления, они могли бы очень просто поставить кремлядей на колена, лишив их финансирования, но нет.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:21 Ответить
я об этом и говорю, что запад мог бы всю эту херню прекратить очень быстро (не строить мост, не поставлять оборудование и технологии, не покупать газ и нефть, арестовать счета олигархов, что бы заводы на рабсии встали) тоесть у запада полный набор инструментов для воспитания кремлядей, поэтому делаем вывод, что им все это выгодно и они всей этой шоблой управляют.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:27 Ответить
Світом правлять гроші. Поки війна від них далеко. До того ж, наша влада всіляко виправдовує агресора. Рашка має чим сторгуватись, от і результат.
Нам пропонували створити консорціум в ГТС. Так би вибили козир з рук роіські.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:40 Ответить
Ксения, я примерно о том же говорю, но делаю акцент на том, что нас всех жестко обманывают, тупо ссут в глаза уже 8 лет, а сами делают деньги и смеются над нами.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:53 Ответить
В кожної каїни свої інтереси, і вони залюбки зароблять на проблемах сусідів.
А так - нічого особистого, лише бізнес.
показать весь комментарий
01.08.2021 14:04 Ответить
Пра "восем лет" куратори почули, завтра за цукерками прийдеш, тобі насиплять.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:07 Ответить
вы с чем-то не согласны? расшифруйте тогда, а то не понятно при чем тут кураторы..
показать весь комментарий
02.08.2021 06:44 Ответить
Я не те, що не згоден, мені не зрозуміло, хто так довго, на протязі восьми років, сцить вам у вічі, а вам все - божа роса. От і спала думка про кураторів, повинен же час хтось наставляти вас, щоб терпіти такі знущання, чи Ви-мазохіст по своїй натурі?
показать весь комментарий
02.08.2021 11:09 Ответить
отакои, а вы потрудитесь прочитать мои комментарии выше, где я указал, кто именно ссыт в глаза и кому, на протяжении 8 лет и не применяет очевидные инструменты против оккупанта.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:18 Ответить
Самим відповідним аргументом повинен бути наш всесторонній спротив касабам, а вже потім їх допомога нам, при Пороху ТАК І БУЛО, РОБИЛИ, ЩО МоГЛИ. Коли ж прийшло це зєльоне чмо зі своїм "нада пєрєстать стрелять", то хто НМ ЛІКАР? Якщо це не потрібно НАМ,для чого ЇМ НАШ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ?
показать весь комментарий
02.08.2021 11:43 Ответить
я за Порошенко голосовал если что, и предупреждал тут на форуме, что будет жопа, если не выберем Пороха, но это все не отменяет того факта, что европейские компании помогали строить чертов мост и поставляли санкционное оборудование в Крым, еще в то время, когда про Голобородька никто и не слышал.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:50 Ответить
Какие условия?они Байдену и в палец не впились,он их слушать не станет.уже все решили,сп-2 будет работать.
показать весь комментарий
01.08.2021 15:23 Ответить
_Байден не на светлой стороне, это надо просто осознать. Не имеют значения его пустые слова в поддержку добра, значение имеют его дела в поддержку зла.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:12 Ответить
"Чистый" пиар.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:16 Ответить
Дырявый Бидон такой же субъект мировой политики как и старое ведро у меня под гаражем. Любой может подойти и нассать в него. Убирать надо это чмо, уже ясно, что с него толка не будет.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:17 Ответить
Рано его убирать. Надо еще нашим выборцям дать насладиться сполна ростом преступности, нелегальной миграции и инфляцией. Еще три года надо помучиться чтобы его президентство вспоминали как в конце 70-х Джимми Картера четыре года национального унижения.
показать весь комментарий
01.08.2021 15:20 Ответить
...тссс, а то недруги сделают с Байденом: в труселях да и под Винницей
показать весь комментарий
01.08.2021 20:21 Ответить
"Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2""- так виявляється обамка не тільки маскалям у підїздах срав. Він ще й насрав у голови цих "українських" піzдунів , щоб скраплений газ продавати у європу, а ці гомоеректуси радо підгавкували . От і вийшло , скраплений газ продають, північний потік добудовують, а нарот україни смокче вже не тільки від відсутності транзиту газу ,але й від його ціни!
Вдячний нарот має високо оцінити "заСлуги" цих вище перерахованих персонажів- чим вище заслуга тим вище місце для зашморгу на смереці!
показать весь комментарий
01.08.2021 13:23 Ответить
А АраХАМИЯ свою резолюцию "наложил" на это послание,или еще советуэтся с соседями?
показать весь комментарий
01.08.2021 13:52 Ответить
Так проблема ж не в Байдене, а в ЗЕ.

Это ЗЕ сделал Украину настолько токсичной, что США решили из-за нее не ссориться с ФРГ.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:58 Ответить
Цікаво: хутінською маріонеткою виявився великий друг України дєдушка Жо, а винуватрий чомусь вувузєла. Не треба стрілки переводити. Саме бідон стає настільки токсичним у своєму підігруванні пуйлу, що спілкування з ним втрачає всякий сенс. Нагадаю знамениту фразу Теодора Рузвельта (не плутати з Франкліном): "Сомоса - сучий син, але це наш сучий син". Керуючись цим принципом, нинішній дєрьмократичний істеблішмент США міг би взяти Україну в НАТО. Як взяли республіканці в 2004 році Болгарію та Румунію з усіма їхніми проблемами, в тому числі - і корупцією. Але не беруть. Значить не хочуть. Бо навіщо їм нервувати раху, з якою скільки взаємовигідних оборудок можна прокрутити! Дєдушка Жо - такий же ворог України, як і куйло.
показать весь комментарий
01.08.2021 21:50 Ответить
В интерпретации колхозных геополитиков и не такое бывает.

Масоны и рептилоиды вас опять предали. А вы так старались...
показать весь комментарий
02.08.2021 22:39 Ответить
Баден поможет. Ух он это Рашку нагнет. Не то, что проклятый Трамп.
показать весь комментарий
01.08.2021 14:19 Ответить
Да-да, як заїде хутіну у вухо - аж загуде!
показать весь комментарий
01.08.2021 21:51 Ответить
Да уж, агент Трамп в целях конспирации пуйлу-хозяину обрушил нефтяные цены и газ американский продавал в Европу. Большой друх Украины казак Байда не агеот пуйла, чего ему вид борьбы создавать то?
показать весь комментарий
02.08.2021 00:16 Ответить
к кому вы обращаетесь? байден не всегда знает, где пипику найти
показать весь комментарий
01.08.2021 15:33 Ответить
Десять лет назад надо было бить во все колокола
Теперь поздно
/никто не выбросит миллиарды $ на ветер
Тогда слюнявтли /Россия не построит нет техники
нет ресурсов и прочее как и скримским мостом --
Развалится стоит -- и будет строять /
За три года построили 19 км. моста
Мы 30 лет через днепр не можем отремонтировать мост
Сеоро паромы -- будут через Днепр
За то машины в ВР дороже чем в США
А сенсорную /нормальную кнопку не могут /запустить /
показать весь комментарий
01.08.2021 16:03 Ответить
владік, звідкіля стільки ентузіазму на захист кацапії?
показать весь комментарий
02.08.2021 11:12 Ответить
Так закидати треба заявами такого роду усі офіційні органи США. Хай хоч щось корисне наші депутати зроблять.
Підключити спільноту, вчених, діячів культури та мистецтва.
Звернутися до української діаспори в CША.
Часу мало залишилося до зустрічі Зеленського і Байдена
показать весь комментарий
01.08.2021 16:09 Ответить
Пресветлый наш царь-байдушка, челом бьют тебе холопы твои верные : "Окружило нас пуйлище лютое потоками северными да южными, - погибаем-пропадаем...". А царь-байдушка как разгневается, да как ручкой стукнет, да как ножкой топнет : "Ужо я покажу...накажу...не помилую !!!... Ежели не забуду, как обычно..."
показать весь комментарий
01.08.2021 16:10 Ответить
А типа Байден с Меркель этого всего не знают. Их продажная колбасная политика ведет к полномасштабной войне. Украина должна об этом заявить на высшем уровне.
Мы вынуждены начать подготовку к обороне, что влечет за собой минирование стратегических объектов в зонах вероятного нападения противника, чтобы затруднить продвижение и захват территорий Украины. Помощь и озабоченность наших союзников проявляется не быстро, что так же является дополнительным стимулом для агрессора.
показать весь комментарий
01.08.2021 16:48 Ответить
Украинские политики, журналисты и активисты не хотят посетить офис Нафтогаза и спросить почему провалено увеличение добычи украинсокго газа, в каком состоянии находится оборудование, когда Украина начнет экспортировать свой газ?
показать весь комментарий
01.08.2021 17:13 Ответить
Ну сколько моджно надеятся на США? В Украаине реально живет 30 млн граждан,в Украине полно природных и климатических ресурсов в том числе и газа как класссическрго так и сланцевого. Когда Украинцы начнут надеятся на свои силы и МОЗГИ-тогда у Украины появится шанс из личинки-стать полноценным стабильно-развивающимся государством. Если будете постоянно клянчить милостыню у США ил других стран-вас эти страны со временем начнуть ненавидеть. Пора и честь знать. Пора наводить элементарный порядок внутри Украины-которого нет и никогда не было. Возмемся за меты и совки. ПС я просто много раз был в Индии и попрошайки с какого-то момента перестают меня волновать и вызывают наоборот противоположную реакцию. Украина с такими темпами скоро до Индии дйдет. А я этого не хочу
показать весь комментарий
01.08.2021 17:31 Ответить
ПОЗДНО!
Українські політики, журналісти й активісти звернулися до Байдена через "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6544
показать весь комментарий
01.08.2021 18:36 Ответить
Надо провернуть дополнение к СП2: аккурат перед Немецкими землями резкий поворот трубы до Файного миста Тернополя, потом опять резкий поворот на ФРГ и штуцер в Немецкие земли... ну и соответственно тарификация на прогон повышенная: труба то новая
показать весь комментарий
01.08.2021 20:05 Ответить
Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к президенту США Джозефу Байдену, в котором просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/ru/n3280243

ОСЬ І ПОДИВИМСЯ БІДОН ЦЕ ЧИ ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
показать весь комментарий
01.08.2021 23:56 Ответить
Вы еще не надивились? Не думаю, что это послание вообще будет прочитано.
показать весь комментарий
02.08.2021 00:18 Ответить
Похоже, что до секты байданутых начинает что то доходить.
показать весь комментарий
02.08.2021 00:09 Ответить
бачу ти з трампанутих )
всі хто хворіє політикой заслуговує на співчуття
показать весь комментарий
02.08.2021 08:40 Ответить
Предлагаю всем подписавшим письмо отсосать у Байдена.
показать весь комментарий
02.08.2021 01:29 Ответить
якщо хочете зупинити ПП2, то потрібно не до бідена звертатись, а послати одного найпростішого підводного робота начиненого вибухівкою з курсом на трубу і підірвати! І всього-то ділів. З москалями жити - по-москальськи думати! Кацапня регулярно то пошту взламає, то нафтову трубу виключить, то вірусом якимось заразить компи - потрібно просто дати їм пожрати їхнього ж гівна!
показать весь комментарий
02.08.2021 07:44 Ответить
Это случайно не те журналисты и общественные деятели подписали которые с БАРЫГАМИ боролись, а сейчас когда без барыги уже 3-ИЙ РАЗ!!! цену на электричество и газ повышают, начали отвлекать внимание СП2?
показать весь комментарий
02.08.2021 08:30 Ответить
Все може бути... Зараз тамада за президента.
показать весь комментарий
02.08.2021 08:40 Ответить
 
 