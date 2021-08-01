Украинские политики, журналисты и активисты обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"
Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к президенту США Джозефу Байдену, в котором просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ, текст письма опубликовала "ЕП".
В письме отмечается, что заявление США и Германии после договоренности о "Северном потоке-2" ставит под угрозу помощь США, ранее инвестированную в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, затронутых проектом.
"Заявление о "Северном потоке - 2" означает, что в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в Соединенных Штатах и военной агрессии против Украины. Эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления чаяний не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который осмеливается искать свою судьбу", - говорится в письме.
Также указывается, что если "Северный поток-2" заработает, Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, и у Кремля будут развязаны руки, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину.
"Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы сделать невозможным транзит газа через Украину", - говорится в письме.
Авторы письма просят отменить до середины августа, крайнего срока подачи отчета администрации США об обязательных санкциях в Конгресс, необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и полностью выполнить все санкции за сертификацию в соответствии с требованиями законодательства США.
"Северный поток-2" обогатит и расширит возможности деловых кругов в Европе, которые служат апологетами авторитарной политики Путина. Это также дало бы Путину дополнительные ресурсы для "найма" большего числа западных политиков, таких как Герхард Шредер и Франсуа Фийон. Это не удар по коррупции, и это только побудит Путина продолжать подталкивать Европу. Это не тот путь, по которому Америка вернулась. Будет очень трудно поверить в восстановление власти демократии без пересмотра вашего решения", - говорится в письме.
Среди подписантов письма - нардепы Светлана Залищук, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Соломия Бобровская, директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков и другие. В целом письмо подписали 47 человек.
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"Гражданская" война в Сирии и постоянные конфликты всех с Израилем. Ой, там все так спонтанно получилось, ага!
просто муркель добазарилась с фуйлом !
кого ты лечишь шавка кацапская, если кацы зайдут ты ж первая побежишь им сапоги лизать, без всякой методички
думаю, тепер ху йлу можна повірити....
но меркель с фуйлом решили по своему и без нас
Зачем Вам война ещё и в Египте?
Тогда мы с тобой общаться станет. Или с Лахты за такие подвиги и попереть могут?
А ДО этого наши кидапы в масштабах целых ОБЛАСТЕЙ, областей КАРЛ кидали на бабки сотни тысяч украинцев. Может кто-то сел из газовиков? НЕТ.
Может кто-то сел за ОТЖИМ труб которое купило и установило население ? тоже нет
А кто же качает НАШ украинский газ? Всякие ублюдки с кипра, фирмы пустышки.
Мрази не брезгуют НИЧЕМ.
Был бы хоть 1 нормальный прездиент, а не как петро-мудищев и шобла клованов то он выгнал бы нахрен все эти левые фирмы и восстановил государственную собственность, наладил бы разработку новых вышек. Но зачем? был талантливый рижик вместе со свинями
Короче чуда НЕ будет.
поэтому давай, восстанавливай государственную собственность вообще на все! чтобы и еда пропала из магазинов по итогу!
Нам пропонували створити консорціум в ГТС. Так би вибили козир з рук роіські.
А так - нічого особистого, лише бізнес.
Вдячний нарот має високо оцінити "заСлуги" цих вище перерахованих персонажів- чим вище заслуга тим вище місце для зашморгу на смереці!
Это ЗЕ сделал Украину настолько токсичной, что США решили из-за нее не ссориться с ФРГ.
Масоны и рептилоиды вас опять предали. А вы так старались...
Теперь поздно
/никто не выбросит миллиарды $ на ветер
Тогда слюнявтли /Россия не построит нет техники
нет ресурсов и прочее как и скримским мостом --
Развалится стоит -- и будет строять /
За три года построили 19 км. моста
Мы 30 лет через днепр не можем отремонтировать мост
Сеоро паромы -- будут через Днепр
За то машины в ВР дороже чем в США
А сенсорную /нормальную кнопку не могут /запустить /
Підключити спільноту, вчених, діячів культури та мистецтва.
Звернутися до української діаспори в CША.
Часу мало залишилося до зустрічі Зеленського і Байдена
Мы вынуждены начать подготовку к обороне, что влечет за собой минирование стратегических объектов в зонах вероятного нападения противника, чтобы затруднить продвижение и захват территорий Украины. Помощь и озабоченность наших союзников проявляется не быстро, что так же является дополнительным стимулом для агрессора.
ОСЬ І ПОДИВИМСЯ БІДОН ЦЕ ЧИ ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
всі хто хворіє політикой заслуговує на співчуття