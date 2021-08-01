Ученые в Эстонии создали назальный спрей от COVID-19, защищающий от всех штаммов

Ученые в Эстонии создали спрей от коронавируса COVID-19, который защищает от всех штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет портал rus.postimees.

"Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов", - говорится в сообщении.

Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший (Mart Ustav) сообщил, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.

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"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал Устав.

Как отмечается в сообщении, решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. С юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

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Как заявляют разработчики, Bioblock - это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Для разработки и продажи BioBlock был сформирован консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OU Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.