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Новости Борьба с коронавирусом
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Ученые в Эстонии создали назальный спрей от COVID-19, защищающий от всех штаммов

Ученые в Эстонии создали назальный спрей от COVID-19, защищающий от всех штаммов

Ученые в Эстонии создали спрей от коронавируса COVID-19, который защищает от всех штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет портал rus.postimees.

"Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов", - говорится в сообщении.

Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший (Mart Ustav) сообщил, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония передала Украине 52,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca. ФОТО

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал Устав.

Как отмечается в сообщении, решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. С юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм "Дельта" поставил под угрозу борьбу с коронавирусом, - ВОЗ

Как заявляют разработчики, Bioblock - это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Для разработки и продажи BioBlock был сформирован консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OU Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

Автор: 

лекарства (1222) Эстония (1408) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Оце так новина. Всі виробники вакцин напружились.
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01.08.2021 13:02
+9
Молодці!
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01.08.2021 13:12
+9
К примеру ситуация: вы с приятелем проходите мимо ларька с пирожками, продавец зазывает - купи, мол, свежие вкусные, и вы останавливаетесь в раздумьях; приятель говорит вам - ненужно покупать, потому что вчера мой друг этими пирожками траванулся. Кому вы поверите - продавцу, которому необходимо сбыть свой товар, или вашему знакомому, который не имеет с этого никакой выгоды? Ответ очевиден. По факту чиновникам от медицины надо сбыть вакцину, поэтому они всеми силами "рекламируют" свой товар и нагнетают истерию, а ведущий вирусолог мира, нобелевский лауреат Люк Монтанье, который не имеет личного интереса, утверждает, что прививаться ни в коем случае нельзя из-за непредсказуемости последствий. Они - функционеры и администраторы, а он - учёный с мировым именем, открывший и описавший в своё время вирус СПИДа. Они говорят, что вакцина прошла все испытания и абсолютно безопасна, он утверждает, что подобные заявления абсурдны с точки зрения доказательной медицины, так как для подтверждения пользы или вреда требуется в три раза больше времени.
Кто как хочет, но покупать эти "пирожки" я бы не стал.
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01.08.2021 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Это на основе Н2SO4?
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01.08.2021 13:01 Ответить
Впополам с HNO3
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01.08.2021 13:07 Ответить
Тогда там взрывчатое вещество в носу получится
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01.08.2021 15:54 Ответить
Коллега скорее С2H6O.
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01.08.2021 13:07 Ответить
С20Н14О4 - і коронавірус відходить на другий план!
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01.08.2021 13:17 Ответить
Они шагают вместе.
Как раз из симптомов короны-19 это диарея.
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01.08.2021 13:26 Ответить
Да его ведро надо съесть, чтобы последствия выплыли на первый план
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01.08.2021 14:12 Ответить
розчин кухонної солі
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01.08.2021 16:23 Ответить
Оце так новина. Всі виробники вакцин напружились.
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01.08.2021 13:02 Ответить
рішення, що дозволяє виробляти і продавати BioBlock, Вчені в Естонії створили назальний спрей проти COVID-19, що захищає від усіх штамів - Цензор.НЕТ 475 було прийнято Департаментом здоров'я на підставі висновку групи експертів із прикордонних продуктів
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01.08.2021 16:37 Ответить
Как-то всё больно оптимистично. Вон, ниже, негр-аксакал Гербарий совершенно иначе преподносит картинку вовсе не светлого будущего. А тут, если поверить- Нобелевкой пахнет, никак не ниже. И это- в Эстонии??? Прошу верно понять, я вовсе не против Эстонии и эстонцев. Но... напоминает фэнтэзи таки.
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01.08.2021 13:03 Ответить
Ковид распространяется воздушно-капельным путем, и как раз через нос основная масса заражений.
Я тут сразу вспомнил про оксолиновую мазь, которую рекомендуют наносить в нос, при эпидемиях гриппа.

Так что могут и Нобелевскую получить, учитывая, что количество умерших перевалило за два миллиона человек. Кстати, если найдут тех, кто Корону вывел, то это будет тянуть на Гаагский трибунал, с последствиями как для гитлеровцев.
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01.08.2021 15:22 Ответить
Гаага это гнилой гуманизм
Только Нюрнберг с веревкой и мылом
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01.08.2021 22:11 Ответить
Так я как раз про веревку и написал. Вешали гитлеровских бонз, из тех, что поймали.
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01.08.2021 22:19 Ответить
1. Эстония - член Евросоюза. И как у каждой страны - члена ЕС, в Эстонии обязательные жесткие требования к качеству лекарств.
2. В Эстонии работает 53 фармпредприятия. ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ!!
в Украине, которая в 10 раз больше Єстонии - 120 предприятий.

Хотите еще поговорить о фармотрасли Эстонии?
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01.08.2021 23:47 Ответить
Усе велике трапляеться неочикувано.
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01.08.2021 13:07 Ответить
Плацебо, а все считали их не очень быстрыми.
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01.08.2021 13:08 Ответить
Что-то очень долго для плацебо. Россия давно Спутник-V сделала.
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01.08.2021 13:25 Ответить
це ж "гарячі естонські хлопці"...
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01.08.2021 16:39 Ответить
Ну, з Богом! Щоб вийшло!
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01.08.2021 13:11 Ответить
А от поноса поможет? Выглядит как на базаре, где всякого рода шарлатаны пытаются втюхнуть какую-нибудь ненужную чепуху. С соответствующей рекламой- "бери дорогой, не прогадаешь- от всего помогает!")
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01.08.2021 13:11 Ответить
То уже будет проктальный спрей.
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01.08.2021 16:36 Ответить
этим спреем в морду кашляющего на тебя в автобусе нужно брызнуть ? ну для этого давно был изобретён дихлофос ..
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01.08.2021 13:12 Ответить
Молодці!
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01.08.2021 13:12 Ответить
ну дай Бог!
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01.08.2021 13:14 Ответить
Ладно с рецептурой этого чуда ,а механизм действия и способ применения?? Что непрерывно впрыскивать? И так победим ? Уж больно смахивает эта новость на очередной фейк. Поживем - увидим .....и услышим.
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01.08.2021 13:17 Ответить
Возможно, при входе в общественный транспорт, или магазин.
Если спрей, то время действия ограничено. Когда докажут его действенность, то будет и инструкция по применению.
Кстати, в Японии начаты ИСПЫТАНИЯ таблеток от Ковида!
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01.08.2021 15:26 Ответить
Спрей вже продають в Естонії(25 євро за 15мл).Там і інструкція є
https://www.benu.ee/media/images/Benu-pildid/MH_BioBlock_toode_RU_aprill2021.pdf Інструкція BioBlock® Назальный спрей, содержащий антитела к SARS-CoV-2
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01.08.2021 15:32 Ответить
круто. И я хочу себе такое.
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01.08.2021 23:49 Ответить
на рынок ЕС не выпустят ничего, что не имеет доказанной эффективности. Это вам не Рашка.
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01.08.2021 23:49 Ответить
К примеру ситуация: вы с приятелем проходите мимо ларька с пирожками, продавец зазывает - купи, мол, свежие вкусные, и вы останавливаетесь в раздумьях; приятель говорит вам - ненужно покупать, потому что вчера мой друг этими пирожками траванулся. Кому вы поверите - продавцу, которому необходимо сбыть свой товар, или вашему знакомому, который не имеет с этого никакой выгоды? Ответ очевиден. По факту чиновникам от медицины надо сбыть вакцину, поэтому они всеми силами "рекламируют" свой товар и нагнетают истерию, а ведущий вирусолог мира, нобелевский лауреат Люк Монтанье, который не имеет личного интереса, утверждает, что прививаться ни в коем случае нельзя из-за непредсказуемости последствий. Они - функционеры и администраторы, а он - учёный с мировым именем, открывший и описавший в своё время вирус СПИДа. Они говорят, что вакцина прошла все испытания и абсолютно безопасна, он утверждает, что подобные заявления абсурдны с точки зрения доказательной медицины, так как для подтверждения пользы или вреда требуется в три раза больше времени.
Кто как хочет, но покупать эти "пирожки" я бы не стал.
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01.08.2021 13:17 Ответить
Логика сложная. Выбор ваш.
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01.08.2021 13:28 Ответить
Ви серйозно? Люк Монтанье - провідний вірусолог світу? Спробуйте ознайомитись з методиками лікування ВІЛ, що він пропонував))) В 2000 роках чувака поборола деменція і він такого наплів, що науковий світ вже й сміятись перестав!
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01.08.2021 14:01 Ответить
Я лишь сказал, что Люк Монтанье- нобелевский лауреат, учёный с мировым именем, открывший и описавший в своё время вирус СПИДа. А выводы пусть каждый делает для себя, соответствует ли человек с таким бекграундом с их пониманием авторитетности учёных.
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01.08.2021 14:09 Ответить
Никто и не оспаривает его Нобелевскую премию. Но все мы смертны и подвержены болезням. И вот этот лауреат, сраженный деменцией, утверждает что прививки это плохо. Нормальные адекватные ученые говорят что необходимо, а неадекват говорит что низззя! И вы, лично вы, на стороне больного неадеквата. И кто вы после этого???
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01.08.2021 15:43 Ответить
Нормальные и адекватные люди говорят, что заявления про безопасность вакцины абсурдны с точки зрения доказательной медицины, так как для подтверждения пользы или вреда требуется в три раза больше времени.
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01.08.2021 15:57 Ответить
проблема,що немає цього часу,що кожен день десяток тисяч смертей..
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01.08.2021 16:41 Ответить
Правда все они по телевизору
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01.08.2021 16:43 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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01.08.2021 18:19 Ответить
в моем кругу умерли от Ковида ДВОЕ. Один слишком молодо и долго тянул с обращением к врачам - не верил в Ковид и его опасность. Второй был сильно старенький и с букетом болезней.
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01.08.2021 23:50 Ответить
Перевірка фейків у рамках партнерства з Facebook
У мережі https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/119534393616257 поширюють https://www.facebook.com/groups/165333080168791/permalink/3949543031747758 інформацію про те, що нобелівський лауреат Люк Монтаньє, французький вірусолог та один з перших дослідників ВІЛ-інфекції, заявив, що всі вакциновані люди від COVID-19 помруть протягом двох років. Причиною цього нібито стане ефект ADE (антитілозалежне посилення інфекції).
Утім, це - неправда. Цей фейк вже спростовували https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні фактчекери з https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS Reuters , https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ Full Fact , https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/ USA Today та https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ PolitiFact .

По-перше, Люк Монтаньє https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS не говорив про смерть вакцинованих від COVID-19 протягом двох років. У кількох інтерв'ю, на які посилаються автори фейків, Монтаньє https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ зазначав , що кількість смертей збільшиться через ефект ADE. Про конкретні терміни і смерть саме усіх вакцинованих він https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ не казав .

https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/
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01.08.2021 18:21 Ответить
антифаксерам потрібно зробити тату, щоб всі бачили і сторонилися..
і нехай лікуються від ковіда виключно за власний рахунок
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01.08.2021 22:32 Ответить
Вот тебе и медлительные эстонские парни
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01.08.2021 13:17 Ответить
Идиотская новость. В любом магазине продаётся дезинфицирующий спрей для рук.
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01.08.2021 13:17 Ответить
ООО, ну тут методист даже сам себя перепрыгнул. Такой глупости, кроме как от Зе-команды, я еще не читал )))) Вам бы в команду Зеленского, с таким-то умищем.
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01.08.2021 15:28 Ответить
Вчені в Естонії створили назальний спрей проти COVID-19, що захищає від усіх штамів - Цензор.НЕТ 6604
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02.08.2021 09:13 Ответить
Інфа в статті подана не коректно.Це не панацея ,а лише допоміжний препарат для захисту від зараження.
https://www.benu.ee/media/images/Benu-pildid/MH_BioBlock_toode_RU_aprill2021.pdf . BioBlock® можно использовать в дополнение к другим средствам защиты везде, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например дома, на рабочем месте, в школе, в учебном заведении, во время тренировки, в общественном транспорте или в любом другом месте массового скопления людей. BioBlock® не сушит слизистую носа. BioBlock® не является лекарственным средством.

Спрей на основі коров'ячого молозива
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01.08.2021 13:18 Ответить
Ага! Нобелевка таки отменяется, похоже. Ничего, зато становится более приближенным к реалиям.
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01.08.2021 13:21 Ответить
Заявление офигенно. Теперь нужны научные доказательства.
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01.08.2021 13:30 Ответить
Эстонцы-молодцы! Создайте,пжллста,спрей от болячки ZEVID,тут многим надо побрызгаться...
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01.08.2021 13:21 Ответить
от болячки "ZEVID". хм... думаю Зеленский лупанёт по ним санкциями от СНБО)
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01.08.2021 13:27 Ответить
Эстонцы наконец поняли, что антисептик для рук можно брызгать в нос.
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01.08.2021 13:24 Ответить
А еще в самой скрепной стране эго еще и пьют.
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01.08.2021 13:29 Ответить
Этот спрей защищает исключительно в случае, когда больной на вас покашлял. Но если вы взяли грязными руками и потерли глаза или облизали пальцы, то спрей не поможет
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01.08.2021 13:35 Ответить
Smatrju tut ruskije osobi chjo ta nachali vanjatj , tipa v malenkoi Estii nu nemozhet takova bitj , da toka Estii v inovacionnih tehnologijah adna iz top stran v mire !
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01.08.2021 13:38 Ответить
красава! класно умыл)))
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01.08.2021 13:44 Ответить
Дякую за остроумный латвийский юмор !
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01.08.2021 15:46 Ответить
Если больной на вас покакал, и вы это растёрли и облизали пальцы, то спрей не поможет.
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01.08.2021 13:43 Ответить
Не перестаю удивляться Вашему жизненному опыту.
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01.08.2021 15:33 Ответить
Не переставайте - храните удивлённое лицо - оно вам идёт.
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01.08.2021 16:19 Ответить
на раші вони всі все знають..
і створюють все е фективніші і ефективніші ліки..

Сила - в плазме

В России разработали новое лекарство от ковида



https://rg.ru/gazeta/rg/2021/04/02.html Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)

https://rg.ru/2021/04/01/v-rossii-poiavilos-lekarstvo-ot-koronavirusa-na-osnove-plazmy-krovi.html#

https://rg.ru/2021/04/01/v-rossii-poiavilos-lekarstvo-ot-koronavirusa-na-osnove-plazmy-krovi.html#comments_block
Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших, сообщили в "Ростехе". Им стал российский препарат "Ковид-глобулин", разработанный холдингом "Нацимбио".

https://cdnimg.rg.ru/video/content/0/78/31/video_2738133_4691512.mp4
Как пояснили в минздраве, препарат представляет собой антиковидный иммуноглобулин, предназначенный не для профилактики COVID-19, а именно для лечения. В плазме переболевших доноров содержатся антитела, уничтожающие коронавирус, а также другие элементы, облегчающие состояние тяжелобольных.

Ранее "Ковид-глобулин" успешно прошел доклинические испытания и первую фазу клинических исследований, вторая и третья фазы должны завершиться в течение полугода. Пока лекарство разрешено использовать только в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.
Препарат создан на основе плазмы крови как раз переболевших москвичей. Ранее столица передала производителям 2,5 тонны биоматериала.
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01.08.2021 18:17 Ответить
Спрей розпилює антитіла від SARS-CoV-2 добуті з бичачого молозива (перше молоко після пологів). Клінічний тест розпочався усього з 16 добровольцями і результати не опубліковані. Кому цікаво, гугліть ідентифікатор "NCT04916574".
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01.08.2021 13:41 Ответить
може всеж коров"ячого молозива? а тов бика воно не зовсім молозиво))))
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01.08.2021 13:46 Ответить
Ахахах, тут ви праві. В оригіналі "bovine", тож я трохи затупив
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01.08.2021 13:51 Ответить
А що створили в Україні,як завжди - нічого.
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01.08.2021 13:50 Ответить
дорогі дороги)))
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01.08.2021 14:11 Ответить
Львівський лікар Анатолій Невзгода на https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Isr1B8mK7yE&feature=emb_title брифінгу заявив, що винайшов новий метод лікування «коронавірусної пневмонії» - внутрішньовенні ін'єкції спиртом. Каже, його метод «офіційно оформлений та практично випробуваний з відмінним клінічним ефектом» від двобічної атипової пневмонії Covid-19.
Автор методики Анатолій Невзгода на брифінгу зазначає, що ін'єкції етиловим спиртом ефективні, адже спирт розщеплює жирову оболонку вірусу. Втім, цей метод тестували лише на декількох людях, а загальний висновок автора не підтримує офіційна медицина.
Деякі типи спиртових ін'єкцій дійсно практикують http://www.medinstytut.lviv.ua/images/pub%E2%80%937.pdf в Україні - від набряку легень вводять внутрішньовенно 33% розчин етилового спирту. А у https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612032/ світі - спиртові ін'єкції вибірково використовували для певних пацієнтів з печінковою недостатністю під час лікування раку, для яких не була доступна хіміотерапія. У той же час, пацієнти скаржилися на біль в місці введення спирту, жар та відчуття алкогольної інтоксикації.
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01.08.2021 18:07 Ответить
Бредовое сообщение. Спрей-это не медикамент, а процесс распыления медикамента. А медикамент-это что? "Кальциус, шмальциус из чеснока?
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01.08.2021 14:11 Ответить
Если правда - красавцы... Эстонцы терпят коцабов у себя, но и коцабы, пожив в Эстонии, хотят быть эстонцами и возвращаться к обосранным бирозам не имеют желания
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01.08.2021 14:24 Ответить
Если касабы покинут Эстонию , то в ней вообще никого не останется )) В Эстонии проживает 1 млн. 300 тыс человек и при этом численность населения из года в год снижается , миграция населения в благополучные страны ЕС.
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01.08.2021 19:30 Ответить
ты еще напиши что если кацапы свалят из Украины тут никого не останется
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01.08.2021 22:51 Ответить
Не знаю насчёт кацапов , но убыль населения в Украине тоже заметная .
Только статистика , в 1991 году в Украине проживало 51 млн. украинцев , то сегодня судя по потреблению хлеба и воды - реально 25-30 млн. Чуешь разницу , не ?
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01.08.2021 23:07 Ответить
да чушь это всё. на кончике иглы! 100млн копий короновируса.
чем слизистую глаз защитить?
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01.08.2021 14:29 Ответить
Продам BioBlock/ 1500грн
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01.08.2021 14:30 Ответить
Куплю эстонский спрей.
Продам маску б/у (недорого).
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01.08.2021 15:13 Ответить
Эстонцы забабахали биодобавку от которой вреда нет, а польза вроде бы может быть, вся эстонская наука это подтверждает, тем более, что недорого, так почему бы на всякий случай не попробовать? Вот такой нехитрый расчет у примитивных ново-европейских барыг...
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01.08.2021 15:40 Ответить
Эта называется продвижение эстонского торгового бренда -- пустышка от соплей .
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01.08.2021 15:52 Ответить
А я им уже давно пользуюсь.
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01.08.2021 16:34 Ответить
Як не дивно йоги здавна регулярно промивають ніс звичвйною водою.
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01.08.2021 16:39 Ответить
З Св'ященної ріки Ганг
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01.08.2021 18:02 Ответить
Это на самом деле возможно,и реально.Наука знает о НАТУРАЛЬНЫХ веществах убивающих китайца ВСЕХ штаммов.
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01.08.2021 18:55 Ответить
 
 