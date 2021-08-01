Ученые в Эстонии создали назальный спрей от COVID-19, защищающий от всех штаммов
Ученые в Эстонии создали спрей от коронавируса COVID-19, который защищает от всех штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет портал rus.postimees.
"Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов", - говорится в сообщении.
Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший (Mart Ustav) сообщил, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.
"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал Устав.
Как отмечается в сообщении, решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. С юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.
Как заявляют разработчики, Bioblock - это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Для разработки и продажи BioBlock был сформирован консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OU Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.
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Как раз из симптомов короны-19 это диарея.
Я тут сразу вспомнил про оксолиновую мазь, которую рекомендуют наносить в нос, при эпидемиях гриппа.
Так что могут и Нобелевскую получить, учитывая, что количество умерших перевалило за два миллиона человек. Кстати, если найдут тех, кто Корону вывел, то это будет тянуть на Гаагский трибунал, с последствиями как для гитлеровцев.
Только Нюрнберг с веревкой и мылом
2. В Эстонии работает 53 фармпредприятия. ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ!!
в Украине, которая в 10 раз больше Єстонии - 120 предприятий.
Хотите еще поговорить о фармотрасли Эстонии?
Если спрей, то время действия ограничено. Когда докажут его действенность, то будет и инструкция по применению.
Кстати, в Японии начаты ИСПЫТАНИЯ таблеток от Ковида!
https://www.benu.ee/media/images/Benu-pildid/MH_BioBlock_toode_RU_aprill2021.pdf Інструкція BioBlock® Назальный спрей, содержащий антитела к SARS-CoV-2
Кто как хочет, но покупать эти "пирожки" я бы не стал.
У мережі https://www.facebook.com/margaritas.freedoms/posts/119534393616257 поширюють https://www.facebook.com/groups/165333080168791/permalink/3949543031747758 інформацію про те, що нобелівський лауреат Люк Монтаньє, французький вірусолог та один з перших дослідників ВІЛ-інфекції, заявив, що всі вакциновані люди від COVID-19 помруть протягом двох років. Причиною цього нібито стане ефект ADE (антитілозалежне посилення інфекції).
Утім, це - неправда. Цей фейк вже спростовували https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні фактчекери з https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS Reuters , https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ Full Fact , https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/ USA Today та https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ PolitiFact .
По-перше, Люк Монтаньє https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS не говорив про смерть вакцинованих від COVID-19 протягом двох років. У кількох інтерв'ю, на які посилаються автори фейків, Монтаньє https://fullfact.org/online/luc-montagnier/ зазначав , що кількість смертей збільшиться через ефект ADE. Про конкретні терміни і смерть саме усіх вакцинованих він https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/28/viral-image/no-french-virologist-luc-montagnier-didnt-say-covi/ не казав .
https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/
і нехай лікуються від ковіда виключно за власний рахунок
https://www.benu.ee/media/images/Benu-pildid/MH_BioBlock_toode_RU_aprill2021.pdf . BioBlock® можно использовать в дополнение к другим средствам защиты везде, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например дома, на рабочем месте, в школе, в учебном заведении, во время тренировки, в общественном транспорте или в любом другом месте массового скопления людей. BioBlock® не сушит слизистую носа. BioBlock® не является лекарственным средством.
Спрей на основі коров'ячого молозива
і створюють все е фективніші і ефективніші ліки..
Сила - в плазме
В России разработали новое лекарство от ковида
https://rg.ru/gazeta/rg/2021/04/02.html Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
https://rg.ru/2021/04/01/v-rossii-poiavilos-lekarstvo-ot-koronavirusa-na-osnove-plazmy-krovi.html#
https://rg.ru/2021/04/01/v-rossii-poiavilos-lekarstvo-ot-koronavirusa-na-osnove-plazmy-krovi.html#comments_block
Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших, сообщили в "Ростехе". Им стал российский препарат "Ковид-глобулин", разработанный холдингом "Нацимбио".
https://cdnimg.rg.ru/video/content/0/78/31/video_2738133_4691512.mp4
Как пояснили в минздраве, препарат представляет собой антиковидный иммуноглобулин, предназначенный не для профилактики COVID-19, а именно для лечения. В плазме переболевших доноров содержатся антитела, уничтожающие коронавирус, а также другие элементы, облегчающие состояние тяжелобольных.
Ранее "Ковид-глобулин" успешно прошел доклинические испытания и первую фазу клинических исследований, вторая и третья фазы должны завершиться в течение полугода. Пока лекарство разрешено использовать только в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.
Препарат создан на основе плазмы крови как раз переболевших москвичей. Ранее столица передала производителям 2,5 тонны биоматериала.
Автор методики Анатолій Невзгода на брифінгу зазначає, що ін'єкції етиловим спиртом ефективні, адже спирт розщеплює жирову оболонку вірусу. Втім, цей метод тестували лише на декількох людях, а загальний висновок автора не підтримує офіційна медицина.
Деякі типи спиртових ін'єкцій дійсно практикують http://www.medinstytut.lviv.ua/images/pub%E2%80%937.pdf в Україні - від набряку легень вводять внутрішньовенно 33% розчин етилового спирту. А у https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612032/ світі - спиртові ін'єкції вибірково використовували для певних пацієнтів з печінковою недостатністю під час лікування раку, для яких не була доступна хіміотерапія. У той же час, пацієнти скаржилися на біль в місці введення спирту, жар та відчуття алкогольної інтоксикації.
Только статистика , в 1991 году в Украине проживало 51 млн. украинцев , то сегодня судя по потреблению хлеба и воды - реально 25-30 млн. Чуешь разницу , не ?
чем слизистую глаз защитить?
Продам маску б/у (недорого).