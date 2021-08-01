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Футболист Селин: "Мой переход в "Крылья Советов" не поняли бы люди, не давшие передвинуть линию разграничения до моего поселка. За что я сильно им благодарен"

Футболист Селин:

Защитник черниговской "Десны" Евгений Селин рассказал, почему отказался перейти в "Крылья Советов" во время войны с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, на просьбу журналиста "Трибуны" объяснить свое решение, а также дать совет тем футболистам, которые переходят в РПЛ, Селин (уроженец Новоайдара в Луганской области) ответил:

"Сейчас не стоит говорить, что либо спорт вне политики, либо та же война, что происходит, вне политики. Все это политика.

Почему я отказался перейти в "Крылья"? Это был конец 2015-го. Да, я не пошел туда чисто из-за этого конфликта Украины и России. Я разговаривал с руководителями "Крыльев". Они понимали ситуацию. Они сказали, что без проблем, это мое решение. И на этом мы закрыли разговор.

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А давать кому-то совет – у каждого есть свой выбор. Например, я выбрал так. Я понимал, из какого я региона, понимаю, что там происходит, понимаю, из-за чего и кто это все делает. Это было мое первоначальное и окончательное решение. На тот момент я был не готов туда ехать.

Если бы до войны – да, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было. Но на тот момент меня бы не поняли те люди, которые не дали передвинуть линию разграничения до моего поселка. За что я очень сильно им благодарен.

У каждого футболиста свой выбор. Не хочешь говорить о политике, значит не хочешь. Может быть, я раньше бы ничего не говорил. Сейчас, может быть, повзрослел. Я могу поговорить без проблем. Видел, что происходило там, со многими общался".

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Автор: 

патриотизм (227) футбол (3586)


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Топ комментарии
+81
і не тимощук волинський зрадопес.
не вусик і все кодло боксерських попів
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01.08.2021 13:50
+69
Это вам не Ани Лорак.
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01.08.2021 13:48
+65
"Сейчас не стоит говорить, что либо спорт вне политики, либо та же война, что происходит, вне политики. Все это политика.
Джерело: https://censor.net/ru/n3280249

Хоч один спортсмен визнав істину. Браво !
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01.08.2021 13:49
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Это вам не Ани Лорак.
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01.08.2021 13:48 Ответить
і не тимощук волинський зрадопес.
не вусик і все кодло боксерських попів
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01.08.2021 13:50 Ответить
і не іванісеня, який з зорі перейшов у ці самі крилья совєтов...
а сам з кривого рогу, по тих самих вулицях, парках і скверах гуляв, що і наш президент...
позорнік
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01.08.2021 15:10 Ответить
Она перешла в "крылья советов"?
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01.08.2021 14:09 Ответить
Exactly!
Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 1703
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01.08.2021 14:44 Ответить
опорный хав...
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01.08.2021 19:06 Ответить
список можно продолжать,к сожелению
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01.08.2021 20:41 Ответить
"Сейчас не стоит говорить, что либо спорт вне политики, либо та же война, что происходит, вне политики. Все это политика.
Джерело: https://censor.net/ru/n3280249

Хоч один спортсмен визнав істину. Браво !
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01.08.2021 13:49 Ответить
"Спорт вне политики"- это самый лицемерный лозунг из всех популярных, которые только есть.
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01.08.2021 13:52 Ответить
А ещё лозунг Олимпийского движения "О спорт, ты - мир!".
Тоже лицемерный.
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01.08.2021 14:14 Ответить
Держави фінансують спорт.
Звісно, там політики нема.
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01.08.2021 14:26 Ответить
У тебя и в кабинете гинеколога политика.
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01.08.2021 14:28 Ответить
Медицина та освіта - внутрішня політика. А спорт - зовнішня.
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01.08.2021 14:31 Ответить
Ох и дура.
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01.08.2021 22:28 Ответить
какая тут политика? ))
Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 1931
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02.08.2021 13:33 Ответить
Только один?
Тогда, это точно политика, а не спорт.
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01.08.2021 14:11 Ответить
Щось тут скріпи заскрипіли...
Ану на пляшку!
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01.08.2021 22:03 Ответить
Господи, как хорошо, что есть ещё люди с принципами. А не только с одними баксами в глазах.
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01.08.2021 13:50 Ответить
"Крылья советов" название еще то.
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01.08.2021 13:50 Ответить
Уважуха.Дай бог Евгению здоровья и успехов в спорте.
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01.08.2021 13:51 Ответить
"Если бы до войны - да, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было."
Остров Тузла забывать не надо. Пока ещё существует параша- она будет гадить всем соседям. Поэтому параша должна быть уничтожена целиком. Наверное, там где-то ещё остались "хорошие"- человек 10-15. С удовольствием скинусь им на хорошие гробы.
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01.08.2021 13:53 Ответить
Согласен! Необходимоо отрубить голову российскоко-фашисткой гадине!
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01.08.2021 14:05 Ответить
Ну, в лучшем случае 10% украинцев понимали, что московиты нам враги всегда и везде.
Остальные, до 2014го, были уверены что - одинарот/братушки. После только у многих случилось переосмысление. Отбитых коллаборантов, в пример не приводим...
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01.08.2021 14:07 Ответить
Люто плюсую. Хоть кто-то это заметил. Открытая война у нас началась в феврале 2014-го, но так сложилась ситуация в Украине. Могло случиться раньше (напр., упомянутая Вами история с Тузлой), могло позже. Молдавия и Грузия почувствовали горячую "братскую любовь" сразу после развала СССР, Украина тогда проскочила "меж капель дождя", но теперь и для нас пришло время; у Белоруссии это еще впереди. Кому, похоже, удалось избежать "братскую помощь", так это трем прибалтийским республикам - и это урок для всех нас.
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01.08.2021 14:20 Ответить
Селин футболист, а не политик или журналист, не член Тризуба и даже не школьный учитель истории, чтобы с такими претензиями к нему "люто плюсовать" Не вижу повода для "лютости". Неизвестно, как вы и другие допысувачи видели ситуацию в 2013м. Сомневаюсь что тогда она было "люто" принципивльной)
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01.08.2021 15:57 Ответить
Разве я хоть какие-то претензии к спортсмену высказывал. Он молодец, проявил гражданскую позицию, поставил патриотизм выше карьеры. Но поправить надо, не с целью кого-то уколоть, а чтобы уточнить. Как-то так.
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01.08.2021 16:22 Ответить
Я тоже не вхожу в упомянутые вами категории, хотя в футбол играл неплохо в юности.
Но главное- я не вхожу в тупорылые 73%, поскольку сохранил возможность рассуждать логически и на пользу своей Украине.
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01.08.2021 22:40 Ответить
Если бы спорт был бы в не политики то **** бы не ананировало на спортивные результаты и не накачивало по брови своих спортсменов допингом и не ставило бы бы против студентов на студенческих играх профессионалов и не покупало бы за отнятые у стариков деньги бы всяких Усиков-Гнусиков!
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01.08.2021 14:03 Ответить
Если бы конфликт "Тузлы" был единственным. Кацапы постоянно нагнетали истерию вокруг украинского Крыма. Только адекватной реакции Киева не было
3 августа 2007 г. - Лужков назвал украинский статус Крыма и Севастополя «незаслуженным»
До прямой агрессии еще целых СЕМЬ лет

Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 6551
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02.08.2021 07:32 Ответить
він з'їдає на обід сепара.
готуйся...
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01.08.2021 14:07 Ответить
Футболіст Селін: "Мій перехід у "Крылья Советов" не зрозуміли б люди, які не дали пересунути лінію розмежування до мого селища. За що я дуже їм вдячний" - Цензор.НЕТ 1974
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01.08.2021 14:15 Ответить
Так ти дєфачка )))
Який у тебе розмір б...очей ?
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01.08.2021 14:18 Ответить
Смачного! Хай не забуває також про сніданок та вечерю. Також можна згадати про англійську традицію щодо ланча та 5-часового чаю (five o-clock tea).
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01.08.2021 14:23 Ответить
В дзеркало глянув, чудо запорєбрікове?
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01.08.2021 14:08 Ответить
Навряд чи - воно, в кращому разі, дуже запльоване .
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01.08.2021 22:06 Ответить
Если бы до войны - да, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было.


все добре. але вiн ще не до кiнця прозрiв. московський улус, паРаша- це одвiчний ворог Русi та ii продовження України.
починаючи вiд першого прото-кацапа андрейки богалюбскага та до наших часiв...
а з 1654 ця вiйна не закiнчується, вона лише час вiд часу вщухає...
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01.08.2021 14:07 Ответить
никаких конфликтов между странами не было **



А з 2014 то не конфлiкт, дорогенький...бо 15 тисяч загиблих то курва жоден конфликт , то вiйна (!)
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01.08.2021 14:10 Ответить
Ты дебил?Он сказал до войны !!!Читай сначала текст кретинос !
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01.08.2021 16:09 Ответить
Ні це ти дебіл плюс бидло .

Почему я отказался перейти в "Крылья"? Это был конец 2015-го. Да, я не пошел туда чисто из-за этого конфликта Украины и России.
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01.08.2021 18:07 Ответить
надеюсь, это он искренне
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01.08.2021 14:12 Ответить
поступок чоловіка а не усика православного сепара манкурта
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01.08.2021 14:30 Ответить
Парень, горжусь земляком.
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01.08.2021 15:41 Ответить
Не у всіх все вимірюється грошима! Селіну - респект.
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01.08.2021 16:01 Ответить
Скоріше за все, самі Крилья йому і відмовили. Але хитрожопий сєпар перевернув все на свій лад, прикинувшись патріотом...
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01.08.2021 19:37 Ответить
Поважаю!
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01.08.2021 17:04 Ответить
Гідно! Повага вам!
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01.08.2021 19:08 Ответить
Молодець!
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01.08.2021 20:21 Ответить
Цілком адекватний хлопець. Поважаю!
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01.08.2021 22:01 Ответить
 
 