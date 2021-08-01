Футболист Селин: "Мой переход в "Крылья Советов" не поняли бы люди, не давшие передвинуть линию разграничения до моего поселка. За что я сильно им благодарен"

Защитник черниговской "Десны" Евгений Селин рассказал, почему отказался перейти в "Крылья Советов" во время войны с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, на просьбу журналиста "Трибуны" объяснить свое решение, а также дать совет тем футболистам, которые переходят в РПЛ, Селин (уроженец Новоайдара в Луганской области) ответил:

"Сейчас не стоит говорить, что либо спорт вне политики, либо та же война, что происходит, вне политики. Все это политика.

Почему я отказался перейти в "Крылья"? Это был конец 2015-го. Да, я не пошел туда чисто из-за этого конфликта Украины и России. Я разговаривал с руководителями "Крыльев". Они понимали ситуацию. Они сказали, что без проблем, это мое решение. И на этом мы закрыли разговор.

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А давать кому-то совет – у каждого есть свой выбор. Например, я выбрал так. Я понимал, из какого я региона, понимаю, что там происходит, понимаю, из-за чего и кто это все делает. Это было мое первоначальное и окончательное решение. На тот момент я был не готов туда ехать.

Если бы до войны – да, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было. Но на тот момент меня бы не поняли те люди, которые не дали передвинуть линию разграничения до моего поселка. За что я очень сильно им благодарен.

У каждого футболиста свой выбор. Не хочешь говорить о политике, значит не хочешь. Может быть, я раньше бы ничего не говорил. Сейчас, может быть, повзрослел. Я могу поговорить без проблем. Видел, что происходило там, со многими общался".

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