Следы препаратов, применяющихся при коронавирусе, зафиксированы в водах главных рек Украины, - Минэкологии
В водных бассейнах Украины - Днепре, Днестре и Северском Донце - выявлено наличие в воде остатков медицинских препаратов, которые применяются в лечении COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев.
Он сообщил, что недавно был проведен первичный анализ (скрининг) трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения - Днепра, Днестра и Северского Донца.
"Проверяли воду на 3200 веществ - это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ - это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - сказал Хорев.
По его словам, в воде есть следы фармпрепаратов. "Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т.д., это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.
Последние тенденции состояния воды связаны с пандемией коронавируса, утверждают в Минэкологии.
"Ковидних" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.
Экологи также выяснили, что в украинских водах отмечается очень большое количество цинка, пестицидов, металлов, фосфатов, при этом в воде практически нет ртути.
В то же время Хорев отметил, что такая тенденция - это не особенность Украины, в водах Европы та же проблема.
"В Европе происходит то же ... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты находятся в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения ... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил заместитель министра.
По его словам, скрининг трех водных бассейнов показал, что по сравнению со странами Европы "у нас не самая плохая ситуация".
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Там же про античевойтотные препараты написано, а не про вирусы чевойтотные
А як муть нагонить, то треба далі від берега черпати, де муті немає. І ні в кого проблем не було.
"К чёртовой матери! Всё в реку!"
Може ви мали на увазі пігулки?
и так наверное каждый день.
а с днепра заберают в водопровод....
а нас ещё убеждают - пейте водопроводную воду! Она же такая чистая!!!
прививаться теперь не надо!
Достаточно речной рыбой питаться