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Следы препаратов, применяющихся при коронавирусе, зафиксированы в водах главных рек Украины, - Минэкологии

Следы препаратов, применяющихся при коронавирусе, зафиксированы в водах главных рек Украины, - Минэкологии

В водных бассейнах Украины - Днепре, Днестре и Северском Донце - выявлено наличие в воде остатков медицинских препаратов, которые применяются в лечении COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев.

Он сообщил, что недавно был проведен первичный анализ (скрининг) трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения - Днепра, Днестра и Северского Донца.

"Проверяли воду на 3200 веществ - это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ - это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - сказал Хорев.

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По его словам, в воде есть следы фармпрепаратов. "Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т.д., это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.

Последние тенденции состояния воды связаны с пандемией коронавируса, утверждают в Минэкологии.

"Ковидних" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.

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Экологи также выяснили, что в украинских водах отмечается очень большое количество цинка, пестицидов, металлов, фосфатов, при этом в воде практически нет ртути.

В то же время Хорев отметил, что такая тенденция - это не особенность Украины, в водах Европы та же проблема.

"В Европе происходит то же ... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты находятся в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения ... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил заместитель министра.

По его словам, скрининг трех водных бассейнов показал, что по сравнению со странами Европы "у нас не самая плохая ситуация".

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лекарства (1222) экология (1607) Минэкологии (276) река (111)


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Топ комментарии
+6
А вред в чем? Пьешь воду из реки, а там сразу антиковидпрепараты.
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01.08.2021 14:17
+5
Я же статью прочитал.
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01.08.2021 14:23
+4
Круто. Теперь ко всем другим прелестям, наша водичка стала еще и лечебной. Прямо как в Трускавце.
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01.08.2021 14:35
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Правила форума Совет форумчан
купайтесь на здоровье и не будет Короны
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01.08.2021 14:16 Ответить
А вред в чем? Пьешь воду из реки, а там сразу антиковидпрепараты.
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01.08.2021 14:17 Ответить
Так и спида можно отхлебнуть...
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01.08.2021 14:18 Ответить
Не можно. Не обнаружен. И ввообще он так распространятся не может.
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01.08.2021 14:19 Ответить
ну по твоей логике антиковидные препараты же будут
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01.08.2021 14:22 Ответить
Я же статью прочитал.
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01.08.2021 14:23 Ответить
Ну могут и антиспидные тоже попасться, но тогда спида ты не отхлебнешь, а излечишься от него.
Там же про античевойтотные препараты написано, а не про вирусы чевойтотные
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01.08.2021 15:25 Ответить
Женя, ты если не понял про что речь, проходи мимо.
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01.08.2021 23:02 Ответить
Если хлебать из ...
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01.08.2021 14:19 Ответить
Лучше ею колоться.
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01.08.2021 14:18 Ответить
Сразу вакцинация.
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01.08.2021 14:20 Ответить
Якщо ти вживаєш воду безпосередньо з річки, то в тебе геть інші проблеми...
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01.08.2021 15:35 Ответить
А я вживав. Зачерпнув з Дністра, закип'ятив, і не мав ніяких проблем. І кашу варив.
А як муть нагонить, то треба далі від берега черпати, де муті немає. І ні в кого проблем не було.
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05.08.2021 23:22 Ответить
Це не вживання води безпосередньо з річки. Це вода, що пройшла термічну обробку.
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06.08.2021 09:06 Ответить
Всмпомнился фильм "Тридцать Три".
"К чёртовой матери! Всё в реку!"
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01.08.2021 14:17 Ответить
Пишите понятней - из канализации.
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01.08.2021 14:19 Ответить
В річках є сліди всіх препаратів, які приймають люди. Особливо багато диклофенаку.
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01.08.2021 14:21 Ответить
а він від чого?
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01.08.2021 20:05 Ответить
эти препараты, собственность и ответственность государства. государство сказанным признает что просрало препарат или их утилизацию. вот и все.
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01.08.2021 14:29 Ответить
Это победа ! Водные животные лечатся бесплатно. Такое бы счастье рыбоводам, рыбоведам , рыбоедам и вирусу крышка!
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01.08.2021 14:32 Ответить
Круто. Теперь ко всем другим прелестям, наша водичка стала еще и лечебной. Прямо как в Трускавце.
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01.08.2021 14:35 Ответить
прямо как гомеопаты вещества растворяют в воде, 1:10 000,, 1 к миллиону и главное действует) да и пляжный сезон в разгаре, один уколотый в воду сходил - вот и нашли))
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01.08.2021 14:39 Ответить
с этим понятно, купайтесь нарид в наших реках на свой страх и риск. Меня вот больше волнует вопрос по поводу контроля продуктов питания, что-то у меня большие сомнения, что у нас проводится должный контроль, учитывая весь происходящий бардак.
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01.08.2021 14:44 Ответить
Редакція, а що таке "таблетки"?
Може ви мали на увазі пігулки?
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01.08.2021 15:22 Ответить
Не треба так заливати. Фекалій і сечі, з яких виділяються ці препарати, все одно в воді в мільйони разів більше
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01.08.2021 16:19 Ответить
35 миллионов украинцев одновременно поссали в днепр что ли?
и так наверное каждый день.
а с днепра заберают в водопровод....
а нас ещё убеждают - пейте водопроводную воду! Она же такая чистая!!!
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01.08.2021 16:21 Ответить
Кто убеждает?
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01.08.2021 18:32 Ответить
может киргизов и убеждают
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01.08.2021 22:52 Ответить
Ураааааааа !!!
прививаться теперь не надо!
Достаточно речной рыбой питаться
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01.08.2021 16:49 Ответить
 
 