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Порошенко в статье для Gazeta Wyborcza: Украине нужны не деньги, а гарантии безопасности и План действий по членству в НАТО

Порошенко в статье для Gazeta Wyborcza: Украине нужны не деньги, а гарантии безопасности и План действий по членству в НАТО

Достройка "Северного потока-2" - это вопрос региональной, европейской и трансатлантической безопасности. Поэтому обещания западных партнеров Украины относительно гарантий должны материализоваться не столько в энергетической сфере, сколько в сфере безопасности. Украина должна получить План действий относительно членства Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко написал в публикации "Статья Путина не об истории. Это - политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza.

"Украине нужны скорее не деньги, а гарантии. И в первую очередь не гарантии газового транзита, или помощь в зеленой энергетике. Нам необходимы четкие гарантии безопасности и независимости. А это - членство в НАТО. Статья Путина лишний раз убеждает в том, что обещать туманную перспективу вступления Украины в Альянс уже мало. Наши мечты и обещания партнеров должны материализоваться в конкретный проект, и такой проект называется Планом действий по членству", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, для выполнения этого Плана очевидно необходимо время, и на этот период Украина вправе рассчитывать на промежуточные договоренности в вопросах безопасности с партнерами. "Надеюсь, это станет предметом переговоров Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом в конце августа", - добавил он.

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Порошенко также предостерегает западных политиков от чрезмерного увлечения политикой умиротворения и призвал их помнить уроки недавней европейской истории и не верить информационным манипуляциям Путина.

"Путин не мог себе отказать в удовольствии лишний раз плюнуть в глаза западным сторонникам политики умиротворения агрессора, которых уроки Мюнхена-38 ничему не научили. Они, наверное, не читали российского историка Ключевского, который писал: "История не учительница, а надзирательница: она не учит, а только наказывает за незнание уроков", - отметил он.

Порошенко отметил, что свои политические планы Путин декларирует открыто: "Еще во время Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года он бросил вызов всему трансатлантическому сообществу. В ответ Запад решил задобрить Путина и весной 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте отказал Украине и Грузии в предоставлении ПДЧ. Отсутствие адекватной реакции ободрила Путина, и уже летом того же года он захватил Абхазию и Цхинвальский регион. Впоследствии российская агрессия против Украины стала первым случаем нападения постоянного члена Совета безопасности ООН на государство-основательницу Организации объединенных наций"

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"Путин ведет гибридную войну с демократическими ценностями по всему миру. Его нездоровые амбиции носят глобальный характер, но предпосылкой их реализации является завладение Украиной. Без Украины российское государство не может быть империей по определению. Об этом тридцать лет назад говорил еще Горбачев, когда бесполезно агитировал украинцев не голосовать на референдуме за независимость", - отметил Порошенко.

"Откровение Путина - это важный момент, чтобы Запад и Украина как неотъемлемая часть европейской цивилизации поняли, каков правильный ответ на российские посягательства. Стоит вспомнить, что остановило русское наступление в 2014 году. Это готовность украинского народа защищать свою свободу и свой выбор. Это готовность руководства украинского государства реформироваться и избавиться прежде всего от газовой удавки. Это готовность прочной проукраинской международной коалиции реагировать на агрессивные действия России", - также подчеркнул политик.

"Как государственника, как пятого президента Украины, как, впрочем лидера демократической проевропейской оппозиции, меня не может не беспокоить договоренность между США и Германией по "Северному потоку-2". Это очень похоже на Будапештский меморандум, фиктивными гарантиями которого мы "пользуемся" уже восьмой год. Очевидно, что "Северный поток-2" - угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического сообщества", - отметил Порошенко.

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Он отметил, что для Украины газовый транзит это не столько и не только проблема денег. "Заработаем в конце концов и на чем-то другом. Речь идет о региональной, континентальной и трансатлантической безопасности. А для Украины это экзистенциальное вопрос, потому что статья Путина свидетельствует о том, что он не отказался (от идеи. - Ред.) стереть Украину с политической карты. Это такая же навязчивая идея современности, как когда-то план "сбросить Израиль в море"", - добавил Порошенко.

"Пока не исчерпаны все возможности, Киев продолжит борьбу против "Северного потока-2", каким бы ни было мнение великих держав. У нас в Украине не простые отношения между оппозицией, которую олицетворяет "Европейская Солидарность", и властью. Но в этом вопросе мы будем действовать сообща, потому что здесь речь идет о нашем коренном национальном интересе. Равно как и об интересе наших ближайших соседей", - отметил лидер "ЕС".

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Автор: 

Порошенко (19587) путин (31201) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+57
Порошенко в статье для Gazeta Wyborcza: Украине нужны не деньги, а гарантии безопасности и План действий по членству в НАТО - Цензор.НЕТ 8150
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01.08.2021 14:22
+52
ПРЕЗИДЕНТ правду сказав!!!!!
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01.08.2021 14:20
+42
Оо и тут Он виноват...
Не много как на одного ответственности?
Я бы на его месте вообще болт забил бы на эту страну и жил гдето на Мальдивах!!!!
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01.08.2021 14:24
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Порошенко П.О. справжній політик і Президент України, бо він стратег і бачить далі, чим команда члєнограя
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01.08.2021 15:36 Ответить
обнімаю.. целую
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01.08.2021 15:37 Ответить
Файна істерика кацапа лієщенка.
Змирися, полудурок.
Порох буде наступним президентом. Вже все вирішено.
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01.08.2021 15:39 Ответить
Дєдушка старий.. йєму всьо равно=))
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01.08.2021 15:42 Ответить
так і заспокойся тоді
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01.08.2021 15:44 Ответить
Ну и нагородил! Для сведения, СП-2 для европейцев это как раз освобождение от газовой удавки Украины, не больше и не меньше и только дурак этого не понимает. Альтернатива она и есть альтернатива, а уж какие способы доставки газа выберет каждая стран, так это ее личное дело.
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01.08.2021 15:39 Ответить
а как Украина удавливала газом Европу?
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01.08.2021 18:35 Ответить
Файна стаття від Президента України.
Так, тому Порошенка і поважають у всьому цивілізованому світі.
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01.08.2021 15:42 Ответить
Збітим льотчікам сниться фанєра і Париж.. Не знаєш чому?=))
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01.08.2021 15:43 Ответить
Це ти про путіна?
Погоджуюсь.
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01.08.2021 15:45 Ответить
Украине нужны не деньги, все деньги, которые ей причитались он очень быстро и эффективно отреформировал.
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01.08.2021 15:47 Ответить
Файно було спостерігати істерику кацапа-мацкалів.
Тільки за це - Респект, Петро Олексійовичі!
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01.08.2021 15:49 Ответить
Каким бы большим не был антирейтинг у порошенко, но по сравнению с тупоголовым квартальным чучелом, порох - по внутреннему и внешнему содержанию - глава страны. А не то что один есть криворожский дурачек, который за 43 года так и не научился пользоваться мозгами
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01.08.2021 15:58 Ответить
Цікаво, я які статті Зеленського публікувалися у міжнародній пресі?
Скільки статей написав Зеленський?
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01.08.2021 15:59 Ответить
Вот не надо этого, честное слово, оно того не стоит
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01.08.2021 16:22 Ответить
Напевно, ви праві.
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01.08.2021 16:29 Ответить
Цікаво, я які статті Зеленського публікувалися у міжнародній пресі?
Скільки статей написав Зеленський?

Все они гениальны. Пока у власти. " Возрождение" Брежнева вам на память!...
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02.08.2021 08:33 Ответить
"Возрождение" Л.І. Брежнєва це стаття на геополітичну тему?
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03.08.2021 07:57 Ответить
Зачем тебе деньги нужны будут на подвале?
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01.08.2021 16:09 Ответить
+100%
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01.08.2021 16:10 Ответить
какой ему продвал? он в 4й класс перешел))
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01.08.2021 18:18 Ответить
Ця гнида невтомно нагадує про п'ятого президента в своїй особі. І жодного разу, потвора, не згадав про своє авторство мінської зради, яка злила н..уй всі гарантії Будапешту. Скотина гнила.
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01.08.2021 16:23 Ответить
Кто на ком слил?
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01.08.2021 16:24 Ответить
У кацапа істерика від Порошенка, бо вони знають, що Порошенко буде наступним Президентом України.
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01.08.2021 16:26 Ответить
И это правильно. Давно пора.
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01.08.2021 16:28 Ответить
Так і буде!
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01.08.2021 16:29 Ответить
Гарантії Будапешту БУЛИ прив'язані до Мінська?
Осе штиріть кацапів від Порошенка.
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01.08.2021 16:25 Ответить
Порошенко для них страшніший за Бандеру!
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01.08.2021 18:19 Ответить
У зебобиков аншлаг? Такой заголовок приманивает зебилье как отходы мух. Зеленых
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01.08.2021 16:23 Ответить
"Путин ведет гибридную войну с демократическими ценностями по всему миру. Его нездоровые амбиции носят глобальный... характеИсточник: https://censor.net/ru/n3280252"

Чудово Порох натякнув усьому Світу про те, що путен психічно хворий!
Браво!
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01.08.2021 16:27 Ответить
"Украине нужны скорее не деньги, а гарантии. И в первую очередь не гарантии газового транзита, или помощь в зеленой энергетике. Нам необходимы четкие гарантии безопасности и независимости. А это - членство в НАТО. Петро не прав.Украине нужно списать долги, а это деньги ,но и для членства в НАТО они нужны тоже.Без денег ,не будет ни гарантий безопасности ,ни членства в НАТО
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01.08.2021 16:35 Ответить
Мда, не быть тебе дипломатом. Ну, кому то нужно и сральники чистить
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01.08.2021 17:05 Ответить
Україні потрібна українська державна влада !!! Доки в Україні буде панувати прокремлівська корумпована погань ,ніяки гроши не допоможуть !!!)))
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01.08.2021 17:38 Ответить
Мда, не быть тебе дипломатом.Когда в граждан Украины будет столько же денег ,как и в граждан стран НАТО,для оплаты такой же з/п чистильщикам сральников ,тогда Украина точно будет в НАТО
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01.08.2021 19:57 Ответить
Скажем так - ты путаешь причину и следствие!
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01.08.2021 22:52 Ответить
скажем так- когда есть монеты тогда нет нужды ,что то путать,отсутсвие оных-реальный фактор,который путает причину и следствие.
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02.08.2021 07:33 Ответить
Президенту Порошенку респект , повага и щира подяка за служіння українському народові !👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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01.08.2021 17:43 Ответить
🖕🏼😡
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02.08.2021 10:25 Ответить
Всі чомусь забувають за медійний бізнес Зе&К95,який є ТІЛЬКИ НА РФ!
І цей бізнес для України страшніший за тисячі фабрик "РОШЕН" на раші,за ТІЛЬКИ 1 (і та під арештом) існуючу,і побудовану ще до Янека,досі волають путінята в Україні.
А це багато що пояснює.
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01.08.2021 18:28 Ответить
Порох і зараз мій Президент! Крапка
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01.08.2021 18:29 Ответить
Порох 👍!!!
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01.08.2021 20:17 Ответить
Вы заметили что ЗЕбилы вообще не заходят ни в какие темы кроме тем про Порошенко? Оно и понятно ведь ихний клоун обосрался везде где только мог..и ЗЕбилам остаёца только кудахтать про Порошенко
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01.08.2021 21:28 Ответить
Все правильно. Иначе будет Будапештский меморандум #2 и Европецская "крайняя озабоченность"
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01.08.2021 22:30 Ответить
Так то оно и правильно, только эту власть интересуют только деньги,любым путем,не брезгуют ничем
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01.08.2021 23:24 Ответить
Якщо Поросяті* непотрібні гроші (собі набарижив за гланди), то нехай Порося* не рохкає за інших. Мені особисто потрібні саме гроші (бажано якомога більше), а не всілякі там безглузді обіцянки-цяцянки. Чудові "гарантії безпеки" у необмеженій кількості Україна вже отримала у Будапештському меморандумі. Ці гарантії настільки надійні та їх так забагато, що Україна сама за них сховалася, як за кам'яний мур, і без жодної шкоди для себе може ними поділитися з усім світом. А черговою дурнуватою цацянкою "План дій щодо членства в НАТО" Порося* свідомо і навмисно морочить читачеві голову, оскільки Бундес-Фрау Меркель і пафосна бабота В.Нуланд (кожна свого часу і на свій лад) дали зрозуміти - Україна не стане членом НАТО від слова "НІКОЛИ".
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*Слово "ПОРОШЕНКА" Google-перекладач з сербської мови перекладає як "ПОРОСЯ"
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02.08.2021 06:52 Ответить
Вот мало Будапештско меморандума, надо ещо!...
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02.08.2021 08:06 Ответить
Вакцинуйте всії ахїмєтіков, клопомойскіх, залузеле і т.д. від розмноження - тоді буде стабільність і захист від ворога в тилу. Но какая різніца.
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02.08.2021 08:15 Ответить
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