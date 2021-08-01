За сутки от коронавируса в Киеве умер 1 человек, зафиксировано 86 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве выявили 86 больных коронавирусом, умер один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его информации в Киеве зафиксировано 86 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 219 080)

51 женщина в возрасте от 23 до 84 лет, 27 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, 1 девочка 15 лет и 7 мальчиков от 11 до 16 лет

1 летальный случай от вируса (всего 5233)

17 госпитализированных больных коронавирусом 16 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

38 преодолели коронавирус (всего 209379)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (34), Днепровском (14) и в Дарницком и Оболонском (по 11).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 233 новых случая COVID-19, - Кличко. КАРТА