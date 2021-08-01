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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умер 1 человек, зафиксировано 86 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве выявили 86 больных коронавирусом, умер один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его информации в Киеве зафиксировано 86 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 219 080)

51 женщина в возрасте от 23 до 84 лет,  27 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, 1 девочка 15 лет и 7 мальчиков от 11 до 16 лет

1 летальный случай от вируса (всего 5233)

 17 госпитализированных больных коронавирусом 16 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

 38 преодолели коронавирус (всего 209379)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (34), Днепровском (14) и в Дарницком и Оболонском (по 11).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 233 новых случая COVID-19, - Кличко. КАРТА

За сутки от коронавируса в Киеве умер 1 человек, зафиксировано 86 новых случаев, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25469) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Его еще в 2019 году весной ввели.
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01.08.2021 18:15 Ответить
У цього дуропоїда Кличка можна дізнатися, яким чином зафіксовано ці захворювання? Чи не за допомогою ПЦР тестів? Тварини вже дістали зі своїми фуфловкидами...
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01.08.2021 15:05 Ответить
им за это отлично платят, ну и лохов стригут по полной
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01.08.2021 15:26 Ответить
За добу від коронавірусу в Києві померла 1 людина, зафіксовано 86 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9502
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01.08.2021 18:16 Ответить
здравствуй лерочка, как антипка?
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01.08.2021 20:20 Ответить
Стригись-стригись - за тобой очередь таких же 73-процентных, как ты
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01.08.2021 20:23 Ответить
 
 