За сутки от коронавируса в Киеве умер 1 человек, зафиксировано 86 новых случаев, - Кличко
За минувшие сутки в Киеве выявили 86 больных коронавирусом, умер один человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его информации в Киеве зафиксировано 86 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 219 080)
51 женщина в возрасте от 23 до 84 лет, 27 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, 1 девочка 15 лет и 7 мальчиков от 11 до 16 лет
1 летальный случай от вируса (всего 5233)
17 госпитализированных больных коронавирусом 16 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
38 преодолели коронавирус (всего 209379)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (34), Днепровском (14) и в Дарницком и Оболонском (по 11).
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