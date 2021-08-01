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Новости День Независимости
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Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости

Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости

В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда"", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули: "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении саммита инаугурации Крымской платформы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группу Green Grey убрали из программы концерта ко Дню Независимости: В ОП причиной назвали некорректные высказывания музыкантов о языковом законе

День Независимости (1196) Зеленский (20202) Кулеба Дмитрий (2880) Елена Зеленская (222) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+37
...фублин
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 3846
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01.08.2021 14:57
+33
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 792
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01.08.2021 15:02
+33
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5140
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01.08.2021 15:08
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...фублин
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 3846
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01.08.2021 14:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WLt7h5w01UI

Вілла зеленських в Італії, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму.
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01.08.2021 15:01 Ответить
п.с. бизнес ленки зеленской рекламируется на тв-каналах в рашке.. в прайм-тайм))
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01.08.2021 15:02 Ответить
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8923
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01.08.2021 15:41 Ответить
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7363
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01.08.2021 20:30 Ответить
Нет , в косоворотках с тюбитейками
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01.08.2021 15:39 Ответить
Ну наконец то!!! Я так долго этого события ждал...
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01.08.2021 14:58 Ответить
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 763
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01.08.2021 21:28 Ответить
...новой президентской награды "Национальная легенда"" - Чаус вполне достоин
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01.08.2021 14:58 Ответить
Сам ..біл Національна легенда. Тільки не тієї нації.
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01.08.2021 16:10 Ответить
Хоть одна хорошая новость сегодня.
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01.08.2021 14:58 Ответить
Сколько радости, а ведь ещё не назвали номинантов награды😄
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01.08.2021 15:00 Ответить
І що "хорошого" в цій новині?
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01.08.2021 15:01 Ответить
зебилы почувствуют очередную порцию "благодати" в зомбоящике))
теперь - о том как весело зеленские проводят время на распиле средств на празднование))
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01.08.2021 15:05 Ответить
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5150
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01.08.2021 16:01 Ответить
По такому случаю надо бы выгулять Чауса Хрещатиком. А в конце - мороженое из Макдональдс.
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01.08.2021 14:59 Ответить
перывй ледь и первый ледь
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01.08.2021 14:59 Ответить
ой...и меня натолкнули на анаграмму )))
первый ледь и пять с половиной ледь-ледь ))))
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01.08.2021 16:52 Ответить
На день ВДВ? Совпадение?
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01.08.2021 14:59 Ответить
Шо такое это ВДВ?
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01.08.2021 15:00 Ответить
Значит опять будет купаться в фонтане.
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01.08.2021 15:56 Ответить
Нє думаю...)))
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01.08.2021 21:47 Ответить
Презентация, значит. Можэ одетого Чауса покажут, в конце-концов?! Тем более, новую награду президентскую представят: "Национальная легенда". Как раз, Чаус подходит, для первого лауреата.
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01.08.2021 15:00 Ответить
Хотели видеть мальчика в трусиках? Получите.
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01.08.2021 15:57 Ответить
На цей раз будуть не тільки в косоворотках а і у лаптях та кокошніках? А балалайки візьмуть?
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01.08.2021 15:00 Ответить
Ні! В трусах та тєльніку!
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01.08.2021 15:05 Ответить
Рояль уже тянуть,Сопля віагру ковтає.Вистава для 73 процентних.
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01.08.2021 15:32 Ответить
Слова "чета" и "первая леди" просто умиляют. Новости светской жизни коронованных особ вызывают воодушевление...Чтобы мы делали ежели бы они не соизволили? Пропали совсем бы.....
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01.08.2021 15:01 Ответить
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 792
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01.08.2021 15:02 Ответить
Какие клавиши. Клавиши - это Данилюк, Богдан и Ко. 73% - это пыль на клавишах того рояля)))
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01.08.2021 15:13 Ответить
Пыль с клавиш, которая прилипла к инструменту и до сих пор готова за него голосовать?
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01.08.2021 15:38 Ответить
Навіщо брехати, ще й за мародерські гроші? Голосували люди не за Зє, а проти його суперника.
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01.08.2021 16:03 Ответить
Покажи мне в избирательном бюллетене графу "против".
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01.08.2021 16:05 Ответить
Лучше стало?
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01.08.2021 17:39 Ответить
Іван, для чого ти черговий раз всіх інформуєш, що ти йолоп?
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01.08.2021 20:23 Ответить
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3418
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01.08.2021 20:23 Ответить
отрыгни ванюша щи...!
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01.08.2021 22:31 Ответить
Йо моє. І що?
"Вілла зеленських, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму. "
https://www.youtube.com/watch?v=WLt7h5w01UI


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01.08.2021 15:06 Ответить
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5140
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01.08.2021 15:08 Ответить
Зеленин В. "Как нам реорганизовать Рабкрин"
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01.08.2021 16:51 Ответить
Пусть объявят с трибуны, что можно без проблем отключиться от центрального отопления.
И Ахметов с Фирташем перестанут гнобить стоимостью тепла всю страну.
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01.08.2021 15:10 Ответить
Свадебный президент.
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01.08.2021 15:11 Ответить
А можна без усіх тих презентацій ?
Не хочу зайвий раз бачити цю чету.
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01.08.2021 15:12 Ответить
и просто - нафига??? шо за анонсы??? хватит презентации по делу об убийстве Шеремета...
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01.08.2021 16:58 Ответить
толи жара - но бегло прочитал черти зеленских..перечитал... походу первый раз было правильно!
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01.08.2021 15:15 Ответить
Мені дуже подобається прямий автоматичний переклад з російської на українську:"пара Зєлєнскіх" 😊 Наче пара чобіт. 😁 І має недоречний вигляд "подружжя Зєлєнскіх". Саме для цієї пари.
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01.08.2021 15:21 Ответить
Там пара валянок. -є саме воно.
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01.08.2021 21:56 Ответить
Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 5425
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01.08.2021 15:22 Ответить
Какое отношение имеет ЗЮ ишак к независимости?
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01.08.2021 15:23 Ответить
Вовчик, ты куда заховал Чауса, отдай его НАБУ, шутник.
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01.08.2021 15:30 Ответить
У чаВуса вже криша від цих подій поїхала, він вже сам не розумє шо зним роблять...
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01.08.2021 15:34 Ответить
Що ви до нього,так ласкаво Вовчик,він що для вас товариш? Пишіть просто Вован.
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01.08.2021 15:35 Ответить
Вы слышите, как автор текста лизнул? Чєта, мля...
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01.08.2021 15:33 Ответить
И непременно с безбарьерностью! Непременно!
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01.08.2021 15:38 Ответить
кацапська шмаркля і кончена сепарша ...... до незалежності України ..... сюр якийся ....
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01.08.2021 15:44 Ответить
(К)Шапітолій готує програму до Дня Незалежності? Pagliacci.
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01.08.2021 15:49 Ответить
Пускай зе-***** в последний раз публично выгуляет своего петушка. Ведь совсем скоро, эта картавая тварь пойдет хавать зону за тот много миллиардный вред, который оно нансес Украине!
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01.08.2021 15:55 Ответить
Все від нас залежить.
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01.08.2021 15:59 Ответить
Від вас, сук, залежало, коли ви його препіздентом зробили, а тепер просто мовчки жуй своє гімно, придурку.
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01.08.2021 17:20 Ответить
Криворізьки рагулі, а не чета.
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01.08.2021 15:55 Ответить
а як же шмандєль?
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01.08.2021 15:57 Ответить
ее теперь (может для виду))) дерьмак танцует ))))
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01.08.2021 16:59 Ответить
Що Зєля прийшов Україну не розбудовувати, а ліквідовувати, стало зрозуміло ще восени 2019го. За два роки це зрозуміли навіть останні дебільні дебіли. Але ми в мережах продовжуєм когось агітувати проти Зєлі і показувати - яке воно брехливе, шкідливе та воровкувате. Час вже давно починати широку дискусію: хто, якщо не Зєля? Хто натомість? Скільки б ми не скиглили, Зєля буде відчувати себе затишно на чолі держави та красти в два рила, якщо в нього не буде альтернативи, якщо українці не узгодять когось одного натомість, не дійдуть консенсусу, не знайдуть компромісну, нормальну заміну. Заміну і обов'язково з оголошеною командою на ключові посади, названими першими кроками і рішеннями та підписаним суспільним договором. Тоді не потрібно буде Зєлю критикувати, бо він сам щезне і ми отримаєм нарешті вперше за 30 років нормальну владу.
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01.08.2021 15:58 Ответить
Кхе-кхе.
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01.08.2021 16:02 Ответить
Та щось сумніваюся, Іване, що українці дійдуть консенсусу щодо Неї. Навряд чи Вона стане компромісною владою, Іване.
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01.08.2021 16:25 Ответить
Пан не сприймає Зеркаль?
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01.08.2021 17:22 Ответить
Нехай Зеркаль, аби не Юлька...
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01.08.2021 20:26 Ответить
саме так!
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01.08.2021 16:47 Ответить
То було зрозуміло значно раніше, ще весною, ще ДО виборів, але придурки в угарі "абинебарига" йшли і голосували. От і наголосували, придурки.
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01.08.2021 17:23 Ответить
Ой! Та припиняйте вже впихувати невпихуєме! і Йому перекажіть. Ну не буде Лідер антиретингів Лідером країни НІКОЛИ!.
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01.08.2021 19:04 Ответить
Придурку, в бюлетні було 39 (тридцять дев`ять!) прізвищ, але ж дебіли вибрали... То є раз. І друге, а ЗВІДКИ ті антирейтинги взялись, до дебіла так і не дійде?
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01.08.2021 19:28 Ответить
Як звідки? З штучних казанів, з зрадницької кадрової політики, з вибухів численних військових арсеналів... Перелік можна робити без кінця. Зокрема ціла ботоферма тролів, що створена для впливу на суспільну думку, спотворення її.
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01.08.2021 20:30 Ответить
Безнадійно то в тебе, Івасику, безнадійно...
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01.08.2021 21:30 Ответить
ты опять укуренный?))
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01.08.2021 18:10 Ответить
Выражение "чета Зеленских" нормальным людям режет слух, а его лохторан (от таких оборотов) вводит в транс!
Пишите проще: "Ленка и Вовка" - всем сразу понятно об ком речь.....
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01.08.2021 16:03 Ответить
Чем зебилы удивят в этом году?
Гимном в исполнении МоргенШвайна?
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01.08.2021 16:05 Ответить
возможно Лепса споет -"Уходи красиво,,,"???хз
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01.08.2021 16:20 Ответить
Краще Шнура -"Ехай на хмуй".
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01.08.2021 16:27 Ответить
Не хочемо свята від песиголовця бєні з його одоробалами:найбільше свято-ідіть геть нах разом з совєтніками,лобістами,партіями,міністрами,спікерами....а головне одобробло-хай більше не вилазить і страмить цілу країну.
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01.08.2021 16:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM он ещё танцует?
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01.08.2021 16:56 Ответить
Агась, танцює. Щаз як запойоть, пля!
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01.08.2021 22:08 Ответить
а кстати ил не кстати... чета... та просто преЗЕ поздравил Воздушные Силы ВСУ ????
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01.08.2021 17:05 Ответить
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6941

....
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01.08.2021 17:06 Ответить
суки, сидите дома, не позорьте страну
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01.08.2021 18:08 Ответить
Чета Зеленских

А Ленка здесь уже причем? Муж -то где?
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01.08.2021 18:43 Ответить
Очередные гастроли преЗЕдента.
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01.08.2021 19:03 Ответить
Не називайте посібницю терористів "першою леді"!
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01.08.2021 20:12 Ответить
Собаче лайно эта семейка
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01.08.2021 20:19 Ответить
В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Источник: https://censor.net/ru/n3280256

БУДУ НЕ ПРОТИ ЯК ЩО ВОНИ ЗІГРАЮТЬ РОЛЬ ЧЄТИ ЧАУШЕСКУ,
ХАЙ ЗРОБЛЯТЬ СВЯТО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9927
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01.08.2021 23:50 Ответить
Подружжя Зеленських 2 серпня візьме участь у презентації заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3760
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01.08.2021 23:50 Ответить
ленка и вовка будут скакать с Веркой Пердючкой, достойная компания
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02.08.2021 00:49 Ответить
 
 