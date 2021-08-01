Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости
В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда"", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули: "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении саммита инаугурации Крымской платформы".
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Вілла зеленських в Італії, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму.
теперь - о том как весело зеленские проводят время на распиле средств на празднование))
первый ледь и пять с половиной ледь-ледь ))))
"Вілла зеленських, візит МВФ, аграрії рано раділи. Новиноньки з українського політикуму. "
https://www.youtube.com/watch?v=WLt7h5w01UI
И Ахметов с Фирташем перестанут гнобить стоимостью тепла всю страну.
Не хочу зайвий раз бачити цю чету.
(К)Шапітолій готує програму до Дня Незалежності? Pagliacci.
Пишите проще: "Ленка и Вовка" - всем сразу понятно об ком речь.....
Гимном в исполнении МоргенШвайна?
....
А Ленка здесь уже причем? Муж -то где?
БУДУ НЕ ПРОТИ ЯК ЩО ВОНИ ЗІГРАЮТЬ РОЛЬ ЧЄТИ ЧАУШЕСКУ,
ХАЙ ЗРОБЛЯТЬ СВЯТО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ