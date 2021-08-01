Чета Зеленских 2 августа примет участие в презентации мероприятий ко Дню Независимости

В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда"", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули: "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении саммита инаугурации Крымской платформы".

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