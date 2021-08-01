Главный тренер сборной Украины Шевченко: Сегодня истек мой контракт с УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что сегодня у него истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020": Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной и болельщиков

Как передает УНИАН Глава комитета Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что не знает, покидает ли Андрей Шевченко пост главного тренера Украины.

"Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", - также отметил Маркевич.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский также не стал комментировать информацию:

"Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю".

Он также отметил, что "не уполномочен комментировать" информацию о том, что контракт тренера был рассчитан до конца 2022 года.