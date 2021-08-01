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Главный тренер сборной Украины Шевченко: Сегодня истек мой контракт с УАФ

Главный тренер сборной Украины Шевченко: Сегодня истек мой контракт с УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сообщил, что сегодня у него истек контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину!"

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Как передает УНИАН Глава комитета Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что не знает, покидает ли Андрей Шевченко пост главного тренера Украины.

"Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", - также отметил Маркевич.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский также не стал комментировать информацию: 

"Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю".

Он также отметил, что "не уполномочен комментировать" информацию о том, что контракт тренера был рассчитан до конца 2022 года.

сборная по футболу (296) тренер (56) Шевченко Андрей футболист (47)


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Топ комментарии
+21
Лысый у них оказался самым умным - не идёт ни на какие должности. Чует, чем может закончится.
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01.08.2021 15:24
+18
Ну теперь назначьте тренером какого нить очередного клоуна из квартала...лысого например...😀
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01.08.2021 15:20
+15
А за что спасибо?
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01.08.2021 15:20
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уаф ни нужна ни сборная ни клубы-павелка мелкий мошенник
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01.08.2021 19:08 Ответить
Маркевича тренером збірної!
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01.08.2021 17:16 Ответить
у збірній занадто мало бразильців для Маркевича.
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01.08.2021 19:08 Ответить
ШЕВЧЕНКО, ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛИСТ И НИКУДЫШНИЙ ТРЕНЕР!!
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01.08.2021 17:39 Ответить
ребров перелогинься
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01.08.2021 20:29 Ответить
а по моему именно при Шевченко украинская сборная заиграла в современный футбол. Я даже не поверил что наши так умеют играть... Да и результаты первой команды под управлением Шевченко весьма неплохие.
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01.08.2021 18:00 Ответить
Дележ денег выданных футболистам-Сборникам от УЕФА в конторе УАФ(Рога и Копыта) напомнил мне знаменитую сцену из Золотого Теленка-Паниковский (Маркевич)-Остап Ибрагимович(Павелко)-Ну когда мы будем делить наши деньги? Шура Балаганов (Протасов)- А Козленичу (Шевченко)? Ответ Маркевича -Какой Шевченко-не знаю никакого Шевченко?-Делим на троих Павелко -нет -все эти деньги завтра будут возвращены их законному владельцу -товарищу Корейко (Ахметову) -Все эти жулики -В шоке
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01.08.2021 19:12 Ответить
Треба Петракова головним тренером призначати.
Хто забув - Петраков з U20 виграв Чемпіонат Світу 2019
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01.08.2021 19:28 Ответить
Скатертью дорога!...
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01.08.2021 20:05 Ответить
лучший ученик Лобановского
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01.08.2021 20:28 Ответить
Сборная под руководством Шевченко удивила.
И результатом и качеством игры, если это можно назвать игрой.
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01.08.2021 21:26 Ответить
А чё, нормально отстрелялись на этом ЧМ. Молодцы.
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01.08.2021 21:55 Ответить
Думаю вспливе десь в Італії або Англії, там як жінка скаже.
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02.08.2021 12:51 Ответить
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