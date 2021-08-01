"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец
Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что выяснил место пребывания своего подзащитного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Телеграм-канале.
Вчера он писал, что Чауса нет ни в отделениях, ни в госпитале СБУ.
"Сегодня поиски оказались более результативными.
Николай Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна.
Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти.
Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос.
Пока на этом все, а мы с коллегами займемся подготовкой всех необходимых документов", - сообщил Кравец.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не может....
Омельченко розкриттям подробиць операції "спойлерує" белінгкота )) А насправді погоджуюсь з ним - кіношку покажуть тоді й у ній буде стільки рівно, на скільки буде Заходом!!! визначена політична доцільність!
https://www.youtube.com/watch?v=5KS2f3qxqSI&t=13s
акапелло
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.
Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска
11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.
6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
Несмотря на больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко
Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.
Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe