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"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что выяснил место пребывания своего подзащитного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Телеграм-канале

Вчера он писал, что Чауса нет ни в отделениях, ни в госпитале СБУ.

"Сегодня поиски оказались более результативными.

Николай Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна.

Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Очевидно, что такое откровенное нарушение закона делается по прямому приказу Зеленского", - Бутусов о ситуации с Чаусом

Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос.

Пока на этом все, а мы с коллегами займемся подготовкой всех необходимых документов", - сообщил Кравец.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Также читайте: СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

СБУ (19847) Чаус Николай (329)


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Топ комментарии
+68
"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 4221
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01.08.2021 15:52
+63
"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 8377
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01.08.2021 15:49
+38
"Николай Чаус найден. Он не является пока задержанным и находится под защитой СБУ", - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 5118
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01.08.2021 16:01
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Страница 3 из 3
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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01.08.2021 20:35 Ответить
По ходу у Чауса,в трусах, був злиток золота от і відкупився😅
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01.08.2021 20:50 Ответить
у мене складається враження, що у Чауса просто криша поїхала від цього всього.
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01.08.2021 21:32 Ответить
Дах поїхав у 73% громадян.
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01.08.2021 22:26 Ответить
И сосут конкретно, аж пердаки горят😃
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02.08.2021 11:09 Ответить
консерватор чавес это только маленький эпизод в одном из преступлений мыролюбного реформиста.
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01.08.2021 22:10 Ответить
Яке ж ти тупе! І за що тобі Подоляк платить?!!!
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02.08.2021 07:13 Ответить
я видимо тупой ... этого персонажа задержали за взятку 150к уе ..рас .оно пропало 2 ..3 нашлось и ? тее его не садить а награждать шоле* зе ********* простите за мат
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01.08.2021 22:43 Ответить
ну шо вы всё дэньгы-дэнгы..... от жены он бегает она храпит как лошадь мужыг выспаться
не может....
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02.08.2021 07:09 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 #ПРЯМИЙ Річниця зриву спецоперації по «вагнерівцям»: інтерв'ю з Григорієм Омельченком

Омельченко розкриттям подробиць операції "спойлерує" белінгкота )) А насправді погоджуюсь з ним - кіношку покажуть тоді й у ній буде стільки рівно, на скільки буде Заходом!!! визначена політична доцільність!
https://www.youtube.com/watch?v=5KS2f3qxqSI&t=13s
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01.08.2021 22:46 Ответить
Чи більше розповісь "кіт Грозєва" чи вже розповів Омельченко на Прямому а ще більше на сайті АРГУМЕНТ - поживемо- побачимо...
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01.08.2021 22:48 Ответить
я обычно молчу.. но блин это выступление квартета жаб на делегации гадюк
акапелло
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01.08.2021 22:48 Ответить
дааа, жаль что сбу так рьяно защищает только взяточников и казнокрадов, а не простых граждан..., например, вот взяли человека ни за что ни про что, потому что президент так сказал..., а его сбу раз, и под защиту, не трожь, сначала докажите..., но нет, граждане, это фантастика...
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01.08.2021 23:38 Ответить
Но то, что зеублюдки подсадили Чауса на наркоту ОЧЕВИДНО !
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02.08.2021 00:39 Ответить
фсбу на защите бандюков ...
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02.08.2021 00:51 Ответить
ФСБ(у) остаточно підтвердила, що у них пряме завдання - захищати казнокрадів України, а не саму Україну! РОЗІГНАТИ ФСБ(у)!!!
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02.08.2021 01:38 Ответить
Чаус Шрёдингера ))))
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02.08.2021 06:17 Ответить
ну шо там новенького? уже пора бежать в Молдову.....
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02.08.2021 07:01 Ответить
СБУ теперь всех продажных судей будет брать под свою защиту..!?
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02.08.2021 08:40 Ответить
скорее бы он уже востановился и получил компенсацию. ждём и верим!
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02.08.2021 09:19 Ответить
Да прибейте этого мальчика в трусиках на дверь ОПы зеледента уже наконец-то. А то уже недалеко до разборок между спецслужбами в стиле 90х.
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02.08.2021 09:21 Ответить
Получается мёртвый он опасней чем живой,поэтому и возят в багажнике второй год.
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02.08.2021 09:49 Ответить
Живым он опасен только самому себе.
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02.08.2021 09:56 Ответить
А на груди плакатик "В моей смерти прошу винить Порошенко!"
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02.08.2021 09:57 Ответить
А это реалистичный вариант. И обнаружатся подробные документы неизвестн6ого автора, (предположительно авторства Чауса), где подробно будут еще раз написаны все фейки о торговле на крови.
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02.08.2021 10:03 Ответить
Вас двое,Чаусу это тоже кажется.
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02.08.2021 10:09 Ответить
Чаус бежал из Украины в Беларусь, а уже потом в Крым
ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ 2016
Об этом УП сообщили высокопоставленные источники в САП.

Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, так как пересечение границы может стать основанием для международного розыска

11 августа судьи Чаусу сообщено о подозрении в получении взятки.
6 сентября http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/6/7119746/ Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.
Роман Кравец, Татьяна Кусок, Украинская правда
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/09/9/7120075/
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02.08.2021 11:27 Ответить
ДНЛО КОРБАНА
Несмотря на больничный, который, по словам его адвоката, должен был длиться до Нового года, в конце декабря 2015 года Чаус провел 36-часовое заседание по делу тогдашнего соратника олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.
К тому времени Коломойского уже уволили с должности главы Днепровской облгосадминистрации, и он конфликтовал с командой президента Петра Порошенко
Корбана обвиняли по четырем статьям: похищение людей, расхищение имущества, руководство организованной преступной группой и присвоение средств в особо крупных размерах.
Справка
Конфликт, который разгорелся в марте 2015 года и привел к отставке Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА.
Причины: Коломойский не хотел отдавать контроль над госпредприятиями «Укртранснафта» и «Укрнафта»; существование добробатов, близких к Коломойскому.

Последней каплей стало УБИЙСТВО СОТРУДНИКА СБУ ВИКТОРА МАНДЗИКА ЧЛЕНОМ «ПРАВОГО СЕКТОРА», БЛИЗКИМ К КОЛОМОЙСКОМУ.
https://babel.ua/ru/texts/61998-sudyu-nikolaya-chausa-vykrali-v-moldove-kto-eto-sdelal-i-zachem-nikto-ne-znaet-no-vse-stroyat-dogadki-my-tozhe
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02.08.2021 11:36 Ответить
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