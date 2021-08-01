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Новости
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Иностранные инвесторы в ВИЭ не получили сигнал от ОП по выплате накопленных долгов, - Гончаренко

Иностранные инвесторы в ВИЭ не получили сигнал от ОП по выплате накопленных долгов, - Гончаренко

Иностранные инвесторы в сектор возобновляемой энергетики Украины не получили сигнал от Офиса Президента по выплате накопленных долгов и решении кризиса в отрасли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко.

Он сообщил, что после его обращения Офис президента предложил Кабмину и финансовому Комитету Рады внимательно рассмотреть развитие возобновляемой энергетики и государственное регулирование рынка электрической энергии

"Уже готовится Интегрированный план борьбы с изменением климата и развития энергетики до 2030 года, а в ВР зарегистрирован законопроект, который должен законодательно урегулировать деятельность по накоплению энергии", - сказал Гончаренко.

При этом он отметил, что ответа на вопрос по выплате долгов в секторе "зеленой" енрегетики ОП решил избежать.

"Что касается корректировки тарифа на передачу электроэнергии, в ответе говорится, что по информации НКРЭКУ, это будет сделано с учетом плановой проверки "Укрэнерго". Так же и нет четкого ответа относительно государственных гарантий для содействия привлечению кредитов для "Укрэнерго"", - пояснил нардеп.

"Будем следить за тем, станет ли Кабмин "более внимательно рассматривать" вопрос "зеленой" энергетики. Для начала, стоит начать выполнять обязательства перед инвесторами!", - добавил Гончаренко.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что возможное использование акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали по меньшей мере 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тынного Офис Президента Украины заставляет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля постоянно ухудшать условия ведения бизнеса для иностранных и внутренних инвесторов в возобновляемую энергетику.

Автор: 

Гончаренко (535) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+7
Справедливості ради треба сказати, що винними в цих "зелених тарифах" та скандалах з ними пов*язаними, є не тільки ЗЕлупи, а і соєва команда. Адже саме при їхній владі все це почалось.
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01.08.2021 16:21
+4
ППЦ а з какого перепугу "инвесторы" не должны платить налоги?
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01.08.2021 16:18
+4
И при Порохе ввели акцизный сбор на и так дорогую зеленую энергию, затрудняющую ее конкуренцию на рынке? Или при Порохе начали строить эти электростанции? Определитесь, что именно началось. Или вообще это Эдиссон виноват со своей лампочкой накаливания, для которой необходимо электричество?
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01.08.2021 16:36
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Правила форума Совет форумчан
ППЦ а з какого перепугу "инвесторы" не должны платить налоги?
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01.08.2021 16:18 Ответить
можно мне плз германских поставщиков электроэнергии?
я согласен платить за нее по германским ценам
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01.08.2021 16:18 Ответить
Справедливості ради треба сказати, що винними в цих "зелених тарифах" та скандалах з ними пов*язаними, є не тільки ЗЕлупи, а і соєва команда. Адже саме при їхній владі все це почалось.
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01.08.2021 16:21 Ответить
виноватипапэрэдники
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01.08.2021 16:23 Ответить
Зек прийняв потрібні закони для Стоматолога і Клюєва. Але при ньому виробництво складало лише 1%. А от при Петрі Олексійовичу набрало апоксаліптичних оборотів. Хто положив бабло в офшори -це тайна нєвєдомая.
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01.08.2021 17:09 Ответить
И при Порохе ввели акцизный сбор на и так дорогую зеленую энергию, затрудняющую ее конкуренцию на рынке? Или при Порохе начали строить эти электростанции? Определитесь, что именно началось. Или вообще это Эдиссон виноват со своей лампочкой накаливания, для которой необходимо электричество?
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01.08.2021 16:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/353824 - " Адже саме при їхній владі все це почалось."

А може для початку треба повернутися у 2009 рік та почитати закон від прем'єра кабміну (Тимошенко Ю.В.) від 01.04.2009 № 1220-VI ?

Іноземні інвестори у ВДЕ не отримали сигналу від ОП щодо виплати накопичених боргів, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4328
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01.08.2021 17:01 Ответить
новый оборот в фене базарных кидал - "иностранные инвесторы"
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01.08.2021 16:25 Ответить
Зеленая энергетика, это когда вырубают зеленые насаждения, ставят муляжи солнечных батарей, продают энергию атомных станций, а разницу делят?
А в чем долги, кто им еще должен?
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01.08.2021 16:30 Ответить
младорегионал гончаренко в доле наверняка раз подгавкивает каджый раз на эту тему....
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01.08.2021 16:32 Ответить
С удовольствием понаблюдаю как суд этих "инвесторов" пошлёт. Стервятники.
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01.08.2021 16:39 Ответить
Шмаркля на уступки не пойдёт. Он думает, так прижимает Порошенко. А тому как то всё-равно, он откаты за это уже поимел.
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01.08.2021 16:44 Ответить
Классическая дилемма по Ильфу и Петрову - "деньги вечером, стулья утром" .
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01.08.2021 16:53 Ответить
Іноземні інвестори у ВДЕ не отримали сигналу від ОП щодо виплати накопичених боргів, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7920
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01.08.2021 17:22 Ответить
Здесь уже год требует от Шмыгаля назвать стоимость своих страданий от зелёной энергетики Иван Петрович Сидоров. Платит он за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. Но сколько в 336 грн платы за зелёную энергетику ему не ведомо. А денежная неизвестность для Ивана Петровича Сидорова , счетовода по призванию, хуже всего. Но Шмыгаль молчит.
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01.08.2021 18:16 Ответить
Чому досі ці шаромижники не були послані на йух разом зі своєю зеленою енергетикою?
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01.08.2021 18:31 Ответить
Ахметов уже у нас иностранный инвестор? Ах, да, у него же недвижимость во Франции а видимо и двойное гражданство есть и не одно. И во что же Гудок инвестировал? В китайские панели, немецкое оборудование и польские провода. И все ето за льготные кредиты которые мы собрались и щедро Гудку подарили.
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01.08.2021 22:07 Ответить
Что то Украина такая плохая ничего не платит только етих *зельоных* поганой метлой отсюда не выгонишь. Видимо больше нигде в мире нет такой шары и лохов которые платят в 10 раз дороже рынка. Почему они здесь сидят? Ведь в Украине нет ни океанских прибрежных ветров ни солнца. Скорее наоборот, Украина не выгодная страна для таких видов енергии. Потому что средняя скорость ветра у нас 3м/с вместо положенных 9-11м/с для нормальной работы ветрогенератора. Так же у нас солнечных дней меньше чем пасмурных. У нас правда с бюджета воровать хорошо и не опасно и люди покорные не как в Европе, не выйдут на улицы даже если в 100 раз им тарифы поднять. Вот ето и манит етих *инвесторов*.
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01.08.2021 22:27 Ответить
 
 