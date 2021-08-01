Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей, - Шмыгаль
Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно "Бельгика".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 августа в Facebook проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Согласно договоренностям, бельгийская сторона бесплатно передаст нам исследовательское судно "Бельгика" с уникальным встроенным оборудованием", – написал глава правительства.
Он отметил, что договоренности достигнуты в рамках подписанного на уходящей неделе меморандума о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.
"Это позволит усилить экологический мониторинг морей и осуществлять независимый мониторинг рыбных запасов, геологическую разведку морского дна и тому подобное. Бельгия также пригласит украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море", – объяснил Шмыгаль пользу от судна.
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уточняли, что "Бельгика" построена в 1984 году, "но на ходу". Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. Имеет, в частности, высокоточный эхолот.
В ведомстве подчеркнули, что у Украины не было на ходу ни одного исследовательского судна.
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Мнения / Технологии 01-авг, 07:049 454 0
Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон Маск?
Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.
Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно.
Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".
После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели.
Двигатели удалось выключить только после того, как они сожгли все топливо.
С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль "Звезда".
А потом подключился и "Прогресс". Чтобы противостоять российской "Науке". Бессмысленной и беспощадной.
Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?
В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, МКС развернуло на сорок пять градусов.
NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.
Модуль, бл*дь, "НАУКА". Карл.
Я их просто обожаю.
Аркадий Бабченко
Оце вялікая супердяржава расєя?
мацкальщина - одним словом.
Справа в тому, що Бельгія не в стані війни. Так що про "позор", ти на расєю адресуй.
и по численности населения 11,46 миллиона (2019 г.)
а вот с производительностью канечна - дело-швах по сравнению
Последняя научная кампания была проведена на «старом» НИС «Бельгика» в конце марта 2021 года. После более чем 37-летней эксплуатации пришло время замены корабля. С этой целью федеральное правительство Бельгии решило построить новое современное исследовательское судно.
ХарактеристикиДлина: 71,40 мШирина: 16.80мОсадка: 4.80 m
Автономность: 30 суток
Количество дней в море: примерно 300 дней в году
Вместимость для ученых и экипажа: 28 + 12
Многоцелевое исследовательское судно: рыболовство, геология, химия, биология, океанография и т. Д.
Район исследования: 80 ° северной широты (Шпицберген) и 28 ° северной широты, ограничен на западе Срединно-Атлантическим хребтом, а на востоке - 36 ° восточной долготы, включая Средиземное море.
Возможность использования АНПА (автономных подводных аппаратов), ROV (аппаратов с дистанционным управлением), треног, буев и другого научного оборудования для вывода в море.
Возможность проводить исследования на глубине до 5000 м.
Класс динамического позиционирования 2Акустически бесшумный (DNV-GL Silent R)Класс ледовой арматуры ICE-1C2 дропкила
Лабораторное пространство (> 400 м²): 5 сухих лабораторий, 3 влажных лаборатории, одна комната для координации научных исследований и сбора данных.
Место для контейнеров (7 контейнеров ISO20).
Гораздо важнее проследить, что бы зеленые мародеры не превратили это судно в металлолом и потом в кэш на своих офшорных счетах.
Бельгия предоставит корабли.