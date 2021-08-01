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Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей, - Шмыгаль

Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей, - Шмыгаль

Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно "Бельгика".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 августа в Facebook проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Согласно договоренностям, бельгийская сторона бесплатно передаст нам исследовательское судно "Бельгика" с уникальным встроенным оборудованием", – написал глава правительства.

Он отметил, что договоренности достигнуты в рамках подписанного на уходящей неделе меморандума о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.

"Это позволит усилить экологический мониторинг морей и осуществлять независимый мониторинг рыбных запасов, геологическую разведку морского дна и тому подобное. Бельгия также пригласит украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море", – объяснил Шмыгаль пользу от судна.

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В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уточняли, что "Бельгика" построена в 1984 году, "но на ходу". Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. Имеет, в частности, высокоточный эхолот.

В ведомстве подчеркнули, что у Украины не было на ходу ни одного исследовательского судна.

Автор: 

Бельгия (389) корабль (2037) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+6
Такие определения родом из "славного прошлого"....Державу не размер определяет ,а качество жизни и культура народа. Желание соседа поддержать и помочь -это дорогого стоит! "ВЯЛИКАЯ РАСЕЯ " нам помогла ножом в спину и мы ей это не забудем!
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01.08.2021 17:10
+5
Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон Маск?
Мнения / Технологии 01-авг, 07:049 454 0
Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон Маск?

Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.

Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно.

Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".

После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели.

Двигатели удалось выключить только после того, как они сожгли все топливо.

С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль "Звезда".

А потом подключился и "Прогресс". Чтобы противостоять российской "Науке". Бессмысленной и беспощадной.

Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, МКС развернуло на сорок пять градусов.

NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.

Модуль, бл*дь, "НАУКА". Карл.

Я их просто обожаю.
Аркадий Бабченко
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01.08.2021 16:40
+5
Мозги у тебя ватника рапсовые.
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01.08.2021 17:00
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Правила форума Совет форумчан
Загрузите его по самые верха подсолнечным маслом !!! В Украине катастрофа с постным маслом !!! Попало масло ! А то, что осталось - цена доходит до 70 гр. за литр !!!
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01.08.2021 16:35 Ответить
Вы когда в магазине были? Вчера по 40 покупал.
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01.08.2021 16:42 Ответить
Сьогодні купував за 46 гривен.
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01.08.2021 16:48 Ответить
400 мл?
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01.08.2021 16:52 Ответить
Маса нетто: 847 g (r) Об'єм 0.92 L (л)
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01.08.2021 16:54 Ответить
Какие 40? Или тебе на обьем и состав похер? Рапсовое?
Самое дешевое из нормальных (рекламировать не буду) в МЕТРО 300 грн 5 ЛИТРОВ
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01.08.2021 16:56 Ответить
Мозги у тебя ватника рапсовые.
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01.08.2021 17:00 Ответить
Яке рапсове. Соняшникова олія нерафінована. Цифри вище написав. Ціна 46 гр. "Соняшна".
Олія супер. Я жодного разу за 70 гр не брав. 1 кг українських помідорів, 1 кг українських огірків, 1 кг баклажанів - сьогодні на ринку за ВСЕ 64 гр.
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01.08.2021 17:00 Ответить
наглая ложь, 62 грн
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01.08.2021 17:56 Ответить
"40 грн.
В наличии
Нерафинированое подсолнечное масло 1л " Володарське Подвір'я "
Продавец ...."

"48,40 грн.

В наличии
Масло 1л подсолнечное рафинированное "OL & DI" / Масло подсолнечное рафинированное 1 л ОЛДИ"
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01.08.2021 18:11 Ответить
Вони мешканці рашкі, тому цін в Україні не знають. Це для них ШОК, такі нізькі ціни в Україні. На расєє 10 яєць 120 рупь, пляшка бадягі під назваю "олія" 200 рупь. На расєї ціни в 4 рази вище ніж в Україні, а зарплаткі на расєє в три рази нижче українських.
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01.08.2021 19:06 Ответить
чувак, ти на расіє існуєш, тому і цін в Україні не знаєш. На твоеї нємитай расєї 700мл бадягі, котра і на олію не схожа - 200 рупь. це при ваших убогіх зарплатках в 10 000 тіщ рупь
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01.08.2021 19:04 Ответить
ой, блиндер, та ты меня просто убил своим красноречием. смт. Лугини, Полісся Продукт, олія 62 грн. І ще соняшником засіяні поля і всміхаються коли їдеш вздовж дороги. Зате не всміхаються люди які заходять в магазини купувати олію. А цукор 27 грн.
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01.08.2021 19:15 Ответить
Пропало, это как в совке, из под полы и для своих. И по талонам для плебса. А масла вашего завались, хоть попу мой. Цена дело второе.
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01.08.2021 17:43 Ответить
Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон Маск?
Мнения / Технологии 01-авг, 07:049 454 0
Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон Маск?

Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.

Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно.

Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".

После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели.

Двигатели удалось выключить только после того, как они сожгли все топливо.

С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль "Звезда".

А потом подключился и "Прогресс". Чтобы противостоять российской "Науке". Бессмысленной и беспощадной.

Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, МКС развернуло на сорок пять градусов.

NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.

Модуль, бл*дь, "НАУКА". Карл.

Я их просто обожаю.
Аркадий Бабченко
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01.08.2021 16:40 Ответить


Оце вялікая супердяржава расєя?
мацкальщина - одним словом.
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01.08.2021 17:13 Ответить
Что в итоге? 20-тонный модуль пристыкован, проблемы решены собственными силами. У вас может быть будет один (!) свой спутник в конце года, если Маск согласится дать под него ракету. И где здесь смеяться?
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01.08.2021 19:37 Ответить
В итоге - ті есть кацапская тварь! Живи с єтим.......
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01.08.2021 20:49 Ответить
Після дірки в корпусі модуля і болтяри це вже не дивує, але, думаю, міжнародних колег по станції повинно налякати.
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01.08.2021 17:39 Ответить
Главное что бы кацапы его под Крымским мостом не забрали.
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01.08.2021 16:42 Ответить
для страховки загрузить его взрывчаткой... в достаточном количестве для уничтожения того незаконного моста...
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01.08.2021 16:55 Ответить
Цікаво, хто у змозі заплатити за його розтаможку.
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01.08.2021 16:45 Ответить
АвтоЄвроСила!
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01.08.2021 20:50 Ответить
В ведомстве подчеркнули, что у Украины не было на ходу ни одного исследовательского судна, это была перемога или все таки зрада?
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01.08.2021 16:50 Ответить
У этого судна возраст не менше чем у наших...просто тупо все разворовали и просрали
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01.08.2021 17:08 Ответить
А зачем ты воровал и срал?
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01.08.2021 18:17 Ответить
Инопланетяне?
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01.08.2021 20:05 Ответить
Хоть кто- нибудь скажет СПАСИБО ? Это денег не малых стоит, вот вам и запад !
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01.08.2021 16:52 Ответить
Утилизировать там тоже не малые деньги. Лучше подарить нищим.
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01.08.2021 16:57 Ответить
Бельгия, это титька тараканья по сравнению с Украиной. Но когда, пошли новости, что нам и Латвия и Литва всячески помогают, то уже ничего не удивляет- все уже давно привыкли к позору. Поэтому, шо делать?- благодарим!
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01.08.2021 17:02 Ответить
Такие определения родом из "славного прошлого"....Державу не размер определяет ,а качество жизни и культура народа. Желание соседа поддержать и помочь -это дорогого стоит! "ВЯЛИКАЯ РАСЕЯ " нам помогла ножом в спину и мы ей это не забудем!
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01.08.2021 17:10 Ответить
Я имею ввиду не размер территории, а количество граждан. И это должно играть свою важную роль, если народ непальцем сделанный. Т.к это показывает "производительность ума". Размер тер-ии, это понятно, что ерунда. Взять хотя бы Гренландию к примеру...
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01.08.2021 17:17 Ответить
Ніякого "позору" і немає. Ми Литві колючий дріт, наприклад, подарували що простіше може бути ніж виготовлення дроту.
Справа в тому, що Бельгія не в стані війни. Так що про "позор", ти на расєю адресуй.
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01.08.2021 19:11 Ответить
Мы должны им помогать, вот и весь мой посыл.
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01.08.2021 19:13 Ответить
Британия - тоже всего лишь маленький остров.. А влияние и мощь... С кем сравнишь?
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01.08.2021 20:51 Ответить
Ещё раз повторюсь, я про численность населения, а про территорию. И про разницу производительности этого населения.
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01.08.2021 21:47 Ответить
не про тер-ю.
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01.08.2021 21:48 Ответить
Ну может быть, просто как это еще понять - "Бельгия, это титька тараканья по сравнению с Украиной.",
и по численности населения 11,46 миллиона (2019 г.)
а вот с производительностью канечна - дело-швах по сравнению
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01.08.2021 22:28 Ответить
Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного й Азовського морів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1937
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01.08.2021 16:55 Ответить
Файний пароплавчик. Супер!
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01.08.2021 16:57 Ответить
Прекрасно, теперь нашт пацаны смогут ловить осьминога и крабов.
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01.08.2021 17:05 Ответить
спишут и стырят.....
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01.08.2021 17:28 Ответить
В 1979 году правительство Бельгии решило построить такое судно - RV A962 Belgica. Киль был заложен 17 октября 1983 года в «Бёльверфе» в Темзе. Корабль крестила королева Фабиола 5 июля 1984 года.

Последняя научная кампания была проведена на «старом» НИС «Бельгика» в конце марта 2021 года. После более чем 37-летней эксплуатации пришло время замены корабля. С этой целью федеральное правительство Бельгии решило построить новое современное исследовательское судно.

ХарактеристикиДлина: 71,40 мШирина: 16.80мОсадка: 4.80 m
Автономность: 30 суток
Количество дней в море: примерно 300 дней в году
Вместимость для ученых и экипажа: 28 + 12
Многоцелевое исследовательское судно: рыболовство, геология, химия, биология, океанография и т. Д.
Район исследования: 80 ° северной широты (Шпицберген) и 28 ° северной широты, ограничен на западе Срединно-Атлантическим хребтом, а на востоке - 36 ° восточной долготы, включая Средиземное море.
Возможность использования АНПА (автономных подводных аппаратов), ROV (аппаратов с дистанционным управлением), треног, буев и другого научного оборудования для вывода в море.
Возможность проводить исследования на глубине до 5000 м.
Класс динамического позиционирования 2Акустически бесшумный (DNV-GL Silent R)Класс ледовой арматуры ICE-1C2 дропкила
Лабораторное пространство (> 400 м²): 5 сухих лабораторий, 3 влажных лаборатории, одна комната для координации научных исследований и сбора данных.
Место для контейнеров (7 контейнеров ISO20).

Бельгія передасть Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного й Азовського морів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8636
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01.08.2021 18:02 Ответить
Старичoк, конечно, но еще послужит.
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01.08.2021 18:33 Ответить
Хоть что-то, что сможет попытаться отследить кацапские подлодки.
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01.08.2021 19:40 Ответить
Хотел сам в начале глянув на фото стебанутся по части возраста наугад---80г предполагал, по форме мостика капитанского, в смысле ходовая рубка---и угадал. Но брать стоит и спасибо сказать само собой---таких нет, и не было бы у нас. А самое главное что технически судно было в одних руках----причём в бельгийских!
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01.08.2021 20:37 Ответить
Конечно надо брать, даже если там ремонт назревает. Общее состояние там наверняка хорошее, ведь владелец - цивилизованное и не бедное государство. И то, что устарело по их меркам, при отсутствии у Украины даже приблизительного аналога, сразу дает очень хорошие возможности, возможны и коммерческие контракты с другими странами.
Гораздо важнее проследить, что бы зеленые мародеры не превратили это судно в металлолом и потом в кэш на своих офшорных счетах.
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01.08.2021 21:36 Ответить
Бельгия не передаст.
Бельгия предоставит корабли.
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01.08.2021 23:14 Ответить
 
 