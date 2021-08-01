Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей, - Шмыгаль

Бельгия бесплатно передаст Украине исследовательское судно "Бельгика".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 августа в Facebook проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Согласно договоренностям, бельгийская сторона бесплатно передаст нам исследовательское судно "Бельгика" с уникальным встроенным оборудованием", – написал глава правительства.



Он отметил, что договоренности достигнуты в рамках подписанного на уходящей неделе меморандума о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.



"Это позволит усилить экологический мониторинг морей и осуществлять независимый мониторинг рыбных запасов, геологическую разведку морского дна и тому подобное. Бельгия также пригласит украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море", – объяснил Шмыгаль пользу от судна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Университеты получат 59 млн евро от Евросоюза на энергоэффективность, - Шмыгаль

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уточняли, что "Бельгика" построена в 1984 году, "но на ходу". Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. Имеет, в частности, высокоточный эхолот.



В ведомстве подчеркнули, что у Украины не было на ходу ни одного исследовательского судна.



