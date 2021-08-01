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Новости
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В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП

В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП

В переговорах о допуске на оккупированные территории Донбасса специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) наметился сдвиг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 1 августа.

Речь об этом зашла в связи с вопросом, что планируется обсуждать на заседании ТКГ 26 августа.

"Обсуждать мы будем то же, что обычно. [...] А также допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Об этом сейчас идут серьезные переговоры, и произошел определенный сдвиг в этом отношении", – сказал Арестович.

Он считает, что допуск МАГАТЭ в ОРДЛО – один из двух вопросов, которые могут сдвинуться "с мертвой точки".

"Больше перспектив имеют два вопроса. Первый – допуск инспектора МАГАТЭ к ядерным объектам на временно оккупированных территориях. К нашему удивлению, россияне реально вступили в технические переговоры. Обговаривают вопросы технической имплементации визита инспектора МАГАТЭ. Эти визиты должны быть ежегодно. Они инспектируют два ядерных объекта, один в Луганске, другой в Донецке", – объяснил Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, не допуская представителей МАГАТЭ на территорию ОРДЛО, - Кравчук

Он рассказал, что сначала на просьбы допустить инспектора МАГАТЭ российские представители рекомендовали договариваться с представителями боевиков "ЛДНР".

"МАГАТЭ им говорит: "Не понимаем ситуацию, когда Украина должна разговаривать с Украиной. Давайте как-то двигайтесь". И удивительным образом они вступили в конструктивные переговоры. Посмотрим, что будет", – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, "возможны подвижки" также в вопросе мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях.

"Там под эгидой ОБСЕ создана международная группа экспертов. Сейчас идет разговор о персональном кадровом составе, о лидере – международном эксперте, который возглавит эту группу. Она должна заниматься, в частности, вопросами подтопления шахт и перспективами экологических последствий, связанных с таким подтоплением. Здесь тоже определенный осторожный конструктив наметился", – отметил Арестович.

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Автор: 

МАГАТЭ (388) Донбасс (26955) ядерная безопасность (490) ядерные отходы (65) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+9
Я ізвіняюсь.

У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 4662
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01.08.2021 18:12
+5
А вас ЗЕбіли не жмьот арестовіч?

В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 6137
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01.08.2021 18:02
+3
ну и харя у этого клоуна...
хотя - не хуже и не лучше чем у других клоунов-разводил мудрого нариту...
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01.08.2021 17:53
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ну и харя у этого клоуна...
хотя - не хуже и не лучше чем у других клоунов-разводил мудрого нариту...
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01.08.2021 17:53 Ответить
Кіоск з палІкмахерами на Троещині «Все за 30» давно зачинений, нема де укладку зробити
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01.08.2021 18:05 Ответить
Я ізвіняюсь.

У переговорах про доступ МАГАТЕ до ядерних об'єктів у ОРДЛО є зрушення, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 4662
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01.08.2021 18:12 Ответить
шо за ядерные объекты в орангутании???
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01.08.2021 17:56 Ответить
Є на Донбасі шахти де проводилися випробовування підземного ядерного вибуху. За часи України вони були доглянуті і більш-менш небезпечні. Зараз з москальською окупацією шахти закривають і ріжуть на брухт, не відкачують воду тому є дуже сильне побоювання екологічного забруднення важкою водою Азовського моря
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01.08.2021 20:59 Ответить
А вас ЗЕбіли не жмьот арестовіч?

В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 6137
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01.08.2021 18:02 Ответить
так развиваются впопучленцы аж "светятся" !
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01.08.2021 18:06 Ответить
Ну, если наш главный штирлиц говорит ,- "наметился сдвиг" ,то АЛЕКС может пить игристое.
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01.08.2021 18:14 Ответить
верить кацапу - себя не уважать
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01.08.2021 19:12 Ответить
Цим "шимпанЗЕ" мало,що Украіна фінансує бюджети цих недодержав на 1,5-2 млрд.долл.в рік,вони ще хочуть "повісити" фінансування ядерних сховищ на нас?Пояснюю офісним:" ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ ЩО КОІТЬСЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ НЕСЕ ОКУПАНТ".ОКУПАНТ,телепні,а не держава у якоі захопили територію.
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02.08.2021 08:46 Ответить
 
 