В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП

В переговорах о допуске на оккупированные территории Донбасса специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) наметился сдвиг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 1 августа.

Речь об этом зашла в связи с вопросом, что планируется обсуждать на заседании ТКГ 26 августа.



"Обсуждать мы будем то же, что обычно. [...] А также допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Об этом сейчас идут серьезные переговоры, и произошел определенный сдвиг в этом отношении", – сказал Арестович.



Он считает, что допуск МАГАТЭ в ОРДЛО – один из двух вопросов, которые могут сдвинуться "с мертвой точки".



"Больше перспектив имеют два вопроса. Первый – допуск инспектора МАГАТЭ к ядерным объектам на временно оккупированных территориях. К нашему удивлению, россияне реально вступили в технические переговоры. Обговаривают вопросы технической имплементации визита инспектора МАГАТЭ. Эти визиты должны быть ежегодно. Они инспектируют два ядерных объекта, один в Луганске, другой в Донецке", – объяснил Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, не допуская представителей МАГАТЭ на территорию ОРДЛО, - Кравчук

Он рассказал, что сначала на просьбы допустить инспектора МАГАТЭ российские представители рекомендовали договариваться с представителями боевиков "ЛДНР".



"МАГАТЭ им говорит: "Не понимаем ситуацию, когда Украина должна разговаривать с Украиной. Давайте как-то двигайтесь". И удивительным образом они вступили в конструктивные переговоры. Посмотрим, что будет", – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.



По его словам, "возможны подвижки" также в вопросе мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях.



"Там под эгидой ОБСЕ создана международная группа экспертов. Сейчас идет разговор о персональном кадровом составе, о лидере – международном эксперте, который возглавит эту группу. Она должна заниматься, в частности, вопросами подтопления шахт и перспективами экологических последствий, связанных с таким подтоплением. Здесь тоже определенный осторожный конструктив наметился", – отметил Арестович.





Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ будет разговаривать о ядерных объектах в оккупированном Крыму и на Донбассе только с Украиной