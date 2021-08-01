Россияне в Черном море постоянно провоцируют корабли НАТО первыми нанести удар, - командующий ВМС США в Европе и Африке Берк
Направляя свои военные самолеты и судна к эсминцам НАТО, Россия провоцирует военный альянс первым открыть огонь и таким образом развязать конфликт.
Об этом Business Insider заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На сегодняшний день командиры военных судов НАТО самостоятельно решают, готовится ли подлетающий самолет атаковать или нет.
"Можно утверждать, что они провоцируют нас первыми нанести удар. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", - сказал Берк.
Адмирал отметил, что российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, которые действуют в Черноморском регионе. По его словам, это делается для запугивания.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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рано или поздно так и будет!
Пусть висят десятками - кораблям они не мешают.
Каждую неделю бойни с трупами, то чечены казахов поубивают, то казахи чеченов и каждый месяц потасовка с убийствами и вертолетами и БТР-ами разнимать бойни, которые иногда продолжались по 3-5 дней.
И так постоянно. А вокруг ******* заброшенные ракетные шахты и ******* постамент с первой ракетой со стихами нашкарябаными : -"...астраханской земли,..взлетают орлы...там первой ракеты стоим обелиск..."
Как мы ненавидели эту ******* на самом деле казахскую землю, Бла.
В 1991-м вмиг разбежались - такая была "братская дружба" ...
Под своими штандартами молодой князь Московии просрал все свои войны как на Юге с турками и крымскими татарами в Азове так и на Севере шведам.
И только когда петька-1 спистил у голландцев их Нидерландский флаг, то ему пошла пруха и в войне с турками, и в войне со шведами. Причем он в первые 4 года даже не изменял расцветку голландского флага при войнах и московиты считали, что это их флаг "победы".
Но все-же у петра-сифилитика позже хватило ума переставить на флаге две полосы колера.
Кацапы все, что имеют все своровали.
Украинские метеозонды в большом количестве ?
Дроны, шныряющие туда-сюда ?
Могут тестировать лазеры с дронов - столько вариантов, что не перечислить.
"Конечно любой корабль уязвим и рашка в Чёрном море - вблизи своих портов, аэродромов и береговых батарей, - априори имеет огромное преимущество. Но кроме запугиваний вряд ли что-то предпримет, опасаясь ответного удара от Балтики до Камчатки, как было в 1855-56 годах.",
то так и задумывалось, чувак. Можешь привести какой-то не позорный пример - флаг в руки.
Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
НАТОвці:
-Вам що,хлопці, п***лєй "навішати"?
Путлербидло:
-Н-і-і, нам би хлібця...
тут главное рашке не мешать - она сама себя укусит за задницу... (Воронеж опять не спит))))
1) ВВС Украины малюет на одном самолёте звёздочки и триколор, пилоту выдают пузырёк боярышника.
2) Самолёт из п.1 подлетает к какому нибудь американскому эсминцу, красуется звёздочками и перегаром из кабины (чтоб все определили принадлежность) и делает провокацию, стреляет по кораблю, только чтоб не утопить, типа ракетой с визитками Яроша вместо боеголовки и быстро сваливает, чтоб не сбили.
3) рашка заявляет, что это всё Украина и выводит на сцену толпу фриков, которые хором врут невпопад.
4) весь мир им не верит.
5) следующий кацапский самолёт-провокатор американцы сбивают на подлёте.
6) рашкованы жгут американский флаг и давят айфоны трактором.
Нехай на декількох натовскіх на палубі влаштуют обід, звичайний такий обід моряків і транспорант на палубі - Це звичайна їжа захисників. А Чим вас кормить Х...о?
"Направляя свои военные самолеты и судна к эсминцам НАТО, Россия провоцирует военный альянс первым открыть огонь ..."
"Можно утверждать, что они провоцируют нас первыми нанести удар. Мы не собираемся делать это первыми без провокации ..."
Россия провоцирует грубо, нагло и конкретно. А вы занимаетесь словесной эквилибристикой. Как вы думаете: Что россия будет делать дальше? ...
«рашизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе… Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах».