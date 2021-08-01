Россияне в Черном море постоянно провоцируют корабли НАТО первыми нанести удар, - командующий ВМС США в Европе и Африке Берк

Направляя свои военные самолеты и судна к эсминцам НАТО, Россия провоцирует военный альянс первым открыть огонь и таким образом развязать конфликт.

Об этом Business Insider заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На сегодняшний день командиры военных судов НАТО самостоятельно решают, готовится ли подлетающий самолет атаковать или нет.

"Можно утверждать, что они провоцируют нас первыми нанести удар. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", - сказал Берк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро", - Кулеба

Адмирал отметил, что российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, которые действуют в Черноморском регионе. По его словам, это делается для запугивания.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Также читайте: Потеря секретных документов о проходе эсминца Defender в Черном море не связана со шпионажем, - Уоллес