Пойманный на взятке начальник отдела Минобороны Непота отделался штрафом 150 тыс. грн, при этом уволился и получил от государства более 300 тыс. грн

Автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, полковник Игорь Непота заключил соглашение с судом о признании виновности и получил наказание в виде штрафа 150 тыс. грн. Перед этим он уволился с ВСУ и получил от государства более 300 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, бывший начальник отдела разработки и внедрения военной символики Управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУ РСМО) Вооруженных сил Украины Игорь Непота признан виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 368 УК.

Также суд утвердил соглашение о признании виновности от 8 февраля 2021 года между прокурором и Непотой и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8850 необлагаемых минимумов доходов граждан (150 450 грн) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на один год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов

Также с полковника взыскали судебные издержки за проведение судебной трасологической экспертизы в размере 2288 грн 30 коп. и судебной технической экспертизы документов в размере 1961 грн 40 коп.

В то же время, согласно Единому госреестру деклараций, 16 июня Игорь Непота подал декларацию в связи с увольнением в запас.

При этом за период с 1 января по 8 июня 2021 года полковник получил 270 845 грн денежного обеспечения, 32641 грн компенсации за неполученное вещевое имущество, 5900 грн государственной социальной помощи и 72270 грн пенсии.

Напомним, 12 ноября 2020 года полковника Игоря Непоту задержали в кабинете при получении 100 тыс. гривен - первой части взятки.

По данным следствия, 15 октября чиновник Минобороны потребовал от владельца ООО "БОМАКС Плюс" выплатить ему 10% "отката" от будущего 4-миллионного договора. За 400 тыс. гривен полковник обещал изменить в техусловиях сплав металлов для изготовления беретных знаков, что позволит компании принять участие в тендере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-директор Института агроэкологии получил 8 лет за взятки и махинации с землей, - САП

По информации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Непота - автор приказа от 30 июня 2020 года №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", который совершенно без всяких разумных обоснований изменил Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ.

Более подробно читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Шевроны в пуху: Версия об истинном смысле приказа №238" по ссылке.