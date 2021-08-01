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Пойманный на взятке начальник отдела Минобороны Непота отделался штрафом 150 тыс. грн, при этом уволился и получил от государства более 300 тыс. грн

Пойманный на взятке начальник отдела Минобороны Непота отделался штрафом 150 тыс. грн, при этом уволился и получил от государства более 300 тыс. грн

Автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, полковник Игорь Непота заключил соглашение с судом о признании виновности и получил наказание в виде штрафа 150 тыс. грн. Перед этим он уволился с ВСУ и получил от государства более 300 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, бывший начальник отдела разработки и внедрения военной символики Управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУ РСМО) Вооруженных сил Украины Игорь Непота признан виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 368 УК.

Также суд утвердил соглашение о признании виновности от 8 февраля 2021 года между прокурором и Непотой и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8850 необлагаемых минимумов доходов граждан (150 450 грн) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на один год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный на взятке 400 тыс. грн начальник отдела Минобороны Непота - автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, - Бутусов

Также с полковника взыскали судебные издержки за проведение судебной трасологической экспертизы в размере 2288 грн 30 коп. и судебной технической экспертизы документов в размере 1961 грн 40 коп.

В то же время, согласно Единому госреестру деклараций, 16 июня Игорь Непота подал декларацию в связи с увольнением в запас.

При этом за период с 1 января по 8 июня 2021 года полковник получил 270 845 грн денежного обеспечения, 32641 грн компенсации за неполученное вещевое имущество, 5900 грн государственной социальной помощи и 72270 грн пенсии.

Напомним, 12 ноября 2020 года полковника Игоря Непоту задержали в кабинете при получении 100 тыс. гривен - первой части взятки.

По данным следствия, 15 октября чиновник Минобороны потребовал от владельца ООО "БОМАКС Плюс" выплатить ему 10% "отката" от будущего 4-миллионного договора. За 400 тыс. гривен полковник обещал изменить в техусловиях сплав металлов для изготовления беретных знаков, что позволит компании принять участие в тендере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-директор Института агроэкологии получил 8 лет за взятки и махинации с землей, - САП

По информации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Непота - автор приказа от 30 июня 2020 года №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", который совершенно без всяких разумных обоснований изменил Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ.

Более подробно читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Шевроны в пуху: Версия об истинном смысле приказа №238" по ссылке.

Автор: 

взятка (6149) Киев (25469) суд (25073) штраф (1282) Непота Игорь (2)


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Топ комментарии
+45
Я, иной раз, просто не в состоянии оценить прочитанное, с первого раза. Но! Читать второй раз- становлюсь неспособен, из-за неприятного осадка после первого раза.

В данный момент я неспособен прочитать ещё раз из-за упомянутого "соглашение с судом"(с). У меня стойкое убеждение что над нами всеми издеваются и умышленно провоцируют, уже давненько, кстати.
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01.08.2021 20:45
+32
"Феєрично !!!"
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01.08.2021 20:42
+30
Остап Бендер нервно икнул а шо так также можно было ... А я еще чтил Уголовный Кодекс....
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01.08.2021 20:44
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https://www.youtube.com/watch?v=vxX-wKCs7ow
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01.08.2021 20:41 Ответить
Затриманий на хабарі 400 тис. грн начальник відділу Міноборони Непота - автор наказу про "чорні шеврони", що дозволив вимагати хабарі з виробників на нових тендерах, - Бутусов

https://censor.net/ua/news/3230946/zatrymanyyi_na_habari_400_tys_grn_nachalnyk_viddilu_minoborony_nepota_avtor_nakazu_pro_chorni_shevrony
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01.08.2021 20:56 Ответить
... Автор приказа о "черных шевронах ... а хто підписав наказ? Я теж розробляю багато документів, але не всі підписує мій керівник. Автор наказу ніхто, винний той керівник, хто його підписав.
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01.08.2021 21:47 Ответить
"Страна не пуганого ворья " і запливаних продажних дебілів...?!Як таке можливе..?ОП, ГПУ, ДБР, СБУ - де ви..? Хохлядо і Хохляндія..????
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01.08.2021 22:11 Ответить
Чауса "відбивають" одні в одних...
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02.08.2021 12:15 Ответить
"Феєрично !!!"
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01.08.2021 20:42 Ответить
Остап Бендер нервно икнул а шо так также можно было ... А я еще чтил Уголовный Кодекс....
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01.08.2021 20:44 Ответить
Хлопці на фронті гинуть, а це зажиріле ЗЕчмо наживається на біді інших,розстріляти за законами воєнного часу.P.S. насправді це нереально,гавнюк відкупиться.
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01.08.2021 20:53 Ответить
НЕМА НІЯКОГО ВОЄНОГО ЧАСУ і війни нима.
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01.08.2021 21:29 Ответить
Це вимушена міра. В віп камерах Малюськи вже нема вільних місць
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01.08.2021 21:22 Ответить
Такое возможно только здесь,задумайтесь,а надо нам такое?это не единственный случай,безпредел в законе рулит В этой стране
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01.08.2021 22:07 Ответить
Неожиданно?
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02.08.2021 10:18 Ответить
Да ладно Вам))) Орден не дали - и то хорошо, а ведь могли же!)))
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02.08.2021 12:22 Ответить
Я, иной раз, просто не в состоянии оценить прочитанное, с первого раза. Но! Читать второй раз- становлюсь неспособен, из-за неприятного осадка после первого раза.

В данный момент я неспособен прочитать ещё раз из-за упомянутого "соглашение с судом"(с). У меня стойкое убеждение что над нами всеми издеваются и умышленно провоцируют, уже давненько, кстати.
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01.08.2021 20:45 Ответить
Передавайте привет януковичу и портнову. Это их УК.
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01.08.2021 20:51 Ответить
Шо??? А почему именно я??? То есть- почему я должен передавать приветы этим чертям? Из-за географической близости Мариуполя к Ростову? А Портнов- наверняка к вам поближе будет. Вот, вам и карты в руки.
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01.08.2021 20:54 Ответить
Ой! Ой! А шо это сразу в кусты?!!
Как голосовать за януковищя мы герои, за зелёного сцыкуна тоже.
А как отвечать за деяния этих уродов так никого нема!
Претензии не только к вам лично, а к "мудрому нариду".
А, нарид, кто ответит за этот пи*дец?
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01.08.2021 21:43 Ответить
Это кто в кусты??? Я повторяю, для особо одаренных, у которых ко мне претензии: приветы я передавать не собирался и не собираюсь. Это- идиотская идея. Я- не член какой-либо партии, не активист-тунеядец. Чувак на шевронах воровал миллионами, будучи "государевым человеком". Было? Было. Как всем понятно, вот это "соглашение с судом"(с)- это просто соответствующая отстежка бабла. И- всё, никаких фокусов! Потому- никаких приветов! Это преступная схема, которая работает при всех(!) президентах.
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02.08.2021 03:36 Ответить
таки есть такое в упк упрощённое судопроизводство - согласен полностью с виной и готов на упрощённое . суд прочитал что вменяется - приговор сбацал на всё максимум 1.5 часа и готово апелляция на него вроде не подаётся \ не помню\ все довольны как раз таки всякие стрёмные дела и старались провести через это .
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01.08.2021 23:07 Ответить
Тоже есть такое ощущение что провоцируют.
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02.08.2021 10:45 Ответить
А что непонятного?Всемирно применяемая практика:человек признает вину,заключает сделку,идет на сотрудничество со следствием и получает минимально возможное наказание.Хорошо это или плохо-вопрос отдельный,но какого хрена ныть "хотим в цивилизацию",но не хотеть жить по законам этой цивилизации
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02.08.2021 12:42 Ответить
вот и здорово
и прокурорі получили зарплату,и следаки,и судьи...
и премии медали и ордена..
95 квартал в жизнь!!
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01.08.2021 20:48 Ответить
И все довольны, а мы оплачиваем эту клоунаду причём добровольно.
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01.08.2021 20:52 Ответить
в стране ДУРАКОВ и не такое бывает.
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01.08.2021 21:32 Ответить
Ніяких лагідних люстрацій. Тільки огнем і мечем, огнем і мечем! Курва!
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01.08.2021 20:50 Ответить
А кто этим займётся?
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01.08.2021 20:53 Ответить
никто этим не займется, каждый второй мечтает быть на хлебном месте и получать откаты и взятки
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02.08.2021 09:12 Ответить
Вот именно. Каждый второй это 20 млн от 40 млн. Это и есть народ.
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02.08.2021 18:11 Ответить
Черновил в 1991. Так же как Лех Валенса и страны Балтии. Но тогдашние 73% выбрали "новые лица" комуняк с Кравчуком. Теперь остается уповать только на армию
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02.08.2021 10:49 Ответить
100%
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02.08.2021 12:03 Ответить
Так этот Игорь Непота умнее чем все прокуроры вместе взятые.
Взял и развёл державу на бабло . Молодец.
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01.08.2021 20:50 Ответить
Там и прокуроры свою дольку получили...и судья..
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01.08.2021 20:52 Ответить
Это бабло вылезет ему боком: купит очередной БМВ и убъётся - от большого "ума".
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01.08.2021 22:44 Ответить
Извините,но тут Вы ошибаетесь.Если-бы нечестные деньги вылазили боком,то 90% судей и прокуроров поубивались-бы в ДТП.
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01.08.2021 23:11 Ответить
Прокуроры жрут как не в себя и загибаются от виагры сердца, рака и диабета.
В ДТП убиваются их внуки.
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02.08.2021 02:44 Ответить
По зеленому!!!
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01.08.2021 20:51 Ответить
Снимите повязку с глаз Фемиды...и вы увидите что она плачет..
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01.08.2021 20:51 Ответить
Ахахахахаха!!!
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01.08.2021 20:52 Ответить
и шо мы не в НАТО?...
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01.08.2021 20:54 Ответить
Спійманий на хабарі начальник відділу Міноборони Непота відбувся штрафом 150 тис. грн, при цьому звільнився і отримав від держави понад 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 8626
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01.08.2021 21:00 Ответить
А пачиму мы не в ЕС? Да таких чабанов там не надо. ВЗЯТКА и лишь штраф????
Это куда. Почему паскуда не получил 8 лет? Еще и за мои деньги тварь получила зарплату
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01.08.2021 20:58 Ответить
Территория беззакония и КОРРУПЦИИ...
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02.08.2021 00:24 Ответить
Ну,мля,коли уже у нас в Україні переведуться високопосадові дурні?! Тих,хто виплатив отому голубому злодійчуку вихідну допомогу-за грати замість оного пацюка!
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01.08.2021 20:58 Ответить
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01.08.2021 20:59 Ответить
Скільки тепер цей хапуга отримуватиме військової пенсії? 20-30 тис гривень?
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01.08.2021 21:01 Ответить
судді-пдрси.
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01.08.2021 21:04 Ответить
А самое смешное(или печальное), что все это видят, все это знают, печатают в новостях, и знаете что? И ничего. Вообще ничего.
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01.08.2021 21:05 Ответить
А представьте такое в США или Канаде или Германии или..... правильно и представить нельзя,а здесь все все видят и знают.безпредел.
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01.08.2021 22:54 Ответить
Уголовный кодекс писал Портнов. Судьи сидят из династии со времен кучмы-яныка. Безнаказанность в стране апсолютная сколько не меняй парламент или президентов. Залог ответственности- честные суды
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02.08.2021 10:55 Ответить
А що, зе-блани щось іншого хотіли?
Це лише ОДИНИЧНИЙ ВИПАДОК!!!
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01.08.2021 21:06 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!! Українсьький суд самий доброчесний та гуманний в світі !!!)))
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01.08.2021 21:17 Ответить
податки Громадян України уходять, як вода у пісок.. нахуа ми всі утримуємо цю злочинну організацію на Печерських пагорбах?..
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01.08.2021 21:19 Ответить
Вот вам воровские порядки, насаждаемые еврейским руководством.
Это наглейшее и циничнейшее издевательство над здравым умом.
И всё "по закону" который они выписывают под себя любимых - хуцпа !
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01.08.2021 21:23 Ответить
55% украинских пенсионеров получают среднюю пенсию 2200гр.(Лазебная заявляет,что средняя 3800гр.) - объясняют дефицитом пенсионного фонда!А этот чёрт кроме зарплаты,пенсии в 13000гр.,ещё и соц.помощь получил!Всё по-честному!
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01.08.2021 21:25 Ответить
вместо уголовной статьи и отсидки 300-150. итого 150тыс в плюсе. даздравствует суд.
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01.08.2021 21:27 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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01.08.2021 21:32 Ответить
Сказочное государство, полное возможностей для казнокрадов - и еще за это премию выдает. А, этот персонаж новости, наверное называет себя настоящим патриотом - никак иначе, только такие патриоты в спросе на госслужбе в эти времена.
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01.08.2021 21:33 Ответить
Ты тоже не можешь понять?
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01.08.2021 21:35 Ответить
Понять это несложно - сложно это принять. Такое впечатление, что государственная машина сьехала с катушек в своем стремлении воровать и брать взятки.
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01.08.2021 21:39 Ответить
Она работает против народа!
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01.08.2021 22:56 Ответить
Ой! Да не стройте из себя целочку.
А то вы не знаете что развод державы на бабло это национальный спорт украинцев начиная с пенсий и субсидий и заканчивая "нищими" чиновниками.
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01.08.2021 22:14 Ответить
Чиновники почему-то сплошь евреи или те, кто вступил с ними в брак..
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01.08.2021 22:24 Ответить
У вас есть статистика евреев во власти? Цифры можно?
Причём тут евреи? Вы антисемит?
Я писал про украинцев, если что.
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01.08.2021 22:28 Ответить
А чего вы так боитесь слова "еврей" ? Это что - мат ? Это простая констатация.
А вы объединяете тех, кто получает субсидии на коммуналку,
с теми, у кого пенсия более 100 тысяч в месяц, называя "спортсменами".
У этих спортсменов только паспорта украинские, а физиономии - разные.
Вы манипулятор ?
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01.08.2021 22:39 Ответить
держава это система чиновников, которые принуждает платить а потом распределяет податки, но с откатами и взятками для себя,а для пересичных это законы которые как дышло или плати или запрещено. Государство шарлатанов рулит.
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02.08.2021 01:42 Ответить
Ця новина ще більше стимулюе платників податків наповнювати пенсійний фонд. Так тримати, бісове плем"я!
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01.08.2021 21:34 Ответить
Цензор.Нет - "Пойманный на взятке начальник отдела Минобороны Непота отделался штрафом 150 тыс. грн, при этом уволился и получил от государства более 300 тыс. грн"
Чогось згадалося ось це:

Спійманий на хабарі начальник відділу Міноборони Непота відбувся штрафом 150 тис. грн, при цьому звільнився і отримав від держави понад 300 тис. грн - Цензор.НЕТ 559
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01.08.2021 21:42 Ответить
А продолжение знаете?Через три месяца работы на старой-новой должности он получил ещё 650000гр. соц.помощи для улучшения материально-бытовых условий!
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01.08.2021 22:25 Ответить
а где Билецкий, почему сейчас нацкорпус молчит как рыба?
Теперь я вполне понимаю банду, которая щемила коррупционеров, сам бы в нее вступил бы!
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01.08.2021 21:42 Ответить
Билецкому еще денег не подвезли...
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01.08.2021 21:46 Ответить
Те кто защищал Украину - на нары. Те кто воровал в тылу - бабло. Это все что надо знать о президенте Зеленском и его слугах...
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01.08.2021 21:47 Ответить
Кайф, кайф, кайф!
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01.08.2021 21:49 Ответить
Зеправосудие.
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01.08.2021 21:53 Ответить
на языке вертится только один вопрос - почему мы еще не в НАТО?
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01.08.2021 21:54 Ответить
У меня на языке крутиться другой вопрос- "Какого черта, с моей скромной зарплаты, до сих пор снимают военный сбор?"
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02.08.2021 01:15 Ответить
Минобороны забыло выплатить ему упущенную выгоду
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01.08.2021 22:08 Ответить
нормально так...))))
государство оплатило наказание еще и на дорожку, в карманчик, с собой дало)))
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01.08.2021 22:12 Ответить
Щас не 37-й, то при Сталине партактив от тюрьмы и сумы не зарекался, а нынче госмафии разве что свобода слова бла-бла-бла угрожает, но то - дань двух майданных революций, можно и стерпеть.
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01.08.2021 22:20 Ответить
Помогли получить 300тыс грн зарплаты те , кого он , скорее всего, мог сдать , как соучастников, но не сдал. Видимо , за это ему такое "выходное пособие".
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01.08.2021 22:21 Ответить
Мордой на Гиркинда похож.
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01.08.2021 22:33 Ответить
Эпично... А где там Семенченко?
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01.08.2021 22:34 Ответить
Рука руку миє ....((((
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01.08.2021 22:39 Ответить
Создан управляющий класс, непрозрачно использующий наш бюджет по своему усмотрению.
В Израиле такое возможно ?
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01.08.2021 22:48 Ответить
Житы по ЗЕленому
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01.08.2021 23:06 Ответить
Все куплено от УБОРЩИЦЫ до ПРЕЗИКА, все законы сделаны под НИХ, а мы все распинаемся НАТО, НАТО.КОРРУПЦИЯ в УКРАИНЕ непобедима. Этот КРЕСТ навеки,только непонятно за какие грехи.
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01.08.2021 23:38 Ответить
Это не "коррупция", а еврейская экономическая оккупация родом из СССР.
Они власть из рук никогда не выпускали.
В России то же самое.
В Беларуси - тоже.
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02.08.2021 02:40 Ответить
ША-ПИ-ТО...
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02.08.2021 00:19 Ответить
Весна прыйшла, саджаемо аж гай шумыть!😁😁😁😁
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02.08.2021 00:24 Ответить
поле правовых чудес в стране дураков при Буратино при власти...
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02.08.2021 02:01 Ответить
Если бы Рюкзаков сел в тюрьму за обворовывание ЗСУ, то может и этот полковник не стал бы воровать на форме. Но кривосудие Украины, дало "зеленый свет" подобным преступлениям.
У меня складывается впечатление, что командование ЗСУ- это шобла воров, если не все, то через одного, в военного время таких надо расстреливать, а не премии им давать.
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02.08.2021 04:39 Ответить
Гениально!☺
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02.08.2021 06:47 Ответить
поки будуть такі "угоди"- ніх не буде. І що це за пенсія 72 тис?????
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02.08.2021 09:48 Ответить
Вообще-то, если человек государственный при погонах, то его нужно разжаловать до рядового, лишить всего и посадить на 25 лет. В стране идёт война, военные гибнут, а эта нечисть зарабатывает !!!
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02.08.2021 10:01 Ответить
Бізнесмен.
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02.08.2021 11:32 Ответить
Стартапер.
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03.08.2021 10:17 Ответить
Когда читаешь такие новости, то невольно приходишь к выводу, что украинское государство не состоялось, что коррупция и непрофессионализм на всех уровнях его просто уничтожают.
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02.08.2021 12:33 Ответить
Браво!!!!!!! Страна дураков существует!!!!!!
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09.08.2021 20:04 Ответить
 
 