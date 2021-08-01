Пойманный на взятке начальник отдела Минобороны Непота отделался штрафом 150 тыс. грн, при этом уволился и получил от государства более 300 тыс. грн
Автор приказа о "черных шевронах", позволившего вымогать взятки с производителей на новых тендерах, полковник Игорь Непота заключил соглашение с судом о признании виновности и получил наказание в виде штрафа 150 тыс. грн. Перед этим он уволился с ВСУ и получил от государства более 300 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, бывший начальник отдела разработки и внедрения военной символики Управления развития вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУ РСМО) Вооруженных сил Украины Игорь Непота признан виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 368 УК.
Также суд утвердил соглашение о признании виновности от 8 февраля 2021 года между прокурором и Непотой и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8850 необлагаемых минимумов доходов граждан (150 450 грн) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на один год.
Также с полковника взыскали судебные издержки за проведение судебной трасологической экспертизы в размере 2288 грн 30 коп. и судебной технической экспертизы документов в размере 1961 грн 40 коп.
В то же время, согласно Единому госреестру деклараций, 16 июня Игорь Непота подал декларацию в связи с увольнением в запас.
При этом за период с 1 января по 8 июня 2021 года полковник получил 270 845 грн денежного обеспечения, 32641 грн компенсации за неполученное вещевое имущество, 5900 грн государственной социальной помощи и 72270 грн пенсии.
Напомним, 12 ноября 2020 года полковника Игоря Непоту задержали в кабинете при получении 100 тыс. гривен - первой части взятки.
По данным следствия, 15 октября чиновник Минобороны потребовал от владельца ООО "БОМАКС Плюс" выплатить ему 10% "отката" от будущего 4-миллионного договора. За 400 тыс. гривен полковник обещал изменить в техусловиях сплав металлов для изготовления беретных знаков, что позволит компании принять участие в тендере.
По информации главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Непота - автор приказа от 30 июня 2020 года №238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року №606", который совершенно без всяких разумных обоснований изменил Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими ВСУ.
Более подробно читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Шевроны в пуху: Версия об истинном смысле приказа №238" по ссылке.
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https://censor.net/ua/news/3230946/zatrymanyyi_na_habari_400_tys_grn_nachalnyk_viddilu_minoborony_nepota_avtor_nakazu_pro_chorni_shevrony
В данный момент я неспособен прочитать ещё раз из-за упомянутого "соглашение с судом"(с). У меня стойкое убеждение что над нами всеми издеваются и умышленно провоцируют, уже давненько, кстати.
Как голосовать за януковищя мы герои, за зелёного сцыкуна тоже.
А как отвечать за деяния этих уродов так никого нема!
Претензии не только к вам лично, а к "мудрому нариду".
А, нарид, кто ответит за этот пи*дец?
и прокурорі получили зарплату,и следаки,и судьи...
и премии медали и ордена..
95 квартал в жизнь!!
Взял и развёл державу на бабло . Молодец.
виагрысердца, рака и диабета.
В ДТП убиваются их внуки.
Это куда. Почему паскуда не получил 8 лет? Еще и за мои деньги тварь получила зарплату
Це лише ОДИНИЧНИЙ ВИПАДОК!!!
Это наглейшее и циничнейшее издевательство над здравым умом.
И всё "по закону" который они выписывают под себя любимых - хуцпа !
А то вы не знаете что развод державы на бабло это национальный спорт украинцев начиная с пенсий и субсидий и заканчивая "нищими" чиновниками.
Причём тут евреи? Вы антисемит?
Я писал про украинцев, если что.
А вы объединяете тех, кто получает субсидии на коммуналку,
с теми, у кого пенсия более 100 тысяч в месяц, называя "спортсменами".
У этих спортсменов только паспорта украинские, а физиономии - разные.
Вы манипулятор ?
Чогось згадалося ось це:
Теперь я вполне понимаю банду, которая щемила коррупционеров, сам бы в нее вступил бы!
государство оплатило наказание еще и на дорожку, в карманчик, с собой дало)))
свобода словабла-бла-бла угрожает, но то - дань двух майданных революций, можно и стерпеть.
В Израиле такое возможно ?
Они власть из рук никогда не выпускали.
В России то же самое.
В Беларуси - тоже.
У меня складывается впечатление, что командование ЗСУ- это шобла воров, если не все, то через одного, в военного время таких надо расстреливать, а не премии им давать.