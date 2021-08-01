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Новости Коронавирус и карантин
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Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против COVID-19, - Financial Times

Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против COVID-19, - Financial Times

Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против COVID-19.

Такие данные контрактов о поставках обнародовало издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.

Вакцина Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет 19,50 евро (была 15,5 евро).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность Pfizer после вакцинации снижается на 6% каждые 2 месяца, - исследование

Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет 25,50 доллара. В первой закупочной сделке одна доза стоила около 22,60 доллара, говорится в публикации газеты Financial Times.

Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов по сравнению с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.

Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения по меньшим объемам будут выполняться по более высоким ценам.

Также читайте: Смешивание COVID-вакцин AstraZeneca и Pfizer повышает уровень антител против коронавируса в шесть раз, - исследование

Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180) Moderna (58)


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Топ комментарии
+10
Вот негодяи амеры. Теперь 1 доза Пфайзера стОит столько же, сколько и 1 доза бесполезного китайского шмурдяка от Степанова (не считая его курточки, конечно).
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01.08.2021 22:35
+10
Вот и нарисовались основные выгодополучатели со всего этого мирового трэша.
Не удивлюсь если сам вирус является разработкой этих самых фармагигантов, аккуратно распространенный в Ухане перед двухнедельным китайским новым годом, когда китайцы разъезжаются отдыхать по всему миру.
Итого.
Есть вирус, который распространяется бесплатно, против него создан антивирус, который конечно же стоит денег и который обязывают колоть каждому, включая детей. Вакцинировать собираются миллиарды людей.
Самое интересное, что у этого антивируса невысокая эффективность против новых штаммов, а значит нужно будет колоть этот антивирус снова и снова, каждые полгода и неизвестно как долго.
Кто-то поднимет очень большое бабло, колоссальное бабло.
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02.08.2021 00:41
+8
Ржака просто сколько же у нас живет даунов с телевизором вместо мозга, готовых от страха перед обычной простудой вкалывать себе какую-то *****, которая даже не прошла испытание временем? Переболел я вашим якобы коронавирусом в феврале и так и не понял чем он отличается от обычного ОРВИ.
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01.08.2021 23:10
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Вот и нарисовались основные выгодополучатели со всего этого мирового трэша.
Не удивлюсь если сам вирус является разработкой этих самых фармагигантов, аккуратно распространенный в Ухане перед двухнедельным китайским новым годом, когда китайцы разъезжаются отдыхать по всему миру.
Итого.
Есть вирус, который распространяется бесплатно, против него создан антивирус, который конечно же стоит денег и который обязывают колоть каждому, включая детей. Вакцинировать собираются миллиарды людей.
Самое интересное, что у этого антивируса невысокая эффективность против новых штаммов, а значит нужно будет колоть этот антивирус снова и снова, каждые полгода и неизвестно как долго.
Кто-то поднимет очень большое бабло, колоссальное бабло.
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02.08.2021 00:41 Ответить
І як бонус для властьімущих - повністю контрольоване і кероване залякане бидло в стійлі...
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02.08.2021 02:06 Ответить
Дебил ты потерялся во времени - октябрь это не новый год в китае. Опять всемирный заговор от адептов плоской земли.
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02.08.2021 14:39 Ответить
Тебе не пфайзером нужно прививаться, а срочно ширьнутся антирабической вакциной, у тебя же припадки бешенства.
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02.08.2021 15:10 Ответить
Тебе уже не нужно прививаться ничем - не поможет, твой мозг ничем не восстановишь...
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03.08.2021 08:52 Ответить
Вот интересно, с чего ты взял, что у дурачка, который добровольно вкалывает себе экспериментальные препараты, которые не прошли все этапы исследований и которые не имеют достаточной эффективности против новых штаммов есть мозг ? Это ты сам так решил или тебя кто-то в этом убедил? Высокая у тебя о себе самооценка, но явно переоцененная. Припадки бешенства, упоротый сектантизм есть, а вот интеллекта, к сожалению, не наблюдается. И вакцин для интеллекта не существует. Если тебя интересует данный вопрос и ты хотел бы приподнять как-то свой интеллект, попей что-то от деменции. Не благодари за совет, я дурачкам и зебилам всегда рад помочь.
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03.08.2021 10:29 Ответить
Заболеешь - поймешь. Я дебилам вроде тебя не подаю никогда, даже идеи.
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03.08.2021 14:26 Ответить
74% заражённых в Массачусетсе - полностью вакцинированы.

CDC опубликовал отчёт за июль, согласно которому 90% всех случаев заражения приходится на дельта-штамм, а 74% заражённых вакцинированы, при том, что охват вакцинацией примерно тот же - 69%, т.е. вакцинированные подвержены заражению так же, как и невакцинированные. Только один из 5 госпитализированных был невакцинирован и имел несколько сопутствующих заболеваний. Средний возраст заражённых 40 лет. Вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных одинаковая. CDC рекомендует вакцинированным носить маски.
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02.08.2021 01:43 Ответить
Вам не лень давать вольные пересказы отчетов CDC вместо того, чтобы дать ссылку на него?
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02.08.2021 07:24 Ответить
тебе лень поискать самому ? таки да обделались с вакциной по самое немогу . надо было комплексно подходить к решению проблемы , а не надеяться на одну вакцину .
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02.08.2021 20:16 Ответить
Ну ты прям академик... комплексно подходить... По поводу лени - если чел цитирует сайт CDC, то что ему мешает тут же дать на него ссылку? Или там есть что-то что ему невыгодно светить?
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02.08.2021 21:51 Ответить
Як завжди , світ врятує китайська продукція . Вбивця високих цін заходу та дефіциту совкової рашки .
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02.08.2021 02:02 Ответить
"Повысили цены"👍🤣
Как красиво делают лохов,просто смотреть приятно 🤣🤣🤣
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02.08.2021 02:12 Ответить
Ага...и стоила бы она раза в два дороже..😀
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02.08.2021 08:07 Ответить
Пора доить секту свидетелей коронавируса.)
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02.08.2021 07:30 Ответить
начинается.потом окажется что если раз в полгода не вакцинироваться,то люди будут превращаться в зомби
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02.08.2021 07:51 Ответить
Ничего личного. Просто бизнес.
А помрёт кто-то или нет - не важно и никому не интересно.
Воистину, если бы даже коронавируса не существовало, его стоило бы выдумать.
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02.08.2021 13:52 Ответить
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