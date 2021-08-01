Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против COVID-19, - Financial Times
Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против COVID-19.
Такие данные контрактов о поставках обнародовало издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.
Вакцина Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет 19,50 евро (была 15,5 евро).
Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет 25,50 доллара. В первой закупочной сделке одна доза стоила около 22,60 доллара, говорится в публикации газеты Financial Times.
Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов по сравнению с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.
Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения по меньшим объемам будут выполняться по более высоким ценам.
Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС.
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Не удивлюсь если сам вирус является разработкой этих самых фармагигантов, аккуратно распространенный в Ухане перед двухнедельным китайским новым годом, когда китайцы разъезжаются отдыхать по всему миру.
Итого.
Есть вирус, который распространяется бесплатно, против него создан антивирус, который конечно же стоит денег и который обязывают колоть каждому, включая детей. Вакцинировать собираются миллиарды людей.
Самое интересное, что у этого антивируса невысокая эффективность против новых штаммов, а значит нужно будет колоть этот антивирус снова и снова, каждые полгода и неизвестно как долго.
Кто-то поднимет очень большое бабло, колоссальное бабло.
CDC опубликовал отчёт за июль, согласно которому 90% всех случаев заражения приходится на дельта-штамм, а 74% заражённых вакцинированы, при том, что охват вакцинацией примерно тот же - 69%, т.е. вакцинированные подвержены заражению так же, как и невакцинированные. Только один из 5 госпитализированных был невакцинирован и имел несколько сопутствующих заболеваний. Средний возраст заражённых 40 лет. Вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных одинаковая. CDC рекомендует вакцинированным носить маски.
Как красиво делают лохов,просто смотреть приятно 🤣🤣🤣
А помрёт кто-то или нет - не важно и никому не интересно.
Воистину, если бы даже коронавируса не существовало, его стоило бы выдумать.