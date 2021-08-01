Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против COVID-19, - Financial Times

Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против COVID-19.

Такие данные контрактов о поставках обнародовало издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.

Вакцина Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет 19,50 евро (была 15,5 евро).

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Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет 25,50 доллара. В первой закупочной сделке одна доза стоила около 22,60 доллара, говорится в публикации газеты Financial Times.

Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов по сравнению с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.

Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения по меньшим объемам будут выполняться по более высоким ценам.

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Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС.