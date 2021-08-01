Великобритания оснастит катера, которые строит для Украины, ракетным оружием собственного производства, - атташе посольства Вудс

Ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение.

Об этом сообщил в интервью проекту Радіо Свобода "Донбасс Реалии" атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудс, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, судно все еще проектируется, но промышленность Великобритании работает быстрыми темпами над тем, чтобы доработать платформу и увидеть, где можно установить украинском компоненты. В частности, речь идет о газовой турбине, чтобы придать ракетным катерам требуемую скорость.

Вудс ответил, что корабли оснастят ракетами "земля-земля". "Мы наблюдаем за "Нептуном", который Украина разрабатывает, который после полного введения в действие будет боеспособным ракетным комплексом. Но размер этих судов не позволяет разместить "Нептун". Поэтому нам пришлось пойти на меньший, но очень мощный современный ракетный комплекс", - рассказал атташе.

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В то же время посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил "Донбасс Реалии" название платформы будущего ракетного катера - P50U. По словам посла, над ней сейчас работают британские и украинские специалисты, и в будущем на кораблях возможна установка украинского "Нептуна".

"Работа над усовершенствованием катеров и вооружения на них будет вестись постепенно. В наших планах - возможность установки на них "Нептуна". Первые катера действительно будут иметь британские ракеты. Но в перспективе мы планируем размещать там отечественное оснащение", - отметил Вадим Пристайко.

Напомним, 21 июня в Одессе на борту британского эсминца HMS Defender был подписан "Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и Военно-морскими силами Украины". Согласно договоренностям, для Украины построят восемь современных ракетных катеров. Для финансирования этих работ Лондон предоставит кредит на 10 лет на сумму до 1,25 миллиарда фунтов. Первые два катера построят в Великобритании (речь идет о компании Babcock), остальные - в Украине.

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