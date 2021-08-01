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Новости Агрессия России против Украины
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Великобритания оснастит катера, которые строит для Украины, ракетным оружием собственного производства, - атташе посольства Вудс

Великобритания оснастит катера, которые строит для Украины, ракетным оружием собственного производства, - атташе посольства Вудс

Ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение.

Об этом сообщил в интервью проекту Радіо Свобода "Донбасс Реалии" атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудс, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, судно все еще проектируется, но промышленность Великобритании работает быстрыми темпами над тем, чтобы доработать платформу и увидеть, где можно установить украинском компоненты. В частности, речь идет о газовой турбине, чтобы придать ракетным катерам требуемую скорость.

Вудс ответил, что корабли оснастят ракетами "земля-земля". "Мы наблюдаем за "Нептуном", который Украина разрабатывает, который после полного введения в действие будет боеспособным ракетным комплексом. Но размер этих судов не позволяет разместить "Нептун". Поэтому нам пришлось пойти на меньший, но очень мощный современный ракетный комплекс", - рассказал атташе.

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В то же время посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил "Донбасс Реалии" название платформы будущего ракетного катера - P50U. По словам посла, над ней сейчас работают британские и украинские специалисты, и в будущем на кораблях возможна установка украинского "Нептуна".

"Работа над усовершенствованием катеров и вооружения на них будет вестись постепенно. В наших планах - возможность установки на них "Нептуна". Первые катера действительно будут иметь британские ракеты. Но в перспективе мы планируем размещать там отечественное оснащение", - отметил Вадим Пристайко.

Напомним, 21 июня в Одессе на борту британского эсминца HMS Defender был подписан "Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и Военно-морскими силами Украины". Согласно договоренностям, для Украины построят восемь современных ракетных катеров. Для финансирования этих работ Лондон предоставит кредит на 10 лет на сумму до 1,25 миллиарда фунтов. Первые два катера построят в Великобритании (речь идет о компании Babcock), остальные - в Украине.

Также читайте: Украина и Великобритания будут вместе строить военные корабли и базы для наших ВМС

Автор: 

Великобритания (4918) корабль (2038)


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Топ комментарии
+31
Красавцы британцы. Не то что газпромовские проститутки немцы и иже с ними, подменяющие европейские ценности российским баблом.
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01.08.2021 23:00
+27
Це вельми файна новина! Дякуємо вам !
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01.08.2021 22:57
+24
Співпраця з В.Британією за дуже гарна новина !!!))))
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01.08.2021 23:11
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Этот фуфел шлепает эту туфту что дохлая подлодка ШЛЕПАЛА SOS в Баренцевом море...
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02.08.2021 04:25 Ответить
Боец с Питерского Сарая Пригожина,типа ЛАХТА-2...,тупое что Ольга ********* БЫДЛО....
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02.08.2021 04:27 Ответить
Вчера я вас обдурил....,сегодня пересмотрел данные британского правительства...Борис Джонсон выделил Украине транш не 1 ярдов фунтов,а полтора ярда...,с учетом строительства баз НАТО в Бердянске и Очакове...,а катера британские будут собирать в Николаеве...,а э\то рабочие места и обкчение персонала новым технологиям...
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02.08.2021 05:09 Ответить
Зачем ты это сделал? ...Мы же тебе поверили! От как теперь с тобой поступить?... Сам станешь в угол?
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02.08.2021 07:06 Ответить
Еще раз на каком заводе? это очень важно. Второе если мы хотим строить тоьперсонал уже должентначать обучаться как вы говорите новым технологиям. Но этого нет, а есть только шум в сети.
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02.08.2021 10:46 Ответить
І де потім поповнювати боєкомплект? Я в захваті від щенят, які з цього приводу пісяють в штани від щастя...
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02.08.2021 06:21 Ответить
Там же, в Британії. Як правило контракт підписується розширений, з урахуванням обслуговування. Там же наші ймовірно тільки двигуни будуть (але це вже непогано).
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02.08.2021 07:30 Ответить
Потрібно признати, що Великобританія була і залишається основним будівельником військових кораблів.
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02.08.2021 07:23 Ответить
Нет уже нет. Сейчас это США.
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02.08.2021 10:48 Ответить
Китай
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02.08.2021 11:16 Ответить
Хрен там китай они ни толковый фригат, ни нормальный эсминец построить не могут,не говоря о авианосце.
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02.08.2021 11:25 Ответить
Можливо. Але по кількості вже амерів обігнали (пишуть, не перевіряв).
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02.08.2021 12:04 Ответить
Да колличество до жопы. Один F 35 минус один фрегат китайцев. Одна подлодка класса "Seawolf" помножит на ноль весь подфлот поднебесной.
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02.08.2021 18:51 Ответить
Один фрегат мінус - мінус один Ф-35 ... У чому я сильно сумніваюсь. Може і більше.
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02.08.2021 22:40 Ответить
Нет ни фига 35 не входин в зону действия ПВО китайцев и даже если войдет они его "увидят" во времятпуска ракеты. И да потеря F 35 это потеря одного пилота, потеря фригата это 300+ человек. Моральный аспект понимаете?
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03.08.2021 15:04 Ответить
Якої ракети ? Можна взнати ?
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03.08.2021 18:46 Ответить
це звісно ж добре, але зекоманда по вказівці зі Сремля "пєрєстала стрєлять", тому вигоди з тих ракет буде рівно НУЛЬ!
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02.08.2021 07:49 Ответить
Еще бы и своих судей нам прислали вместо наших. И все , через пару лет страну было бы не узнать.
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02.08.2021 07:55 Ответить
Не, в ОПе не согласятся - "внешнее управление" и все такое. Да и Бубочку бородатая бабушка не для того на банковую привела, что б потом на зону сесть
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02.08.2021 08:10 Ответить
good news
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02.08.2021 09:24 Ответить
Да будет несчетное разнообразие зарядов для оружие в Украине?
Каждому подразделению своё оружие, и свой склад боеприпасов.
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02.08.2021 09:59 Ответить
"Допрыгается Лизка-Сэконд" - угрюмо пробормотал злобный карапет Вован Вованыч, отливая в "мерзавчик" мутную жижу из бутля с корявой надписью "Новичок", и прикрикнул на челядь - "Халдеев Петрова и Боширова ко мне на аудиенцию!"
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02.08.2021 10:14 Ответить
Это что один катер 156 миллионов фунтов???
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02.08.2021 11:30 Ответить
Как только начали налаживать производство катеров у себя, так сразу "гаранты" нарисовались - французики, англичане. Смешно читать, как англичане "будут" проектировать свои катера под наше вооружение, а не свои ракеты. Эти лицемерные меркантильные сцыкуны будут нам "помогать" в кредит покупать старые тральщики, как уже всунули свои Саксоны
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02.08.2021 13:54 Ответить
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