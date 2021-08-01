РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9379 посетителей онлайн
Новости Силовики
7 971 87

"Шутнику", стрелявшему из окна в прохожих в Киеве, грозит до семи лет тюрьмы, - Нацполиция

Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Вчера во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее чем через час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники отдела уголовной полиции вместе с патрульными задержали правонарушителя и доставили в районное управление полиции. Задержанный - ранее не судимый уроженец Донецкой области 1998 года рождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина, буду стрелять по хохлам, - после задержания мужчина заявил, что шутил. ВИДЕО

В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, уроженец Марьинки Донецкой области стрелял по прохожим из окна в Киеве. Выстрел он сопроводил словами: "Буду стрелять по хохлам. Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе. Слава России". Прибывшим полицейским он заявил, что хотел так пошутить.

Также смотрите: Драка со стрельбой произошла в Киеве, есть раненый, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25472) Нацполиция (16425) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) стрельба (3250)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
отдайте его для начала ветеранам войны ненадолго...
показать весь комментарий
01.08.2021 23:27
+11
Простіше - у прес-хату до зсучених. Звідти або взагалі живим не вийде, або вийде вже дірявим та із жіночим ім'ям.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:34
+11
даунбасский мусор, изуродованная психика и психология, таких уродов щадить нельзя... оно топчет замлю занимая чье то место...
показать весь комментарий
02.08.2021 00:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отдайте его для начала ветеранам войны ненадолго...
показать весь комментарий
01.08.2021 23:27 Ответить
Простіше - у прес-хату до зсучених. Звідти або взагалі живим не вийде, або вийде вже дірявим та із жіночим ім'ям.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:34 Ответить
Если он попадет на зону,ну если не откупиться,там по любому с него спросят,а если ещё и неправильно поведет себя,ничего хорошего его не ждёт.он стрелял в людей по безпределу, прийдеться отвечать.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:54 Ответить
https://youtu.be/nC8WzgGQ5Xs Э-эх кумушка, да ты голубушка!..
показать весь комментарий
02.08.2021 00:09 Ответить
не потрiбно тут кацапського блатняка...
показать весь комментарий
02.08.2021 01:07 Ответить
)))) цю пісню кабздона (до речі, як там його здоров'їчко? "Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 74 ), якщо подивитись коменти на ютубі, завдяки фільму сприймають не інакше як саундтрек до гомосексуального насильства
показать весь комментарий
02.08.2021 01:14 Ответить
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».


Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:32 Ответить


Гармонійна мерзота... Це треба запам'ятати!
показать весь комментарий
02.08.2021 17:01 Ответить
Знатоки тюремного быта! а знаете ли вы процент отсидевших среди выходцев из вот таких небольших райцентров Донбасса? Он может просто попасть в компанию старых знакомых, одноклассников и родственников. И будет ходить там героем.
показать весь комментарий
02.08.2021 02:10 Ответить
Дідько, адже дійсно може бути... :/
показать весь комментарий
02.08.2021 04:42 Ответить
Ты думаешь на зоне тебе компанию подбирают?ты заедешь а тебя ждут родственники и друзья!ты глубоко ошибаешься.
показать весь комментарий
02.08.2021 07:31 Ответить
Компанию тебе не подбирают, это естественно. Но трайбализм никто не отменял, он работает и на зоне.
показать весь комментарий
02.08.2021 07:43 Ответить
Ты пойми,в тюрьме сидят тоже люди,такие как и мы,у у многих есть дети жены,по которым и мог бы стрелять этот упырь,спрос будет,а дальнейшая его судьба неизвестна,там уж как вести себя будет,могут и загнать,за мажай.
показать весь комментарий
02.08.2021 07:58 Ответить
В тому-то й справа.
показать весь комментарий
02.08.2021 10:55 Ответить
Та ні, краще таке падло на бірозі повісити.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:36 Ответить
Або розіп'яти в трусіках на дошці оголошень "Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5836
показать весь комментарий
02.08.2021 00:04 Ответить
А ще краще між двома бірозами.
показать весь комментарий
02.08.2021 07:18 Ответить
Та його і так на кічі навчать Україну любити,особливо ті зеки,що масово просились у 14 році на фронт у складі штрафрот і штрафбатів!
показать весь комментарий
02.08.2021 05:56 Ответить
ти, що думаєш вони воювати хотіли, ти наївний мародерити і вбивати, ну коли б кацапню, то потрібне діло.
показать весь комментарий
02.08.2021 07:02 Ответить
вони там що, довічно сидять? )))
показать весь комментарий
02.08.2021 07:34 Ответить
Мало, надо изолировать пожизненно таких шутников и другим будет неповадно
показать весь комментарий
01.08.2021 23:27 Ответить
Я казав би - пожиттєво на два роки. Щоб не тратити на це ніщо державні гроші дідько-зна скільки років. А так - за два роки і хробакам на корм
показать весь комментарий
02.08.2021 00:11 Ответить
просто выбросьте его в дыру и пусть там живет
показать весь комментарий
01.08.2021 23:27 Ответить
У вас просто нет сердца!
показать весь комментарий
01.08.2021 23:31 Ответить
нi, вiдповiдальнiсть, причому сурова, повинна бути обов'язково.
викинеш, воно повернеться i далi буде срати на голову...
показать весь комментарий
01.08.2021 23:39 Ответить
там може взяти справжню зброю і справді влучити, краще на зону на 7 років
показать весь комментарий
02.08.2021 07:05 Ответить
Прекрасно, осудить долбо*ба и в обменный фонд, пусть едет в любимую дырляндию.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:28 Ответить
Дамбас це діагноз. Бандитський край, а його столиця Юзівка.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:28 Ответить
Він завжди був окремим царством.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:47 Ответить
Знатоки "дамбаса", вам небольшой ликбез. В географо-економическое понятие Донбасс входит несколько регионов. Восточній с луганской областью и даже частью ростовской россии, центральній с донецкой областью и западній в днепропетровской.

А Юзовка... ето бівшее название Донецка по имени Томаса Юза(чи то англійця, чи то бельгійця ) - основателя там металлургического производства и угольних шахт
показать весь комментарий
02.08.2021 07:44 Ответить
Та то не тобі, а тому "розумнику", що свої 5 копійок тулить де не попадя
показать весь комментарий
02.08.2021 15:10 Ответить
діагноз - це ти сам
показать весь комментарий
02.08.2021 07:36 Ответить
Для такого штепеля як ви, пане "дуля", завжди знайдеться об'єкт ненависті .Сьогодні це Донбас, завтра чорношкіри, через тиждень- всі чоловіки що носять блакитні кроватки.Це зветься ксєнофобією, Ви, пане негіднику з дулєю на аватарі замість людсьеого обличча, маєте сидіти у тюрмі так само як і цей бовдур аka Іван Помідоров з пісні ДДТ про терориста, тому що ви несете людству ненависть і злість.Тьфу, мерзотнику(((
показать весь комментарий
02.08.2021 10:34 Ответить
Только довести до приговора. 5-7 лет лагерей поможет подлечить больную голову.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:31 Ответить
Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Источник: https://censor.net/ru/n3280288

Сєпарам місце у тюрязі
показать весь комментарий
01.08.2021 23:35 Ответить
так там покарання тюрма
показать весь комментарий
02.08.2021 07:07 Ответить
це непогано...тiльки б посадили по-справжньому. нехай це буде уроком для потiбного непотрiбу...
i перевiрити якнайкраще, можливо, що цей бамбаський хАхол дiйсно десь з автоматом в динири бiгало...
показать весь комментарий
01.08.2021 23:37 Ответить
"Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.
Кроме этого, судя по его словам, он воевал против ВСУ, так как "пошел служить в "ДНР""."
показать весь комментарий
02.08.2021 00:04 Ответить
кредитный ЫкЗперд пилять...


дуже добре, що знаходиться iнформацiя.
хворi на голову, небезпечнi скаженi -це бiльшiсть серед прихильникiв рюзьгемiра...
показать весь комментарий
02.08.2021 00:43 Ответить
Суд-Дрогобицька колонія лампочки загвинчувати. Там він впаде з драбини і його відправлять на диниру, бо НА роССії таке падло не приймуть.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:38 Ответить
хорошая шутеечка. 7 годиков
показать весь комментарий
01.08.2021 23:46 Ответить
Маловато,однако! Потому что не только "шутеечка",но и "пулеечка",за которую еще бы годиков 5 пришпилить.
показать весь комментарий
02.08.2021 08:55 Ответить
Задержали сволоту -это хорошо! Но ,чего изощряться,надо прямо говорить ,-ты ,падла, враг Украины и заслужил суровую кару и только благодаря вшивым гуманистам ,вместо расстрела, будешь ждать ,когда тебя прикончат сокамерники.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:48 Ответить
на обмен пойдет джокер недоделанный
показать весь комментарий
01.08.2021 23:50 Ответить
Этот неадекват вырос под колпаком кремлевской пропаганды, и их много, и эта9 особь из 73% электората Зе, таких надо срочно лишать гражданства, а убивать не надо, оставить таким зомби вид на жительство, иначе нас ждет катастрофа.
показать весь комментарий
01.08.2021 23:56 Ответить
"Жартівникові", який стріляв із вікна по перехожих у Києві, загрожує до семи років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4429

"Воровал в Metro и ходил на захват ОГА", - подробности о стрелявшем по людям в Киеве дончанине Накануне в Киеве 23-летний уроженец Донецка Дмитрий Донченко записал видео, как стреляет из окна по "х*хлам е**ным".

Стрелявшему про прохожим "стороннику ДНР" готовят сообщение о подозрении. Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной вражды и ненависти. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

В паблике Донецка местные жители пишут, что мужчина учился в ДУГК (Украинский гуманитарный коллегиум), однако у него якобы были проблемы с психикой. "Он учился на дому, но часто приходил к нам в класс. Помню, когда обстреливали Metro, он с другом туда бегал воровать. Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.

Пока неизвестно, есть ли у Донченко разрешение на оружие. Напомним, 31 августа в Оболонском районе Киева мужчина стрелял по людям из окна и говорил на камеру "Слава России", оскорбляя украинцев. Кроме этого, судя по его словам, он воевал против ВСУ, так как "пошел служить в "ДНР"". После приезда полиции он назвал свою выходку "шуткой".
показать весь комментарий
02.08.2021 00:02 Ответить
Теперь понятно как выглядит репоголовый
показать весь комментарий
02.08.2021 00:27 Ответить
Вот она какая русскоговорящая челюсть!
показать весь комментарий
02.08.2021 07:16 Ответить
даунбасский мусор, изуродованная психика и психология, таких уродов щадить нельзя... оно топчет замлю занимая чье то место...
показать весь комментарий
02.08.2021 00:16 Ответить
ждет этого кормильца - карбонария петушиный угол.
показать весь комментарий
02.08.2021 00:29 Ответить
"Воровал в Metro и ходил на захват ОГА", - подробности о стрелявшем по людям в Киеве дончанине Накануне в Киеве 23-летний уроженец Донецка Дмитрий Донченко записал видео, как стреляет из окна по "х*хлам е**ным".

В паблике Донецка местные жители пишут, что убогий учился в ДУГК (Украинский гуманитарный коллегиум), однако у него якобы были проблемы с психикой. "Он учился на дому, но часто приходил к нам в класс. Помню, когда обстреливали Metro, он с другом туда бегал воровать. Он учился со мной в школе. Ходил на захват ОГА, был удивлен, когда увидел его резюме в киевской компании…У парня максимальные беды с головой", - прокомментировали знакомые стрелка.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/233914_1627828739
показать весь комментарий
02.08.2021 00:44 Ответить
- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.
- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, - голову оторвать? Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Дмитрия Донченко, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру кредитного эксперта и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту репообразную голову с шеи.
Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и ватник и тельняшку. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:
- Путин помоги!

(трохи згодом)

- Дмитрий Юрьевич, - негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. - Все сбылось, не правда ли? - продолжал Воланд, глядя в глаза головы, - голова оторвана не китом, а котом, за ДНР вы не воюете, а ***** не помогло. Это - факт. А факт - самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что русский скрепоносец воистину духовен и православен, и по смерти он уходит в путинский рай. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в скрепный рай с чертями и смолой, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за нескрепное бытие. - Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом превратились в грязную вату и отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка черепа откинулась на шарнире.
показать весь комментарий
02.08.2021 01:04 Ответить
где то слышала что флабер не убивает...
что магазинные рогатки гораздо страшнее
показать весь комментарий
02.08.2021 01:44 Ответить
«поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» (С)
Давайте представим, что некто, находясь сейчас в Донецке, открыл стрельбу по прохожим и записал видео, что он это сделал для Украины и против вжопечленцев. Вот что бы сделали с этим некто на подвале, то же надо сделать и с этим чуваком. И тогда баланс во вселенной останется в равновесии. Боюсь только, рожа у того донбасёнка будет ещё больше напоминать жопу...
показать весь комментарий
02.08.2021 01:45 Ответить
Ну ето ты про "подвал" рассказываешь.
А что сделали бы обыкновенные жители Донецка? Так же как и здесь определяли его и на бутылку, и на пожизненное, и на березу и чего только здесь еще не желали.
К тому же ты предполагаешь чтобы с ним сделали(а если бы пожурили и отпустили?), а здесь уже предлагаешь сделать.
А надо всего лишь правохранителям довести дело до решения суда, а не махать тут *******
показать весь комментарий
02.08.2021 08:02 Ответить
"Задержанный - уроженец Донецкой области".
Цим все сказано. Даунбас - це діагноз.
показать весь комментарий
02.08.2021 02:14 Ответить
Т.е. ты этой своей писаниной выставил себя как нормального, а не форумного идиота?
Я на этот счет относительно тебя имею сомнения
показать весь комментарий
02.08.2021 08:05 Ответить
Чому ви так ? Дурні то є найпоширеніша партія на планеті- скрізь є свої.
А я маю прекрасних друзів із Донецька та донецького краю. Справжніх Громадян держави Україна. А діагноз то скоріше відноситься до запорєбрікових
показать весь комментарий
02.08.2021 11:30 Ответить
Відпочивав минулого року на морі у Херсонській області, довелось спілкуватись з вихідцем із Донецької області, який до речі 7 останніх років живе в Києві. Він чекає коли повернеться назад, бо в Києві націоналісти, бєндєровци і пєтлюровци. Ненавистю аж пашів. Вам пощастило, що маєте таких друзів. А я в Києві іноді зустрічаю вихідців з того краю, великого патріотизму і любові до України у них не бачив. Але завжди повторюють як в расіі всьо очєнь харашо.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:40 Ответить
Предложить поменять кацорылого выродка на украинского патриота. Нежели кормить этого недоумка по решению недосуда? Оно, все равно, не понимает какое оно убогое. У нас ********** такое же чмо, как этот ублюдок. Но ********** прикрывает своим тельцем дерьмака, поэтому его роль еще не сыграна до конца. Это уж вопрос истории Украины - как оно закончится с этим тандемом. А этот, ушлепок, пыль на сапогах Клио. Обменять недоумка, на большее он не годится.
показать весь комментарий
02.08.2021 04:37 Ответить
Меня гложут смутные сомнения, что ему "грозит" самое больше условный срок.
показать весь комментарий
02.08.2021 07:13 Ответить
Та замнуть, як завжди. Та сволота із своїми батьками плакти беде, аж по сраці сльози тектимуть, потім грошенят наскладають продажним мусорам. І тишком нишком буде стріляти далі, тільки вже без відосиків. Тварюка!
показать весь комментарий
02.08.2021 07:40 Ответить
Та ще й відео записав, це вже повний донбас!
показать весь комментарий
02.08.2021 07:56 Ответить
По пиці видно явну прогресуючу розумову відсталість
показать весь комментарий
02.08.2021 08:01 Ответить
зачем таким давать 7 лет? выйдет и будет тоже самое творить...
лучше вместо мышей какие то эксперемнты на нём ставить
показать весь комментарий
02.08.2021 08:23 Ответить
Який він жарнівник? Це обикновенне бидло, яке позвало терористів у свій дім (росію в Донецьк), побачило, що його чмирять і під виглядом переселенція втекло до Києва, але всередині в нього сидить даунбасьонок, ось воно з нього і випирає, коли воно випило. Таких тільки могила виправить, а краще їх відсиляти назад, хай самі після себе прибирають, або терплять "ашвабадітєлей", бо вони те дерьмо перенесуть в Київ. Хай прихватить з собою сівохо.
показать весь комментарий
02.08.2021 08:32 Ответить
какой в ж опу флобер, на видео задержания травмат...и патроны 9 мм
показать весь комментарий
02.08.2021 08:35 Ответить
на видео он стрелял 100% с флобера. Если у него нашли ещё и травмат то парниша присядет надолго
показать весь комментарий
02.08.2021 09:38 Ответить
у меня ощущение, что поймали не того, тот лизал путину оч-ко, у этого флаг Украины на стене, и обстановка не катит, короче назначили первого попавшегося...
показать весь комментарий
02.08.2021 11:13 Ответить
Шановний пане, та хоч би він стріляв горохом своєю попою, головне, що він кричав. А він щось там белькотів за "ДНР". Тут 100% ********* і навіть якщо у нього буде "травмат", то тут немає статті 263 ККУ.
показать весь комментарий
02.08.2021 11:18 Ответить
В идеале суд Линча над даунбаским стрелком устроить: обвалять в куриных перьях и вонючем помете, возить в клетке по Кивеу и шоп ******* кукарекал, когда его бородатый правосек раскаленной пикой будет колоть через решетку!
Но мы часть цивилизованного общества, поэтому дочтаточно в пресс хату отправить идиота, как выше колеги по форуму предлагают)
показать весь комментарий
02.08.2021 09:21 Ответить
Лихо ты, "цивилизованный" про свое видение идеального решения рассказал )))
Спроси еще почему мы не в ЕС.
Твой высер как раз есть ответом почему
показать весь комментарий
02.08.2021 09:34 Ответить
Слово высер к стебу неуместно. Именно потому что публика наша в массе жлобковата и не чувствует этических и этетическмх нюансов в коммуникации мы еще не в ЕС
показать весь комментарий
02.08.2021 10:31 Ответить
Какой стеб реальный )))
Вообще-то высказывания местных "сторонников справедливости" говорит о том, что общество тяжело больно. И я уверен, что довольно большая часть возмущающихся в свое время голосовала за ту власть, при которой ето недоразумение сочло возможным сделать свои действия перед обдумыванием их последствий.
показать весь комментарий
02.08.2021 15:06 Ответить
це мінімум на який треба садити всіх украінофобів а тих що при владі на 17 і оголосити нові вибори без балаболів які подолали бідність і довела мою краіну до зубожіння
показать весь комментарий
02.08.2021 10:21 Ответить
І ось питаннячко: яким чином воно оселилося в Київі, як це оселення пішло по за увагою Військомата?! в якому він повинен був пройти медкоміссію, вдягти форму і поїхати на передову воювати за "рідний Донбас", під пильним наглядом українських патріотів...
показать весь комментарий
02.08.2021 11:18 Ответить
отправьте его в АТО на разминирование. пусть там шутит
показать весь комментарий
02.08.2021 12:49 Ответить
 
 