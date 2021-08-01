"Шутнику", стрелявшему из окна в прохожих в Киеве, грозит до семи лет тюрьмы, - Нацполиция

Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Вчера во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее чем через час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники отдела уголовной полиции вместе с патрульными задержали правонарушителя и доставили в районное управление полиции. Задержанный - ранее не судимый уроженец Донецкой области 1998 года рождения.

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В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, уроженец Марьинки Донецкой области стрелял по прохожим из окна в Киеве. Выстрел он сопроводил словами: "Буду стрелять по хохлам. Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе. Слава России". Прибывшим полицейским он заявил, что хотел так пошутить.

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