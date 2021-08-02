Олимпиада-2020: Спортсменка из Венесуэлы Рохас побила рекорд украинки Кравец, который держался более 25 лет
Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио установила новый мировой рекорд в тройном прыжке, побив рекорд украинки Инессы Кравец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Олимпиады.
Рохас побила рекорд Инессы Кравец, который та установила еще в августе 1995 года. Венесуэльская легкоатлетка прыгнула на 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец - 15 метров 50 сантиметров. Отмечается, что Рохас стала первой в истории представительницей Венесуэлы, которая выиграла золотую медаль Олимпиады.
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последние естественные честные результаты были получены в древней Греции на тех еще олимпийских играх
- а потом пошло-поехало..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD
А теперь венесуэлка её переплюнула - кремль приложился там.