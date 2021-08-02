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Олимпиада-2020: Спортсменка из Венесуэлы Рохас побила рекорд украинки Кравец, который держался более 25 лет

Олимпиада-2020: Спортсменка из Венесуэлы Рохас побила рекорд украинки Кравец, который держался более 25 лет

Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио установила новый мировой рекорд в тройном прыжке, побив рекорд украинки Инессы Кравец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Олимпиады.

Рохас побила рекорд Инессы Кравец, который та установила еще в августе 1995 года. Венесуэльская легкоатлетка прыгнула на 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец - 15 метров 50 сантиметров. Отмечается, что Рохас стала первой в истории представительницей Венесуэлы, которая выиграла золотую медаль Олимпиады.

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Автор: 

Олимпиада (1136) рекорд (246)


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Топ комментарии
+7
ну молодец, что тут скажешь, рекорд Бубки тоже побили, ничто не вечно под Луной.
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02.08.2021 01:35
+4
современная медицина и препараты работают + всякие дизайнеры спортивной обуви, экзоскелетов и других технических прибамбасов..
последние естественные честные результаты были получены в древней Греции на тех еще олимпийских играх
- а потом пошло-поехало..
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02.08.2021 01:44
+4
Венесуэла и раньше у женщин прыжки в длину были козырные. У Украины 2 вероятные высшие награды, у женщин в прыжках в высоту - Магучих и в боксе - Хижняк, возможно
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02.08.2021 01:58
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ну молодец, что тут скажешь, рекорд Бубки тоже побили, ничто не вечно под Луной.
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02.08.2021 01:35 Ответить
современная медицина и препараты работают + всякие дизайнеры спортивной обуви, экзоскелетов и других технических прибамбасов..
последние естественные честные результаты были получены в древней Греции на тех еще олимпийских играх
- а потом пошло-поехало..
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02.08.2021 01:44 Ответить
ни фига, почитай про третьи олимпийские игры, очень веселые получились.
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02.08.2021 01:54 Ответить
Походу транс
Олимпиада-2020: Спортсменка из Венесуэлы Рохас побила рекорд украинки Кравец, который держался более 25 лет - Цензор.НЕТ 5930
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02.08.2021 13:24 Ответить
Последние естественные честные дома,построенные людьми-это пещеры.А потом пошло-поехало:колеса,лошади,лопаты,цемент.экскаваторы,краны...Позор!
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02.08.2021 13:02 Ответить
да... рано или поздно.... ну шо ждём тут
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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02.08.2021 06:57 Ответить
падла...
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02.08.2021 01:38 Ответить
мадурка у ***** мельдонию одолжил.
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02.08.2021 01:41 Ответить
Тварюка. Будем надеяться что под мельдонием или мужик )))))
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02.08.2021 03:47 Ответить
Венесуэла и раньше у женщин прыжки в длину были козырные. У Украины 2 вероятные высшие награды, у женщин в прыжках в высоту - Магучих и в боксе - Хижняк, возможно
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02.08.2021 01:58 Ответить
Ласицкене может не согласится.
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02.08.2021 08:30 Ответить
Мельдоній всякий і тоді був. А от дюсш зараз майже не залишилось. І радянська інерція в спорті вичерпана. З кожним роком буде медалей буде менше і менше
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02.08.2021 08:05 Ответить
Скотиняка така😖
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02.08.2021 08:14 Ответить
Инесса Кравец когда прыгала на 15 м - представила, что утикает от вечной нищеты.
А теперь венесуэлка её переплюнула - кремль приложился там.
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02.08.2021 09:02 Ответить
Кравец сама говорила что надеется что ее рекорд побьют, говорила 'сколько уже можно ему держаться' , смотрел с ней интервью перед олипмиадой
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02.08.2021 09:37 Ответить
Респект!
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02.08.2021 09:52 Ответить
У нас есть еще один рекордсмен, это бубочка - чемпион по вранью, я думаю этот рекорд продержиться долго
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02.08.2021 12:46 Ответить
 
 