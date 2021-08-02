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Новости Репрессии в Беларуси Олимпиада-2020
11 130 40

Сейчас в Беларуси для меня опасно: меня могут посадить в тюрьму, - спортсменка Тимановская

Сейчас в Беларуси для меня опасно: меня могут посадить в тюрьму, - спортсменка Тимановская

Участница Олимпийских игр в Токио от Беларуси Кристина Тимановская считает, что дома ее ждет тюрьма.

Об этом она заявила в интервью Tribuna-Беларусь , передает Цензор.НЕТ.

"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что сейчас в Беларуси для меня опасно" - сказала легкоатлетка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников

В то же время Тимановская подчеркнула, что никоим образом не нарушала белорусское законодательство.

"В том-то и дело, что ничего не сделала, но при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой", - отметила Кристина Тимановская.

Также она говорит, что уже "получила шквал негатива" на государственном ТВ Беларуси.

"Мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренко (один из ведущих пропагандистов режима Лукашенко. - Ред.) и другие репортеры, то у меня исчезло к ним любое уважение как к мужчинам, так как они позволяют относительно девушки неприятные слова. Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала", - отметила Тимановская.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) Олимпиада (1136) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+25
Политику она не трогала... Помогло?)
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02.08.2021 07:30
+11
представьте себе, да. Помогло.

Теперь она - жертва режима даже в глазах тех белорусов, кто верил Лукашенко. Если такие еще оставались..

Думаю, по итогам Олимпиады не одна она не вернется в Беларусь.
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02.08.2021 08:49
+10
Если ты не трогаешь политику, То политика затронет тебя
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02.08.2021 07:57
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Политику она не трогала... Помогло?)
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02.08.2021 07:30 Ответить
представьте себе, да. Помогло.

Теперь она - жертва режима даже в глазах тех белорусов, кто верил Лукашенко. Если такие еще оставались..

Думаю, по итогам Олимпиады не одна она не вернется в Беларусь.
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02.08.2021 08:49 Ответить
Тренеру Тимановськой тоже нужно срочно "валить" за поребрик бульбостана куда глаза глядят, ибо ожидает его очень "горячий" прием в аэропорту Минска КГБстскими псами лукашеску с последующим этапированием "на подвал", хруст костей,ну и целый арсенал палаческих приспособлений нынещних НКВДистов.
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02.08.2021 12:27 Ответить
Так родня на нары загремит. 30-е на беларашке рулят.
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02.08.2021 07:30 Ответить
Наївний той,хто вважає,що за "гріхи" Христинки до в"язниці "загремить" її рідня. Скоріш за все рідня ВЖЕ запроторена до КГБістського "підвалу"! І наївний той,хто думає,що у разі повернення Христі до Білорусії її маму,тата,сестер і братів звідти випустять. Отже, дівчині залишається одне-просити політичного притулку у любої із західних країн. Думаю,що у цьому проханні їй не відмовлять. Польша ще вчора запропонувала їй допомогу. Слава Польші! А от де Україна,чому "сором"язливо" мовчить?! Чому мовчить панунцьо ЗЕ,чи консультується із араХАМією,або із д"Єрмаками. Чи може боїться дядька пуйла,якому вже давно проситься заглянути в очі?
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02.08.2021 07:58 Ответить
Украина молчит потому, что она никого защитить не в состоянии. Проходной двор с пьяным сторожем у шлагбаума. То пограничный наряд отлупят, то Шеремета, Воронкова грохнут... Амина Окуева и т.д. Я бы побоялась под такую "защиту" попасть.
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02.08.2021 10:49 Ответить
да, может быть. Но у нее нет выбора.

Молодец, что в аэропорту обратилась к полиции. Смелый шаг. Правильно сделала. Родители свое отжили, в конце концов. Она - их продолжение на этой планете. Пусть гордятся поступком своей дочери даже в тюрьме. Зато не зря жили на свете.
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02.08.2021 08:51 Ответить
А родителем лет 45. Хватит! Отжили! )))
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02.08.2021 10:50 Ответить
За Пасквиль на советское дерьмо Солженицына выгнали из ГУЛАга Сралина,а академика Сахарова посадили в тюрягу типа под домашний арест без права иметь даже сраный совдеповский телефон и ручку с тетрадкой,дабы не позорил сраный дохлый СССр
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02.08.2021 07:36 Ответить
Ну так Чехия уже предложила
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02.08.2021 08:02 Ответить
Слава Чехії,ганьба українським явамдопоможу!
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02.08.2021 08:07 Ответить
Путлер приобрел 10 млн новых жителей Мавзолейной РАБссии паспорта выдавать будут быстрее чем на ДАУНбассе... потому что Минск круче ДАУНетска и ЛОХанска...
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02.08.2021 07:38 Ответить
По сообщениям западных разведок из РАБссии по ночам идут войска к Бульбафюреру.оборудуются базы,склады ГСМ и боеприпасов,а также капониры для самолетов вертолетов....,короче тихий захват состоялся...Путлеру нужно мясо...
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02.08.2021 07:44 Ответить
это подготовка для похода в Украину
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02.08.2021 07:48 Ответить
КИШКА ТОНКА У БЫДЛА мавзолейного,ХВАТИЛо ТОКА НА 2 чеченские...вояки сраные...
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02.08.2021 11:23 Ответить
"Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала" это если вы думаете что переждете и вас не коснется, тут я конечно на стороне Кристины но режим доходит до каждого- в том числе и "какаяразница" или мы не в полтитике она прийдет за тобой
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02.08.2021 07:50 Ответить
что бы изменилось если бы она выступала вслух с критикой режима Лукашенко? на Олимпиаду не поехала бы.

Зато теперь она - свободный человек.
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02.08.2021 08:53 Ответить
Не Азаренко (теннисистка) а Азарёнок- лукашенковский жополиз!
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02.08.2021 07:52 Ответить
Если ты не трогаешь политику, То политика затронет тебя
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02.08.2021 07:57 Ответить
Если в стране уничтожены права человека, а все решает вождь,в такой стране можно жить только строем - вот и вся политика
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02.08.2021 08:14 Ответить
Если ,есть возможность ,то лучше не возвращается в белорусь , надо быть полной дурой ,чтобы вернуться в это Говнище 🤔😡
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02.08.2021 08:16 Ответить
какой ты мудрец однако. Ее насильно хотели вывезти в Беларусь, и она, когда ее вели под руки белорусские КГБисты, кинулась к полиции японской и сказала что ее хотят похитить.

Не каждый бы так смог. А ты ее поучаешь - что ей делать?
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02.08.2021 08:54 Ответить
Александр Лихошва Позвольте с Вами не согласиться . Это утверждение годится для нормальной страны , для диктатуры оно не подходит , в любой момент может торкнуть , не так посмотрел ,😥😠
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02.08.2021 08:19 Ответить
И главное не летать в Украину и Прибалтику ,не приближаться на 1000км к границам Говнища 😠
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02.08.2021 08:25 Ответить
А перед тюрьмой могут еще и чпокнуть
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02.08.2021 08:31 Ответить
Ещё по приезду на Олимпиаду уже чпокнули.... Всем тренерским составом
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02.08.2021 09:38 Ответить
Люди бегут от диктатуры "русского мира". Вот что ждало бы и Украину если бы Майдан не победил.
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02.08.2021 08:50 Ответить
Я так понимаю: Бацька щас всех перешерстит у кого фамилия начинается на эти две магические буковки "Ти...". У нас, тоже есть такие. По крайней мере одна- очень известна. Тихановские, Тимашевские наверное уже думают фамилию сменить. А что, такое уже было, в 1944-м, когда некто Йожеф Геббельс предложил по радио всем Штауфенбергам срочно сменить фамилию! Ну, вы помните, после покушения на Фюрера 20 июля.
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02.08.2021 09:04 Ответить
Видео разговора чиновников и этой спортсменки. Послушаешь и не вериться, что это происходит в 2021 году. Это 1937-й год...
https://www.youtube.com/watch?v=k2K5JxkEs2I
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02.08.2021 09:10 Ответить
ага, и на ровном месте взувает на 100 баксов суточных
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02.08.2021 09:54 Ответить
Kamate Kaora ,посмотрел Вашу ссылку ,впечатлился ,😠 Это же, как надо было закошмарить народ 😡
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02.08.2021 10:01 Ответить
Ои упоротые там вообще не вздумай возвращаться в европейскую КНДР вот что говорят там"Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам», - заявил депутат.
Год назад белорусы решили устроить революцию.Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Он добавил, что «с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь, это могла быть заранее спланированная политическая акция».
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02.08.2021 10:20 Ответить
Сегодня предать РАБссию вонючку и Белорусь дело ЧЕСТИ...,август месяц очень тяжелый для РАБссии все самое интересное ВПЕРЕДИ для обоих Обнуляйтеров...что в Москве,что в МИНСКЕ....
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02.08.2021 11:27 Ответить
Я так и не понял за что ее должны посадить. Девочка просто решила дрыснуть из страны и получить политическое убежище.
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02.08.2021 13:02 Ответить
 
 