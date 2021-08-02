Сейчас в Беларуси для меня опасно: меня могут посадить в тюрьму, - спортсменка Тимановская
Участница Олимпийских игр в Токио от Беларуси Кристина Тимановская считает, что дома ее ждет тюрьма.
Об этом она заявила в интервью Tribuna-Беларусь , передает Цензор.НЕТ.
"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что сейчас в Беларуси для меня опасно" - сказала легкоатлетка.
В то же время Тимановская подчеркнула, что никоим образом не нарушала белорусское законодательство.
"В том-то и дело, что ничего не сделала, но при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой", - отметила Кристина Тимановская.
Также она говорит, что уже "получила шквал негатива" на государственном ТВ Беларуси.
"Мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренко (один из ведущих пропагандистов режима Лукашенко. - Ред.) и другие репортеры, то у меня исчезло к ним любое уважение как к мужчинам, так как они позволяют относительно девушки неприятные слова. Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала", - отметила Тимановская.
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Теперь она - жертва режима даже в глазах тех белорусов, кто верил Лукашенко. Если такие еще оставались..
Думаю, по итогам Олимпиады не одна она не вернется в Беларусь.
Молодец, что в аэропорту обратилась к полиции. Смелый шаг. Правильно сделала. Родители свое отжили, в конце концов. Она - их продолжение на этой планете. Пусть гордятся поступком своей дочери даже в тюрьме. Зато не зря жили на свете.
Зато теперь она - свободный человек.
Не каждый бы так смог. А ты ее поучаешь - что ей делать?
https://www.youtube.com/watch?v=k2K5JxkEs2I
Год назад белорусы решили устроить революцию.Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Он добавил, что «с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь, это могла быть заранее спланированная политическая акция».