Сейчас в Беларуси для меня опасно: меня могут посадить в тюрьму, - спортсменка Тимановская

Участница Олимпийских игр в Токио от Беларуси Кристина Тимановская считает, что дома ее ждет тюрьма.

Об этом она заявила в интервью Tribuna-Беларусь , передает Цензор.НЕТ.

"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что сейчас в Беларуси для меня опасно" - сказала легкоатлетка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников

В то же время Тимановская подчеркнула, что никоим образом не нарушала белорусское законодательство.

"В том-то и дело, что ничего не сделала, но при этом меня лишили права участвовать в беге на 200 метров и захотели отправить домой", - отметила Кристина Тимановская.

Также она говорит, что уже "получила шквал негатива" на государственном ТВ Беларуси.

"Мне присылали информацию и видео. Что я могу сказать? Уже когда увидела, как обо мне говорят по ТВ, что говорит Азаренко (один из ведущих пропагандистов режима Лукашенко. - Ред.) и другие репортеры, то у меня исчезло к ним любое уважение как к мужчинам, так как они позволяют относительно девушки неприятные слова. Я ничего такого не сделала, ничего не сказала. Политику не трогала", - отметила Тимановская.