США не планируют возвращаться к локдауну несмотря на рост заражений "дельта"-штаммом, - главный инфекционист Фаучи

США не будут возвращаться в локдаун несмотря на то, что в стране увеличивается количество заражений больных вирусом Дельта.

В то же время главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи заявил, что "ситуация ухудшится", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не думаю, что мы увидим локдаун. Считаю, что у нас есть достаточное количество людей (вакцинированных. - Ред.) в стране, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой, хотя этого и не хватит, чтобы подавить вспышку", - сказал Фаучи.

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Он также добавил, что "ситуация ухудшится" прежде всего потому, что в стране 100 миллионов людей, которые не имеют прививки от COVID-19. Эксперт убежден, что эти люди позволяют вирусу распространяться. Это "влияет на всех".

"Мы снова и снова повторяем, что решение этой проблемы - вакцинация, и тогда этого не произойдет", - подчеркнул Фаучи.

Отметим, в США преобладает штамм коронавируса "Дельта", преимущественно среди невакцинированных. На него приходится 51% случаев заражений. Именно поэтому в конце июля в стране изменили правила ношения масок.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцинировано более 164,4 млн человек, или 49,5% всего населения.