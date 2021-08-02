США не планируют возвращаться к локдауну несмотря на рост заражений "дельта"-штаммом, - главный инфекционист Фаучи
США не будут возвращаться в локдаун несмотря на то, что в стране увеличивается количество заражений больных вирусом Дельта.
В то же время главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи заявил, что "ситуация ухудшится", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я не думаю, что мы увидим локдаун. Считаю, что у нас есть достаточное количество людей (вакцинированных. - Ред.) в стране, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой, хотя этого и не хватит, чтобы подавить вспышку", - сказал Фаучи.
Он также добавил, что "ситуация ухудшится" прежде всего потому, что в стране 100 миллионов людей, которые не имеют прививки от COVID-19. Эксперт убежден, что эти люди позволяют вирусу распространяться. Это "влияет на всех".
"Мы снова и снова повторяем, что решение этой проблемы - вакцинация, и тогда этого не произойдет", - подчеркнул Фаучи.
Отметим, в США преобладает штамм коронавируса "Дельта", преимущественно среди невакцинированных. На него приходится 51% случаев заражений. Именно поэтому в конце июля в стране изменили правила ношения масок.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцинировано более 164,4 млн человек, или 49,5% всего населения.
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"Во Франции в субботу больше 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID- паспортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro.
Тель-авізор кричить вакцинуватися, але є інтернет, де вже на мовах всіх країн є вся інформація про шкоду вакцинації. До прикладу, в Гібралтарі при 100% охопленні вакцинацією захворюваність на ковід виросла у 25 разів!
Свіжий приклад, у львівському кардіоцентрі примусово всіх лікарів колять або звільняйтеся. Частина буде звільнятися, бо після вакцини на четвертий день один з їх колег отримав інсульт - досі в критичному стані. І головне, приходить бабка, їй лікар то розповідає і каже, не можна вам, у вас і так серце ледве живе. А вона з шкляними очима суне і коле той шмурдяк. Потім три дні здихає від дикого головного болю і починає по всіх таких самих мудрих пожружках перестарілих дзвонити і розповідати, що вона вже теж вакцинована. Але забуває їм сказати, що діти, зглянувшись на її дурість і впертість, тиждень перед ширкою накачували її кроворозріджуючими препаратами...
І вони все одно сунуть колоти той шмурдяк.
Завтра скажуть вішатися, і вони почнуть битися в чергах за шнурком і милом.
Країна безпробудних ідіотів.
Може і правильно з тою вакциною... За 2-3 роки більшість кретинів, яким її вкололи, вимре від різних хвороб, і світ стане чистішим. Бо який може бути кращий спосіб очистки суспільства від ідіотів?
А из плохого вижу привыкание к принуждению. Сначала масочку одень, потом на прививочку присядь итд
Маска как бы есть, но дышать не мешает. Но идейные на свой нос натягивают.
Для госпиталей Флориды 3 тыс. пациентов - это ни о чем.
Но вот у нас на двух судах, зашедших в США, власти сделали всем тестирование.
И что - у троих уколотых нашли ковид. А те кто перед рейсом не кололся- ничего.
Ни на какую мысль это не наталкивает?
51 проти 49. Ну й для чого вакцинуватися.