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Новости Коронавирус и карантин
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США не планируют возвращаться к локдауну несмотря на рост заражений "дельта"-штаммом, - главный инфекционист Фаучи

США не планируют возвращаться к локдауну несмотря на рост заражений

США не будут возвращаться в локдаун несмотря на то, что в стране увеличивается количество заражений больных вирусом Дельта.

В то же время главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи заявил, что "ситуация ухудшится", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не думаю, что мы увидим локдаун. Считаю, что у нас есть достаточное количество людей (вакцинированных. - Ред.) в стране, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой, хотя этого и не хватит, чтобы подавить вспышку", - сказал Фаучи.

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Он также добавил, что "ситуация ухудшится" прежде всего потому, что в стране 100 миллионов людей, которые не имеют прививки от COVID-19. Эксперт убежден, что эти люди позволяют вирусу распространяться. Это "влияет на всех".

"Мы снова и снова повторяем, что решение этой проблемы - вакцинация, и тогда этого не произойдет", - подчеркнул Фаучи.

Отметим, в США преобладает штамм коронавируса "Дельта", преимущественно среди невакцинированных. На него приходится 51% случаев заражений. Именно поэтому в конце июля в стране изменили правила ношения масок.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцинировано более 164,4 млн человек, или 49,5% всего населения.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26381) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Фаучи (18) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
Наші досі натягають намордники при вході в магазини, коли ніхто це не перевіряє, ніхто за це не штрафує і навіть не робить зауваження.

Тель-авізор кричить вакцинуватися, але є інтернет, де вже на мовах всіх країн є вся інформація про шкоду вакцинації. До прикладу, в Гібралтарі при 100% охопленні вакцинацією захворюваність на ковід виросла у 25 разів!

Свіжий приклад, у львівському кардіоцентрі примусово всіх лікарів колять або звільняйтеся. Частина буде звільнятися, бо після вакцини на четвертий день один з їх колег отримав інсульт - досі в критичному стані. І головне, приходить бабка, їй лікар то розповідає і каже, не можна вам, у вас і так серце ледве живе. А вона з шкляними очима суне і коле той шмурдяк. Потім три дні здихає від дикого головного болю і починає по всіх таких самих мудрих пожружках перестарілих дзвонити і розповідати, що вона вже теж вакцинована. Але забуває їм сказати, що діти, зглянувшись на її дурість і впертість, тиждень перед ширкою накачували її кроворозріджуючими препаратами...

І вони все одно сунуть колоти той шмурдяк.
Завтра скажуть вішатися, і вони почнуть битися в чергах за шнурком і милом.
Країна безпробудних ідіотів.

Може і правильно з тою вакциною... За 2-3 роки більшість кретинів, яким її вкололи, вимре від різних хвороб, і світ стане чистішим. Бо який може бути кращий спосіб очистки суспільства від ідіотів?
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02.08.2021 08:44
+5
Будет смешно, если эти идиоты выживут и будут процветать в дальнейшем, а вакцинированные посадят своё здоровье, работая лабораторными крысами для богатеньких буратин
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02.08.2021 09:54
+4
а нас готовят к локдауну и уверенно торочат что он неизбежен осенью когда большинство стран настроены не применять локдаун даже кацапы было по 25 000 cейчас спадает понемногу несмотря что никто не вводил локдаун там кьюар коды в москве в кафе были и то на неделю потом отменили-проголотят наши в случаи локдауна интересно и смиренно будут дома сидеть или выйдут на улицу?

"Во Франции в субботу больше 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID- паспортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro.
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02.08.2021 08:10
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Правила форума Совет форумчан
а нас готовят к локдауну и уверенно торочат что он неизбежен осенью когда большинство стран настроены не применять локдаун даже кацапы было по 25 000 cейчас спадает понемногу несмотря что никто не вводил локдаун там кьюар коды в москве в кафе были и то на неделю потом отменили-проголотят наши в случаи локдауна интересно и смиренно будут дома сидеть или выйдут на улицу?

"Во Франции в субботу больше 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в демонстрациях против планов властей расширить действие COVID- паспортов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на https://www.lefigaro.fr/ Le Figaro.
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02.08.2021 08:10 Ответить
Проглотят. Много чего еще проглотят. Страна терпил...
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02.08.2021 08:13 Ответить
Наші досі натягають намордники при вході в магазини, коли ніхто це не перевіряє, ніхто за це не штрафує і навіть не робить зауваження.

Тель-авізор кричить вакцинуватися, але є інтернет, де вже на мовах всіх країн є вся інформація про шкоду вакцинації. До прикладу, в Гібралтарі при 100% охопленні вакцинацією захворюваність на ковід виросла у 25 разів!

Свіжий приклад, у львівському кардіоцентрі примусово всіх лікарів колять або звільняйтеся. Частина буде звільнятися, бо після вакцини на четвертий день один з їх колег отримав інсульт - досі в критичному стані. І головне, приходить бабка, їй лікар то розповідає і каже, не можна вам, у вас і так серце ледве живе. А вона з шкляними очима суне і коле той шмурдяк. Потім три дні здихає від дикого головного болю і починає по всіх таких самих мудрих пожружках перестарілих дзвонити і розповідати, що вона вже теж вакцинована. Але забуває їм сказати, що діти, зглянувшись на її дурість і впертість, тиждень перед ширкою накачували її кроворозріджуючими препаратами...

І вони все одно сунуть колоти той шмурдяк.
Завтра скажуть вішатися, і вони почнуть битися в чергах за шнурком і милом.
Країна безпробудних ідіотів.

Може і правильно з тою вакциною... За 2-3 роки більшість кретинів, яким її вкололи, вимре від різних хвороб, і світ стане чистішим. Бо який може бути кращий спосіб очистки суспільства від ідіотів?
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02.08.2021 08:44 Ответить
Не вижу ничего плохого в том чтобы одеть маску в магазине или транспорте. Если выбирать между вакцинацией непонятно чем и маской, то я выберу маску. Хотя реально напрягают те кто в такую жару на улице ходят в наморднике
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02.08.2021 09:48 Ответить
Не вижу ничего хорошего в том, чтобы одеть маску в магазине или транспорте.
А из плохого вижу привыкание к принуждению. Сначала масочку одень, потом на прививочку присядь итд
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02.08.2021 09:51 Ответить
Не вижу ничего плохого в рекордной смертности от КОВИДа у вас на лаптестане
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02.08.2021 10:56 Ответить
Тут тоже ходят в намордниках в торговых центрах, только нос высунут.
Маска как бы есть, но дышать не мешает. Но идейные на свой нос натягивают.
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02.08.2021 10:56 Ответить
Цікаво, що контрольовані глобалістами світові мас-мідії (і українські також) про акції протесту мовчать, як риба об льод.
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02.08.2021 10:27 Ответить
США как и британцы показывают делом а не сллвами всему миру, что штапм дельта не так опасен как предыдущие.
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02.08.2021 08:33 Ответить
США и Британцы имеют Файзер и Модерну, а на лаптестане имеют 800 ковидных жмуров в день и это далеко не предел
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02.08.2021 10:55 Ответить
Сегодня прочитал что во Флориде количество инфицированных побило рекорды предыдущие, более 21 тысячи, в сутки, ну и госпитализированных тоже самое. Вот количества не помню точно, помню только что на сотню более, чем год назад, 3270 против 3150, кажись. Так год назад вакцинация только старт давала, да? Ну и что сейчас происходит???
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02.08.2021 08:43 Ответить
А зачем колоться шмурдяком?
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02.08.2021 09:36 Ответить
Если вы заметили, то я вовсе не призываю колоться чем угодно. Для меня нет разницы- шмурдяк откровенный или не очень откровенный.
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02.08.2021 09:38 Ответить
Во Флориде живет 22 млн. народу, без учета нелегалов, которых миллиона 2-3.
Для госпиталей Флориды 3 тыс. пациентов - это ни о чем.
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02.08.2021 14:11 Ответить
Магия побеждает технологии. Без вариантов.
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02.08.2021 08:54 Ответить
Так уж получилось, что с вакцинации никакого толку. Теперь приходится делать вид что всё в порядке. Благодаря вакцине, разумеецца.
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02.08.2021 09:36 Ответить
Нда.. А сколько потребуется времени, чтобы 100 миллионов идиотов, отказывающихся вакцинироваться, успешно переболели?
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02.08.2021 09:47 Ответить
Будет смешно, если эти идиоты выживут и будут процветать в дальнейшем, а вакцинированные посадят своё здоровье, работая лабораторными крысами для богатеньких буратин
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02.08.2021 09:54 Ответить
Смеяться они будут, когда Билл Гейстс подаст команду через свои чипы!
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02.08.2021 10:02 Ответить
Чипы, это конечно хохмочка.
Но вот у нас на двух судах, зашедших в США, власти сделали всем тестирование.
И что - у троих уколотых нашли ковид. А те кто перед рейсом не кололся- ничего.
Ни на какую мысль это не наталкивает?
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02.08.2021 11:04 Ответить
На мысль о кривизне теста. У нас у привитого паренька тоже нашли. Потом сделали PCR и откатили.
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02.08.2021 14:15 Ответить
Это все равно факт, и ясно что американцы как следует проверяли тесты, прежде чем на две недели закарантинить два крупнотоннажных судна с 14 000 контейнеров каждое.
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02.08.2021 16:58 Ответить
Наталкивает. Каждой кухарке хочется выглядеть умной!
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02.08.2021 15:56 Ответить
Зазначимо, у США переважає штам коронавірусу "Дельта", переважно серед невакцинованих. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань.Джерело: https://censor.net/ua/n3280297
51 проти 49. Ну й для чого вакцинуватися.
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02.08.2021 09:55 Ответить
А сравни смертность среди вакцинированных и НЕ вакцинированных. Например, https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/28/7301968/ в Италии сейчас 99% умерших от КОВИДа были НЕ вакинированы или не полностью вакцинировны.
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02.08.2021 10:59 Ответить
Так це данні за пів року, а декілька місяців назад було вакциновано менше 10 відсотків італійців. А які дані за місяць? А ще краще за тиждень.
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02.08.2021 11:14 Ответить
Эти данные включают все месяцы, за которые есть статистические данные. Как ни крути, а ПОЛНОСТЬЮ вакцинированные в Италии от КОВИДа практически не умирают
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02.08.2021 11:16 Ответить
Але мруть від інсультів та інфарктів, як мухи.
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02.08.2021 14:06 Ответить
То отдельная статистика.
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02.08.2021 14:11 Ответить
Для того щоб класти на доктора фаучі з прибором.
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02.08.2021 14:12 Ответить
 
 