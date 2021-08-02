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Новости Агрессия России против Украины
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Российские оккупанты за сутки четыре раза обстреляли позиции ОС, зафиксирован пролет беспилотника "Орлан-10", потерь нет, - пресс-центр

Российские оккупанты за сутки четыре раза обстреляли позиции ОС, зафиксирован пролет беспилотника

За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

"Возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - рассказали в штабе ОС.

Российские оккупанты за сутки четыре раза обстреляли позиции ОС, зафиксирован пролет беспилотника Орлан-10, потерь нет, - пресс-центр 01
Российские оккупанты за сутки четыре раза обстреляли позиции ОС, зафиксирован пролет беспилотника Орлан-10, потерь нет, - пресс-центр 02

Автор: 

обстрел (26872) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Мокши ведуть розвідку повним ходом.А що зеленський?Як завжди мовчить?Мовчить.Йому єрмак заборонив розмовляти.
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02.08.2021 08:26
+6
Еще минус один заблудившийся.
Земля ему асбестом.
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9733
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02.08.2021 08:28
+4
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7797
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02.08.2021 08:25
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Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7797
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02.08.2021 08:25 Ответить
Мокши ведуть розвідку повним ходом.А що зеленський?Як завжди мовчить?Мовчить.Йому єрмак заборонив розмовляти.
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02.08.2021 08:26 Ответить
Это один и тот же Орлан туда-сюда каждый день летает? Это нехорошо.Это не совсем авиамоделька. У новых Орланов 12 камер для 3д карт. Интегрирован с РЕБ «Леер-3». И есть пункт управления в виде грузовика с радаром, операторами, оборудованием и бензогенератором.

Печаль.
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02.08.2021 08:26 Ответить
Это все брошено укропами???
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02.08.2021 08:34 Ответить
Еще минус один заблудившийся.
Земля ему асбестом.
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9733
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02.08.2021 08:28 Ответить
«Нє трєба скігліть, взялі лопати мьотли і пашлі убірать»
Все равно для вас другой работы нет.
Російські окупанти за добу чотири рази обстріляли позиції ОС, зафіксовано проліт безпілотника "Орлан-10", втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6664
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02.08.2021 08:32 Ответить
А чому його не збили цей Орлан?? Чи не було чим чи не було приказу??
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02.08.2021 08:44 Ответить
Ну да-"Путин нападет".
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02.08.2021 08:53 Ответить
"Небывалое перемирие"-рулит.
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02.08.2021 08:51 Ответить
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения - одна бумажная работа на передовой..., фиксировать надо одним точным выстрелом..., ну чтобы убедиться , что это точно орлан, а то хрен поймешь, высоко же...
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02.08.2021 09:00 Ответить
Чому не збитий ватний безпілотник? Не мажна, бо зелений фельдмаршал розцінить це, як напад на своїх зепоребрикових бізнеспарнерів?
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02.08.2021 10:15 Ответить
 
 