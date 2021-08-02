Российские оккупанты за сутки четыре раза обстреляли позиции ОС, зафиксирован пролет беспилотника "Орлан-10", потерь нет, - пресс-центр
За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.
"Возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - рассказали в штабе ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Печаль.
Земля ему асбестом.
Все равно для вас другой работы нет.