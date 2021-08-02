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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 265 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксированы 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 1).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 госпитализированы - 385 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 летальных случаев - 4;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 выздоровели - 176 человек;

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 8 854 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 методом ИФА - 1 776 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 6 417 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 заболели - 2 253 534 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 выписаны - 2 187 170 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 955;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 404 184.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Мне это шоу в СМИ с Ковидом напоминает средневековую инквизицию.
Кто не согласен -того на костер! В РФ, кто не проходит вакцинцию отстраняют от работы.
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02.08.2021 08:40
+3
Ну, пусть так, я соглашусь. Таки процент вакцинированных- огромен. Каждый второй. Тогда почему рекордное количество заболевших???
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02.08.2021 08:56
+3
По поводу отстранения от работы - так чувствую что и у нас не далеко от этого. Не дай Бог конечно ..
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02.08.2021 09:09
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Мне это шоу в СМИ с Ковидом напоминает средневековую инквизицию.
Кто не согласен -того на костер! В РФ, кто не проходит вакцинцию отстраняют от работы.
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02.08.2021 08:40 Ответить
Пока, слава Богу- не жгут, но прессинг явно возрастает, по крайней мере- в СМИ. Лично я не вижу никаких ужесточений, в Мариуполе. Меня только цифра заболевших в штате Флорида удивила: 21683 в сутки!!! Это в одной только Флориде! А это как, если обильная вакцинация там правильным Пфайзером, то что тогда?!
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02.08.2021 08:48 Ответить
Не только пфайзером. В США впкцинируют также джонсон&джонсон и модерной. Полностью вакцинированых у них 49% населения.
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02.08.2021 08:54 Ответить
Ну, пусть так, я соглашусь. Таки процент вакцинированных- огромен. Каждый второй. Тогда почему рекордное количество заболевших???
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02.08.2021 08:56 Ответить
Тем более, что в сутки у них заболело всего 23 139 по всем штатам. А нп как вы пишете. Нп расгоняйте панику.
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02.08.2021 08:58 Ответить
Ты вы шо??? Это кто панику разгоняет??? А кто- наоборот, в открытую лжет?! Так вот, я обвиняю вас во лжи! Вы- лжец. Лови, лжец:
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/florida-pobila-rekord-zabolevaemosti-covid-1627793265.html
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02.08.2021 09:06 Ответить
Гыгы, а ведь вы оба правы. Ну, судя по тырнету. И чо ругаетесь то?
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02.08.2021 09:28 Ответить
А я вовсе не ругаюсь. Меня обвинили в паникерстве. Я- ответил, со ссылкой на источник надежный. Таки https://apnews.com/article/lifestyle-health-business-arts-and-entertainment-florida-01fa89e1d9491ab075c5deb689af1ea8 Associated Press надежный источник! Оппонент молчит.
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02.08.2021 09:31 Ответить
А аппанент на гугл сошлётся. Набираешь "ковид сша" без кавычек - а там за вчера 23139.
Правда у них тоже по выходным вирусец на оддыхе - в пятницу было 122 тыщщи.
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02.08.2021 09:39 Ответить
Так это очевидно: речь идет не о вчера, ибо статья от 01.08.2021.
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02.08.2021 09:40 Ответить
Судя по статье вакцинация не очень помогает
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02.08.2021 09:37 Ответить
вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет. Но она существенно снижает риск осложнений и пластикового пакета
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02.08.2021 11:12 Ответить
НЕ имею ничего против вакцинации. Ничего против хорошей, проверенной временем и всевозможными тестами вакцины. Но сейчас, по сути, у нас проводится массовый эксперимент в полевых условиях на куче людей. Я лучше похожу в масочке и подожду пока тестирование вакцины на людях закончится. А вот тогда можно будет думать и о вакцинации
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02.08.2021 18:34 Ответить
да вы паникер и истерик )))

https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ei=nIoHYeyHObuA9u8P36C0yAU&oq=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjsxcSW1ZHyAhU7gP0HHV8QDVkQ4dUDCA4&uact=5

а лучше - https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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02.08.2021 11:00 Ответить
Свободно, тётя. Или- ты дядя? По твоему НИКу- не очень понятно.
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02.08.2021 11:05 Ответить
недядя, валерьянку выпей и не истерь и математику поучи - на х = у - й
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02.08.2021 11:15 Ответить
и кстати в своей истерике не забудьте, что во Флориде живет 21,538,187 человек. По сути пол Украины посчитать процент заболевших от 21 млн слабо? или помочь и с этим?)))
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02.08.2021 11:04 Ответить
В Штатах за последние сутки умерло 64 человека при 21768 заболевших. В среднем за последние дни смертность около 0,5%. В той же кацапии 22804 и 789 умерших, а смертность около 3,5%. Ну а так да, вакцинация ничего не даёт...
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02.08.2021 10:22 Ответить
По поводу отстранения от работы - так чувствую что и у нас не далеко от этого. Не дай Бог конечно ..
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02.08.2021 09:09 Ответить
Та запросто! В Мариуполе пригрозали школы и детсады не открыть, если преподавательский состав 100% не вакцинируется. В данный моент, в моей школе №9 открыт пункт вакцинации именно для этой категории населения!
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02.08.2021 09:12 Ответить
Від діареї більше померло.
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02.08.2021 08:54 Ответить
даже дать всем гражданам прочитать эту статистику - то явно от смеха не 4 умрет.
ах, понял чего статистика такая - Хламидия и Арестован пугали шо мы станем рабами Китаяя - вот и у нас тоже вируса нет как и там, партия приказала)
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02.08.2021 09:00 Ответить
По выходным страшный вирус тоже на оддыхе.
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02.08.2021 09:25 Ответить
все продажные чиновники и их правительства прокололлись с ковидом пустой треп, даже про Беларусь боятся вспомнить. А победить ковид можно только переизбрав нынешних ренегатов потом отдав их под суд чтоб другим не повадно было. Зробимо их всем миром разом. Чтоб разобраться , что это было и больше не повторялось.
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02.08.2021 09:32 Ответить
 
 