В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 265 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксированы 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 1).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 385 человек;

летальных случаев - 4;

выздоровели - 176 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 8 854 человека,

методом ИФА - 1 776 человек,

экспресс-тестами - 6 417 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 253 534 человека;

выписаны - 2 187 170 человек;

летальных случаев - 52 955;

проведено ПЦР-тестов - 11 404 184.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях", - рассказали в Минздраве.







