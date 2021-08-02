В Украине за сутки от COVID-19 умерли 4 человека, зафиксированы 265 новых случаев заражения, 176 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 265 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксированы 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 11, медработников - 1).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 385 человек;
летальных случаев - 4;
выздоровели - 176 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 8 854 человека,
методом ИФА - 1 776 человек,
экспресс-тестами - 6 417 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 253 534 человека;
выписаны - 2 187 170 человек;
летальных случаев - 52 955;
проведено ПЦР-тестов - 11 404 184.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто не согласен -того на костер! В РФ, кто не проходит вакцинцию отстраняют от работы.
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/florida-pobila-rekord-zabolevaemosti-covid-1627793265.html
Правда у них тоже по выходным вирусец на оддыхе - в пятницу было 122 тыщщи.
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&ei=nIoHYeyHObuA9u8P36C0yAU&oq=%D1%81%D1%88%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&gs_lcp=*******************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjsxcSW1ZHyAhU7gP0HHV8QDVkQ4dUDCA4&uact=5
а лучше - https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
ах, понял чего статистика такая - Хламидия и Арестован пугали шо мы станем рабами Китаяя - вот и у нас тоже вируса нет как и там, партия приказала)