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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 38 080 человек, всего - 3 599 169, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 38 080 человек, всего - 3 599 169, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершил вакцинацию от коронавируса (получил две дозы) 2 033 616 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"38 080 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 1 августа 2021. Первую дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы - 10 672 человека.

В течение суток работали: 207 мобильных бригад, 430 пунктов вакцинации, 296 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 599 169 человек, из них получили одну дозу - 3 599 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 5 594 703 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 38 080 человек, всего - 3 599 169, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 38 080 человек, всего - 3 599 169, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 38 080 человек, всего - 3 599 169, - Минздрав 03

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