МОК обратился в Беларусь за разъяснениями по ситуации с Тимановской: Сейчас она в надежном и безопасном месте

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь.

Об этом заявил представитель МОК в понедельник, 2 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, к делу Тимановской вместе с японской полицией присоединилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности и под защитой японских властей, подчеркнули в МОК.

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Тимановская – в "надежном и безопасном месте", - рассказал спикер Международного олимпийского комитета Марк Адамс. По его словам, она провела ночь в отеле в аэропорту Токио, после того, как поздно вечером в воскресенье искала защиты у японской полиции.

"Вечером МОК и оргкомитет поговорили с Тимановской. Она находится с руководством аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета Олимпийских игр. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат переговоры с Тимановской, чтобы определить дальнейшие шаги", - сообщил МОК.

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. Она заявила о намерении обращаться за политическим убежищем в посольство Австрии в Токио. Австрийские власти пока никак не отреагировали на намерение белорусской спортсменки. Чехия заявила, что готова предоставить убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской и взять ее под международную защиту.