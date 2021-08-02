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Новости Репрессии в Беларуси Олимпиада-2020
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МОК обратился в Беларусь за разъяснениями по ситуации с Тимановской: Сейчас она в надежном и безопасном месте

МОК обратился в Беларусь за разъяснениями по ситуации с Тимановской: Сейчас она в надежном и безопасном месте

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь.

Об этом заявил представитель МОК в понедельник, 2 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, к делу Тимановской вместе с японской полицией присоединилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности и под защитой японских властей, подчеркнули в МОК.

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Тимановская – в "надежном и безопасном месте", - рассказал спикер Международного олимпийского комитета Марк Адамс. По его словам, она провела ночь в отеле в аэропорту Токио, после того, как поздно вечером в воскресенье искала защиты у японской полиции.

"Вечером МОК и оргкомитет поговорили с Тимановской. Она находится с руководством аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета Олимпийских игр. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат переговоры с Тимановской, чтобы определить дальнейшие шаги", - сообщил МОК.

Ранее стало известно, что Кристину Тимановскую, которая 2 августа должна была принять участие в квалификационном забеге на 200 метров в Токио, пытались отвезти в Беларусь против ее воли. Накануне спортсменка резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Легкоатлетку срочно увезли с вещами в аэропорт, однако там Тимановская заявила, что боится возвращаться домой, так как ее могут посадить в тюрьму. Она заявила о намерении обращаться за политическим убежищем в посольство Австрии в Токио. Австрийские власти пока никак не отреагировали на намерение белорусской спортсменки. Чехия заявила, что готова предоставить убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской и взять ее под международную защиту.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) МОК (178) Олимпиада (1136) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+14
😀😀😀

МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці - Цензор.НЕТ 5198
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02.08.2021 09:50
+12
О черговий байстрюк колгоспника-бойовика вилiз.
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02.08.2021 09:31
+10
МОК обратился в Беларусь за разъяснениями по ситуации с Тимановской: Сейчас она в надежном и безопасном месте - Цензор.НЕТ 7313
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02.08.2021 09:21
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МОК обратился в Беларусь за разъяснениями по ситуации с Тимановской: Сейчас она в надежном и безопасном месте - Цензор.НЕТ 7313
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02.08.2021 09:21 Ответить
а ЗЕлефил не горит желанием предоставить белорусской спортсменке убежище в Украине от бульбенфюрера?? или в гости к нам только всякие киркоровы и актеры "сватов"????
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02.08.2021 09:22 Ответить
рома, ТИ ГОТОВИЙ взяти ту спортсменку на повне утримання???
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02.08.2021 09:30 Ответить
она же не калека, будет работать и сама себя обеспечивать, ты что то путаешь.
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02.08.2021 09:46 Ответить
ага, на завод пойдет. или продавцом. точняк.
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02.08.2021 09:48 Ответить
Зауваження слушне, але треба знати чим вона дома займалась.
Он, наша Клочкова - капітан армії здається. Була, зараз не знаю.
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02.08.2021 10:08 Ответить
это уже ее проблемы на что она жить собирается
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02.08.2021 10:10 Ответить
вот потому она в Украину и не сунется. лучше в Австрии жить на пособие.
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02.08.2021 10:15 Ответить
Северная Корея 2.
Ким Чен Лукашенко.
Слава Богу хоть ядерного оружия у Батьки нет.
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02.08.2021 09:24 Ответить
***** недолго организовать еще одну "ядерную державу". совкового ядерного хлама у него хватит не только для свЫна, но и для лукашеску.
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02.08.2021 09:47 Ответить
Уйло не настолько свихнувшийся,
что бы давать Лукашенко такой серьезный аргумент против СЕБЯ!
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02.08.2021 11:35 Ответить
О черговий байстрюк колгоспника-бойовика вилiз.
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02.08.2021 09:31 Ответить
Так у вас на Олимпиаду кого попало посылают?
Чего ж ты не поехал, раз такой способный?
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02.08.2021 09:32 Ответить
Не все такие бесхребетные как вы,когда человек годами тренируеться ждет олипиаду как вершину спорта и за день до спринта ее отправляют домой без её разрешения и ее кстати первая олимпиада,из за того что накосячило руководство или ставят на дистанцию без ее ведома на 400 м где она не учавствовала никогда,терпеть и смирится по вашему?полетететь домой как ни в чем не бывало
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02.08.2021 09:37 Ответить
Вы не понимаете что ее никто не спрашивал,никто не советовался с ней,никто никого не слушает,так работает диктатура не только в политике но и в спорте и культуре как может решится проблема даже внутри коллектива когда её даже не спросили,когда ей сказали тупо валить домой и что она не побежит завтра
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02.08.2021 09:56 Ответить
Шо ты несешь, зыдыбил, писец.
21-й век, а скоторобы быдлофюрера оправдывают рабство внутренними делами коллектива
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02.08.2021 10:43 Ответить
тебе, бавовняну тваринку не спитали, що робити. вона робить те, що вважає за потрібне та має на це право, незалежно від ниття гебешних клоунів
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02.08.2021 10:00 Ответить
Наш през видав вагнерівців, видасть і Тимановську.
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02.08.2021 09:35 Ответить
кто он такой этот мок?
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02.08.2021 09:44 Ответить
очередная куча бесполезных чиновников-бюрократов, как и остальные подобные аббревиатуры: ВОЗ, ПАСЕ, ОБСЕ, ООН и т.д.
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02.08.2021 09:51 Ответить
Почему Австрия?
Австрия под ******.
Нужно просить Латвию.
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02.08.2021 09:49 Ответить
😀😀😀

МОК звернувся до Білорусі за роз'ясненнями щодо ситуації з Тимановською: Зараз вона в надійному та безпечному місці - Цензор.НЕТ 5198
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02.08.2021 09:50 Ответить
Кстати, вот это назначение в приказном порядке на эстафету 4Х400 без согласования с ней - это совок в чистом виде. Партия приказала, комсомол ответил "есть".
За отказ - снятие с соревнований вообще.
Для них (коммунистов) люди - мусор и безмолвные рабы.
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02.08.2021 10:18 Ответить
Приїхала щоб змагатися по бігу,а виставили в ринг по боксу(тому що не вистачає атлетів...) Бо бульбофюрер так хоче...
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02.08.2021 11:19 Ответить
Не здіймайте бурю в стакані. Повернеться вона в БілоРУСІЮ, розкаїться, і почне прославляти бацьку...Як це зробив свого часу, блохер NЕХТА.))))
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02.08.2021 10:28 Ответить
Муж и ребенок белорусской спортсменки Кристины Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев.
Сама легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады и попытались насильно вывезти после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердил, что на записи ее голос.
На легкоатлетку оказывалось давление.
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02.08.2021 11:09 Ответить
Ничего нового, решение в стиле Лукашенко. О Кристину в случае возвращения в Белорусь, вытрут ноги. В лучшем случае станет невыездной, даже если покается. Поэтому разумнее выбрать нормальную страну. Сейчас решающий момент в ее жизни.
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02.08.2021 11:17 Ответить
Рятуйте дівчину . Не можна віддавати її в лапи проросійських людожерів і вбивць .
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02.08.2021 13:56 Ответить
Критика им не понравилась. Жаль скромно покритиковала этих нелюдей.
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02.08.2021 15:34 Ответить
В Беларусі даже за мовчання садять, а якщо вона чирикнула щось проти начальства, то посадять запросто!!!
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02.08.2021 16:06 Ответить
 
 