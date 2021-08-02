Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных: теперь каждый решает сам, - "слуга народа" Радуцкий
Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
"Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель",- рассказал он.
По словам Радуцкого, в Украине в настоящее время достаточно вакцин для иммунизации.
"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на минувшей неделе более 2,5 млн Вакцинация открыта для всех желающих", - написал он.
Радуцкий добавил, что "теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Выхода есть два - уехать из этого недоразумения или прорыватся к корыту Слуг мудрого нарида. А ну можете еще гневных комментов настрочить в соцсетях.
А при чем тут риск жизни для учителей за 50? У них выбор - хотят = вакцинируются и верят в то, что не попадут в больничку.
Я так думаю, стоит перестать воровать и снять все ограничения.
Однако, антипрививочники даже старыми фейками не брезгуют.
Вот оригинал:
https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceos-israel-visit-cancelled-because-he-is-unvaccinated-report-661100
Написано там следующее:
---------------------------------
According to the channel, Bourla, as well as members of the delegation that was meant to accompany him during his visit, have not received the second dose of the vaccine.
Bourla said in December that he has not yet received the vaccine yet because he does not want to "cut in line," and would wait until his age group is next in line for getting vaccinated. As such, he has received the first dose, but not the second one yet.
--------------------------------
Бурла и другие члены делегации не приехали, т.к. не получили ВТОРУЮ ДОЗУ вакцины, т.е. считались вакцинированными НЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Далее написано, почему так оказалось. Бурла сказал, что не хотел "втискиваться без очереди" и первым получать вакцину, пока люди старшего возраста не вакцинируются первыми.
Но вам-то всё равно. "Уиии, директор Пфайзера не хочет вакцинироваться!!!111"
И вы верите этой фигне от богатенкого ? Да он просто знает что таких вакцин надо впендюривать каждые 6 месяцев . Иначе не работает . ...
Вот теперь постоят на рейде, а судовладелец переосмыслит, брать ли уколотых на работу
https://hromadske.ua/ru/posts/za-vremya-pandemii-covid-19-v-mire-poyavilis-po-krajnej-mere-devyat-dollarovyh-milliarderov-vse-oni-svyazany-s-farmkompaniyami За время пандемии COVID-19 в мире появились по крайней мере девять долларовых миллиардеров. Все они связаны с фармкомпаниями
Это Энди. Помнишь?)
https://ukranews.com/news/789579-izrail-usilivaet-karantin-iz-za-shtamma-delta
Антип, на момент отсутствия вакцин какова была смертность от коронавируса? По твоим словам "немалая", так ведь? Немалая - это... сколько? 20%? 50%? 80%?
Мы ведь оба знаем, что там куда как меньшие цифры. В разы.
Рак опаснее. Сердечно-сосудистые опаснее. Мы же смотрели статистику смертности.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
В Израиле было четыре волны за 2020 год и одна в 2021. Каждая последующая волна по кол=ву заболевших и кол-ву умерших сильнее предыдущей. А после апреля 2021 практически ноль и только в конце июня начался некоторый рост заболеваемости, а смертность при этом в разы меньше, чем в самую слабую предыдущую вспышку. Вот, что дает вакцинация.
Или ты предлагаешь вечный локдаун? И как ты при нем будешь "укреплять иммунитет"?
Рак незаразен и ССЗ не заразные. Раком или ССЗ чел болеет годами, а ковидом занеделю-другую кирдык приходит кс вероятностью 2%. И так может повторяться каждые полгода. И после каджой болезни перенести ее все хуже. Не зря и заболеваемость и смертность каждой последующей волны выше (до вакцинации). Ну и не забывай - с приходом ковида рак никуда не исчез и ССЗ не исчезли. Ковид = это не альтернатива им, а неприятная добавка.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
"В Виннице стоимость проезда в городском транспорте выросла с 4 до 8 грн."
Предлагаю вам эту идею, которую вам навеял такой же инвалид умственного труда, как вы ( ..т.е арсен борисович аваков...) перекрыть на стадии вашего пи.дежа, пока вы вместе с вышеназванным товарищем в одной греблелодкобайдарке под воду не ушли ,с инвалидами умственного труда, которые пьесу Сережа , очень тупой , на выходных для Бутусова крутили ( пр.главный редактор данного издания),а накрутили полные штаны дерьма для себя и производных собственного труда.
ДОКАЗ ТУТ: https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf
таблиця 1, сторінка 9, рядок 3. Дані з березня 2020 по березень 2021.
Это значит что если б не ковид - то причин для смерти у них от их заболеваний НЕ БЫЛО БЫ.
Так что хватит ахинею нести.
ПОВТОРЮЮ: 65% померлих від недовірусу мали ШІСТЬ І БІЛЬШЕ супутніх хвороб!!! Решта 35% мали від однієї до шести супутніх хвороб. І ТІЛЬКИ 740 ПОМЕРЛО ВІД САМОГО ВІРУСУ, тому що в них було НУЛЬ супутніх хвороб, тобто вони були повністю здоровими поки не заразились вірусом!
Десь бачила, що і в інших країнах переглядали к-ть померлих зі значним зменшенням, бо ж кого тільки не позаписували туди.
У нас кілька разів писали про скандали, коли людина помирала реально від онко (3, 4 стадія) або від серцевого нападу (причому, людина - хронік), а вони шпарили причиною смерті ковід. І родина сварилася і вимагала виправлення.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
І це нє єдина Ваша помилка.
Выродки, узурпирующие власть и нарушающие Конституцию!!!
Клинические испытания показали, что достаточный иммунитет появляется через 14 дней и позже после введения второй дозы настоящей вакцины.
ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФИЦИРОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА.
Принимайте соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, вакцинировались Вы, или нет.
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Люди с явными признаками лихорадки (*1) l Люди, страдающие серьезными заболеваниями острого характера l
Люди с тяжелой гиперчувствительностью (*2) к любому из ингредиентов настоящей вакцины в анамнезе
((Откуда человек может знать о гиперчувствительности к ингридиентам этой вакцины, если он ею еще не разу не вакцинировался?))
Люди, не подпадающие под вышеописанные категории, но состояние которых делает их непригодными для вакцинации (*1)???!
((Должны быть перечислены состояния при которых человек "непригоден" к вакцинации!!!!!))
Явно повышенная температура, как правило, определяется в 37,5 ℃ или выше.
Анафилактический шок и множественные симптомы, указывающие на анафилактический шок, включая генерализованные поражения кожи и слизистых оболочек, астму, затрудненность дыхания, учащенный пульс и понижение кровяного давления.
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
((Должны быть осторожны - это как? По закону «Про інфекційні хвороби» человека перед вакцинацией должны обследовать, а не «должны быть осторожны»)
Если Вы считаете, что какое-либо из нижеперечисленных условий применимо к Вам, то обязательно сообщите об этом врачу на предварительной консультации.???
((Не если вы считаете, а врач вас обследовал и сделал выводы))
Люди, проходящие антикоагулянтную терапию, люди с тромбоцитопенией или нарушениями свертываемости крови
Люди, у которых в прошлом был диагностирован иммунодефицит, или люди, близкие родственники которых страдают врожденным иммунодефицитом
ЛЮДИ С ОСНОВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА, ПОЧЕК, ПЕЧЕНИ, КРОВИ ИЛИ С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
Люди, которые в течение двух дней после предыдущих вакцинаций испытывали симптомы, указывающие на аллергию, такие как лихорадка или генерализованная сыпь
Люди, у которых в прошлом были судороги
Люди, у которых может быть аллергия на ингредиенты настоящей вакцины.
((Аллергия на ингридиенты настоящей вакцины??? По закону врач должен рассказать вам о составе вакцины и ее побочках. Откуда человек может знать об аллергии на ингридиенты настоящей вакцины, если он будет вакцинироваться ею впервые???))
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Ну почитай ещё инструкцию к какому-нибудь антибиотику или даже обычному аспирину. Разделы "Побочное действие" или "Противовпоказания к пременению". Судя по ним, аспирин (не говоря уже про антибиотики) вообще яд, который принимать вообще нельзя, а то сдохнешь моментально.
Прежде чем покупать какой-либо препарат, я читаю инструкцию. А тем более надо знакомится с Инструкцией к препарату, который вмешивается в ваш иммунитет. Иммунитет слишком сложная штука, чтобы лезть в него с чем либо.
Можно заработать болячки пожизненные, которые потом уже не лечаться ни чем.
Когда Эдвард Дженнер, изобретатель вакцинации, начал проводить первые вакцинации против оспы (которая тогда была обычным явлением с кучей смертей в Европе), крестьяне с большой опаской и недоверием относились к вакцинации и не хотели её делать, а духовенство называло всё это даже "дьявольским действом".
Тем не менее, по приказу царей/королей вакцинация была продолжена, и закончилось это всё тем, что сейчас такие "крестьяне", как дід Панас понятия не имеют, что такое оспа и никогда её не видели.
Так то был 18-й век! И инструкций никто не печатал, и 10 фаз предварительных исследований не проводилось.
А сейчас вроде 21-й век, образование, интернет.... А, нет, всё то же самое. Тёмные века продолжаются.
Настоящий продукт содержит добавку, которая никогда раньше не добавлялась в состав вакцины. Если в прошлом у Вас наблюдались гиперчувствительность или аллергические реакции на лекарственные препараты, обязательно сообщите об этом врачу во время предварительной консультации.
((И что,врач возьмет на себя ответственность и гарантирует, что у вас родится ребенок без отклонений или того хуже, инвалид?))
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Основные побочные эффекты включают в себя боль в области инъекции (*), головную боль, боль в суставах и мышцах, усталость, озноб, лихорадку и другие.???
Редкие и серьезные побочные эффекты включают шок или анафилактический шок.
Поскольку настоящая вакцина является новым типом вакцины, существует вероятность того, что могут появиться симптомы, которые до сих пор не выявляли. ((Т.е. вакцина не прошла достаточного срока испытания и никто не знает, что с вами может случиться???))
Если Вы заметили какие-либо тревожные симптомы после вакцинации, обратитесь к вакцинирующему врачу или участковому врачу. (*) У многих боль проявляется чаще на следующий день, чем сразу после вакцинации. Также наблюдаются случаи, когда боль и припухание в области инъекции возникают примерно через неделю после вакцинации
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
Несмотря на то, что это крайне редко, риск нельзя устранить.
Поэтому
БЫЛА СОЗДАНА СИСТЕМА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ. ??????
В случае, если в результате вакцинации от коронавируса нового типа был нанесен ущерб здоровью, помощь (медицинские расходы, пенсионные пособия по инвалидности и т. д.) также
предоставляется в соответствии с законом об иммунизации.
Проконсультируйтесь в муниципальных органах населенного пункта, в котором Вы зарегистрированы, относительно процедур, необходимых для подачи заявления
Подробную информацию о вакцине от коронавируса нового типа смотрите на вебсайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии Коронавирус Вакцина Если у Вас нет возможности посмотреть вебсайт, обращайтесь в муниципальные органы по месту Вашего проживания.???
https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf#_blank https://www.mhlw.go.jp/content/000793647.pdf
А в тому, що повністю защеплених серед нашого населення менше 5 відсотків також Наша Епідемія винна?
вакцину не завезли, вакцинацію провалили, а тепер обмежують в правах.
А представьте-ка себе ситуацию. Ваш работодатель заявляет: "Соси член или увольняйся". Принуждения нет. Выбор же остается. Выбирайте.
Идиоты.
Народ в коментах почав писати - =перемога=. І навпаки радіє: економія на бензині, + час (не стоїш в трафіку) і т.д.
Я зберігаю інформацію, лінки, поради / відповіді юристів.
У мене - тихо, хоча ми працюємо з клієнтами. Я вже другий рік - онлайн.
Але жахливий тиск від моральник виродків-"журнопроститутів" не вщухає.
І сьогодні чергова гидота накалякала свою ковідофашистську істерику =до якої межі дійде толерантність до нещеплених=. Уявляєте ?
Стало дружно затягнуло дискримінаційні мантри про =позбавлення мед.допомоги=, зокрема, і т.д. Але завжди є ті, які так само шоковані, як кожна притомна людина, і питають в редакції, що це за публікація пропаганди ненависті.
Але розслаблятися рано. Зараз шайка "борців" відпочиває, відпустки, з вересня можуть знову почати пробивати можливість зміни законів: введення примусової =ковідної= вакцинки і ковідних аусвайсів. Побачимо.
Чомусь, всі наші "борці за свободу в права людини" забувають, що демократія - це коли більшість вирішує, що буде робити все суспільство, включаючи меншість. Так, як це відбувається у всіх цивілізованих демократичних країнах.
Якщо 51% людей хочуть робити щось, що не подобається 49% людей, то в демократичній країні ці 49% погоджуються, і роблять те, що вирішила більшість. Демократія - погана, але нічого краще люди не вигадали.
І тільки в Україні кожен сам собі гетьман і не хоче робити нічого, що особисто йому не подобається.
Если после 7 лет войны захотят, значит вопросы к тем, кто всё это время только деньги дерибанил, вместо того, чтобы строить патриотическую страну.
И в США и ЕС сейчас тоже коммунисты? Ну-ну.
Производитель ни за что не отвечает.
Врачи ни за что не отвечают.
Но безответственным является тот, кто не желает эту субстанцию в себя колоть
Среди них - воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка, а также такие болезни, при которых нужно применять иммунодепрессивные препараты, например, онкологияИсточник : https://realnoevremya.ru/news/187127-nazvany-bolezni-nesovmestimye-s-privivkoy-ot-koronavirusa
В ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-CoV-2, которые получат массовое распространение по всему миру.
К таким выводам пришли американские ученые с помощью специально созданной прогностической модели. Ее разработали, чтобы предсказывать мутации в Spike-белке коронавируса - они влияют на его способность ускользать от иммунной системы человека. Возможность предугадать, как будет эволюционировать вирус, позволит заранее разрабатывать вакцины для будущих штаммов, улучшать методы диагностики COVID-19 и терапии с использованием антител, а также точнее прогнозировать развитие пандемии.
https://pl.spb.ru/readers/covid_19/page_6_med.php
Готовы колоться 44раза как минимум?
Да помним мы как слуги себя ограничивали
Кто бы говорил, только не этот любитель прибарахлится
Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан!
Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди.
Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.
Вакцина от коронавируса входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! Вакцинированные станут ГМО
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с ПОСЛЕДСТВИЯМИ, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!
Это ясно означает:
Если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.
https://petition.president.gov.ua/petition/117082
Потом мы удивляемся , что у нас 73% зомбаков, которым все без разницы
"Работайте над созданием антивирусных препаратов . Еффективнее и дешевле ." - Про "эффективнее и дешевле" - смешно, вы явно не в теме. Против большинства вирусов нет вообще никаких препаратов, которые бы могли излечить его полностью (ВИЧ, гепатит, полиомелит и т.д.), а против некоторых смертельных есть только прививки (оспа, бешенство).
За столько лет против них ничего не придумали, кроме прививок (за исключением ВИЧ), а тут против коронавируса, оказывается, "эффективнее и дешевле".
И да, если вдруг, чудом, такие препараты против ковида когда-нибудь будут созданы, эти же дебилы опять будут тут писать, что это смертельный яд, ни в коем случае не принимать, ещё не прошло 100 лет тестирования и прочую чушь, как сейчас это происходит с вакцинами.
просто б*ть хочется от вашего вранья и некомпетентности
Ты ещё забыл гепатиты D, E, F G, против которых тоже нету прививок? И чё? Это что-то меняет?
Укусит тебя бешенная собака - уверен, аж побежишь прививки делать, только пятки будут сверкать, а не расписывать ужасы вакцинации на форумах.